Cinste Părintelui Mircea Alexă Uță, fiul mucenicului Dumitru Uță, râvnitor pentru capela ”Martiri și mărturisitori ai temnițelor comuniste”! ”Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este Împărăția cerurilor”
ActiveNews.ro, 27 decembrie 2025 00:20
Arhiepiscopia Bucureștilor a cedat linșajului presei securist-wieselist-soroșiste și a dispus îndepărtarea unor fresce cu chipuri de mucenici ai lui Hristos din închisorile bolșevice, pictate cu har la Biserica Sfântul Ambrozie și capela acesteia închinată „Martirilor și mărturisitorilor temnițelor comuniste”.
• • •
În a doua zi de Crăciun a lui 1989 ILIESCU a legalizat AVORTUL și l-a numit pe fiul NKVD-istului Walter Roman Prim-ministru. În 1990, s-au produs peste 1 MILION de întreruperi de sarcină, victime ale Guvernului Petre Roman. CINE A FOST WALTER ROMAN
Pe 26 decembrie 1989, Consiliul Frontului Salvării Naționale (CFSN), organismul care preluase puterea în stat de la Nicolae Ceaușescu, ucis cu o zi în urmă, chiar de Crăciun, împreună cu soția sa, a anunțat primele măsuri ale noului regim „revoluționar”.
USR este un eșec al psihiatriei, pentru că chiar dacă în principiu nu cred în medicație pentru stările psihice, agitaților trebuie să li se administreze, măcar până se calmează și depășesc episodul psihotic. Este aberant ca o țară să fie condusă de niște oameni săriți de pe fix, deliranți, care sunt un pericol pentru ei înșiși și pentru cei din jur
Gorbaciov, ostil României. Larry Watts: România a fost nevoită să se opună Uniunii Sovietice și celorlalți membri ai blocului sovietic luptând din interior
Surprinzător într-o anumită măsură este răspunsul ostil pe care l-a dat Mihail Gorbaciov la propunerile României din 1985, când noul lider sovietic încă nu adoptase „Noua Gândire” în domeniul politicii externe, iar abordarea sa încă semăna îndeaproape cu cea a predecesorilor săi, Brejnev, Andropov și Cernenko
A murit și Radu Alexandru Feldman. Ca evreu, susținea că geniilor legionare nu li se poate cenzura opera și adăuga un PS: "Ca fapt divers, Alexandru Florian nu este membru al Comunității Evreilor din România"
Radu Alexandru Feldman, cunoscut și ca Radu F. Alexandru, fost scriitor și senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, a murit azi, în a doua zi de Crăciun. Înmormântarea va avea loc luni, 29 decembrie, la ora 12.00, la Cimitirul evreiesc din Șoseaua Giurgiului nr. 2.
În ciuda controverselor legate de atitudinea sa, considerată adesea ”inadecvată”, Donald Trump a reușit în 2025 să zguduie din temelii globalismul. Iată, mai jos, Top 10 măsuri luate de președintele american în cel de-al doilea mandat.
Mircea Dinescu a făcut parte din conspirația sovietică a lui Ion Iliescu alături de agentul KGB Gogu Rădulescu, arată Parchetul ICCJ. L-a tras după el și pe Andrei Pleșu. Ambii au devenit ștabi în FSN și GDS. RECHIZITORIUL INTEGRAL - PDF
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat după vreo trei decenii de la „investigarea” evenimentelor din decembrie 1989 rechizitoriul din „Dosarul „Revoluției” (disponibil PDF mai jos).
Iarasi aflam despre grupul de conspiratori, de sorginte sovietica, din jurul generalului Militaru si Ion Iliescu. Insa dimensiunea aceasta nu e deloc completa.
Tartorul kominternist Brucan, legătura dintre Soros și Gorbaciov - De la New York la Moscova. Mărturia lui Eugen Mihăescu: Atunci l-am văzut pe călăul lui Ceaușescu
Da, îl întâlnise atunci, în 1988, pe Gorbaciov care îl asigurase de sprijinul său, dar îi ceruse să păstreze discreție totală, amenințându-l că, dacă va divulga ceva, el va nega că întrevederea avusese loc. Îmi amintesc că l-am întrebat pe Tache ce a discutat cu Gorbaciov și am primit un răspuns care m-a făcut să zâmbesc: "Despre Caucaz!”
Reacțiunea: Cine a furat Crăciunul din Occident în timp ce ideologii sovieticii îl preschimbau în Europa ocupată, inclusiv în România
Când eram mici, Crăciunul fusese furat de Moș Gerilă, o traducere a sovieticului Ded Moroz. Comuniștii aveau propria lor corectitudine politică, potrivit căreia Nașterea Domnului trebuia eclipsată de Revelion (pentru care TVR se întrebuința serios). Ambalate împreună, erau înlocuite cu formule generale despre anotimp: Sărbătorile de Iarnă,
EXCLUSIV Cristian Botez: La Târgoviște, Ceaușescu a fost împușcat ca un câine. Creierul Elenei a fost înfulecat de maidanezul unității
Cristian Botez: Paul Signeanu, a cărui relatare, în calitate de martor ocular la execuția lui Nicolae și Elena Ceaușescu, a stat la baza acestui articol, a decedat
Pe 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, Biserica Ortodoxă prăznuiește Soborul Maicii Domnului. Maica Mântuitorului nostru Iisus Hristos este prima cea mai mare persoană sfântă din ceruri după Sfânta Treime
SFINȚII ÎNCHISORILOR ÎN CALENDARE: 26 decembrie - Sfântul Gherasim Iscu de la Tismana, care a plecat la ceruri de Crăciun de mână cu torționarul său. A contribuit direct la salvarea Aurului României
Duminică, 21 septembrie 2025, la Mănăstirea Tismana a avut loc slujba solemnă a proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana. Evenimentul a adunat mii de credincioși din toată țara, alături de un impresionant sobor de ierarhi, preoți și diaconi
Europa, din nou în panică: Franța confirmă primele cazuri ale virusului MERS - "mai mortal decât COVID". Cora Muntean: "O, dar se putea să stea experții liniștiți în așteptarea încheierii războiului?"
Franța a confirmat primele cazuri de sindrom respirator din Orientul Mijlociu (MERS). Este un virus mortal care a declanșat temeri legate de o nouă epidemie în Europa încă afectată de pandemia de COVID-19.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni în curând cu președintele SUA, Donald Trump, în cadrul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia, informează agențiile de presă internaționale.
Tragedie de Crăciun: Solistul Ion Drăgan a murit subit la 54 de ani, la doar câteva ore după ce a colindat. VIDEO: ultimele clipe din viața sa
Lumea muzicii populare este în doliu după dispariția fulgerătoare a îndrăgitului artist Ion Drăgan. Interpretul, în vârstă de 54 de ani, s-a stins din viață chiar în ziua de Crăciun, fiind găsit fără suflare în locuința sa din comuna Bălești.
Tinerii albi reprezintă cel mai marepericol pentru Sistem. De aceea, Sistemul plănuiește să se descotorosească deei, trimițându-i la război pe post de carne de tun.
Președintele Donald Trump a acționat ferm joi, anunțând că armata americană a lovit gruparea Statul Islamic din Nigeria, pentru a opri persecuțiile împotriva comunităților creștine. Liderul de la Casa Albă a făcut anunțul pe Truth...
Mario Nawfal: Europa în război cu ea însăși – cum a ajuns Crăciunul o amenințare la adresa securității
Într-o postare pe platforma X (fost Twitter), Mario Nawfal susține că felul în care este tratat Crăciunul în prezent arată un proces de autodizolvare culturală a Europei. El afirmă că târgurile baricadate, concertele anulate și evitarea...
Ion Cristoiu: SUA a dat semnalul că sprijină opoziția suveranistă din Europa în bătălia pentru cucerirea puterii
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu” pentru Gândul, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție situația interzicerii a 5 lideri europeni în SUA, anunț făcut de Departamentul de Stat.
Președintele Volodimir Zelenski și ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie, fostul comandant al armatei Valeri Zalujnîi, ar intra în turul doi al alegerilor prezidențiale dacă scrutinul ar avea loc în viitorul apropiat, arată un sondaj...
Pavel Durov, atac dur la adresa lui Macron: transformă UE într-un gulag digital - prin cenzură și supraveghere in masă
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, l-a acuzat pe președintele francez Emmanuel Macron că transformă Uniunea Europeană într-un „gulag digital”.
CNN descoperă apa caldă: zeci de mii de ucraineni fug din calea războiului prin Munții Maramureșului. Reportaj
După aproape patru ani de război, CNN a realizat în sfârșit că ucrainenii fug de mobilizare prin munți spre România. Postul american de televiziune a realizat un reportaj despre bărbații ucraineni care aleg să își riște viața trecând...
"Vino, Iisuse, în inima mea" - Părintele Justin despre cum era sărbătorită Nașterea Domnului de bunicii noștri. Maicile de la Petru Vodă - Colinde ale poeților deținuți politici: Radu Gyr, Vasile Voiculescu, Andrei Ciurunga, Vasile Militaru, Ghiță Olteanu
„Hristos nu Se află în palate de cristal, ci în inimile celor ce sunt sărăciți de bogăția lumii, în inimile celor prigoniți de corectitudinea lumii, în inimile celor suferinzi. Bucurați-vă unii pe alții, ca prin dragostea voastră să faceți loc lui Hristos să Se sălășluiască întru voi!”
PLUGUȘORUL DOMNULUI DE ROUĂ, scris de căpitanul George Fonea în lagărul sovietic de la Vorkuta. Premieră ActiveNews. Video: COLINDUL PRIZONIERILOR ROMÂNI DIN URSS
Inedit George Fonea, fost comandant de companie în cadrul Batalionului 1 Vânători Munte și poet al prizonierilor români din URSS. PLUGUȘORUL DOMNULUI DE ROUĂ, scris de căpitanul George Fonea în lagărul sovietic de la Vorkuta
Crăciun fericit tuturor celor care înțeleg ceea ce spun eu aici! Crăciun fericit celor care au avut grijă de sărbătoarea cea frumoasă, indiferent de vreme și de vremuri!
Ultimele cuvinte ale lui Ceaușescu înainte de a fi mitraliat: România va trăi-n în veci de veci. Va trăi România și poporul român liber, nu cu trădători. Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost' pământ! VIDEO
Știrea execuției sumare chiar în seara de Crăciun a lăsat un gust amar și participanților la evenimentele din decembrie 1989. Nu pentru aceasta ieșisem în stradă. Pentru ca regia să fie completă, după transmiterea mascaradei, tirul "teroriștilor" a amuțit.
Prof. Gheorghe Buzatu despre lovitura de stat din Decembrie 1989: LA ÎNCEPUT N-A FOST … SFÂRȘITUL! - Prefață la MÂNA MOSCOVEI - Documentele crimei din decembrie 1989 - Vol. III (Editor: Victor Roncea)
Mai mult decât era de prevăzut și, oricum, dincolo de ceea ce se prognozase, chiar și de către cei mai optimiști sau de către cei mai înfocați anticomuniști, România, de îndată după moartea lui I. V. Stalin în 1953, a promovat „o nouă direcție”
Minune dintr-o noapte de Crăciun cu martirul Gherasim Iscu, plecat la Ceruri din temniță de mână cu schingiuitorul său. Starețul de la Tismana l-a rugat pe Sfântul Închisorilor Valeriu Gafencu să se roage pentru el
„Să avem pilda Sfântului Nicodim și a altor mari părinți din această Mănăstire (Tismana), care și-au dat sufletul pentru credință, așa cum este și neuitatul stareț al mănăstirii, Părintele Arhim. Gherasim Iscu. A murit în închisorile comuniste...
Colindele temnițelor: Eram în Dumnezeu și Dumnezeu în noi. Nașterea Domnului în închisorile comuniste: De la Pitești la Aiud și Târgu Ocna, cu Sfântul Închisorilor, Valeriu Gafencu
În gerul încremenit al penitenciarelor, scânteile sufletelor celor închiși se aprindeau în miezul lor tainic de lumină, lăcrimând mireasma de colind a Crăciunului:
Sergiu Ciocârlan: "Pe calea iubirii dumnezeiești" - Sfântul Gherasim Iscu (21 ianuarie 1912 - 25 decembrie 1951)
Sfântul Nicodim a fost un iscusit dascăl al rugăciunii lui Iisus, iar tradiția isihastă s-a păstrat până la Starețul Gherasim Iscu, un monah cu o bogată experiență mistică, care „a fost un stâlp al rezistenței sufletești în temniță”.
Părintele Constantin Galeriu invitat la Corina Chiriac la Nașterea Domnului 2000 - VIDEO Amintiri de Colecție
Distinsa Doamnă Corina Chiriac ne face o mare bucurie de Crăciun: Amintiri de Colecție - Corina Chiriac și prietenii la Tele7ABC. Invitat Părintele Prof. Dr. Constantin Galeriu. Emisiune realizată în anul 2000.
Veniiiiiiți de luați vacciiiiiinuuuuuul! BISERICA COVID a înlocuit Nașterea Domnului cu "Nașterea Vaccinului" și a unei Noi Religii. REMEMBER 25 DECEMBRIE 2020
Lovitură "mortală" pentru creștin-ortodoxie: chiar în ziua de Crăciun, la Vama Nădlac 2 s-a născut o nouă religie: „Coronavirusul”! Practic, ceremonia aducerii Luminii de la Ierusalim, cu care eram obișnuiți în ziua de Paște, a fost înlocuită de ceremonia aducerii Vaccinului anti-Coronavirus! De Crăciun.
Colinda lui Harry Tavitian și a fiicei sale, Aida, la Nașterea Domnului: TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT, urare în armeană și cântarea creștină americană Amazing Grace - VIDEO
„În dar de la Moș Harry și fiica lui, Aida (care-l și întrece), în Ajunul Nașterii Domnului... TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT, muzica: din fondul tradițional de colinde românești de Crăciun, text și aranjament: Harry Tavitian”
Colindele ne vestesc Nașterea Domnului de peste 2000 de ani. Ele trebuie să răsune în casele românilor dinainte de Crăciun și până la Anul Nou, până în veacul veacurile, mai ales când sunt scrise de pătimitori întru Hristos și Neamul Românesc, cum au fost Radu Gyr, Nichifor Crainic și Mihai Eminescu.
Mircea Vulcănescu: VICLEIM - Cadou la Nașterea Domnului. Piesă pentru copii - CRĂCIUN 1941 (PDF)
V i c l e i m – patru scene – Scrisă pentru copiii și nepoții mei, ca să-l joace de Crăciunul anului 1941 - O sărbătoare a bucuriei
Părintele Justin Pârvu, la Nașterea Domnului: Cu cât va fi prigoana mai mare, cu atât trebuie să ne bucurăm! COLIND la Petru Vodă - La Poartă la Ștefan Vodă
Dumnezeu să vă binecuvânteze și eu aș dori să nu fie ultima prăznuire împreună, să mai fie… Și eu aș vrea, dar totdeauna când încerci să o mai întinzi așa, atunci îți spune: „Ia vino, bătrânule, că ți-ai terminat treaba!” Dar toți care pleacă dincolo, să fiți sigure că sunt mai importanți decât aici. Acolo intră în corul acela frumos, ceresc.
În prima sa scrisoare pastorală de Crăciun din 1986, Patriarhul Teoctist scoate în evidență faptul că Nașterea Domnului arată cât de mult ne iubește Dumnezeu și cât de mare este prețul vieții omenești înaintea Lui, transmite Basilica.
Părintele Arsenie Papacioc, cuvânt la Nașterea Domnului: Vă dați seama ce-ar fi fost lumea fără Hristos? Bucurați-vă că S-a născut și nașteți-L mereu în inimile voastre. Cu El putem totul, fără Hristos nu putem nimic
Mereu actuale, cuvintele vrednicului de pomenire Părintele Arsenie Papacioc, marele duhovnic al Ortodoxiei de la Mânăstirea „Sfânta Maria” Techirghiol, pot fi citite și recitite la nesfârșit.
Efectul sancțiunilor: Rubla rusească a ajuns în Top 5 active mondiale – "Ia-l pe Putin de pe mine că-l omor!"
La sfârșitul acestui an, moneda naționalăa Rusiei a devenit unul dintre cele mai tranzacționate cinci active la nivelmondial, după platină, argint, paladiu și aur.
Sărbătoarea Nașterii Domnului (numită în popor Crăciunul) ne aduce vestea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu făcut om, pentru mântuirea noastră.
Unde sunt cei care nu mai sunt? AICI, CU NOI! La Mulți Ani la Nașterea Domnului și la 136 de ani de la nașterea apostolului Gândirii românești Nichifor Crainic. POEZIA DETENȚIEI - STUDIU
Nichifor Crainic a pornit să lumineze lumea românească dintr-o casă țărănească în Ajun de Crăciun, pe 24 decembrie 1889 (anul plecării la Domnul a lui Eminescu), și a ajuns pe culmile istoriei, fiind apoi aruncat de dușmanii lui Hristos și ai neamului românesc în temnițele comuniste
Oaspeți cu azur în gene - Urarea ActiveNews: Nașterea Domnului să vă aducă în case și în suflet Binecuvântarea Pruncului Sfânt!
Nașterea Domnului să vă aducă în case și în suflet Binecuvântarea Pruncului Sfânt! Să dea Domnul să ne mai vedem și la anul! La Mulți Ani!
Cugetări în Ajunul Nașterii Domnului. Cum alegem să trăim marea Sărbătoare, cum alegem să ne trăim Viața?
Vremurile pe care le trăim acum sunt periculoase și viclene totodată. Este foarte dificil să avem discernământ într-o mare de plăceri, fără să ne biruiască dorința de a încerca măcar puțin. Aici este o luptă nevăzută și e nevoie să avem inima trează mereu!
După acel Decembrie, mă gândeam că Istoria va fi greu de rescris, cum se întâmpla în vremi ceaușiste. Acum, cred că se poate. Urmează condamnări pentru opinie, pentru ce simți că trebuie spus, conform Legii Vexler, care cere pușcărizare de la doi la cinci ani pentru abordarea unor teme considerate tabu?
Șeful regimului de la Kiev a transmis unmesaj de felicitare ucrainenilor care sărbătoresc Crăciunul pe 25 decembrie,afirmând că toți aceștia își pun o singură dorință. Una destul de morbidă.
Jurnalistul francez Stephane Lucon despre legea lui Vexler: Creează un mecanism de luptă a puterii împotriva opoziției
Iată cel mai recent scandal românesc, scrie într-o analiză pe Substack intitulată ”Fabricarea antisemitismului în Parlamentul României” jurnalistul francez Stephane Lucon, de la Le Monde Diplomatique.
Virgiliu Gheorghe: Nu de legionari este vorba, ci de creștini, de români, de un popor creștin, căruia se dorește să i se smulgă Hristos din inima sa!
Această isterie este alimentată și de modul în care anumite instituții ale statului, inclusiv Secretariatul de Stat pentru Culte, sunt împinse în prim-plan pentru a valida sau giră interpretări ideologice asupra unor manifestări religioase și culturale. O instituție care ar trebui să apere libertatea religioasă, dialogul și autonomia cultelor este astfel
Simt că niciodată n-a fost mai greu ca acum; dar greu a fost mereu. Amândouă sunt adevărate în același timp. Pentru fiecare generație, „acum”-ul ei a fost cel mai greu, pentru că greul se trăiește numai în prezent.
Dreptate pentru Doctorul Adrian Cacovean! Exonerat de Justiției după ce a fost călcat în pandemie de 30 de mascați și linșat mediatic de presa securistă: "Adevărul a învins. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!"
După peste 5 ani de teroare am avut în instanță așadar prima ocazie să explic ce sunt picăturile alea și să aduc martori semnificativi că nu sunt păcăleală și că au salvat martori de necontestat, judecători de penale și primar de oraș, salvați toți cu o singură sticlă de picături anticovid 19, exact așa cum am pus pe postarea facebook „buclucașă”!
