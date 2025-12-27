Pensiile se vor lăsa așteptate la început de 2026
Cotidianul de Hunedoara, 27 decembrie 2025 07:10
Cumulul de zile libere de la începutul anului 2026 va duce la o situație neplăcută pentru pensionari. Pensiile se vor lăsa așteptate pentru cei ce primesc banii numerar, prin Poștă.
Acum o oră
07:30
Republica Moldova: mitului gazului rusesc ieftin; statul paralel Șoristan ocupă politic Găgăuzia; 33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Autonome a Basarabiei
07:10
07:10
Final de an prost pe piața muncii. Numărul de șomeri este în creștere, companiile anunță concedieri în masă
Tensiuni mari pe piața muncii din România după ce în ultimul trimestru din acest an mai multe companii au anunțat restructurări și concedieri.
Acum 12 ore
22:40
Angajații români pot primi concediu plătit pentru burnout. Angajatorii, obligați să-l recunoască
Un proiect legislativ introduce în premieră în România cadrul normativ pentru prevenirea epuizării profesionale.
21:20
Nicușor Dan, Crăciun în satul bunicilor. Localnicii l-au colindat pe președinte
Președintele Nicușor Dan petrece Crăciunul în județul Brașov, dar și la Ileni, în satul bunicilor săi.
21:10
Din punct de vedere economic, anul 2026 se anunță deja a fi unul dificil.
20:50
Povestea Larei, primul bebeluș născut după 30 de ani într-un sat din Italia
Un sat aproape uitat din Italia a renăscut odată cu nașterea unei fetițe.
20:00
Israelul, prima țară din lume care recunoaște Somaliland ca stat independent
Isralelul este prima țară din lume care recunoaște Somalinand ca stat independent.
19:10
David și Victoria Beckham, dans emoționat de Crăciun. Tensiunile din familie, ignorate Video
Victoria și David Beckham au apărut într-un clip pe internet dansând împreună de Crăciun.
Acum 24 ore
18:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de vreme rea ce vizează în special zonele montane.
17:00
Întâlnirea a fost confirmată oficial de partea ucraineană. „Am convenit o întâlnire la cel mai înalt nivel cu preşedintele Trump într-un viitor apropiat, Multe lucruri pot fi decise înaintea Anului Nou. Slavă Ucrainei!", a scris pe X Volodimir Zelenski vineri, înainte de confirmare.
16:50
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Virginia Ruzici: „Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume"
Fosta jucătoare de tenis a câștigat Roland Garros în 1978.
16:20
Incidentul a avut loc joi în Cisiordania. Autoritățile israeliene au confirmat faptul că bărbatul se află acum în arest la domiciliu.
16:00
Georgescu, mesaj de Crăciun: Să înălțăm colindul minunat al renașterii naționale
Georgescu a citat din domnitorul Petru Rareș în mesajul său de Sărbători. Totodată, liderul suveranist face apel la „jertfă" pentru pământul României.
15:20
Putin: trebuie să luăm în considerare inteligența artificială și să fim pregătiți pentru schimbările sistemice pe care le aduce cu sine.
15:10
Cetățenii moldoveni ar prefera ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern
Potrivit unui studiu, aproape 57% dintre respondenţi susţin că sprijinul României ar trebui acordat direct cetăţenilor.
15:10
Persoanele au fost descoperite în două localități din județul Constanța. Cei 14 oameni provin din diferite țări de pe continentul asiatic.
14:40
Este o minciună prezentarea drept ajutor salvator a implantării întreprinderilor occidentale pe piața economică dezagregată a Europei de Est. Din 1990, egoismul național odată recuperat și relansat, după ce fusese dezavuat de toate doctrinele politice aplicate după 1917 de către Sovietele instalate după războaiele civile provocate de comuniști, în România, Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria, Polonia etc. […]
14:40
Un pepene de 23000 de euro bucata sau o supă de 1500 de euro sunt delicii pe care doar superbogații lumii și le pot permite. Iar acestea nu sunt cele mai scumpe.
14:30
Cele mai ciudate căutări din 2025: Bunica proteică, Mă duc la Galați și ce fac
„Mă duc la Galați și ce fac", a întrebat un client motorul de căutare al site-ului eMAG, conform Profit.ro.
14:00
„Sfântul Părinte va continua să te poarte în rugăciunile sale, împreună cu familia ta și cu toți copiii lumii și îți trimite Binecuvântarea Sa, pe care o extinde cu drag și părinților tăi".
14:00
Fotbalistul echipei Manchester City, Erling Haaland, a postat o fotografie mai neobișnuită în ziua de Crăciun, pentru a-şi linişti antrenorul. (vezi foto în articol)
13:40
Copacii din Avatar sunt,de fapt, de pe Pământ. Ochiul Saharei există, iar râul care fierbe din Peru nu e doar o legendă. Descoperă toate aceste locuri
13:40
Dramaturgul Radu F. Alexandru a avut trei mandate de senator în Parlamentul României, între 1996-2000-2004 și 2008-2012.
13:20
Specificul sărbătorilor pe Valea Prahovei este, în fiecare an, traficul. Totuși, patronii de cazări din zonă se plâng că nu au clienți care să le ocupe spațiile.
13:10
Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 58,9%, în septembrie, de la 58,3% în august.
13:10
În timp ce Ronaldo a postat pe Instagram cum și-a petrecut Crăciunul, Messi a ales să fie mai discret. Totuși, soția sa l-a dat de gol. Neymar a dezvăluit și el cum au celebrat sărbătoarea Crăciunului.
12:50
Românul a devenit primul arbitru care a condus finalele tuturor celor 3 competiţii de club europene, după ce anterior a arbitrat ultimul act în Liga Europa (2024) şi în Conference League (2022).
12:40
Răzvan Burleanu, mesaj la final de 2025: Suntem la doi paşi de o calificare pe care cu toţii ne-o dorim
„Suntem la doi paşi de o calificare pe care cu toţii ne-o dorim. Trebuie să avem încredere şi să facem totul pentru a reuşi"; a spus șeful FRF, în mesajul transmis la final de an.
12:30
Accident grav în Constanța. O persoană a rămas încarcerată. Intervine elicopterul SMURD
Zona în care s-a petrecut accidentul este cunoscută drept Hanul Morilor.
12:20
În Rio de Janeiro, mulți oameni au stat pe plajă până în zori din cauza căldurii intense, care a ajuns la 41 de grade Celsius.
11:50
Joi, la ora 14.00, se înregistrau 130 de centimetri de zăpadă la Vârful Omu şi 34 de centimetri la Bâlea-Lac.
11:40
Vladimir Putin ar fi deschis la a face anumite concesii, dar a setat o condiție obligatorie. Liderul rus nu vrea să renunțe la una dintre zonele din Ucraina pe care o controlează.
11:20
Un profesor face acuzații grave: Ministerul trimite în școli o programă rasistă
„Hai să zic din start: ceilalți sunt romii, așa crede Fotache că se predă Țiganiada. Într-o clasă unii copii vor fi noi și alții vor fi ceilalți. Asta este baza rasializării, othering-ul. A privi o comunitate etnică drept ceilalți", a scris pe Facebook Ștefan Baghiu.
11:10
Jimmy Kimmel, săgeți la adresa lui Trump, în mesajul de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune"
„Din perspectiva fascismului, acesta a fost un an cu adevărat grozav".
10:50
Pentru prima oară de la lansarea studiului celor mai mediatizate persoane din Franța, președintele în exercițiu nu este pe prima poziție.
10:50
Elena Udrea: O viață cat 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-as opri pe loc. Dacă totuși s-ar întoarce, unele lucruri le-as face diferit.
10:30
O comună din Spania a câștigat peste 450 de milioane de euro la loto: „Trebuie să-l transferăm pe Mbappé"
„Dacă Vinicius este nefericit, îl cumpărăm!".
10:20
Andrei Caramitru a vorbit despre previziunile sale pentru anul 2026. „Dacă 5/10 se îndeplinesc deja e foarte bine."
10:20
Temperaturi sub media normală și ploi abundente până la finalul lunii ianuarie
Meteorologii recomandă populației să se pregătească pentru temperaturi scăzute și precipitații însemnate, în special în zonele montane și vestice ale României.
09:40
„A fost înregistrat doar un apel din apropierea municipiului Tulcea care a cerut informaţii suplimentare despre sunetele provocate de explozii."
09:20
„Împărtășim cu toții un vis. Și ne punem o dorință împreună. «Fie ca el să piară!», ne gândim cu toții în mințile noastre", a spus Zelenski în urarea sa cu ocazia Crăciunului.
08:40
Cum se circulă pe drumurile din țară. Trafic blocat pe DN17 din cauza unui accident
Circulația rutieră este blocată pe DN17 după un accident mortal, în timp ce restul drumurilor din țară se desfășoară preponderent pe carosabil uscat și cu vizibilitate bună, anunță Centrul INFOTRAFIC.
08:10
Acțiunea vine la o lună după ce liderul de la Casa Albă a cerut Departamentului Apărării să se pregătească pentru o posibilă intervenție militară menită să protejeze comunitățile creștine din Nigeria.
Ieri
07:30
Discuția, care a durat aproape o oră, a avut loc cu Steve Witkoff și Jared Kushner și a adus „idei noi" legate de formatul negocierilor, posibile întâlniri și un calendar pentru apropierea unei „păci reale".
07:10
Daniel Nițoi își așază demersul la intersecția dintre artă și reflecție academică, pledând pentru etică și profunzime într-un teatru care caută adevărul uman, asemenea mesajului profund al Crăciunului.
25 decembrie 2025
22:40
Crăciun în jurul lumii. Fotografii inedite cu atmosfera de sărbătoare de pe mai multe continente
Crăciunul a fost sărbătorit în toate colțurile lumii.
21:00
Mesajul de crăciun al Nadiei Comăneci: Sărbători fericite! Sărbători frumoase
„
21:00
Internaţionalii Hagi, Mihăilă şi Drăguş, mesaje din Turcia de Sărbători: Aveţi încredere în noi! # Cotidianul de Hunedoara
Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară au transmis mesaje pentru suporteri de Sărbători. The post Internaţionalii Hagi, Mihăilă şi Drăguş, mesaje din Turcia de Sărbători: Aveţi încredere în noi! appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Primul rege al României, tradiții moderne de Crăciun: Brad împodobit și cadouri # Cotidianul de Hunedoara
În anul 1866, prințul Carol I aducea în România obiceiuri moderne de Crăciun. The post Primul rege al României, tradiții moderne de Crăciun: Brad împodobit și cadouri appeared first on Cotidianul RO.
