Oamenii din satul nigerian lovit de racheta lui Trump spun că n-au legături cu ISIS

08:40

Circulația rutieră este blocată pe DN17 după un accident mortal, în timp ce restul drumurilor din țară se desfășoară preponderent pe carosabil uscat și cu vizibilitate bună, anunță Centrul INFOTRAFIC.