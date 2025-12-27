Obiceiuri şi superstiţii de Sfântul Ştefan. Ce este interzis azi, ca să nu sărăceşti şi să fii ferit de rele

20:50

Ne dați, ori nu ne dați și atunci ne luăm singuri? Pentru hoții din locuințe, perioada sărbătorilor e cel mai bun moment pentru a testa casele. În Arad, doi tineri au fost prinși de polițiști după ce au forțat ușile mai multor locuințe. De cele mai multe ori, victimele falșilor colindători sunt vârstnicii. Polițiștii le recomandă, din nou, să nu îi primească în case, oricât de mult ar ține la tradiții.