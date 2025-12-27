Accident rutier cu cel puţin 67 de maşini în Japonia. Două persoane au murit, 26 au fost rănite
ObservatorNews, 27 decembrie 2025 15:20
Cel puţin două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite, cinci grav, într-un accident rutier în care au fost implicate 67 de maşini, pe autostrada Kan-Etsu, la Minakami, în Japonia, la începutul vacanţei de Anul Nou.
