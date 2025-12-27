Fostul premier al R. Moldova, Vlad Filat, dat în urmărire internaţională pentru spălare de bani

20:30

Ne-am trezit în cea mai geroasă dimineaţă de la începutul iernii. Temperaturile au scăzut la minus 12 grade în Harghita. Iar la Bucureşti am avut cel mai friguros Crăciun din ultimii 20 de ani. În nordul Moldovei şi la munte sunt aşteptate ninsori viscolite, după ce, noaptea trecută, mai multe drumuri au fost închise din cauza copacilor căzuţi pe asfalt sub greutatea zăpezii. Meteorologii avertizează că temperaturile rămân mai mici faţă de cele normale până de Anul Nou şi chiar şi în prima parte a lunii ianuarie.