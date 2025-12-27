Noi dezvăluiri din dosarul Epstein: Milionarul nu a fost supravegheat în mod adecvat înainte de moarte

11:00

Semne bune anul are, cel puțin pentru domeniul Horeca! Deşi 2026 nici nu a început, hotelierii fac deja planuri pentru sărbătorile de la finalul anului viitor. De exemplu, turiștii care au petrecut în aceste zile la Băile Felix, nu vor să lase nimic la voia întâmplării și își rezervă din timp vacanța de Crăciun și Revelion. Iar cei care îşi vor alege de pe acum sejurul, vor fi răsplătiţi pentru fidelitatea lor cu reduceri speciale.