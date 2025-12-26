Gestul banal care atrage infecțiile respiratorii. Cum ne putem proteja iarna întărindu-ne imunitatea
Adevarul.ro, 26 decembrie 2025 23:30
Iarna, sistemul imunitar este adesea pus la încercare, iar apariția infecțiilor respiratorii poate fi favorizată chiar și de gesturi aparent banale. Specialiștii în sănătate atrag atenția asupra lor și adaugă câteva sfaturi esențiale pentru creșterea imunității.
Gestul banal care atrage infecțiile respiratorii. Cum ne putem proteja iarna întărindu-ne imunitatea # Adevarul.ro
Noua armă secretă a avioanelor F-16 ucrainene. De ce rachetele rusești sunt doborâte una după alta # Adevarul.ro
Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au interceptat 34 din cele 35 de rachete de croazieră lansate de Rusia asupra orașelor ucrainene în noaptea de 22 spre 23 decembrie – o rată de succes de aproximativ 97%.
Tentativă de viol la Şcoala de agenţi de poliţie din Câmpina. Un bărbat a fost reţinut # Adevarul.ro
Polițiștii prahoveni au deschis vineri, 26 decembrie, un dosar penal pentru tentativă de viol, după ce anchetatorii au fost sesizaţi în acest sens de conducerea Şcolii de agenţi de poliţie Câmpina, potrivit News.ro.
Rusia ar putea lua în calcul o escaladare pe flancul estic al NATO începând din 2026. Pretextul este deja pregătit # Adevarul.ro
Rusia ar putea recurge la o formă de escaladare hibridă pe flancul estic al NATO încă din 2026, potrivit analistului de securitate Taras Jovtenko.
O conductă de apă s-a spart vineri, 26 decembrie, pe Drumul Naţional 1B, care face legătura între Ploieşti şi Buzău. Apa s-a strâns pe carosabil, existând pericolul să îngheţe
Trei femei au fost atacate cu un cuțit în metroul parizian, pe linia 3, vineri după-amiază, 26 decembrie.
Descoperirea unui regizor britanic de la BBC în România: „N-a fost pe lista multora, dar asta e pe cale să se schimbe” # Adevarul.ro
Cunoscutul regizor britanic Samuel Supple a realizat în România un reportaj de călătorie, postat apoi pe YouTube. Supple a explorat țara prin ochii neutri și atenți ai unui străin, dar mai ales prin vocile celor care o trăiesc zilnic.
Nicușor Dan, momente emoționante la satul bunicilor săi de Crăciun: localnicii l-au întâmpinat cu colinde și urături # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a ales să petreacă seara de Crăciun alături de familie, în județul Brașov.
Incendiu într-un bloc din Năvodari, izbucnit de la instalația unui brad. 26 de persoane s-au autoevacuat # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit în a doua seară de Crăciun - 26 decembrie - într-un apartament dintr-un bloc din Năvodari, județul Constanța. Pompierii au indicat și cauza: o instalație de brad.
Deputat SOS, surprins la Parlament cu un Mercedes de lux care nu apare în acte. Ce mașină figurează în declarația sa de avere # Adevarul.ro
Un deputat SOS România ales în 2024, a fost surprins venind la Parlament cu un SUV Mercedes GLE de aproximativ 123.000 de euro.
Isabelle Marciniak (18 ani), campioană națională de juniori la gimnastică ritmică în Brazilia, a murit miercuri, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Sportiva era considerată o „bijuterie” a gimnasticii ritmice din această țară.
David Popovici, ocolit la alegerea celor mai buni sportivi europeni ai anului. Ce loc a ocupat campionul nostru # Adevarul.ro
A fost publicată ancheta realizată de cele mai importante agenții de presă de pe continent.
Horoscop 27 decembrie: Berbecii trebuie să fie atenți la reguli, Taurii se bucură de energie și socializare # Adevarul.ro
Sâmbăta aceasta aduce atenție sporită asupra relațiilor, echilibrului interior și alegerilor cumpătate.
Noul ministru al Economiei: „Dacă aş spune că anul viitor va fi unul foarte uşor, aş minţi”. Ce estimări are Irineu Darău # Adevarul.ro
Irineu Darău, noul ministrul al Economiei, a afirmat vineri seară că ar minţi dacă ar spune că anul viitor va fi unul uşor, estimând că 2026 va fi, în continuare, unul greu, oficialul catalogându-l drept unul de „calibrare”.
Mai mulți copaci au fost doborâți vineri seara în Sinaia, din cauza intensificărilor puternice ale vântului.
Rusia acuză Ucraina că subminează planul american de pace: „Și-au intensificat eforturile pentru a-l torpila” # Adevarul.ro
Liderii de la Moscova susțin că noua propunere prezentată de Kiev diferă radical de documentul negociat cu Statele Unite.
Scrisoarea tulburătoare în care doi nord-coreeni luați prizonieri în Ucraina și-au exprimat dorința de a începe o nouă viață # Adevarul.ro
Doi soldați nord‑coreeni, trimiși să lupte alături de armata rusă, dar capturați de forțele ucrainene, au ajuns să viseze la o viață complet diferită în Coreea de Sud. O dorință pe care au formulat-o într-o scrisoare, pentru prima dată cu propriile cuvinte, potrivit France 24.
P. Diddy vrea să iasă din închisoare: avocații starului cer eliberarea imediată și anularea condamnării # Adevarul.ro
Avocații starului hip-hop Sean „Diddy” Combs au cerut unei curți federale de apel eliberarea sa imediată și anularea condamnării pentru proxenetism.
China a doborât un nou record mondial. Trenul Maglev a ajuns la 700 km/h în doar două secunde # Adevarul.ro
O echipă specializată în tehnologia Maglev (tren cu levitație magnetică) de la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării din China a reușit să accelereze un vehicul de testare de o tonă de la 0 la 700 de kilometri/oră în doar două secunde.
Rusia amenință România și o acuză că împinge lumea spre un nou război mondial. „Indivizi cu conexiuni în KGB și GRU au acționat aici” # Adevarul.ro
Rușii acuză România că acționează la comandă pentru a împinge lumea spre un Al Treilea Război Mondial. Profesorul Cristian Nițoiu, de la Universitatea Loughborough din Londra, analizează, pentru „Adevărul”, riscurile pe care le implică acțiunile subversive ale Rusiei în România
Un bărbat şi-a omorât soţia în bătaie în noaptea de Crăciun. A chemat apoi o asistentă medicală, dar pentru victimă era prea târziu # Adevarul.ro
Un bărbat de 68 de ani din judeţul Dolj este suspectat că și-a omorât soția în bătaie, în noaptea de Crăciun. După ce a agresat-o, a chemat o asistentă să-i acorde îngrijiri medicale, dar victima nu mai prezenta semne vitale. Individul a fost reţinut pentru 24 de ore.
SUA amenință cu noi atacuri în Nigeria după bombardamentele asupra ISIS. Hegseth: „Mai multe vor urma” # Adevarul.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat că Statele Unite ar putea lansa noi atacuri împotriva țintelor Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei.
Cât de rău îngrașă cozonacul. Care e porția corectă și cu ce să îl combini. Recomandările Mihaelei Bilic # Adevarul.ro
Cozonacul, una dintre vedetele meselor de Crăciun, este pe cât de savuros, pe atât de periculos, când vine vorba de siluetă și indice glicemic. Îl putem însă mânca și fără să avem procese de conștiință, dacă ținem cont de câteva sfaturi. Nutriționistul Mihael Bilic indică porția corectă.
Cine a furnizat informații SUA înaintea loviturilor asupra militanților Stat Islamic din Nigeria? # Adevarul.ro
Nigeria a furnizat Statelor Unite informații de intelligence înaintea atacurilor aeriene desfășurate pe teritoriul său în ziua de Crăciun, a confirmat ministrul nigerian de Externe, Yusuf Tuggar. Loviturile au vizat militanți ai grupării Stat Islamic din nord-vestul țării.
Israelul a anunțat oficial recunoașterea statului, o decizie fără precedent la nivel internațional.
L-a supărat grav! Ioan Varga, reacție acidă după ce Louis Munteanu s-a pozat în tricoul FCSB-ului. „Nu mi-a picat bine/Gest lipsit de creier” # Adevarul.ro
Valencia a reintrat în cursa pentru Louis Munteanu și analizează varianta unui împrumut cu opțiune de transfer definitiv.
Atac terorist în nordul Israelului, unde două persoane au fost ucise de un palestinian. Armata anunță represalii în Cisiordania # Adevarul.ro
Două persoane, o femeie și un bărbat, au fost ucise vineri în nordul Israelului, într-un atac comis de un palestinian din teritoriile Autorității Palestiniene. Atacatorul a fost ulterior împușcat.
Zelenski confirmă întâlnirea cu Donald Trump, în Florida. Duminică vor fi discuții despre teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că urmează să se întâlnească duminică cu președintele american Donald Trump, pentru a discuta despre teritoriul Ucrainei și garanțiile de securitate pentru Kiev.
Carambol cu zece mașini pe DEX 12 Craiova-Pitești. Trei persoane sunt rănite. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Adevarul.ro
Un accident rutier, cu zece autoturisme implicate, în care se aflau aproximativ peste 25 de persoane, a avut loc vineri după-amiază, pe DEX 12, în zona localității Optași Măgura, din județul Olt. Dat fiind numărul mare de mașini și persoane implicate, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.
„Campion” la cumpărăturile online în 2025. Un sucevean a plasat peste 2.400 de comenzi anul acesta, pe un site din România # Adevarul.ro
Un sucevean a dat nu mai puțin de 2.409 de comenzi pe un site de comerț electronic din România, deținând recordul pentru cele mai multe comenzi plasate în 2025.
Nicuşor Dan s-a întâlnit la Paris cu marea jucătoare de tenis Virginia Ruzici: „Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a relatat vineri, 26 decembrie, într-o postare pe Facebook, că. printre întâlnirile externe „speciale” pe care le-a avut în ultima perioadă, a fost și cea cu fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici.
Șofer român de TIR fără permis, amendat cu aproape 10.000 de euro în Italia. Nereguli constatate în timp ce transporta 400 de ouă # Adevarul.ro
Un șofer român de TIR a fost sancționat cu amenzi în valoare totală de aproape 10.000 de euro de polițiștii rutieri din Italia, după ce a fost prins transportând 400 de ouă fără documente de proveniență și folosind, în tahograf, cardul unui alt șofer.
Incendiu într-un bloc din Giurgiu. Zeci de persoane s-au autoevacuat. Pompierii au salvat un cățeluș ascuns într-un șifonier # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit vineri, 26 decembrie, într-un apartament situat la etajul I al unui bloc din municipiul Giurgiu. Zeci de persoane s-au autoevacuat, iar alte câteva au fost ajutate de pompieri să iasă din imobil. Echipajele de intervenție au salvat un cățeluș dintr-o locuință inundată cu fum.
Președintele popularilor europeni susține implicarea soldaților germani într-o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina # Adevarul.ro
Președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a declarat că Germania ar trebui să participe cu trupe la o eventuală misiune europeană de menținere a păcii în Ucraina, în cazul unui armistițiu sau al unui acord de pace.
Doi hoți au scos un bancomat dintr-un supermarket din SUA, legându-l cu un cablu de o mașină furată, dar l-au pierdut pe drum # Adevarul.ro
Un jaf s-a încheiat cu un eșec în Texas, Statele Unite. Doi indivizi au încercat să fure un bancomat dintr-un magazin, deși în interior se aflau un angajat și un client. Cei doi hoți au reușit să smulgă bancomatul cu ajutorul unui cablu.
Polițiștii l-au prins pe ucigașul unui bătrân de 86 de ani, găsit mort de Crăciun. Agresorul este chiar nepotul pensionarului # Adevarul.ro
Un suspect în cazul unei crime, a cărui victimă a fost un bătrân din Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, a fost prins de către polițiști. Surse judiciare au precizat pentru News.ro, că suspectul este nepotul victimei.
Un nou deces suspect în cercul lui Putin: „păstrătorul secretelor” lui Șoigu a murit pe neașteptate # Adevarul.ro
Un fost comandant de rang înalt al armatei ruse, demis de Vladimir Putin în urma unei epurări de proporții la vârful Ministerului Apărării, a murit subit chiar în ziua de Crăciun.
Rusia anunță reluarea contactelor cu SUA după analizarea noului plan de pace. Putin tace când vine vorba de documentul în 20 de puncte # Adevarul.ro
Kremlinul a anunţat vineri, 26 decembrie, că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina şi aliaţii săi europeni.
Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă” # Adevarul.ro
Rusia trece printr-un „moment de nebunie statală completă”, ca în ultimele zile ale regimului Ceaușescu.
Atentat sinucigaș într-o moschee din Siria. Bilanțul provizoriu arată cel puțin cinci morți și 15 răniți # Adevarul.ro
Cel puțin cinci persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite, în urma unei explozii produse într-o moschee din orașul Homs, situat în centrul Siriei, potrivit unui bilanț provizoriu anunțat de agenția oficială de presă Sana.
Mick Abrahams, chitarist și membru fondator al trupei britanice de rock Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani. Anunțul a fost făcut de solistul formației, Ian Anderson, care i-a adus un ultim omagiu, descriindu-l drept un „chitarist virtuoz”.
În ziua de astăzi, când sunt cheltuieli la tot pasul, este important să existe un instrument financiar de ajutor. Acesta este și cazul cardului de cumpărături, care poate fi o soluție eficientă pentru gestionarea cumpărăturilor și plata lor în rate.
Demisia ministrului Educației, profesorul Daniel David, a produs reacția devenită aproape automată în politica românească: speculații despre succesor, calcule de partid, avertismente legate de „cine nu trebuie să ajungă” în funcție.
Prima centrală nucleară din Turcia va începe să funcţioneze în 2026. Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat vineri că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare de nouă miliarde de dolari, pentru centrala nucleară de la Akkuyu.
Bătrân dispărut, găsit mort pe un teren din apropiere de Ploiești. Plecase la spital dar nu avea nevoie de internare, spun medicii # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 71 de ani, din comuna prahoveană Cerașu, care a plecat de acasă în Ajunul Crăciunului pentru a merge la un spital din Ploiești, a fost găsit mort pe un teren din apropiere de Ploiești.
Jaf caraghis la Londra. Un hoț a rămas cu mânerul ușii în mână. Nu s-a lăsat și a intrat prin efracție în altă clădire # Adevarul.ro
Un bărbat a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce încerca să spargă o clădire de birouri din Londra, însă tentativa sa a eșuat într-un mod cel puțin amuzant, după ce mânerul ușii i-a rămas în mână în momentul în care a forțat intrarea.
Dacă China va acționa militar împotriva Taiwanului, Rusia ar putea lovi Europa, avertizează șeful NATO # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că un conflict în Asia ar putea avea consecințe directe pentru securitatea europeană.
Accident rutier în județul Constanța cu șapte persoane implicate, una inconștientă și încarcerată. A intervenit și elicopterul SMURD # Adevarul.ro
Două autoturisme s-au ciocnit vineri pe DN 2A, la intersecția cu DJ 223, în județul Constanța. În urma impactului, șapte persoane au fost rănite, una dintre victime fiind găsită inconștientă și încarcerată.
Dramaturgul Radu F. Alexandru s-a stins din viață vineri, 26 decembrie, la 82 de ani. Teatrul Național București (TNB), a transmis că scriitorul „lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică”.
Ce i-a transmis Papa Leon al XIV-lea unei fetițe din București care i-a trimis o scrisoare și un desen: „Rugăciunile tale sunt un dar prețios” # Adevarul.ro
După ce o fetiță din București i-a trimis, în toamnă, o scrisoare și un desen Papei Leon al XIV-lea, suveranul pontif i-a răspuns printr-o scrisoare care a ajuns la familia copilei de sărbători.
