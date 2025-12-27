Kim Jong-un accelerează cursa înarmării. Liderul nord-coreean cere mai multe rachete

16:30

Un incendiu a izbucnit vineri, 26 decembrie, într-un apartament situat la etajul I al unui bloc din municipiul Giurgiu. Zeci de persoane s-au autoevacuat, iar alte câteva au fost ajutate de pompieri să iasă din imobil. Echipajele de intervenție au salvat un cățeluș dintr-o locuință inundată cu fum.