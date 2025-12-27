Peste 600 de solicitări la Serviciul de Ambulanţă Constanța în primele două zile de Crăciun. 19 pacienţi, găsiţi decedaţi la domiciliu
PressHub, 27 decembrie 2025 14:50
Peste 600 de solicitări au fost primite de Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa în primele două zile de Crăciun, în cazul a circa 440 de pacienţi fiind necesară transportarea lor la spital, au informat sâmbătă reprezentanţii instituţiei, potrivit Agerpres. Conform purtătorului de cuvânt al SAJ Constanţa, Claudia Tatarici, persoanele care au apelat la Ambulanţă […]
• • •
Acum 15 minute
14:50
Acum 2 ore
14:00
Administrația Național de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o atenționare de intensificări ale vântului și precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol, valabilă în intervalul 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, pentru zona montană, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, Carpații Meridionali și Orientali. Vântul va avea intensificări […]
Acum 4 ore
12:00
Președintele Nicușor Dan s-a întors de Crăciun în satul în care a copilărit. Localnicii: „Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă” VIDEO # PressHub
Locuitorii din Ileni, județul Brașov, l-au avut ca oaspete pe președintele Nicușor Dan. Șeful statului s-a întors de Crăciun în locul în care a copilărit, scrie bizbrasov.ro. „L-am întâmpinat pe domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni. Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă", au scris […]
11:40
„… vom vedea ce are", a mai spus președintele american, într-un nou interviu cu Politico (publicație din presa „mainstream", pe care Trump pare să o disprețuiască dar care a reușit să-și asigure un loc în calendarul președintelui). În interviul de vineri, Trump s-a prezentat drept arbitrul suprem al oricărui acord de pace între Ucraina și […]
Acum 24 ore
21:10
Aktual24 | Bulgaria trece la moneda euro în 1 ianuarie. Ce cred cetățenii țării despre această schimbare # PressHub
Bulgaria urmează să adopte moneda unică a Uniunii Europene la 1 ianuarie. Sondajele arată că națiunea este profund divizată cu privire la această schimbare. POLITICO a discutat cu mai mulți bulgari despre temerile și speranțele lor, în timp ce își iau rămas-bun de la moneda națională, leva. Anton Teofilov, 73 de ani. Vânzător în piața […]
21:10
Mai mulţi copaci au căzut vineri seara pe raza oraşului Sinaia, in contextul manifestării fenomenelor meteorologice caracterizate prin intensificări ale vântului, a informat ISU Prahova, potrivit Agerpres. „Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri şi fire de curent electric, dar şi despre cinci copaci căzuţi pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceştia […]
20:40
Salvamontiștii brașoveni, avertizare pentru turiști: condiții meteo periculoase în perioada următoare. Recomandările salvatorilor montani # PressHub
Salvamont Brașov atrage atenția turiștilor asupra condițiile meteo periculoase prognozate pentru zona montană a județului în perioada următoare. Pentru intervalul 26 decembrie, ora 14:00 – 27 decembrie, ora 16:00, este în vigoare o atenționare meteorologică Cod galben, ce vizează intensificări ale vântului, iar la munte ninsori viscolite. Rafalele de vânt vor atinge frecvent 70–80 km/h, […]
19:30
Alpinistul Adrian Ahriţculesei pleacă în Antarctica pentru a cuceri cel mai înalt munte de pe continent # PressHub
Alpinistul Adrian Ahriţculesei, cunoscut pentru că a cucerit vârful Everest (8.848 m) şi cei mai înalţi şapte vulcani din lume, va pleca pe 27 decembrie spre Antarctica, unde şi-a propus să escaladeze Mount Vinson (4.892 m), cel mai înalt de pe continent. Alpinistul din Petroşani spune că s-a pregătit intens pentru această expediţie, în condiţiile […]
18:30
Imaginile surprind străzi din centrul și din zonele adiacente ale orașului Buenos Aires dimineața și la prânz, în prima zi de Crăciun. Traficul este aproape inexistent, magazinele sunt închise, iar spațiile publice – de regulă foarte aglomerate – sunt goale. Pe bulevarde principale și pe străzi secundare apar doar ocazional pietoni sau vehicule izolate. Transportul […]
17:40
Accident cu zece autoturisme pe Drumul Expres Craiova – Piteşti. A fost activat Planul Roşu de intervenţie # PressHub
Un accident rutier în care au fost implicate zece autoturisme şi în care se aflau 27 de persoane s-a produs, vineri, pe Drumul Expres Craiova – Piteşti, în zona localităţii Optaşi Măgura, a informat Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă. „Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru gestionarea optimă a misiunii de răspuns, la nivelul […]
17:10
Spotmedia | Interviu cu istoricul Armand Goșu: Cei care au anulat alegerile din România au făcut jocul Rusiei # PressHub
Armand Goșu predă la Facultatea de Științe Politice a Universității București. E specializat în istoria Imperiului Rus și a Uniunii Sovietice, fiind autorul mai multor cărți despre Vladimir Putin, dar și despre războiul din Ucraina. În discuția cu spotmedia.ro Armand Goșu s-a arătat pesimist în legătură cu situația din România, spunând că alegerile parlamentare și […]
16:00
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit vineri la vârsta de 82 de ani, a anunțat Teatrul Național „I. L. Caragiale" București. „În dimineața zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viață, după o lungă suferință, scriitorul Radu F. Alexandru. Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucați […]
15:40
Aktual24 | Filmări din 1989 din Coreea de Nord cu Dan Puric, Silvia Dumitrescu, Dan Bittman, Adrian Năstase # PressHub
Documentarul Viitor Luminos, regizat de Andra MacMasters, prezintă imagini de arhivă din 1989, dinainte de Revoluție, în care apar numeroase figuri foarte prezente și acum în spațiul public într-o vizită oficială în Coreea de Nord. Din delegație fac parte numeroase personaje aflate acum în zona pretins "suveranistă": Dan Puric, Dan Bittman, Silvia Dumitrescu, Adrian Năstase […]
Ieri
15:00
Două persoane au suferit arsuri în urma unei explozii, urmată de un incendiu, care s-a produs în noaptea de joi spre vineri, într-un apartament al unui bloc din municipiul Oneşti, a informat vineri Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, potrivit Agerpres. La faţa locului au intervenit cadre medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi […]
14:40
Zelenski optimist: „Se pot întâmpla multe până la Anul Nou”. Despre o posibilă nouă întâlnire cu Trump # PressHub
Negocierile de pace pentru Ucraina, mediate/facilitate/forțate de administrația Trump, sunt unele din cele mai mediatizate, dar în același timp secrete: formulele care apar în presă, fie că este vorba de un plan de pace în 28 de puncte, redus la 20 de puncte, readus la 23 de puncte dar suplinit cu documente separate despre garanții […]
13:40
Noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Două F-16 au fost ridicate de la sol # PressHub
Noi atacuri cu drone au fost înregistrate asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în cursul nopţii de joi spre vineri, fiind transmis şi un mesaj RO-ALERT pentru populaţiei, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN). „În noaptea de joi spre vineri, la ora 1:05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Feteşti au […]
13:00
ING Bank România transformă contul curent: Lansarea pachetelor Go, More și Extra cu asigurări incluse și beneficii de economisire # PressHub
Într-o mișcare strategică ce marchează o premieră pentru grupul financiar la nivel internațional, ING Bank România a anunțat oficial trecerea de la modelul clasic al contului curent la o structură de pachete integrate. Noile opțiuni, denumite ING Go, ING More și ING Extra, au fost lansate pe 17 decembrie 2025, introducând beneficii care depășesc sfera […]
11:10
RETROSPECTIVĂ 2025 | Povestea conviețuirii între etnii și religii, într-un sat din Transilvania. Cum e posibilă pacea # PressHub
O retrospectivă a anului PRESShub, în câteva articole: interviuri, reportaje, analize. Sărbători fericite! Vă mai amintiți conflictele sângeroase dintre imigranți și localnici în Irlanda de Nord, la Ballymena? Mi-am zis atunci că ura revărsată din toate gurile de canale ale propagandei poate izbucni peste tot, că „Ballymena" poate fi oriunde. Și n-a trecut mult, la […]
09:00
RETROSPECTIVĂ 2025 | Adam Michnik: „Putin şi Trump au în comun faptul că amândoi sunt convinşi că au fost aleşi de Dumnezeu şi, ca toţi aleşii zeilor, se înşală / Libertatea îmi permite să trăiesc în acord cu propria mea persoană” – INTERVIU # PressHub
O retrospectivă a anului PRESShub, în câteva articole: interviuri, reportaje, analize. Sărbători fericite! Adam MICHNIK, unul dintre cei mai importanţi disidenţi şi intelectuali ai Europei secolului XX, s-a aflat, ieri (15 octombrie 2025 – n. red.), la Constanţa. A primit, în cadrul unei ceremonii, din partea Universităţii Ovidius din Constanţa (UOC), titlul Doctor Honoris Causa, […]
25 decembrie 2025
22:20
Dezinformarea despre „interzicerea Crăciunului” sau cine ne-a furat sărbătoarea? O investigație despre o panică anuală # PressHub
Într-un colț de cartier care încă își păstrează aerul burghez al unui Bruxelles despre care migranții care îl populează nu știu nimic se află un supermarket oriental. Mare, amenajat ca un supermarché, plin cu produse care nu se găsesc decât în comunitățile care nu reușesc să se desprindă de mâncarea copilăriei, de accentul matern și […]
21:10
O retrospectivă a anului PRESShub, în câteva articole: interviuri, reportaje, analize. Sărbători fericite! Pentru al patrulea an consecutiv regizorul Florin Iepan și echipa sa descind în piața de vechituri a orașului, cunoscută de timișorenii din toate generațiile ca „Ócskapiac", târg de vechituri pe ungurește. Proiectul Asociației Documentor așezat sub genericul Rod Festival aduce în lumea […]
21:00
RETROSPECTIVĂ 2025 | Cine a ridicat sechestrul de 15 milioane de euro de pe bunurile Nordis # PressHub
O retrospectivă a anului PRESShub, în câteva articole: interviuri, reportaje, analize. Sărbători fericite! Judecătoarea care a ridicat sechestrul în valoare de 15 milioane de euro de pe bunurile companiei Nordis și ale patronilor Vladimir Ciorbă și Emanuel Poștoacă este Florina Rizescu de la Curtea de Apel București, Secția a II a Penală. Mai multe dosare […]
19:00
RETROSPECTIVĂ 2025 | Cum a ajuns Mahomed din Egipt să vândă prune în piața din Gherla. „Aș vrea să fie mulți români ca Mahomed al nostru!” # PressHub
O retrospectivă a anului PRESShub, în câteva articole: interviuri, reportaje, analize. Sărbători fericite! „Mahomed, ai usturoi? Mărar și țelină ai, Mahomed? Cu cât dai porumbul? Dă-mi vreo 20 de bucăți!" „ Am, am. Amu' vă dau", răspunde Mahomed și se apleacă în sacii cu porumb să numere. Ia chitele de mărar și le împarte, cântărește […]
15:10
Papa Leon XIV, în primul său mesaj de Crăciun: „Să ne rugăm într-un mod special pentru chinuitul popor ucrainean: să înceteze vuietul armelor” # PressHub
La primul său mesaj de Crăciun "Urbi et Orbi", papa Leon al XIV-lea a pus accentul pe ceea ce face Dumnezeu pentru oameni și pe ceea ce oamenii ar trebui să facă pentru Dumnezeu, pentru semenii lor și pentru pacea în lume, potrivit Vatican News. E necesar "să ne asumăm fiecare partea noastră de responsabilitate", […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi în urma unui accident rutier produs miercuri în municipiul Rădăuţi, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, potrivit Agerpres. Potrivit acestora, în accident au fost implicate două autoturisme, care au intrat în coliziune. Trei dintre victime au fost încarcerate, iar una a decedat. […]
13:00
Mesajul președintelui Nicușor Dan de Crăciun: Să ne recăpătăm forța unei națiuni hotărâtă să îşi construiascä viitorul cu încredere # PressHub
Președintele Nicușor Dan a transmis, în mesajul de Crăciun adresat românilor, îndemnul ca, "împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiască viitorul cu încredere". „Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește de acasă, […]
12:00
Pcişca sau chişca – preparat esenţial de Crăciun, pentru „găluşce” delicioase, la Sânpetru de Câmpie # PressHub
Chişca, un preparat tradiţional moldovenesc, realizat din intestine de porc umplute cu o compoziţie de păsat sau orez, carne grasă şi condimente, adoptat în Ardeal sub denumirea de „pcişcă", este considerată esenţială la Sânpetru de Câmpie, pentru a avea pe masa de Crăciun „găluşce" delicioase. „Pot spune că la Sânpetru de Câmpie, în judeţul Mureş, […]
10:00
Aproape jumătate dintre români spun că vor cheltui mai puţin în perioada Sărbătorilor de iarnă (sondaj) # PressHub
Aproape jumătate dintre români estimează că vor cheltui mult mai puţin sau mai puţin în perioada Sărbătorilor de iarnă, comparativ cu anul trecut, şi 18% spun că vor cheltui mai mult sau mult mai mult, conform unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale
24 decembrie 2025
16:20
RETROSPECTIVĂ 2025. Cum reacționează statul când un fost partener al oligarhilor ruși vrea să producă blindate în România. Glinka neagă legături actuale cu Rusia # PressHub
Începând cu anul 2022, compania Automecanica SA din Mediaș, cunoscută pentru capacitatea sa de producție de vehicule blindate, a fost preluată de firma Automecanica SKB Property SRL, controlată de omul de afaceri Sergei Glinka (sau Sergei Mihailovici Glinka, așa cum e numele slav). Ulterior, în 2024, aceeași structură de afaceri a demarat achiziția fabricii Popeci […] Articolul RETROSPECTIVĂ 2025. Cum reacționează statul când un fost partener al oligarhilor ruși vrea să producă blindate în România. Glinka neagă legături actuale cu Rusia apare prima dată în PRESShub.
16:10
Este o replică ”colocvială” a mai multor cunoscători de muzică, din tinerețea mea petrecută în Brăila. Este o chemare la „încă o audiție reușită” într-o cheie semi-autoironică, lansată pe vremea când noi nu visam decât la un nou disc apărut în cercul de prieteni. Evident că înainte de 1989 nu ne trecea prin cap că […] Articolul Foaie verde cucuruz, ia mai zi, bade, un blues! apare prima dată în PRESShub.
16:00
Snowboardul înseamnă adrenalină și coborâri spectaculoase, dar pentru a te mișca liber pe pârtie ai nevoie de haine care să asigure confort și protecție. Alegerea unei geci de snowboard potrivite poate face diferența dintre o zi fantastică pe pârtie și una în care frigul, umezeala sau disconfortul te trimit mai devreme la cabană. O geacă […] Articolul Cum să alegi o geacă de snowboard? apare prima dată în PRESShub.
15:50
Bruxelles-ul condamnă restricțiile de călătorie impuse de SUA unor cetățeni europeni: „Măsură nejustificată” # PressHub
Comisia Europeană a reacționat ferm după ce Statele Unite au impus restricții de călătorie pentru cinci cetățeni europeni, printre care și fostul comisar european Thierry Breton, acuzând Washingtonul de o decizie nejustificată care pune sub semnul întrebării libertatea de exprimare și autonomia de reglementare a Uniunii. Executivul de la Bruxelles avertizează că va apăra dreptul UE de a-și aplica […] Articolul Bruxelles-ul condamnă restricțiile de călătorie impuse de SUA unor cetățeni europeni: „Măsură nejustificată” apare prima dată în PRESShub.
13:40
RETROSPECTIVĂ 2025. Povestea studentului basarabean bătut de George Simion în urmă cu 13 ani # PressHub
Un cercetător al Academiei Române și colaborator al Presshub povestește un incident din 7 februarie 2012 când, actualul candidat la președinția României, George Simion, împreună cu un cunoscut, l-au bătut, victima fiind pe atunci student din Republica Moldova în România. Incidentul s-a întâmplat în fostul sediu al Asociației „21 Decembrie 1989” de pe strada Batiștei, […] Articolul RETROSPECTIVĂ 2025. Povestea studentului basarabean bătut de George Simion în urmă cu 13 ani apare prima dată în PRESShub.
13:00
Noul plan de pace al lui Zelenski: front înghețat, fără cedări teritoriale suplimentare și garanții SUA–UE pentru Ucraina # PressHub
Președintele ucrainian Volodimir Zelenski a prezentat, pe 23 decembrie, un plan de pace revizuit. Acesta conține douăzeci de puncte. Acesta, spre deosebire de predecesorul său, prevede înghețarea liniei frontului (permițând, astfel Ucrainei să nu cedeze teritorii suplimentare), un efectiv al armatei ucrainiene de 800.000 de soldați în timp de pace și garanții de securitate pentru […] Articolul Noul plan de pace al lui Zelenski: front înghețat, fără cedări teritoriale suplimentare și garanții SUA–UE pentru Ucraina apare prima dată în PRESShub.
12:20
Conflict transatlantic pe libertatea de exprimare: Washingtonul sancționează cinci europeni pentru presupuse campanii de cenzură # PressHub
Departamentul de Stat al SUA a interzis intrarea în Statele Unite pentru cinci europeni, acuzându-i că s-au aflat în fruntea unor eforturi de a presa companiile de tehnologie să cenzureze sau să suprime puncte de vedere americane, în cel mai recent atac al administrației Trump la adresa reglementărilor europene care vizează discursul instigator la ură […] Articolul Conflict transatlantic pe libertatea de exprimare: Washingtonul sancționează cinci europeni pentru presupuse campanii de cenzură apare prima dată în PRESShub.
23 decembrie 2025
20:40
Controversă în justiție: revizuirea sentinței lui Dan Voiculescu și posibila miză financiară, cu apelul Cameliei Bogdan către Parchet # PressHub
Într-un interviu acordat Epoch Times, fosta judecătoare, Camelia Bogdan, a declarat că este responsabilitatea Parchetului General de a investiga revizuirea dosarului lui Dan Voiculescu și a suspenda recuperarea prejudiciului, în scopul protecției societății și a victimelor. Camelia Bogdan a vorbit despre situaţia lui Dan Voiculescu care încearcă să obţină revizuirea pedepsei pronunţate de ea în […] Articolul Controversă în justiție: revizuirea sentinței lui Dan Voiculescu și posibila miză financiară, cu apelul Cameliei Bogdan către Parchet apare prima dată în PRESShub.
20:00
Rezultate preliminare CSM: 98% din judecători percep o campanie anti-justiție, într-un chestionar contestat # PressHub
Consiliul Superior al Magistraturii a transmis, marți, rezultatele preliminare ale unui chestionar trimis judecătorilor din țară. Conform datelor, o majoritate covârșitoare a respondenților consideră că, în 2025, a fost derulată o campanie împotriva justiției (98%) și sunt de acord cu pozițiile publice ale CSM (67%). Totodată, sondajul mai susține că judecătorii care au fost înlocuiți […] Articolul Rezultate preliminare CSM: 98% din judecători percep o campanie anti-justiție, într-un chestionar contestat apare prima dată în PRESShub.
19:10
Andrew Tate, Lia Savonea și Justiția românească: de ce este nevoie de un referendum intern și reforme legislative urgente # PressHub
Unsprezece magistrați au purtat o discuție publică cu președintele Nicușor Dan pe tema justiției. Relatările acestora creionează un sistem profund disfucțional a cărei reformă este cu atât mai necesară cu cât se accentuează nevoia protecției justiției independente, relatează Spotmedia. Exact în ziua în care misoginul suprem era spulberat în Dubai, într-un meci de box, de […] Articolul Andrew Tate, Lia Savonea și Justiția românească: de ce este nevoie de un referendum intern și reforme legislative urgente apare prima dată în PRESShub.
16:00
Evenimentele din justiție din ultimele săptămâni de după publicarea materialului Recorder privind capturarea acestui sector de către o mică grupare au arătat situația gravă în care suntem. Nu sunt doar probleme în justiției, este o cangrenă. Iar acest lucru a devenit și mai clar după consultările inițiate de președintele Nicușor Dan cu magistrații, relatează Aktual24. […] Articolul Aktual24 | Teroare în justiție. Continuarea protestelor după sărbători este esențială apare prima dată în PRESShub.
15:50
Rupturi între suveraniști: AUR acuză conflicte cu SOS și POT pentru lipsa semnăturilor necesare suspendării lui Nicușor Dan # PressHub
Partidul AUR susține că a obținut aproximativ 120 din cele 155 de semnături necesare ale parlamentarilor pentru a obține suspendarea președintelui Nicușor Dan. Deputatul AUR, Ștefan Avrămescu, a justificat insuficiența printr-un conflict între partidele SOS România și POT. Totuși, Avrămescu a subliniat că numărul de 155 de semnături ar putea fi atins în februarie, notează […] Articolul Rupturi între suveraniști: AUR acuză conflicte cu SOS și POT pentru lipsa semnăturilor necesare suspendării lui Nicușor Dan apare prima dată în PRESShub.
13:00
Marilen Pirtea, posibil succesor al lui Daniel David la Educație: „Decizia va fi luată după sărbători” # PressHub
Rectorul Universității de Vest și deputat PNL Timiș, Marilen Pirtea, este vehiculat drept un înlocuitor al ministrului demisionar al Educației, Daniel David. Acesta a declarat, marți, pentru AGERPRES, că reflectă asupra deciziei numirii sale și va reveni cu un răspuns după sărbători. „Deciziile vor fi luate după sărbători. Am primit această propunere (de a deveni […] Articolul Marilen Pirtea, posibil succesor al lui Daniel David la Educație: „Decizia va fi luată după sărbători” apare prima dată în PRESShub.
13:00
Fiul unui fost primar, scăpat din închisoare pentru evaziune fiscală: ÎCCJ a anulat mandatul de executare a pedepsei # PressHub
Pe 14 noiembrie 2023, Ionuț Dobre, fiul fostului primar din orașul Mihăilești, Giurgiu, era condamnat la 4 ani și 8 luni închisoare pentru evaziune fiscală, prejudiciul la bugetul statului fiind de 580.000 de lei. Doi ani mai târziu, instanța supremă a anulat pedepasa și a decis rejudecarea dosarului. Firma lui Dobre, controlată prin interpuși, intrată […] Articolul Fiul unui fost primar, scăpat din închisoare pentru evaziune fiscală: ÎCCJ a anulat mandatul de executare a pedepsei apare prima dată în PRESShub.
11:20
Războiul din Ucriana: medierea SUA între Rusia și Ucraina nu a adus încă rezultate concrete. Ucrainenii se pregătesc de un nou Crăciun sub atacuri # PressHub
Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, a declarat duminică că discuțiile purtate la Miami atât cu omologul său rus, Kirill Dmitriev, cât și cu consilierul pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov, au fost „productive și constructive”, dar fără a produce un progres clar în direcția încheierii războiului. „Ucraina rămâne pe deplin angajată în obținerea unei […] Articolul Războiul din Ucriana: medierea SUA între Rusia și Ucraina nu a adus încă rezultate concrete. Ucrainenii se pregătesc de un nou Crăciun sub atacuri apare prima dată în PRESShub.
11:00
Problemele reale ale justiției din România și interpretarea mediilor rusofone: impactul pervers al unor proteste justificate # PressHub
Protestele recente din România privind funcționarea justiției au devenit rapid mai mult decât un subiect de dezbatere internă: ele au fost preluate și reinterpretate în ecosistemul informațional rusofon, unde sunt folosite pentru a construi narațiuni de delegitimare a statului de drept și a Uniunii Europene. Această analiză examinează modul în care presa online și canalele […] Articolul Problemele reale ale justiției din România și interpretarea mediilor rusofone: impactul pervers al unor proteste justificate apare prima dată în PRESShub.
06:00
Aktual24 |Franța se pregătește să ocupe golul lăsat de retragerea trupelor SUA din Europa: ”Dislocarea de avioane Rafale capabile să transporte armament nuclear în alte state europene” # PressHub
Centrul de recrutare militară aflat vizavi de Turnul Eiffel, în arondismentul 7 al Parisului, în clădirea istorică a École Militaire, este marcat de o prezență intensă a materialelor de promovare ale forțelor armate. Potrivit unei analize publicate de Politico, acest spațiu a devenit un simbol al schimbării de mentalitate generate de actualul context geopolitic european, […] Articolul Aktual24 |Franța se pregătește să ocupe golul lăsat de retragerea trupelor SUA din Europa: ”Dislocarea de avioane Rafale capabile să transporte armament nuclear în alte state europene” apare prima dată în PRESShub.
02:20
COMUNICAT DE PRESĂ. Marți, 30 decembrie, Filarmonica George Enescu pune în vânzare biletele pentru concertele și recitalurile din a doua parte a Stagiunii 2025-2026. # PressHub
Artiști internaționali de top vor continua să urce pe scena Ateneului Român în 2026: Ton Koopman, Cristian Mandeal, Dennis Russell Davies, Kirill Gerstein, Gautier Capuçon, Lucas Debargue. A doua parte a Stagiunii Filarmonicii George Enescu va continua să aducă publicului meloman mari artiști internaționali, printre care dirijorii Ton Koopman, Andrei Boreyko, Cristian Mandeal, Leonard Slatkin, […] Articolul COMUNICAT DE PRESĂ. Marți, 30 decembrie, Filarmonica George Enescu pune în vânzare biletele pentru concertele și recitalurile din a doua parte a Stagiunii 2025-2026. apare prima dată în PRESShub.
02:00
Protecția și igiena personală au devenit priorități atât acasă, cât și la locul de muncă. Mănușile de unică folosință te ajută să limitezi contactul cu microbi, substanțe chimice sau alte riscuri cotidiene. Poți folosi mănuși când gătești, faci curățenie, lucrezi într-un cabinet medical, într-un salon sau în industrie. Acest articol îți explică, pe scurt și […] Articolul Beneficiile mănușilor de unică folosință pentru igienă și protecție apare prima dată în PRESShub.
22 decembrie 2025
23:00
Firma Meva Concept a luat contracte publice pe declarații false. Apoi, a încasat fără să lucreze. În final: faptele prescrise # PressHub
Justiția din România, pusă în fața unui caz aparent simplu, a eșuat să ofere o soluție. Deși faptele erau relativ ușor de demonstrat, dosarul nu a fost finalizat nici de procurori, nici de judecători în favoarea victimelor. Mai mult, tot păgubitul este dus în pragul falimentului cu ajutorul sistemului de justiției. Cazul pe scurt Societatea […] Articolul Firma Meva Concept a luat contracte publice pe declarații false. Apoi, a încasat fără să lucreze. În final: faptele prescrise apare prima dată în PRESShub.
22:50
Analiză Deutsche Welle: Președintele Dan propune un referendum printre magistrați pentru a vedea câți reformiști sunt în sistem, în vreme ce premierul Bolojan începe lucrul asupra modificărilor legislative care să redreseze Justiția. E o competiție între cei doi sau președintele și primul ministru încearcă să se completeze reciproc pentru a schimba felul în care funcționează […] Articolul Reforma Justiției: Competiție între Nicușor Dan și Bolojan? apare prima dată în PRESShub.
19:40
Aktual24 | Raportul Inspecției Judiciare privind ”aspectele relatate” de Recorder. Magistrații din documentar au fost deseori vizați de acțiuni disciplinare # PressHub
Inspecția Judiciară a prezentat, într-un „Raport privind activitatea Inspecției Judiciare”, o sinteză a demersurilor deja efectuate în legătură cu o parte dintre aspectele relatate în materialul publicat de recorder.ro la 9 decembrie 2025, sub titlul „Justiția Capturată”, în care sunt formulate acuzații privind funcționarea sistemului judiciar, activitatea conducerii Direcției Naționale Anticorupție și modul de soluționare […] Articolul Aktual24 | Raportul Inspecției Judiciare privind ”aspectele relatate” de Recorder. Magistrații din documentar au fost deseori vizați de acțiuni disciplinare apare prima dată în PRESShub.
