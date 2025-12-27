OpenAI avertizează că browserele cu inteligență artificială vor rămâne vulnerabile la atacuri
Jurnalul.ro, 27 decembrie 2025 20:50
OpenAI a recunoscut că atacurile prin care agenții de inteligență artificială sunt manipulați să execute instrucțiuni malițioase ascunse în pagini web sau e-mailuri reprezintă un risc de securitate care nu va putea fi eliminat complet, în pofida eforturilor continue de protecție.
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
21:10
Vladimir Putin apare într-un desen animat în care vorbește cu pisica Matroskin și câinele Sharik # Jurnalul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, apare într-un desen animat. Personajul său vorbește cu pisica Matroskin și câinele Sharik. Episodul special de Anul Nou este inspirat dintr-un desen animat din epoca sovietică.
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:30
Tragedie în Vaslui: Doi copii s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheaţa pe care traversau s-a rupt # Jurnalul.ro
Conform ISU Vaslui, doi copii din Vaslui, de 12 și 14 ani, s-au înecat sâmbătă după ce gheața pe care au mers s-a rupt. Aceștia au fost declarați decedați.
20:30
Stațiunile de schi din Bulgaria rămân și în sezonul 2025–2026 printre cele mai ieftine din Europa, cu Bansko și Borovets în topul destinațiilor accesibile, atrăgând tot mai mulți turiști români. Odată cu deschiderea sezonului la Bansko, atenția se concentrează pe prețurile abonamentelor de schi.
20:20
Caz halucinant la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" din Câmpina. Un comisar-șef este acuzat că a hărțuit și a abuzat sexual un elev de 20 de ani # Jurnalul.ro
Băiatul a reușit să scape doar după ce i-a promis polițistului că se va întoarce pentru favoruri sexuale când se va simți pregătit. Ofițerul de 49 de ani este acum arestat preventiv și acuzat de tentativă de viol.
Acum 2 ore
20:10
Donald Trump vrea să construiască o uriașă sală de bal la Casa Albă. Cât costă lucrările? # Jurnalul.ro
Casa Albă urmează să dezvăluie la începutul lunii ianuarie 2026 detalii noi privind viitoarea sală de bal din Aripa de Est, într-o ședință a comisiei federale responabile cu planificarea. Proiectul a fost inițiat de președintele Trump din luna iulie 2025.
19:50
Misiune umanitară: Doi pacienți cu arsuri, transportați cu o aeronavă Spartan la Bruxelles # Jurnalul.ro
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a decolat sâmbătă, la solicitarea DSU, pentru o misiune umanitară de transport medical, ducând doi pacienți cu arsuri din România la Bruxelles.
19:30
Cu toții ne pierdem memoria. Nu ne mai amintim numerele de telefon ale prietenilor. Uităm zilele de naștere. Nu mai știm cum să ajungem undeva fără GPS. Creierul nostru devine leneș, iar explicația este simplă: smartphone-ul.
Acum 4 ore
19:10
Anul 2026 aduce abundență pentru șapte zodii din horoscop. Abundența nu se manifestă doar financiar, ci poate însemna și fericire, relații împlinite, stabilitate, oportunități sau o stare generală de bine.
18:50
SUA a atacat Statul Islamic din Nigeria. Donald Trump: „Au vizat și ucis creștini nevinovați, la niveluri nemaivăzute de mulți ani, și chiar de secole!" # Jurnalul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi că armata americană a atacat gruparea Statului Islamic din Nigeria, spunând că aceștia persecutau comunitățile creștine.
18:30
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, afectați. Când se va relua livrarea agentului termic # Jurnalul.ro
O avarie s-a produs sâmbătă în Capitală. Mulți bucureșteni din bucurești au rămas fără apă caldă și căldură. Termoenergetica anunță că ar putea dura până la 24 de ore până când apa și căldura vor ajunge complet la robinete și calorifere.
18:20
Zeci de mii de bucurești în frig, ELCEN și Termoenergetica pasează vina de la una la alta # Jurnalul.ro
În timp ce zeci de mii de bucurești nu au apă caldă și căldură ( sau le primesc la parametri scăzuți), producătorul agentului termic, societatea ELCEN București, și companiade termoficare, Termoenergetica, se acuză reciproc de această situațin în care peste 1.334 de blocuri au probleme cu furnizarea căldurii și a apei calde.
18:10
Air fryer-ul nu este bun doar pentru aperitive sau prăjituri rapide, ci și pentru blaturi de tort perfecte, ideale atunci când vrei un desert de efect, fără să pornești cuptorul.
18:00
Termoenergetica, compania de termoficare a orașului București, a anunțat o avarie la CET Sud, avarie care a dus la furnizarea deficitară a apei calde și căldurii în sectoarele 2, 3 și parțial în 4 și 5.
17:50
Intervenție Salvamont Neamț în Masivul Ceahlău: Victimă cu traumatism grav, evacuare dificilă # Jurnalul.ro
O acțiune de salvare este în desfășurare în Masivul Ceahlău, unde două echipe Salvamont Neamț intervin pentru evacuarea unei victime cu traumatism grav la un picior, rănită în zona Vârfului Toaca, în urma unui apel la 112.
17:30
Schimbarea regimului comunist și aderarea la blocul comunitar au fost două momente-cheie pentru creșterea economică a României, arată datele oficiale ale Băncii Mondiale și balanța financiară netă a Ministerului Finanțelor Publice.
Acum 6 ore
17:10
Unii oameni se așteaptă, în mod natural, să fie adorați, puși pe primul loc și tratați cu o atenție specială în relații.
16:50
Uscarea hainelor pe calorifer este una dintre cele mai frecvente soluții folosite iarna, mai ales în apartamente.
16:30
Complexul Energetic Oltenia a suferit un atac cibernetic, care a afectat parțial activitatea companiei.
16:10
Este alertă de iarnă severă în România! Concluziile ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență # Jurnalul.ro
Ministerul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență, după ce ANM a emis avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu de vreme severă, iar autoritățile avertizează asupra unui episod de iarnă autentică, cu vânt extrem de puternic, ninsori viscolite și vizibilitate redusă.
16:10
Dacă vrei deserturi rapide, gustoase și cu un aspect festiv pentru masa de Revelion, air fryer-ul este aliatul ideal.
15:50
Cerul va fi variabil la Bucureşti, se va semnala ceaţă, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de până la 40 km/h în timpul zilei.
15:30
Ministerul Mediului a convocat Comitetul pentru situaţii de urgenţă, în contextul alertelor meteo # Jurnalul.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat, sâmbătă, o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), ca urmare a avertizărilor meteorologice de Cod galben și Cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Acum 8 ore
15:10
Ianuarie 2026 debutează cu o energie puternică axată pe responsabilitate, stabilitate și decizii financiare inspirate.
14:50
Curtea Constituțională a României (CCR) decide mâine, 28 decembrie, soarta pensiilor speciale ale magistraților.
14:30
Publicația maghiară Világgazdaság analizează retragerea de pe piața românească a mai multor companii străine.
14:10
Schimbările rapide de pe piața muncii nu mai sunt o surpriză pentru nimeni.
13:50
Sindicatele din Marea Britanie vor uniune vamală cu UE pentru a crește nivelul de trai # Jurnalul.ro
Liderul mișcării sindicale din Regatul Unit și-a exprimat sprijinul pentru apelurile ca Marea Britanie să negocieze o nouă uniune vamală cu Uniunea Europeană, argumentând că o astfel de măsură ar contribui la creșterea nivelului de trai.
13:40
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit la Londra cu Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, în cadrul unei reuniuni cu membri ai comunității românești din Regatul Unit.
13:30
Britanicul Jack Draper se retrage de la Australian Open 2026: Mister în jurul accidentării # Jurnalul.ro
Jack Draper se retrage de la Australian Open din cauza unei accidentări la braț care durează de 4 luni. Britanicul era rival pentru Sinner și Alcaraz.
Acum 12 ore
13:10
Deși 2025 a fost epuizant pentru un anumit semn zodiacal, acesta se simte din nou viu în 2026. Datorită energiei semnificative și provocatoare din 2025, acest semn astrologic a trecut prin multe încercări și turbulențe. Din fericire, 2026 va fi plin de noroc și oportunități.
12:50
Pe numele fostului premeier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost emis un mandat internațional de arestare.
12:30
Pace în Ucraina: Volodimir Zelenski discută cu președintele Donald Trump și liderii UE # Jurnalul.ro
Volodimir Zelenski va discuta, sâmbătă, cu liderii europeni și cu Donald Trump, în cadrul unui efort tot mai intens de a ajunge la un acord de pace, care va culmina cu deplasarea președintelui ucrainean în Florida, duminică.
12:10
Revelionul este momentul perfect pentru noi începuturi, iar masa festivă poate deveni mai mult decât o simplă succesiune de preparate: poate fi un ritual simbolic al abundenței, norocului și echilibrului pentru anul care vine.
11:40
În perioadele de vacanță sau la final de an, Unitățile de Primiri Urgențe sunt printre cele mai aglomerate locuri.
11:30
Stare de urgență în New York. Furtuna Devin lovește nord-estul Statelor Unite. Peste 40 de milioane de persoane afectate # Jurnalul.ro
Guvernatoarea New York-ului, Kathy Hochul, a declarat stare de urgență. Furtuna Devin lovește nord-estul Statelor Unite. Peste 40 de milioane de persoane sunt afectate de vremea nefavorabilă.
11:20
Meteorologii au extins Codul portocaliu de viscol. Rafale de 130 km/h în Carpați, ninsori abundente în Moldova și Transilvania. Alerta este valabilă până luni.
11:10
Horoscop zilnic, 28 decembrie 2025: Leii rezolvă probleme mai vechi, iar Vărsătorii jonglează cu mai multe proiecte # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 28 decembrie 2025: Gemenii fac planuri de viitor, iar pentru Balanțe, familia este pe primul loc.
11:00
Guvernul a decis revenirea asupra măsurii privind impozitarea serelor, solariilor, ciupercăriilor și silozurilor, aceste construcții urmând să fie scutite de impozit și în anul 2026, conform actualelor prevederi ale Codului Fiscal.
10:50
Vești importante pentru turiști: Reguli stricte la intrarea în SUA. Călătorii obligați să arate activitatea pe rețelele sociale # Jurnalul.ro
Statele Unite au început să fotografieze toți cetățenii străini și să colecteze date biometrice la intrarea și ieșirea din țară, indiferent dacă sosesc pe cale aeriană, terestră sau maritimă.
10:30
Probleme la unele modele de Toyota: Producătorul japonez recheamă 55.000 de vehicule în service # Jurnalul.ro
Toyota a anunțat rechemarea a aproximativ 55.000 de vehicule Camry și Corolla Cross Hybrid din cauza unei defecțiuni la sistemul de propulsie care poate provoca incendii. Problema afectează modele fabricate în 2025-2026.
10:10
Explozii puternice în Kiev. Capitala Ucrainei, atacată cu rachete și drone de forțele ruse # Jurnalul.ro
Mai multe explozii au zguduit capitala ucraineană, sâmbătă dimineață, în timp ce forțele de apărare aeriană încercau să intercepteze rachete de croazieră și balistice. Autoritățile au emis o alertă aeriană la nivel național.
09:50
Tulsi, cunoscută în limba română ca busuioc sfânt, este numită Regina plantelor medicinale datorită proprietăților sale terapeutice excepționale, beneficiilor pentru imunitate, capacității de reducere a stresului și utilizării extinse în Ayurveda și medicina tradițională.
09:30
Vești proaste pentru locuitorii Sectorului 4 din Capitală. Tarife majorate pentru gunoi și deșeuri reciclabile # Jurnalul.ro
După ce posesorii de mașini din Sectorul 4 al Capitalei fără locuri de parcare vor fi obligați să scoată mai mulți bani din buzunar de la 1 ianuarie, o nouă veste proastă vine pentru locuitorii acestui sector.
09:30
Dușul pe întuneric este secretul unui somn mai bun, al unei stări mentale mai echilibrate și, poate, al unei vieți mai liniștite?
09:10
Zodiacul norocului: Află în ce zi îți merge cel mai bine, între 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
Săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 vine cu mesaje clare din partea Universului: nu este nevoie să te grăbești.
08:50
Sfântul Ştefan, unul dintre ucenicii lui Iisus şi primul martir al Bisericii creştine, este sărbătorit pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun. Se spune că acesta îi ajută pe bolnavi şi pe cei care se judecă de multă vreme, iar, în această zi, persoanele certate trebuie să se împace.
08:40
Aproape 70 de persoane, reținute la Sankt Petersburg după ce s-au rugat pentru Zelenski # Jurnalul.ro
Autoritățile ruse au reținut aproximativ 70 de persoane la Sankt Petersburg care au participat la o adunare a ceea ce forțele de ordine descriu drept o „sectă radicală”, ai cărei membri s-ar fi rugat pentru sănătatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
08:30
Anul 2026 marchează, din punct de vedere numerologic, debutul unui nou ciclu de 9 ani, fiind considerat Anul Universal 1.
08:20
România va avea în curând un instrument care poate ajuta la reducerea cheltuielilor legate de sănătate, dar şi la creşterea calităţii vieţii pentru cetăţenii săi.
