10 atracții turistice de evitat în 2026. Pe listă se află locuri celebre

Jurnalul.ro, 27 decembrie 2025 22:50

Experții au stabilit 10 atracții turistice care trebuie să fie evitate de turiști în anul 2026. Pe listă sunt locuri, tablouri și statui celebre din Europa.

Acum 15 minute
23:10
28 decembrie aduce bani și claritate pentru 6 zodii chinezești Jurnalul.ro
Pe 28 decembrie 2025, șase zodii din zodiacul chinezesc atrag noroc și succes financiar.
23:10
Șeful spionilor ucraineni dezvăluie planurile Rusiei pentru 2026: „Acesta este visul lor” Jurnalul.ro
Kirilo Budanov, șeful Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina, a declarat, într-un interviu pentru Suspilne, că Rusia intenționează să avanseze pe câmpul de luptă în Donbas și în Zaporojie în 2026. Acesta a subliniat că „visul” Moscovei e acela de a cuceri întreaga regiune Zaporojie.
Acum 30 minute
23:00
Impozit auto 2026, mai mare decât s-a convenit inițial. Statul schimbă calculele, șoferii scot mai mulți bani din buzunar Jurnalul.ro
Guvernul modifică regulile de calcul al impozitului pentru 2026, vizând direct mașinile hibrid.
Acum o oră
22:50
22:30
Descoperire surprinzătoare: Bacteriile din intestin pot proteja împotriva diabetului Jurnalul.ro
O moleculă produsă de bacteriile din intestin ar putea juca un rol esențial în prevenirea și gestionarea diabetului de tip 2, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Imperial College London (ICL).
Acum 2 ore
22:10
Mesaj dur de la Kremlin. Putin spune că Rusia va rezolva conflictul &#34;prin forță, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul Jurnalul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele ''operaţiunii militare speciale'' prin forţă, transmite Reuters, care citează agenţia rusă Interfax.
22:10
Zelenski mesaj dur înaintea întâlnirii cu Trump: Există ”linii roșii” pentru poporul ucrainean. Nu vom recunoaște nimic, sub nicio formă! Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune, înaintea întâlnirii Donald Trump, că Ucraina nu va face nicio concesie teritorială și nu va recunoaște controlul Rusiei asupra centralei nucleare de la Zaporojie, acestea fiind „liniile roșii” ale Kievului în cadrul discuțiilor.
21:50
Vești bune pentru utilizatorii Gmail. Ar putea fi premisă schimbarea adresei de email Jurnalul.ro
O noutate ar putea bucura milioane de utilizatori Gmail. Serviciul de poștă electronică al Google ar urma să permită în curând modificarea adresei de email, o funcție deja disponibilă la alți furnizori, dar încă un tabu pentru Gmail.
21:40
Vin scumpirile și în Sectorul 6. Tariful pentru tratarea deșeurilor ar putea fi modificat Jurnalul.ro
Tariful pentru tratarea mecano-biologică a deșeurilor ar putea crește, potrivit unui proiect de hotărâre care va fi supus votului Consiliului Local al Primăriei Sectorului 6 din Capitală în ședința din 29 decembrie.
21:30
Rusia amplasează rachete hipersonice cu capacitate nucleară la o fostă bază aeriană din Belarus Jurnalul.ro
Rusia amplasează rachete hipersonice cu capacitate nucleară la o bază aeriană dezafectată din Belarus. Este concluzia la care au ajuns doi cercetători americani după analiza imaginilor din satelit. Rachetele vor crește capacitatea Rusiei de a ataca ținte din Europa.
Acum 4 ore
21:10
Vladimir Putin apare într-un desen animat în care vorbește cu pisica Matroskin și câinele Sharik Jurnalul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, apare într-un desen animat. Personajul său vorbește cu pisica Matroskin și câinele Sharik. Episodul special de Anul Nou este inspirat dintr-un desen animat din epoca sovietică.
20:50
OpenAI avertizează că browserele cu inteligență artificială vor rămâne vulnerabile la atacuri Jurnalul.ro
OpenAI a recunoscut că atacurile prin care agenții de inteligență artificială sunt manipulați să execute instrucțiuni malițioase ascunse în pagini web sau e-mailuri reprezintă un risc de securitate care nu va putea fi eliminat complet, în pofida eforturilor continue de protecție.
20:30
Tragedie în Vaslui: Doi copii s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheaţa pe care traversau s-a rupt Jurnalul.ro
Conform ISU Vaslui, doi copii din Vaslui, de 12 și 14 ani, s-au înecat sâmbătă după ce gheața pe care au mers s-a rupt. Aceștia au fost declarați decedați.
20:30
Stațiunile de schi din Bulgaria rămân printre cele mai ieftine din Europa Jurnalul.ro
Stațiunile de schi din Bulgaria rămân și în sezonul 2025–2026 printre cele mai ieftine din Europa, cu Bansko și Borovets în topul destinațiilor accesibile, atrăgând tot mai mulți turiști români. Odată cu deschiderea sezonului la Bansko, atenția se concentrează pe prețurile abonamentelor de schi.
20:20
Caz halucinant la Școala de Agenți de Poliție &#34;Vasile Lascăr&#34; din Câmpina. Un comisar-șef este acuzat că a hărțuit și a abuzat sexual un elev de 20 de ani Jurnalul.ro
Băiatul a reușit să scape doar după ce i-a promis polițistului că se va întoarce pentru favoruri sexuale când se va simți pregătit. Ofițerul de 49 de ani este acum arestat preventiv și acuzat de tentativă de viol.
20:10
Donald Trump vrea să construiască o uriașă sală de bal la Casa Albă. Cât costă lucrările? Jurnalul.ro
Casa Albă urmează să dezvăluie la începutul lunii ianuarie 2026 detalii noi privind viitoarea sală de bal din Aripa de Est, într-o ședință a comisiei federale responabile cu planificarea. Proiectul a fost inițiat de președintele Trump din luna iulie 2025.
19:50
Misiune umanitară: Doi pacienți cu arsuri, transportați cu o aeronavă Spartan la Bruxelles Jurnalul.ro
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a decolat sâmbătă, la solicitarea DSU, pentru o misiune umanitară de transport medical, ducând doi pacienți cu arsuri din România la Bruxelles.
19:30
Amnezia digitală: Telefoanele mobile, pericol URIAȘ pentru memorie Jurnalul.ro
Cu toții ne pierdem memoria. Nu ne mai amintim numerele de telefon ale prietenilor. Uităm zilele de naștere. Nu mai știm cum să ajungem undeva fără GPS. Creierul nostru devine leneș, iar explicația este simplă: smartphone-ul.
Acum 6 ore
19:10
Jupiter și Venus lucrează în favoarea ta: 7 zodii dau lovitura în 2026 Jurnalul.ro
Anul 2026 aduce abundență pentru șapte zodii din horoscop. Abundența nu se manifestă doar financiar, ci poate însemna și fericire, relații împlinite, stabilitate, oportunități sau o stare generală de bine.
18:50
SUA a atacat Statul Islamic din Nigeria. Donald Trump: „Au vizat și ucis creștini nevinovați, la niveluri nemaivăzute de mulți ani, și chiar de secole!&#34; Jurnalul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi că armata americană a atacat gruparea Statului Islamic din Nigeria, spunând că aceștia persecutau comunitățile creștine.
18:30
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, afectați. Când se va relua livrarea agentului termic Jurnalul.ro
O avarie s-a produs sâmbătă în Capitală. Mulți bucureșteni din bucurești au rămas fără apă caldă și căldură. Termoenergetica anunță că ar putea dura până la 24 de ore până când apa și căldura vor ajunge complet la robinete și calorifere.
18:20
Zeci de mii de bucurești în frig, ELCEN și Termoenergetica pasează vina de la una la alta Jurnalul.ro
În timp ce zeci de mii de bucurești nu au apă caldă și căldură ( sau le primesc la parametri scăzuți), producătorul agentului termic, societatea ELCEN București, și companiade termoficare, Termoenergetica, se acuză reciproc de această situațin în care peste 1.334 de blocuri au probleme cu furnizarea căldurii și a apei calde.
18:10
Secretul blaturilor perfecte la air fryer: Torturi rapide și umpluturi savuroase Jurnalul.ro
Air fryer-ul nu este bun doar pentru aperitive sau prăjituri rapide, ci și pentru blaturi de tort perfecte, ideale atunci când vrei un desert de efect, fără să pornești cuptorul.
18:00
Sărbători în frig: 1.337 de blocuri din Capitală fără apă caldă și încălzire ACUM Jurnalul.ro
Termoenergetica, compania de termoficare a orașului București, a anunțat o avarie la CET Sud, avarie care a dus la furnizarea deficitară a apei calde și căldurii în sectoarele 2, 3 și parțial în 4 și 5.
17:50
Intervenție Salvamont Neamț în Masivul Ceahlău: Victimă cu traumatism grav, evacuare dificilă Jurnalul.ro
O acțiune de salvare este în desfășurare în Masivul Ceahlău, unde două echipe Salvamont Neamț intervin pentru evacuarea unei victime cu traumatism grav la un picior, rănită în zona Vârfului Toaca, în urma unui apel la 112.
17:30
Cu cât a crescut economia României de la căderea regimului comunist Jurnalul.ro
Schimbarea regimului comunist și aderarea la blocul comunitar au fost două momente-cheie pentru creșterea economică a României, arată datele oficiale ale Băncii Mondiale și balanța financiară netă a Ministerului Finanțelor Publice.
Acum 8 ore
17:10
Dragoste cu pretenții: zodiile care vor să fie tratate ca prințesele Jurnalul.ro
Unii oameni se așteaptă, în mod natural, să fie adorați, puși pe primul loc și tratați cu o atenție specială în relații.
16:50
De ce este periculos să usuci hainele pe calorifer Jurnalul.ro
Uscarea hainelor pe calorifer este una dintre cele mai frecvente soluții folosite iarna, mai ales în apartamente.
16:30
Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia Jurnalul.ro
Complexul Energetic Oltenia a suferit un atac cibernetic, care a afectat parțial activitatea companiei.
16:10
Este alertă de iarnă severă în România! Concluziile ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență Jurnalul.ro
Ministerul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență, după ce ANM a emis avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu de vreme severă, iar autoritățile avertizează asupra unui episod de iarnă autentică, cu vânt extrem de puternic, ninsori viscolite și vizibilitate redusă.
16:10
Rețete de prăjituri la air fryer, perfecte pentru masa de Revelion Jurnalul.ro
Dacă vrei deserturi rapide, gustoase și cu un aspect festiv pentru masa de Revelion, air fryer-ul este aliatul ideal.
15:50
Vânt moderat în Bucureşti şi temperaturi maxime 6 - 7 grade, sâmbătă şi duminică Jurnalul.ro
Cerul va fi variabil la Bucureşti, se va semnala ceaţă, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de până la 40 km/h în timpul zilei.
15:30
Ministerul Mediului a convocat Comitetul pentru situaţii de urgenţă, în contextul alertelor meteo Jurnalul.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat, sâmbătă, o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), ca urmare a avertizărilor meteorologice de Cod galben și Cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Acum 12 ore
15:10
Pentru aceste zodii, ianuarie 2026 începe cu bani Jurnalul.ro
Ianuarie 2026 debutează cu o energie puternică axată pe responsabilitate, stabilitate și decizii financiare inspirate.
14:50
CCR decide mâine soarta pensiilor speciale Jurnalul.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) decide mâine, 28 decembrie, soarta pensiilor speciale ale magistraților.
14:30
Mai multe companii străine se retrag de pe piața românească Jurnalul.ro
Publicația maghiară Világgazdaság analizează retragerea de pe piața românească a mai multor companii străine. 
14:10
Meseriile viitorului: 9 joburi care vor domina economia până în 2030 Jurnalul.ro
Schimbările rapide de pe piața muncii nu mai sunt o surpriză pentru nimeni.
13:50
Sindicatele din Marea Britanie vor uniune vamală cu UE pentru a crește nivelul de trai Jurnalul.ro
Liderul mișcării sindicale din Regatul Unit și-a exprimat sprijinul pentru apelurile ca Marea Britanie să negocieze o nouă uniune vamală cu Uniunea Europeană, argumentând că o astfel de măsură ar contribui la creșterea nivelului de trai.
13:40
Președintele Nicușor Dan anunță că s-a întâlnit la Londra cu fiul lui Ion Rațiu Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit la Londra cu Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, în cadrul unei reuniuni cu membri ai comunității românești din Regatul Unit.
13:30
Britanicul Jack Draper se retrage de la Australian Open 2026: Mister în jurul accidentării Jurnalul.ro
Jack Draper se retrage de la Australian Open din cauza unei accidentări la braț care durează de 4 luni. Britanicul era rival pentru Sinner și Alcaraz.
13:10
O zodie renaște în 2026: Un an plin de noroc și oportunități Jurnalul.ro
Deși 2025 a fost epuizant pentru un anumit semn zodiacal, acesta se simte din nou viu în 2026. Datorită energiei semnificative și provocatoare din 2025, acest semn astrologic a trecut prin multe încercări și turbulențe. Din fericire, 2026 va fi plin de noroc și oportunități.
12:50
Un fost premier al Republicii Moldova a fost dat în urmărire internațională Jurnalul.ro
Pe numele fostului premeier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost emis un mandat internațional de arestare.
12:30
Pace în Ucraina: Volodimir Zelenski discută cu președintele Donald Trump și liderii UE Jurnalul.ro
Volodimir Zelenski va discuta, sâmbătă, cu liderii europeni și cu Donald Trump, în cadrul unui efort tot mai intens de a ajunge la un acord de pace, care va culmina cu deplasarea președintelui ucrainean în Florida, duminică.
12:10
Ce mănânci de Revelion dacă vrei noroc și prosperitate: meniu neconvențional Jurnalul.ro
Revelionul este momentul perfect pentru noi începuturi, iar masa festivă poate deveni mai mult decât o simplă succesiune de preparate: poate fi un ritual simbolic al abundenței, norocului și echilibrului pentru anul care vine.
11:40
Dr. Mihai Craiu: Când NU TREBUIE să mergeți la Urgențe cu un copil răcit Jurnalul.ro
În perioadele de vacanță sau la final de an, Unitățile de Primiri Urgențe sunt printre cele mai aglomerate locuri.
11:30
Stare de urgență în New York. Furtuna Devin lovește nord-estul Statelor Unite. Peste 40 de milioane de persoane afectate Jurnalul.ro
Guvernatoarea New York-ului, Kathy Hochul, a declarat stare de urgență. Furtuna Devin lovește nord-estul Statelor Unite. Peste 40 de milioane de persoane sunt afectate de vremea nefavorabilă.
11:20
Cod portocaliu de viscol și ninsori în mai multe regiuni din țară Jurnalul.ro
Meteorologii au extins Codul portocaliu de viscol. Rafale de 130 km/h în Carpați, ninsori abundente în Moldova și Transilvania. Alerta este valabilă până luni.
11:10
Horoscop zilnic, 28 decembrie 2025: Leii rezolvă probleme mai vechi, iar Vărsătorii jonglează cu mai multe proiecte Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 28 decembrie 2025: Gemenii fac planuri de viitor, iar pentru Balanțe, familia este pe primul loc.
11:00
Impozitul pe sere, amânat pentru 2027, nu anulat Jurnalul.ro
Guvernul a decis revenirea asupra măsurii privind impozitarea serelor, solariilor, ciupercăriilor și silozurilor, aceste construcții urmând să fie scutite de impozit și în anul 2026, conform actualelor prevederi ale Codului Fiscal.
10:50
Vești importante pentru turiști: Reguli stricte la intrarea în SUA. Călătorii obligați să arate activitatea pe rețelele sociale Jurnalul.ro
Statele Unite au început să fotografieze toți cetățenii străini și să colecteze date biometrice la intrarea și ieșirea din țară, indiferent dacă sosesc pe cale aeriană, terestră sau maritimă.
