2026, posibil an-record pentru autostrăzi în toată istoria României. Câți kilometri ar urma să fie dați în trafic și unde CIFRE

Samsung și Apple și-au împărțit fiecare câte cinci locuri în top 10, contribuind cu 20% la volumul global de smartphone-uri din al treilea trimestru al anului, arată un raport al CounterPoint Research. Smartphone-urile 5G au ocupat primele cinci locuri pentru prima dată într-un trimestru al treilea, pe măsură ce această tehnologie devine standard și o preferință cheie a consumatorilor din toată lumea.