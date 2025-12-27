2026, posibil an-record pentru autostrăzi în toată istoria României. Câți kilometri ar urma să fie dați în trafic și unde CIFRE
Economica.net, 27 decembrie 2025 20:50
Anul viitor ar putea fi cel în care se vor deschide cei mai mulți kilometri de autostrăzi din istoria României, potrivit estimărilor de acum.
Acum 2 ore
19:50
Forţele armate britanice vor lansa în luna martie un program ce le va permite persoanelor cu vârste sub 25 de ani să urmeze o pregătire remunerată timp de un an în rândurile lor, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării britanic, informează Reuters şi AFP.
19:40
223 de consumatori casnici din Sectorul 3 al Capitalei sunt afectaţi, sâmbătă, de întreruperea alimentării cu gaze a instalaţiei comune de utilizare, ca urmare a unui incident.
Acum 4 ore
17:20
ANM: Vânt moderat în București sâmbătă și duminică. Maximele termice vor ajunge la 6-7 grade Celsius # Economica.net
Cerul va fi variabil la Bucureşti, se va semnala ceaţă, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de până la 40 km/h în timpul zilei, transmite Agerpres.
17:20
Apple sau Samsung? Iată Top 10 ale celor mai vândute modele de telefoane din T3 2025 # Economica.net
Samsung și Apple și-au împărțit fiecare câte cinci locuri în top 10, contribuind cu 20% la volumul global de smartphone-uri din al treilea trimestru al anului, arată un raport al CounterPoint Research. Smartphone-urile 5G au ocupat primele cinci locuri pentru prima dată într-un trimestru al treilea, pe măsură ce această tehnologie devine standard și o preferință cheie a consumatorilor din toată lumea.
Acum 6 ore
17:10
Scandal nou de corupție în Ucraina. Agenția anticorupție acuză mai mulți parlamentari că au luat mită și anunță că a fost împiedicată să percheziționeze mai multe sedii oficiale # Economica.net
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev, informează AFP, transmite Agerpres.
17:00
Elveția nu se poate apăra de un atac pe scară largă și trebuie să-și crească cheltuielile militare, avertizează șeful Armatei # Economica.net
Elveţia nu se poate apăra împotriva unui atac pe scară largă şi trebuie să îşi sporească cheltuielile militare, având în vedere riscurile în creştere din partea Rusiei, a declarat şeful Forţelor Armate ale ţării alpine, Thomas Suessli (foto), informează sâmbătă Reuters, citată de Agerpres.
16:40
Sectorul turismului din Croația se așteaptă pentru anul acesta la o creștere modestă și estimează o stabilizare pentru 2026 # Economica.net
Turismul croat înregistrează anul acesta o creştere modestă a înnoptărilor şi a sosirii vizitatorilor, în timp ce un avans al veniturilor anuale de pe urma vizitatorilor străini este de asemenea aşteptat, informează publicaţia Dubrovnik Times, transmite Agerpres.
16:20
INS: Resursele de cereale și produse de cereale au scăzut în 2024 cu 6,38 de milioane de tone # Economica.net
Resursele totale de cereale şi produse din cereale (în echivalent cereale boabe) au fost mai mici cu 6,384 de milioane de tone în 2024, faţă de nivelul anului 2023, totalizând 50,72 de milioane de tone conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică, transmite Agerpres.
15:40
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova Vlad Filat a fost dat în urmărire internațională de Interpol # Economica.net
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internaţională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, transmite sâmbătă Moldpres, relatează Agerpres.
15:30
Guvernul rus a anunţat sâmbătă extinderea până în 28 februarie 2026 a interdicţiei temporare privind exporturile de benzină şi alţi combustibili, informează publicaţia Voice Of Emirates, transmite Agerpres.
15:20
Vânzările mărcilor străine de telefoane mobile de pe piața chineză au crescut cu 128,4% în luna noiembrie 2025 # Economica.net
Vânzările mărcilor străine de telefoane mobile, inclusiv iPhone-ul de la Apple Inc, pe piaţa din China au crescut în ritm anual cu 124,8% în noiembrie, conform calculelor Reuters, transmite Agerpres.
Acum 8 ore
15:00
Complexul Energetic Oltenia a fost atacat cibernetic în a doua zi de Crăciun. Activitatea companiei a fost parțial afectată # Economica.net
Un atac informatic de tip ransomware s-a produs în a doua zi de Crăciun la Complexul Energetic Oltenia. În urma atacului mai multe fișiere și documnte au fost criptate.
14:50
FBI își închide definitiv sediul istoric din Clădirea Hoover, aflat în capitala Washington. Mulți agenți urmează să fie trimiși în alte orașe # Economica.net
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a finalizat vineri închiderea definitivă a sediului său istoric din centrul oraşului Washington, în timp ce majoritatea personalului său va fi mutat într-o altă clădire din capitala SUA, iar o parte din angajaţi vor fi trimişi pe teren, informează EFE, transmite Agerpres.
14:30
Autoritățile americane au început fotografierea și colectarea datelor biometrice de la cetățenii străini care intră sau ies din SUA # Economica.net
Autorităţile americane au început de vineri să fotografieze toţi străinii şi să colecteze date biometrice de la unii dintre ei la intrarea şi ieşirea din ţară pe calea aerului, terestră sau maritimă, după intrarea în vigoare a unei noi reglementări a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), informează EFE, transmite Agerpres.
14:10
2025, al doilea cel mai bun an pentru autostrăzi în România, cu aproape 150 de kilometri inaugurați TABEL # Economica.net
România va încheia anul cu circa 146 de kilometri de autostradă și drum expres dați în trafic în 2025, potrivit estimărilor șefului CNAIR, Cristian Pistol. Asfel, 2025 va fi al doilea cel mai bun an în materie de inaugurat autostrăzi, după 2024, când a fost înregistrat recordul de 200 de kilometri de drum de mare viteză adăugat rețelei naționale.
14:00
Romsilva a obținut 34 de milioane de lei în primele 11 luni din valorificarea vânatului, produselor nelemnoase și salmonicultură # Economica.net
Valorificarea fazanilor vii, a păstrăvilor, cărnii de vânat precum şi a produselor nelemnoase recoltate din fondul forestier au adus Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva aproape şapte milioane de euro până la finele lunii noiembrie 2025, potrivit datelor furnizate de administratorul pădurilor aflate în proprietatea publică a statului.
13:30
Castelul Balcic a primit 200.000 de vizitatori în 2025, din Bulgaria și străinătate. Care sunt planurile pentru 2026 # Economica.net
Institutul Cultural de Stat al Castelului din Balcic a primit aproximativ 200.000 de vizitatori din Bulgaria şi din străinătate în 2025, a anunţat în decembrie directoarea Galina Mitkova. Pe parcursul anului, complexul a găzduit peste 70 de expoziţii, concerte, festivaluri şi iniţiative educaţionale, îmbinând tradiţiile consacrate cu noi formate culturale.
13:20
Regizorul american Jim Jarmusch a cerut cetățenia franceză, pentru a avea un loc în care să evadeze din Statele Unite # Economica.net
Regizorul independent american Jim Jarmusch, cunoscut pentru filme clasice precum "Stranger Than Paradise" (1984), "Dead Man" (1995) şi "Coffee and Cigarettes" (2003), a anunţat într-un interviu acordat unui post de radio francez că a început demersurile pentru a obţine cetăţenia franceză, informează EFE, transmite Agerpres.
Acum 12 ore
12:50
Planul de dezvoltare a forţelor armate ruse prevede modernizarea triadei nucleare a ţării în următorii ani, a anunţat Kremlinul, informează EFE, citată de Agerpres.
12:30
ANM a transmis o informare de intensificări ale vântului și precipitații, predominant sub formă de ninsori, până luni seara pentru cea mai mare parte a țării # Economica.net
Administraţia Naţional de Meteorologie a emis sâmbătă o atenţionare de intensificări ale vântului şi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, gheţuş, polei şi viscol, care vizează, în intervalul 27 decembrie, ora 10:30 - 29 decembrie, ora 21:00, zona montană, Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei, Carpaţii Meridionali şi Orientali.
12:20
Rusia a atacat Kievul și mai multe regiuni din Ucraina cu rachete și drone, înainte de întâlnirea dintre Zelenski și Trump # Economica.net
Rusia a atacat Kievul şi alte regiuni ale Ucrainei cu rachete şi drone sâmbătă, înainte de ceea ce preşedintele Volodimir Zelenski a declarat a fi o întâlnire-cheie cu preşedintele SUA, Donald Trump, pentru a elabora un acord care să pună capăt unui război de aproape patru ani, relatează Reuters, transmite Agerpres.
12:00
Atacurile aeriene lansate de SUA în Nigeria au lovit două tabere ale grupării Statului Islamic, anunță Guvernul de la Abuja # Economica.net
Atacurile aeriene efectuate de SUA în Nigeria au lovit două tabere având legătură cu gruparea Stat Islamic (ISIS) în pădurea Bauni din statul Sokoto şi au vizat luptători străini care se infiltrau din Sahel, a declarat Guvernul nigerian, relatează sâmbătă Reuters, citată de Agerpres.
11:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu acordat publicaţiei New York Post, că se opune recunoaşterii de către Statele Unite a Somalilandului, republica autoproclamată care s-a separat de Somalia şi pe care Israelul, un aliat al Washingtonului, a recunoscut-o oficial mai devreme în aceeaşi zi, relatează AFP, transmite Agerpres.
11:00
ONRC: Numărul firmelor dizolvate în primele 11 luni din an a trecut de 51.800, o creștere semnificativă față de aceeași perioadă din 2024 # Economica.net
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 26,23%, în primele 11 luni din 2025, până la 51.805, faţă de 41.039 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), relatează Agerpres.
10:40
Thailanda şi Cambodgia au convenit să încheie un armistițiu imediat, după aproape două luni de ciocniri la graniță # Economica.net
Thailanda şi Cambodgia au convenit asupra unui armistiţiu imediat, după săptămâni de ciocniri la frontieră, miniştrii apărării din ambele ţări semnând o declaraţie comună, informează sâmbătă DPA, transmite Agerpres.
10:00
Guvernul yemenit cere coaliției conduse de Arabia Saudită să-l ajute militar pentru a recuceri un teritoriu controlat de o grupare separatistă, care e sprijinită de Emiratele Arabe Unite # Economica.net
Guvernul yemenit recunoscut internaţional a cerut vineri coaliţiei conduse de aliatul său saudit să ia "măsuri militare" pentru a-i sprijini forţele într-un teritoriu cucerit recent de separatişti, notează AFP, transmite Agerpres.
10:00
Google lansează o funcție care permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail fără a crea un cont nou, o schimbare importantă în gestionarea identității digitale.
09:40
Atacul american de joi din Nigeria a fost realizat cu rachete lansate de drone, fiind sprijinit de forțele armate locale # Economica.net
Atacurile aeriene americane care au vizat joi grupări jihadiste din nord-vestul Nigeriei au fost efectuate folosind rachete ghidate lansate de drone care zburau la altitudine medie, a afirmat vineri seară ministrul nigerian al Informaţiilor, Mohammed Idris, citat de AFP, relatează Agerpres.
Acum 24 ore
08:10
„Zelenski nu are nimic până nu îmi dau acordul”, avertizează Trump înainte de întâlnirea de mâine # Economica.net
Înainte de a se întâlni duminică cu Volodimir Zelenski, care va fi înarmat cu noi propuneri pentru a pune capăt războiului cu Rusia, preşedintele american Donald Trump l-a avertizat vineri pe omologul său ucrainean că nimic nu este garantat până când nu îşi va da "acordul", notează AFP, citată de Agerpres.
26 decembrie 2025
22:10
Comedianul american Jimmy Kimmel: Pot să vă spun că, din punctul de vedere al fascismului în SUA, 2025 a fost un an foarte bun. Tirania prosperă aici # Economica.net
Umoristul american Jimmy Kimmel, a cărui emisiune a fost suspendată temporar în septembrie, a declarat că anul 2025 a fost, "din punctul de vedere al fascismului", un "an foarte bun" în SUA, într-o alocuţiune difuzată joi pe un canal al televiziunii britanice, relatează AFP, transmite Agerpres.
22:10
Bolt intră pe segmentul de lux și lansează un nou serviciu în România, prin care utilizatorii platformei pot solicita curse programate cu șoferi privat și mașini de calitate superioară, la standardul celor din showroom, cu Bolt Chauffeur.
22:00
Criză majoră de popularitate pentru Emmanuel Macron. Cota de încredere a președintelui francez a ajuns la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017 # Economica.net
Cota de încredere a preşedintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017, cu 25% opinii favorabile, potrivit barometrului lunar al unui institut de sondare a opiniei publice dat publicităţii vineri, relatează AFP, transmite Agerpres.
21:50
Cum lasă Trump Venezuela fără bani și Cuba și China fără petrol. Doctrina Monroe 2.0? # Economica.net
Administrația Trump a ordonat armatei SUA să impună o „carantină” de două luni asupra petrolului venezuelean, semnalând o intensificare a diplomației blocadelor menită să provoace instabilitate de regim la Caracas, cu posibile efecte de propagare care ar putea afecta întreaga zonă a Caraibelor, inclusiv Cuba, scrie Zero Hedge
21:20
Egipt, Turcia, Somalia și Djibouti denunță recunoașterea republicii Somaliland de către Israel # Economica.net
Egiptul s-a alăturat vineri Turciei, Somaliei şi Djibouti în condamnarea recunoaşterii de către Israel a Somaliland ca stat independent, a anunţat Ministerul egiptean al Afacerilor Externe într-un comunicat, relatează AFP, transmite Agerpres.
Ieri
21:10
Irineu Darău, noul ministru al Economiei: Nu sunt aici pentru a vâna vrăjitoare, dar acolo unde există culpă se va plăti, chiar penal – Digi24 # Economica.net
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, a venit în studioul Digi24 la 3 zile de la predarea mandatului. El spune că va continua munca lui Radu Miruță, va accelera procesul de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de manager și că „cei care duc companiile de stat în faliment vor plăti, financiar sau chiar penal”.
21:10
ONG-ul german HateAid evaluează modul în care sacțiunile americane impuse împotriva conducerii sale îi afectează situația financiară # Economica.net
HateAid, un ONG german care combate ura online şi ai cărui şefi au fost sancţionaţi de SUA, examinează în prezent dacă acţiunile autorităţilor SUA ar putea avea impact asupra tranzacţiilor sale financiare, relatează DPA, transmite Agerpres.
20:50
O centrală electrică a fost desfăcută din UE și transferată în Ucraina, 2.400 de tone duse în 40 de transporturi -cea mai mare operațiune logistică din istoria UE. I s-a mulțumit și României # Economica.net
Comisia Europeană a finalizat cea mai amplă operațiune logistică din istoria sa, prin relocarea unei centrale termice complete din Lituania în Ucraina, a anunțat instituția. Transferul restabilește capacități energetice și consolidează rețeaua națională a Ucrainei, după atacurile susținute ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, potrivit CEE Energy News.
20:30
Rusia a acuzat vineri Ucraina că vrea să "torpileze" convorbirile asupra planului american pentru încheierea războiului, constatând că textul prezentat în această săptămână de Kiev este "radical diferit" de ceea ce Moscova a negociat cu americanii, relatează AFP, transmite Agerpres.
19:30
Fostul premier malaezian Najib Razak a primit a doua condamnare pentru devalizarea fondului suveran al țării 1MDB. El a fost condamnat astăzi la 15 de închisoare pentru furtul a 471 de milioane de euro # Economica.net
Deja încarcerat, fostul premier malaezian Najib Razak a fost găsit vinovat vineri de auz de putere şi spălare de bani şi condamnat la 15 ani de închisoare în scandalul tentacular de corupţie al fondului suveran malaezian 1MDB, informează AFP, transmite Agerpres.
19:00
Atac cu armă albă în Japonia. Cel puțin 15 persoane au fost rănite cu un cuțit și un lichid neidentificat într-o fabrică din centrul țării # Economica.net
Cel puţin 15 persoane au fost rănite vineri într-o fabrică din centrul Japoniei într-un atac cu cuţitul în cursul căruia a fost pulverizat şi un lichid neidentificat, potrivit unui nou bilanţ al serviciilor de salvare, relatează AFP, transmite Agerpres.
18:40
Israelul recunoaște independența statului Somaliland, desprins din Somalia și nerecunoscut până acum de nicio altă țară # Economica.net
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat vineri recunoaşterea oficială a "statului independent şi suveran" al Somaliland, o premieră pentru această republică autoproclamată care s-a desprins de Somalia şi nu era recunoscută de nicio altă ţară, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
18:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că urmează să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump duminică pentru a discuta despre teritoriul ţării şi garanţii de securitate pentru Ucraina, în contextul în care cei doi încearcă să identifice soluţii pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters, transmite Agerpres.
18:30
Lanțul de magazine La Cocoș, cea mai mare afacere românească din domeniul retailului alimentar, urmeaază să fie preluat efectiv de nemții de la Schwarz, patronii Lidl și Kaufland. În urma îngrijorării Consiliului Concurenței, nemții și-au asumat obligații care garantează viitorul afacerii românești, inclusiv extinderea sa în afara țării, dar și al furnizorilor actiuali ai La Cocoș. Iar Consiliul Concurenței, care trebuie să avizeze tranzacția, le-a publicat înainte de Crăciun și a emis un comunicat de presă.
18:00
Liderul Coreei de Nord Kim Jong Un a ordonat creșterea producției de rachete în 2026, pentru descurajarea militară a inamicilor Phenianului # Economica.net
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat "extinderea" şi modernizarea producţiei de rachete a ţării anul viitor, precum şi construcţia de noi uzine pentru a răspunde cererii în creştere, au anunţat vineri media de stat, relatează AFP.
17:40
Accident rutier în care sunt implicate zece mașini în județul Olt, pe Drumul Expres Craiova – Pitești. IGSU a activat Planul Roșu de Intervenție # Economica.net
Un accident rutier în care au fost implicate zece autoturisme şi în care se aflau 27 de persoane s-a produs, vineri, pe Drumul Expres Craiova - Piteşti, în zona localităţii Optaşi Măgura, a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, relatează Agerpres.
17:10
30 de persoane au fost arestate în Turcia într-o vastă anchetă care privește trucarea de meciuri de fotbal. Printre acestea se numără 14 jucători și fostul vicepreședinte al Galatasaray # Economica.net
Parchetul din Istanbul a anunţat, vineri, arestarea a 30 de noi persoane implicate în fotbalul turc, inclusiv 14 jucători şi fostul vicepreşedinte al echipei Galatasaray, Erden Timur (foto), acuzaţi de implicarea în afacerea meciurilor trucate din Turcia, relatează cotidianul L'Equipe, transmite Agerpres.
16:50
Moscova reia contactele cu Washingtonul după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina # Economica.net
Kremlinul a anunţat vineri că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina şi aliaţii săi europeni, informează EFE, transmite Agerpres.
16:40
Oportunitățile de angajare pentru șomerii din Germania sunt mai mici ca oricând, avertizează Agenția Federală de Ocupare a Forței de Muncă # Economica.net
Oportunităţile de angajare pentru şomerii din Germania sunt la un nivel minim istoric, a avertizat şefa Agenţiei Federale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Andrea Nahles, informează vineri DPA, citată de Agerpres.
15:20
Când se va termina de construit toată autostrada Moldovei, A7. Estimările de deschidere pentru fiecare lot, pe câți km se va circula în 2026 # Economica.net
Anul viitor ar urma să se circule pe 335 km din Autostrada Moldovei, A7, după finalizarea loturilor rămase de construit. Care este calendarul estimat al deschiderilor
