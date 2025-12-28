Circulația rutieră pe Podul Prieteniei se va desfășura în ambele sensuri până în 8 ianuarie 2026
Rador, 28 decembrie 2025 01:30
Circulația rutieră pe Podul Prieteniei, care leagă România de Bulgaria, se va desfășura în ambele sensuri până în 8 ianuarie 2026. Autoritățile bulgare au decis ca pe perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou toate categoriile de vehicule să poată traversa podul care leagă Giurgiu de Ruse. Podul este în reparație capitală pe partea bulgară […]
• • •
Acum o oră
01:30
Acum 2 ore
01:20
China a emis un proiect de pachet de reglementări pentru serviciile de inteligenţă artificială (AI) care simulează comportamentul uman. Reglementările propuse prevăd ca furnizorii de servicii AI să explice foarte clar utilizatorilor că interacţionează cu AI, şi nu cu o persoană. De asemenea, furnizorii de servicii AI trebuie să avertizeze imediat dacă cineva utilizează excesiv […]
Acum 4 ore
22:30
Procurorii din Italia au arestat mai mulţi suspecţi de finanţare a grupării palestiniene Hamas # Rador
Procurorii italieni au declarat sâmbătă că au arestat nouă persoane suspectate de finanțarea grupării palestiniene Hamas prin intermediul unor organizații caritabile cu sediul în Italia, într-o operațiune coordonată de unitățile antimafia și antiterorism. Suspecții sunt acuzați de „apartenență la și finanțarea” grupării palestiniene, pe care Uniunea Europeană o desemnează drept organizație teroristă, au declarat procurorii […]
22:30
Ucraina caută pacea, în timp ce dictatorul rus Vladimir Putin dorește continuarea războiului (Volodimir Zelenski) # Rador
Ucraina caută pacea, în timp ce dictatorul rus Vladimir Putin dorește continuarea războiului, informează sâmbătă agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, care îl citează pe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Preşedintele Zelenski a făcut declaraţia în cadrul unei întâlniri la Halifax, în Canada, cu premierul canadian Mark Carney. „Acest lucru arată cu adevărat că Putin nu dorește […]
22:30
Este importantă menţinerea presiunilor asupra Rusiei pentru a se ajunge la încetarea conflictului în Ucraina (Canada) # Rador
Premierul Canadei, Mark Carney, a subliniat necesitatea continuării presiunilor asupra Rusiei pentru a facilita negocierile menite să pună capăt războiului, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform. Premierul Carney a făcut declaraţiile după discuţiile avute sâmbăta la Halifax, în Canada, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Premierul Mark Carney a reafirmat angajamentul Canadei de a sprijini Ucraina […]
22:30
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a transmis sâmbătă un mesaj de solidaritate față de Ucraina, în contextul atacurilor lansate noaptea trecută de forțele ruse asupra Kievului, pe care le-a descris drept o campanie de teroare împotriva populației civile. Într-o postare pe platforma X, Oana Țoiu a reafirmat susținerea pentru integritatea teritorială, independența și suveranitatea Ucrainei. […]
22:30
Realizator: Mira Gomboș – Un amestec de zăpadă și gheață a lovit astăzi nord-estul Statelor Unite, perturbând traficul aerian de după Crăciun și determinând oficialii din New York și New Jersey să emită declarații de urgență meteorologică, chiar dacă furtuna s-a mai potolit. În sudul Californiei, o furtună produsă de sărbători a inundat bazinul metropolitan […]
22:30
Ministerul Mediului îi va implica pe operatori în acțiuni de informare și protejare a turiștilor aflați la munte # Rador
Realizator: Mira Gomboș – În contextul prognozelor meteorologice care anunță vânt puternic, viscol și ger, sâmbătă a fost convocat la Ministerul Mediului un comitet pentru situații de urgență. Cei prezenți au hotărât, printre altele, să îi implice inclusiv pe operatorii din turism în acțiuni de informare și de protejare a celor aflați în vacanță la […]
Acum 6 ore
22:20
Catedrala Națională va primi vizitatori zilnic până pe 8 ianuarie, între orele 9:00-17:00 – anunță Patriarhia Română. În această perioadă, în lăcașul de cult nu vor avea loc slujbe. Începând cu 9 ianuarie, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare./abranescu/ilapadat (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 27 decembrie)
22:20
Specialiștii de la INSP susțin că se poate vorbi despre o alertă epidemiologică în urma creșterii cazurilor de gripă # Rador
Realizator: Mira Gomboș – Cu cele peste 11.000 de cazuri de gripă înregistrate în intervalul 15-21 decembrie, în România se poate vorbi despre o alertă epidemiologică – susțin specialiștii de la Institutul Național pentru Sănătate Publică. În ultimele trei săptămâni, numărul cazurilor a crescut considerabil, fiind înregistrate de cinci ori mai multe decât în perioada […]
Acum 8 ore
19:50
Prim-ministrul canadian a anunțat un ajutor economic suplimentar în sumă de 2,5 miliarde de dolari pentru Ucraina # Rador
Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunțat sâmbătă un ajutor economic suplimentar de 2,5 miliarde de dolari pentru Ucraina. Aceste fonduri vor ajuta Ucraina să deblocheze finanțări de la Fondul Monetar Internațional (FMI), a declarat Carney în timpul unei apariții alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care a purtat o discuție sumară cu reporterii./cstoica/dstanesc (REUTERS – […]
19:20
Discuţii între reprezentanţii ministerelor Educaţiei din Republica Moldova şi Ucraina privind integrarea refugiaților din Ucraina în sistemul educațional al Republicii Moldova # Rador
Integrarea refugiaților din Ucraina în sistemul educațional al Republicii Moldova a fost discutată de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și cei ai Ministerului Educației și Științei al Ucrainei în contextul consolidării cooperării bilaterale și al identificării unor acțiuni comune pentru sprijinirea copiilor refugiați. La discuții au participat și reprezentanți ai autorităților publice centrale, […]
19:20
Sute de imobile din Bucureşti nu au apă caldă şi căldură, din cauza unei avarii în incinta CET Sud # Rador
În Bucureşti, sute de imobile, majoritatea din sectoarele 2,3 şi 4, nu au apă caldă şi căldură, potrivit site-ului Termoenergetica. Instituția precizează că problemele sunt cauzate de o avarie în incinta CET Sud și promite că ele vor fi soluționate până la miezul nopții./dstanesc/amirea (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 27 decembrie)
19:00
Fostul premier Vlad Filat vine cu o primă reacție după ce a fost dat în căutare internațională prin Interpol # Rador
Fostul premier Vlad Filat vine cu o primă reacție după ce a fost dat în căutare internațională prin Interpol. Într-un mesaj pe Facebook, acesta a decis să facă câteva clarificări, menționând că hotărârea nu este definitivă, fiind contestată prin apel. „În contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o hotărâre pronunțată de o […]
19:00
Rusia anunță că antiaeriana sa a interceptat și doborât 111 drone ucrainene în decurs de trei ore # Rador
Ministerul rus al Apărării a transmis că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat și distrus 111 drone ucrainene în decurs de trei ore deasupra a șase regiuni rusești, inclusiv opt drone deasupra Moscovei. Primarul capitalei, Serghei Sobyanin, a declarat că un alt lot de 11 drone care se îndrepta spre oraș a fost, de […]
Acum 12 ore
18:10
Un cutremur cu magnitudinea de 7,0 s-a produs la aproximativ 32 km de orașul Yilan, situat pe coasta nord-estică a Taiwanului, sâmbătă seară, a anunțat administrația meteorologică a insulei. Seismul, care a zguduit clădiri din capitala Taipei, s-a produs la o adâncime de 73 km, se precizează în anunț. Evaluarea pagubelor este în curs de […]
17:40
Angajatul Şcolii de agenți de poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, cercetat pentru tentativă de viol, a fost arestat preventiv # Rador
Angajatul Şcolii de agenți de poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, cercetat pentru tentativă de viol asupra unui elev al unității de învățământ, a fost arestat preventiv. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, fusese anterior reținut pentru 24 de ore. Surse judiciare precizază că acesta era angajat ca personal de serviciu al școlii. Ancheta este […]
17:00
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a convocat un comitet ministerial pentru situații de urgență, în contextul prognozelor meteorologice # Rador
Un comitet ministerial pentru situații de urgență a fost convocat astăzi de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în contextul prognozelor meteorologice care anunță vânt puternic, viscol și ger. Autoritățile și operatorii din turism au fost sfătuiți să se informeze despre evoluția vremii și să recomande turiștilor prudență, ținând cont că mulți oameni sunt în vacanță la […]
17:00
Atacul masiv al Rusiei de vineri noapte arată că Moscova nu dorește să înceteze războiul, declară Volodimir Zelenski # Rador
Președintele Zelenski a declarat că atacul masiv nocturn al Rusiei asupra Kievului și a altor părți din Ucraina arată că Moscova nu dorește să înceteze războiul. Atacurile cu drone și rachete au ucis cel puțin o persoană la Kiev și au rănit alte zeci. Ofensiva rusă a durat zece ore, Kievul fiind ținta principală. Mai […]
16:50
Un atac informatic denumit „Gentleman” a afectat o parte din infrastructura IT a societății Complexul Energetic Oltenia # Rador
Un atac informatic de tip răscumpărare, denumit „Gentleman”, a afectat noaptea trecută o parte din infrastructura IT a societății Complexul Energetic Oltenia. În urma atacului, unele documente și fișiere au fost criptate, iar mai multe aplicații informatice au devenit temporar indisponibile, inclusiv unele aplicații de management al documentelor, serviciul de e-mail și site-ul societății. Activitatea […]
16:00
Cel puțin 15 persoane au fost ucise și 19 rănite după ce un autobuz de pasageri a căzut într-o râpă pe autostrada Interamericană din vestul Guatemalei, au anunțat sâmbătă autoritățile locale. „Cincisprezece persoane au murit în acest accident rutier – 11 bărbați, trei femei și un minor”, a declarat reporterilor Leandro Amado, purtător de cuvânt […]
16:00
Mandat internațional de arestare emis pe numele fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat # Rador
Un mandat internațional de arestare a fost emis pe numele fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, potrivit Radio Chişinău. După ce decizia instanței franceze a devenit […]
15:50
Amplă anchetă a autorităților italiene privind deturnări și finanțări ilicite a grupării Hamas (Euronews) # Rador
Autoritățile italiene au desfășurat o amplă operațiune, coordonată de Direcția Districtuală Antimafia din Genova, împotriva unei presupuse celule teroriste având legături cu Hamas. Poliția Națională și Guardia di Finanza au aplicat măsuri preventive împotriva a nouă suspecți, toți urmând a fi arestați preventiv, și au dispus confiscarea unor active în valoare de peste opt milioane […]
15:40
Agenția anticorupție din Ucraina anunță că ofițerii săi sunt împiedicați să facă o razie în Parlament (TimesofIsrael) # Rador
Agenția anticorupție din Ucraina declară că serviciile de securitate îi împiedică ofițerii săi să facă razii în Parlament, în contextul în care anchetatorii anticorupție susțin că unii parlamentari au fost implicați într-o nouă anchetă privind crima organizată. „NABU și SAPO au demascat, în urma unei operațiuni sub acoperire, un grup infracțional organizat care include actuali […]
15:30
22 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Rador
Peste 55.000 de traversări au fost înregistrate în ultimele 24 de ore la frontiera Republicii Moldova, iar Poliția de Frontieră raportează refuzuri de intrare, cazuri de utilizare a documentelor false și recomandă rute alternative pentru evitarea aglomerației. Potrivit datelor oficiale, în intervalul de referință, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 55.341 de […]
15:20
Volodimir Zelenski speră să găsească un compromis pentru un cadru de pace privind încetarea războiului # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că se află în drum spre SUA pentru discuții cu președintele Donald Trump programate a avea loc în Florida, unde a spus că speră să găsească un compromis pentru un cadru de pace privind încetarea războiului dus de Rusia. În mesaje audio trimise reporterilor, Zelenski a spus că […]
15:20
45 propuneri de proiect pentru investiții în Republica Moldova au fost recepționate în cadrul primului apel al Comisiei Europene # Rador
Un total de 45 propuneri de proiect pentru investiții în Republica Moldova au fost recepționate în cadrul primului apel al Comisiei Europene adresat companiilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Republica Moldova care își doresc să își dezvolte activitatea și să investească în această ţară. Propunerile au fost transmise de companii din Republica Moldova […]
14:30
Un cetățean român, prins de polițiștii de frontieră români și bulgari, a fost arestat preventiv pentru trafic de migranți # Rador
Un cetățean român, prins în județul Giurgiu când transporta, cu un autoturism, trei egipteni și un sirian, a fost arestat preventiv pentru trafic de migranți. Polițiștii de frontieră români și bulgari l-au oprit pe șoferul de 21 de ani în timpul unui control efectuat pe Drumul Național 5, în apropierea frontierei. Cei patru străini nu […]
14:30
Colindatul cu măști, obicei de iarnă vechi, este practicat și acum în câteva comunități din nordul județului Tulcea # Rador
Realizator: Mira Gomboş – În Dobrogea s-au păstrat forme ale obiceiurilor de iarnă vechi de mii de ani, iar un exemplu este colindatul cu măști, practicat și acum în câteva comunități din nordul județului Tulcea. Masca nu este un simplu obiect de recuzită, ci un instrument prin care se încearcă simbolic îndepărtarea răului pentru a […]
13:50
Sărbătorile au devenit, mai ales în acest an, o perioadă critică pentru securitatea digitală, deoarece volumul uriaș de tranzacții online și mesajele de felicitare sunt folosite ca paravan pentru atacuri cibernetice. Directoratul Național de Securitate Cibernetică ne avertizează că hoții sunt ocupați în această perioadă festivă să ne exploateze neatenția și să obțină date personale […]
13:30
Ministerul rus al Apărării a anunțat că a lansat un atac masiv asupra Ucrainei. Un atac masiv a fost lansat de Rusia, folosind rachete, inclusiv rachete aerobalistice hipersonice Kinjal, drone împotriva instalațiilor de infrastructură energetică ‘utilizate în interesul Forțelor Armate Ucrainene’ și al întreprinderilor din complexul industriei de apărare ucrainene, potrivit unui comunicat al Ministerului […]
Acum 24 ore
13:00
Potrivit unui proiect de lege, toate blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990 ar urma să fie dotate cu lifturi # Rador
Toate blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990 ar urma să fie dotate cu lifturi, prevede un proiect de lege depus recent la Parlament. Potrivit inițiatorului, senatorul PSD Robert Cazanciuc, beneficiarii acestui program, denumit „Lift pentru viață”, vor fi 3,8 milioane de români, între care și locatarii cu probleme speciale, vârstnici, persoane […]
12:30
Meteorologii au actualizat avertizările de vânt puternic și de viscol și au emis un nou cod portocaliu. Intră în vigoare la noapte la ora 2:00 și este valabil până luni dimineață în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, regiuni unde vântul va sufla tare cu rafale de 70-90 de km pe […]
12:30
Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia a atacat Ucraina cu aproape 500 de drone și 40 de rachete peste noapte # Rador
Rusia a atacat Ucraina peste noapte cu aproape 500 de drone și 40 de rachete, vizând infrastructura energetică și civilă, a declarat sâmbătă președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. „Dacă Rusia transformă chiar și perioada Crăciunului și a Anului Nou într‑un timp al locuințelor distruse și apartamentelor arse, al centralelor electrice ruinate, atunci această activitate bolnavă nu […]
11:40
Noua platformă informatică a sistemului prin care CNAS gestionează serviciile medicale este parțial funcțională # Rador
Noua platformă informatică a sistemului prin care Casa Națională de Asigurări de Sănătate gestionează serviciile medicale este parțial funcțională. Deocamdată, ea nu este accesibilă publicului larg, deoarece transferul de date, într-un volum foarte mare, nu s-a încheiat. Ministrul de resort Alexandru Rogobete a explicat la Digi24 că sistemul, care va deveni complet operațional după jumătatea […]
11:00
Peste 2.600 de clădiri rezidențiale, 187 de creșe și 138 de școli din Kiev au rămas fără căldură după un atac rusesc desfășurat în cursul nopții, a anunțat sâmbătă administrația orașului. Temperatura în capitală se situa în jurul valorii de 0 grade Celsius în dimineața zilei de sâmbătă. Autoritățile din regiunea Kiev, care înconjoară capitala, […]
10:10
Primarul capitalei ucrainene a raportat opt victime, în urma bombardamentelor ruseşti de la Kiev # Rador
Primarul capitalei ucrainene a raportat victime, în urma bombardamentelor ruseşti de la Kiev. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că opt răniți s-au înregistrat la Kiev. Primarul orașului Kiev a actualizat numărul victimelor bombardamentelor rusești: acum sunt opt, dintre care cinci au fost spitalizaţi, a anunţat el. Iniţial, Kliciko a raportat cinci victime. Kliciko a […]
10:00
Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a relatat pe Telegram că s-au produs explozii în capitala Ucrainei, iar forțele de apărare aeriană intervin. El le-a recomandat locuitorilor oraşului Kiev să rămână în adăposturi. Un corespondent al AFP aflat în oraș a confirmat, de asemenea, exploziile produse la Kiev. Forțele Aeriene Ucrainene au raportat că au detectat […]
09:40
Judecătorii CCR sunt așteptați să anunțe duminică o decizie cu privire la sesizarea ÎCCJ, care a contestat și al doilea proiect privind reforma sistemului de pensionare a magistraților # Rador
Judecătorii Curții Constituționale sunt așteptați să anunțe mâine o decizie cu privire la sesizarea Înaltei Curți de Casaţie și Justiție, care a contestat și al doilea proiect privind reforma sistemului de pensionare a magistraților. Legea prevede creșterea în următorii 15 ani a vârstei de pensionare a judecătorilor și procurorilor la cea standard, de 65 de […]
09:20
Șefa Comisiei Europene va participa la o convorbire cu Volodimir Zelenski, Donald Trump și lideri europeni # Rador
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va participa sâmbătă la o convorbire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump și alți lideri europeni, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei pentru Reuters. /aspanily/csimion REUTERS – 27 decembrie
09:00
Pe 27 decembrie, creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Ştefan, primul martir creştin # Rador
Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ştefan, primul martir creştin. El a fost contemporan cu apostolii lui Iisus Hristos şi a fost unul dintre cei şapte diaconi aleşi să slujească în prima comunitate creştină de la Ierusalim. Ştefan a fost acuzat de blasfemie de clericii evrei şi a fost omorât cu pietre. […]
08:50
Se circulă la această oră pe un carosabil umed cu vizibilitate scăzută pe mai multe șosele naționale importante. Care sunt acestea, aflăm de la inspectorul principal de Poliție, Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic. Mihai Sitaru: Pe tronsoane din autostrăzile A0, A1 București-Pitești, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Buzău, dar și pe mai multe drumuri din […]
08:40
Protecția civilă din Sicilia a modificat nivelul de alertă după erupția vulcanului Etna din cauza probabilității mari de apariție a fântânilor de lavă # Rador
Protecția civilă din Sicilia a modificat nivelul de alertă după erupția vulcanului Etna din cauza probabilității mari de apariție a fântânilor de lavă. Potrivit corespondentei RRA în Italia, pentru moment nu există un pericol pentru localnici, dar turiştii sunt îndemnați la prudență, dacă vor să urce pe munte, Reporter: Elena Postelnicu – Etna a revenit […]
Ieri
01:40
În fiecare an, la 27 decembrie, în cea de-a treia zi a Marelui Praznic al Naşterii Domnului, este sărbătorit Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, primul martir creştin. Ştefan, care era de neam ales şi provenea din seminţia lui Avraam, a fost unul dintre cei şapte diaconi aleşi de Sfinţii Apostoli, din motive pastoral-misionare, […]
26 decembrie 2025
23:10
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a discutat vineri cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, despre cele mai recente evoluții ale negocierilor de pace în curs, menite să pună capăt războiului purtat de Rusia în Ucraina, a anunțat biroul lui Carney, într-un comunicat. „Prim-ministrul a reafirmat angajamentul Canadei față de Ucraina pe parcursul acestor negocieri și a subliniat […]
20:40
19:40
Primăriile au termen până la finalul anului să stabilească valoarea impozitelor și taxelor locale în 2026 # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 decembrie) – Primăriile au termen până la finalul anului să stabilească valoarea impozitelor și taxelor locale în 2026, altfel riscă sancțiuni prin pierderea unor fonduri, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de guvern săptămâna trecută. Din 2027, impozitarea ar urma să se facă pe baza valorii de piață, conform reformei asumate […]
19:40
Un cinematograf celebru din Kabul, în Afganistan, a fost demolat pentru a se construi un centru comercial # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 decembrie) – De-a lungul deceniilor, cinematograful Ariana din centrul orașului Kabul, capitala Afganistanului, a rezistat revoluției și războiului, ieșind din ele zdrobit și lovit, dar încă în picioare pentru a distra afganii cu filme de la Bollywood și filme de acțiune americane. Acum, nu mai există. Pe 16 decembrie, echipele de […]
18:50
CCR a programat ședința în care este așteptată o decizie cu privire la modificarea regulilor de pensionare a magistraților # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (26 decembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Curtea Constituțională a programat pentru sfârșitul acestei săptămâni ședința în care este așteptată o decizie cu privire la modificarea regulilor de pensionare a magistraților. Instanța Supremă a sesizat din nou CCR, așa cum a făcut și în toamnă, la momentul promovării primului […]
18:50
Politicieni şi oameni de afaceri au recurs la căi extraordinare de atac în justiţie şi au ieşit mai rapid din închisoare # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (26 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Politicieni şi oameni de afaceri au recurs în acest an la căi extraordinare de atac în justiţie şi au ieşit mai rapid din închisoare sau dosarele lor au fost închise prin prescripţie. Reporterul RRA Diana Surdu are câteva exemple. Reporter: Fostul ministru […]
