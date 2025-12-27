Legătura neașteptată dintre dietă și sănătatea mintală – la ce nutrienți să fim atenți

21:20

Un elicopter s-a prăbuşit pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa şi importantă atracţie turistică din Tanzania, provocând moartea celor cinci persoane aflate la bord. Aparatul de zbor s-a prăbuşit de la aproximativ 4.700 de metri altitudine, în zona taberei Barafu. Cauzele accidentului nu sunt încă cunoscute. Potrivit unui comandant al poliţiei locale, Simon … The post Tragedie pe Kilimanjaro: Un elicopter s-a prăbușit, cinci persoane au murit appeared first on spotmedia.ro.