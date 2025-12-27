Rolul microbilor în misiunea de a curăța solurile toxice din Europa
În afara orașului montan Sabiñánigo din nordul Spaniei, o fabrică de produse chimice abandonată se află pe un teren încă afectat de producția timp de decenii de lindan – un pesticid interzis acum în întreaga lume – care a lăsat în urmă mii de tone de deșeuri toxice. Producția s-a încheiat în anii 1980, dar …
Majoritatea tratamentelor pentru anxietate și depresie se bazează pe medicație și psihoterapie, însă cercetările recente arată un interes tot mai mare pentru rolul alimentației în sănătatea mintală, evidențiind legături între microbiomul intestinal, deficiențele de anumiți micronutrienți și aceste afecțiuni. Deși cercetătorii știu de mult timp că nutriția este importantă pentru sănătatea creierului, oamenii nu se …
Rolul microbilor în misiunea de a curăța solurile toxice din Europa

În afara orașului montan Sabiñánigo din nordul Spaniei, o fabrică de produse chimice abandonată se află pe un teren încă afectat de producția timp de decenii de lindan – un pesticid interzis acum în întreaga lume – care a lăsat în urmă mii de tone de deșeuri toxice. Producția s-a încheiat în anii 1980, dar …
Milionarii luminițelor de Crăciun. Cine face averi din iluminatul festiv plătit de primării
Luminițele de Crăciun le aduc, an de an, milioane de lei firmelor care le vând sau doar le închiriază primăriilor și altor instituții publice, pe durata Sărbătorilor de Iarnă. În multe cazuri, aceste contracte sunt atribuite prin încredințare directă, o procedură legală, dar care ridică semne de întrebare atunci când aceleași firme ajung să primească …
Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui referendum pe tema planului de pace
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că ar accepta un referendum asupra planului lui Trump pentru oprirea războiului, dacă Rusia este de acord cu o încetare a focului de cel puțin 60 de zile. Zelenski a declarat pentru Axios că speră la un acord cu președintele Donald Trump asupra unui cadru general pentru oprirea războiului. Cei …
Furtună pe Valea Prahovei. Copaci doborâți în Sinaia, unul a căzut peste o mașină cu trei persoane (Foto)
O furtună s-a abătut, vineri seară, asupra localităţilor de pe Valea Prahovei. În staţiunea Sinaia rafalele de vânt au doborât mai mulţi copaci, pe străzile Mănăstirii şi Zamora. Unul dintre pomii doborâţi a surprins un autovehicul în care se aflau trei persoane. "Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri si fire …
Tentativă de viol la Școala de agenți de poliție din Câmpina. Un bărbat a fost reținut

Un dosar penal pentru tentativă de viol a fost deschis, vineri, după ce anchetatorii au fost sesizaţi de către conducerea Şcolii de agenţi de poliţie Câmpina. Un bărbat de 49 de ani a fost reţinut. "La nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul de Investigaţii Criminale se efectuează cercetări, într-un dosar penal întocmit sub …
Grav accident în județul Olt. Au fost implicate 11 mașini în care se aflau 32 de persoane (Video)
Un grav accident rutier în care au fost implicate 11 maşini, în care se aflau 32 de persoane, s-a produs, vineri seară, pe DN 12, în zona localităţii Optaşi Măgura, din judeţul Olt. Două persoane au fost transportate la spital. "La spital au fost transportate două victime, conştiente, iar alte 27 de persoane au fost …
Prima țară din lume care recunoaște oficial Somaliland ca stat independent

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri recunoașterea oficială a "statului independent și suveran" Somaliland, o premieră pentru această republică autoproclamată care s-a desprins de Somalia și nu era recunoscută de nicio altă țară. "Prim-ministrul Netanyahu, șeful diplomației (Gideon) Saar și președintele Republicii Somaliland au semnat o declarație comună și reciprocă", potrivit unui comunicat al …
Ministrul Economiei: Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți. Va fi în continuare greu
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, vineri seară, că ar minţi dacă ar spune că anul viitor va fi unul uşor şi a precizat că 2026 va fi în continuare greu. El a menţionat că îşi doreşte ca pe parcursul anului viitor să se găsească resurse care să îmbunătăţească unele aspecte. "Dacă aş spune că …
Horoscop de weekend: 27 – 28 decembrie

Horoscop de weekend pentru zilele de 27 si 28 decembrie 2025.
În 2026, Putin va băga mâna adânc în buzunarele rușilor pentru a-și finanța războiul din Ucraina
Rusia, cu o economie din ce în ce mai afectată de război, va apela la economiile contribuabililor în 2026 pentru a finanța campania militară din Ucraina, în timp ce industria și piața internă, dominate din ce în ce mai mult de China, se deteriorează. "Prioritatea strategică este de a asigura finanțarea nevoilor de securitate și …
Turiștii sunt avertizați să evite zona montană înaltă

Salvamontiştii recomandă turiştilor care se află la munte sau care intenţionează să ajungă la munte în zilele următoare să evite deplasările în zona montană înaltă, în contextul avertizărilor de vreme rea, valabile pentru zonele situate la altitudini mari. „Având în vedere avertizările meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean …
FCSB anunță reluarea negocierilor: „Înseamnă că ne iubește"

FCSB a anunțat că reia negocierile cu ținta principală de pe lista de transferuri. După ce Louis Munteanu s-a afișat în tricoul celor de la FCSB, Gigi Becali a anunțat că reia de urgență negocierile. „Eu nu am mai vorbit cu Louis Munteanu. El și-a pus tricoul? A, păi dacă el l-a pus la inițiativa …
Gmail ar putea permite schimbarea adresei de email – o premieră pentru serviciul Google
O noutate ar putea bucura milioane de utilizatori Gmail. Serviciul de poștă electronică al Google ar urma să permită în curând modificarea adresei de email, o funcție deja disponibilă la alți furnizori, dar încă un tabu pentru Gmail. Informația a început să circule pe internet și a fost preluată de mai multe site-uri de specialitate, …
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători și cât de mari au fost acestea

Sfârșitul de an 2025 aduce vești contrastante pentru angajații marilor companii de stat din România. În timp ce în unele sectoare „tradiția" primelor continuă, alte companii strategice au strâns cureaua, invocând prudența bugetară sau lipsa prevederilor contractuale. Câteva companii se detașează prin pachete consistente de beneficii, care includ atât sume cash, cât și ajutoare pentru …
Arestări noi în fotbalul din Turcia

Parchetul din Istanbul a anunțat, vineri, arestarea a 30 de noi persoane implicate în fotbalul turc, inclusiv 14 jucători și fostul vicepreședinte al echipei Galatasaray, Erden Timur, acuzați de implicarea în afacerea meciurilor trucate din Turcia, relatează cotidianul L'Equipe. Ancheta parchetului din Istanbul, care zguduie fotbalul din Turcia de câteva luni, a dus deja la …
Cele 7 dosare care pot schimba lumea în 2026

În urmă cu exact un an, în această perioadă, Joe Biden era președintele Statelor Unite. Mă aflam la Doha, în Qatar, unde negociam cu Israelul și Hamas finalizarea unui acord de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor. Echipa lui Donald Trump, aflată atunci în tranziție, a lucrat îndeaproape cu noi – un rar …
Rafael Nadal, pregătit să revină într-un rol surprinzător

Fostul mare tenismen spaniol Rafael Nadal, cu 22 de titluri de Grand Slam în palmares, nu a exclus ideea de a antrena sau de a deveni căpitan al echipei de Cupa Davis a Spaniei, dar a explicat că este încă prea devreme, conform unui interviu acordat cotidianului spaniol AS, după un an de la retragerea …
La revedere, 2025! Nu a fost tocmai o plăcere să te cunoaștem

Mulțumim pentru nimic, 2025! Ai fost un an dezastruos, ca un tomberon în flăcări, în care majoritatea dintre noi și-ar fi dorit să fie Suni Williams sau Butch Wilmore, este concluzia unui articol din rubrica de satiră Declassified a Politico. Williams și Wilmore sunt cei doi astronauți care ar fi trebuit să stea în spațiu …
Louis Munteanu, în tricoul FCSB: Șefii lui CFR Cluj s-au înfuriat când l-au văzut

Louis Munteanu a avut o apariție surprinzătoare în tricoul de la FCSB. Atacantul de la CFR Cluj a fost prezent la un eveniment organizat în județul Vaslui și a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB. Apariția nu i-a picat deloc bine lui Nelu Varga, patronul de la CFR Cluj. „E un gest deplasat, lipsit de …
Crește numărul celor care primesc pensie specială. Cea mai mare pensie o are un magistrat – peste 25.400 de lei
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în noiembrie, de 11.788 de persoane, cu două persoane mai mult comparativ cu luna anterioară. Dintre aceștia, 7.831 de beneficiari de pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Cei mai mulți pensionari care primeau …
Cristi Chivu, de neoprit: Topul în care românul e pe primul loc

Cristi Chivu se descurcă excelent pe banca lui Inter Milano. Antrenorul român a încheiat 2025 pe primul loc în topul celor mai buni antrenori din Serie A, realizat de TMW. Analiza notelor primite etap
O echipă de cercetători de la Universitatea de Tehnologie din Gdańsk a dezvoltat un sistem electromagnetic capabil să dezactiveze aproape instantaneu dronele ostile, fără a le lovi fizic, fără explozii sau focuri de armă. Tehnologia, denumită STRATUS, folosește impulsuri electromagnetice de mare intensitate pentru a perturba sau distruge componentele electronice ale dronelor, scrie Kiev Post. … The post Scut invizibil împotriva dronelor: tehnologia care le prăjește în câteva secunde appeared first on spotmedia.ro.
Adrian Mutu dezvăluie cei doi jucatori din Superliga care l-au impresionat: „Au crescut foarte mult” # SportMedia
Adrian Mutu spune că este impresionat de ascensiunea a doi jucători din Superliga. „Briliantul” i-a remarcat pe dinamovistul Cătălin Cîrjan și pe FCSB-istul Daniel Bîrligea. ”Cîrjan cred că e unul dintre jucătorii care au crescut foarte mult, cu Bîrligea, cred că sunt jucătorii români care au făcut un progres bun”, a spus Mutu pentru Sport.ro. … The post Adrian Mutu dezvăluie cei doi jucatori din Superliga care l-au impresionat: „Au crescut foarte mult” appeared first on spotmedia.ro.
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit, vineri, la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti. „Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucaţi autori dramatici, pe scenele unor teatre din Bucureşti şi din ţară. Prin dispariţia lui Radu F.Alexandru cultura română pierde … The post A murit Radu F. Alexandru appeared first on spotmedia.ro.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Uniunea Europeană nu trebuie să devină complet independentă de Statele Unite în domeniul apărării, în pofida direcției actuale a administrației președintelui american Donald Trump. Într-un interviu acordat agenției dpa, Rutte a subliniat că SUA rămân profund angajate față de NATO, dar se așteaptă ca Europa să … The post Șeful NATO respinge ideea unei apărări europene complet independente de americani appeared first on spotmedia.ro.
Europa este nepregătită pentru un conflict cu Rusia, avertizează experții. „Riscul unui război este din nou real” # SportMedia
Singura modalitate de a preveni un război cu Rusia este ca Europa să se asigure că ar câștiga, spun foști și actuali militari și experți în domeniul apărării. Într-o analiză publicată de Crăciun, CNN citează mai mulți membri actuali și foști membri ai forțelor armate, oficiali guvernamentali și ai NATO, cercetători și profesioniști din industria … The post Europa este nepregătită pentru un conflict cu Rusia, avertizează experții. „Riscul unui război este din nou real” appeared first on spotmedia.ro.
Ucraineanul Anatoli Bondarciuk, fost campion olimpic la aruncarea ciocanului, a încetat din viață la vârsta de 85 de ani, a anunțat Federația europeană de atletism (European Athletics), citată de DPA. Bondarciuk a cucerit titlul de campion european în anul 1969, sub culorile Uniunii Sovietice, stabilind totodată un nou record mondial. Câteva luni mai târziu, el … The post Doliu în atletism: Un campion olimpic a murit appeared first on spotmedia.ro.
5 alerte meteo de la ANM. Avem cod galben și portocaliu de iarnă, cu rafale de peste 130 km/h și zăpadă viscolită # SportMedia
Meteorologii au emis 5 alerte meteo pentru perioada 26–29 decembrie, care anunţă intensificări ale vântului, ninsori, viscol și polei în mai multe regiuni ale țării. Prima este o informare meteo de ninsori, polei şi viscol, valabilă până luni, 29 decembrie, la ora 10. Conform ANM, vântul va sufla cu 40–60 km/h în majoritatea regiunilor, amplificând … The post 5 alerte meteo de la ANM. Avem cod galben și portocaliu de iarnă, cu rafale de peste 130 km/h și zăpadă viscolită appeared first on spotmedia.ro.
Andrei Rațiu este aproape să prindă transferul carierei după un nou sezon bun. Românul se numără printre cei mai promițători fundași dreapta din Europa în acest moment. Evoluțiile sale remarcabile au atras interesul mai multor echipe importante, iar Juventus Torino este cel mai recent club care s-a arătat interesat de internaționalul român. Conform informațiilor din … The post Andrei Rațiu, pe cale să prindă transferul carierei appeared first on spotmedia.ro.
Patru puteri militare din NATO și-au exprimat disponibilitatea de a trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina după încheierea războiului. Este vorba despre Marea Britanie, Franța, Germania și Turcia, după cum spune consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podolyak, într-un interviu pentru Novyny.LIVE, citat de UNN. Podolyak a subliniat necesitatea implicării internaționale în procesul de descurajare … The post Patru țări europene sunt gata să trimită trupe în Ucraina după război appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1402 RO-alert și F-16 în Tulcea. Rușii, în pragul dezastrului la Kupiansk. Zelenski se duce la Trump. Americanii vor să gestioneze centrala nucleară? # SportMedia
Ziua 1402 de război a început în miez de noapte de Crăciun cu o alertă în România, la graniţa de est. Oamenii din Tulcea au fost treziţi de RO-Alert, după ce sistemele MApN au detectat drone lansate de Rusia către porturile ucrainene de la Dunăre. Două avioane F-16 s-au ridicat de la Fetești, dar nicio … The post Ziua 1402 RO-alert și F-16 în Tulcea. Rușii, în pragul dezastrului la Kupiansk. Zelenski se duce la Trump. Americanii vor să gestioneze centrala nucleară? appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a decis să reia negocierile pentru un transfer care picase. Roș-albaștrii negociază cu un mijlocaș central din Portugalia, al cărui nume nu este cunoscut momentan. Discuțiile au picat inițial, deoarece impresarul jucătorului și-a dorit un contract pe trei ani și a cerut un comision mare. Totuși, Gigi Becali a hotărât ca discuțiile să fie … The post Negocieri reluate la FCSB: Mutarea care părea imposibilă, din nou în actualitate appeared first on spotmedia.ro.
Radu Drăgușin ar putea pleca de la Tottenham la doar doi ani după transferul în valoare de 25 de milioane de euro. Situația fundașului român la Spurs este una neclară, iar acest context mai multe cluburi sunt interesate de transfer Până acum, AS Roma, Fiorentina, AC Milan și Napoli au analizat posibilitatea unui transfer, însă … The post Revenire spectaculoasă pentru Radu Drăgușin: Poate prinde un transfer de răsunet appeared first on spotmedia.ro.
Un meci de la Cupa Mondială din 2026 ar putea fi boicotat de ambele reprezentative. Iran și Egipt se vor întâlni în faza a treia a grupelor, dar partida stârnește deja o controversă. Asta deoarece se va disputa în ziua în care va începe festivalul Pride din Seattle, dedicat comunității LGBTQ+. Există informații conform caroar … The post Situație tensionată înainte de Cupa Mondială: Un meci ar putea fi boicotat appeared first on spotmedia.ro.
Trump anunță lovituri americane de Crăciun în Nigeria, împotriva scursurilor teroriste care atacă creștini (Video) # SportMedia
Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite au efectuat de Crăciun lovituri aeriene în nord-vestul Nigeriei împotriva militanților Statului Islamic, pe care îi acuză că atacă și ucid comunități creștine. Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, Trump a anunţat oficial ce a făcut: „În această seară, la ordinul meu, în calitate de … The post Trump anunță lovituri americane de Crăciun în Nigeria, împotriva scursurilor teroriste care atacă creștini (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Tot mai mulți pensionari din Suedia se înscriu la cursuri universitare organizate special pentru vârstnici, pe fondul singurătății crescânde și al dorinței de a învăța din plăcere și de a interacționa direct cu alți oameni. Senioruniversitet, o universitate națională care colaborează cu instituția suedeză de educație pentru adulți Folkuniversitetet, are aproximativ 30 de filiale independente … The post Lecții de viață din Suedia: Învățarea ca antidot la singurătate appeared first on spotmedia.ro.
Taxa turistică plătită de vizitatorii Brașovului și ai stațiunii Poiana Brașov va crește de patru ori în 2026. Decizia a fost luată de Consiliul Local Brașov, care a stabilit noile valori ale taxelor locale percepute turiștilor pentru fiecare noapte de cazare. Şi Ciucu schimbă taxa pentru cazarea în București și hotelierii se revoltă. Cine câștigă … The post Din 2026, taxa turistică pentru Brașov crește de 4 ori appeared first on spotmedia.ro.
Salariul minim crește de la 1 iulie 2026: Angajații iau în plus doar 119 lei, statul câștigă mai mult # SportMedia
Salariul minim pe economie va crește de la 1 iulie 2026, dar asta înseamnă că angajații iau în plus în mână doar 119 lei, statul este cel care câștigă mai mult. Salariul minim brut va crește de la 4.050 lei la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026, o majorare de 275 de lei. În … The post Salariul minim crește de la 1 iulie 2026: Angajații iau în plus doar 119 lei, statul câștigă mai mult appeared first on spotmedia.ro.
Presa din Cipru, surprinsă când a aflat cât câștigă Elias Charalambous la FCSB: „O sumă de neimaginat” # SportMedia
Câștigurile lui Elias Charalambous la FCSB au fost făcute publice și au ajuns în presa din Cipru. Gigi Becali a dezvăluit că antrenorul de la FCSB câștigă, cu tot cu bonusuri, în jur de 500-600 de mii de euro pe an la FCSB. Vestea i-a luat prin surprindere pe jurnaliștii ciprioți de la Cyprus Times, … The post Presa din Cipru, surprinsă când a aflat cât câștigă Elias Charalambous la FCSB: „O sumă de neimaginat” appeared first on spotmedia.ro.
E frig, mai frig chiar decât în mod normal la final de decembrie, iar gerul se menţine şi după Revelion. Meteorologii au emis estimările despre evoluţia vremii pentru perioada 29 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026 şi acestea arată că va fi ger în toată ţara. Săptămână 29 decembrie – 5 ianuarie Temperaturile în săptămâna … The post Cum va fi vremea de Revelion și cât ține gerul în ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 26 decembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 26 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
Două persoane au fost rănite grav în urma unei explozii urmate de incendiu, produsă în noaptea de joi spre vineri, într-un bloc de locuințe din Onești. Deflagrația a avut loc în jurul orei 23:50, pe strada Păcii, într-un apartament situat la etajul 1 al unui bloc, anunță ISU Bacău. Potrivit pompierilor, o femeie și un … The post Explozie în noaptea de Crăciun într-un bloc din Onești appeared first on spotmedia.ro.
Unul dintre europenii vizați de sancțiunile americane a depus plângere împotriva administrației Trump # SportMedia
Cetățeanul britanic Imran Ahmed, una dintre cele cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, cărora li se interzice șederea în Statele Unite, a depus plângere împotriva administrației Trump, temându-se că va fi expulzat din țara în care trăiește. El se confruntă acum cu ”perspectiva iminentă a unei arestări … The post Unul dintre europenii vizați de sancțiunile americane a depus plângere împotriva administrației Trump appeared first on spotmedia.ro.
Imagini în premieră: Comportament complet neașteptat observat la balene și delfini. Ce fac împreună, ca o echipă bine sudată (Video) # SportMedia
Cercetătorii au observat pentru prima dată cum orcile, cunoscute și ca balene ucigașe, fac echipă cu delfinii pentru a vâna somon, iar apoi își împart prada. Cu ajutorul noilor tehnologii, cum ar fi dronele, oamenii de știință au observat noi comportamente unice în rândul orcilor. Cercetătorii au descoperit recent că orcile din apropierea Golfului California … The post Imagini în premieră: Comportament complet neașteptat observat la balene și delfini. Ce fac împreună, ca o echipă bine sudată (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Armand Goșu: Cei care au anulat alegerile din România au făcut jocul Rusiei – Interviu video # SportMedia
Armand Goșu predă la Facultatea de Științe Politice a Universității București. E specializat în istoria Imperiului Rus și a Uniunii Sovietice, fiind autorul mai multor cărți despre Vladimir Putin, dar și despre războiul din Ucraina. În discuția cu spotmedia.ro s-a arătat pesimist în legătură cu situația din România, spunând că alegerile parlamentare și prezidențiale nu … The post Armand Goșu: Cei care au anulat alegerile din România au făcut jocul Rusiei – Interviu video appeared first on spotmedia.ro.
Zelenski a purtat noi discuții de pace cu emisarii lui Trump: Lucrăm pentru a aduce mai aproape sfârșitul acestui război brutal # SportMedia
Președintele Volodimir Zelenski a purtat o convorbire telefonică cu emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a discuta „mai multe detalii substanțiale” ale planului de pace. „Lucrăm cu adevărat 24/7 pentru a aduce mai aproape sfârșitul acestui război brutal al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a ne asigura că … The post Zelenski a purtat noi discuții de pace cu emisarii lui Trump: Lucrăm pentru a aduce mai aproape sfârșitul acestui război brutal appeared first on spotmedia.ro.
Peste 100 de membri ai grupării Statul Islamic au fost reținuti în Turcia. Plănuiau atacuri de Crăciun și Anul Nou # SportMedia
Poliția turcă a reținut 115 membri ai grupării extremiste Statul Islamic (SI) în cadrul unor raiduri conduse la nivel național, aceștia fiind bănuiți că intenționau să comită atacuri în perioada Crăciunului și a Anului Nou, a informat joi presa de stat turcă. În total, 137 de persoane sunt date în urmărire pentru a fi arestate, … The post Peste 100 de membri ai grupării Statul Islamic au fost reținuti în Turcia. Plănuiau atacuri de Crăciun și Anul Nou appeared first on spotmedia.ro.
Pentru încă o iarnă, stațiunile de schi de top din Bulgaria continuă să se claseze printre cele mai accesibile destinații montane din Europa. Borovets și Bansko se află din nou în topul celor mai ieftine cinci stațiuni de pe continent, scrie Novinite. Odată cu deschiderea oficială a sezonului 2025-2026 la Bansko, interesul se concentrează acum … The post Stațiunile de schi din Bulgaria rămân printre cele mai ieftine din Europa appeared first on spotmedia.ro.
Un elicopter s-a prăbuşit pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa şi importantă atracţie turistică din Tanzania, provocând moartea celor cinci persoane aflate la bord. Aparatul de zbor s-a prăbuşit de la aproximativ 4.700 de metri altitudine, în zona taberei Barafu. Cauzele accidentului nu sunt încă cunoscute. Potrivit unui comandant al poliţiei locale, Simon … The post Tragedie pe Kilimanjaro: Un elicopter s-a prăbușit, cinci persoane au murit appeared first on spotmedia.ro.
