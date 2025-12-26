Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui referendum pe tema planului de pace

17:20

Ninsoarea din ultimele ore a făcut ca zăpada să se depună pe Transalpina, astfel încât şoferii care au vrut să urce pe acest tronson de drum fără a avea autovehiculele echipate cu lanţuri antiderapante au avut probleme. Accesul lor a fost interzis, pentru câteva zeci de minute. A nins mult, joi, în zona de munte … The post Probleme pentru șoferii care au vrut să urce pe Transalpina cu autovehiculele fără lanțuri appeared first on spotmedia.ro.