Patronatul IMM solicită guvernului menținerea a 300 de lei neimpozabili la noul salariu minim care va crește de la 1 iulie. Dacă nu, angajații pierd 42 de lei lunar

12:10

În ajunul sărbătorilor, când graba și agitația sunt tot mai mari, o mână de ajutor poate face diferența.Jandarmii din cadrul Grupării Mobile Brașov au intervenit pentru sprijinirea unui bărbat în vârstă de aproximativ 80 de ani, care se afla într-o stare de confuzie și nu mai știa cum să ajungă la domiciliu, după ce plecase [...]