Crăciunul în „Epoca de aur”: Cozi interminabile, pene de curent și lipsuri/ „Toate produsele erau cartelate. Gospodinele îşi făceau din timp provizii în debarale”

Au mai rămas doar două zile până se dă startul sărbătorilor de iarnă, iar românii așteaptă cu nerăbdare vacanțele de Crăciun și Revelion. Hotelierii din Poiana Brașov se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru sezonul de sărbători. Turiștii sunt așteptați cu pachete complete, care includ facilități pentru relaxare și activități pentru copii, [...]