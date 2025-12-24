Cazurile de gripă din România s-au dublat într-o săptămănă. Autoritățile confirmă primul deces din acest sezon
BizBrasov.ro, 24 decembrie 2025 14:20
Ministerul Sănătății anunță populația că, în această perioadă, se înregistrează „o intensitate crescută a activității gripale”, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări. În acest context, pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă, într-un comunicat de presă, respectarea unor măsuri: Măsuri generale pentru populație Prezentarea [...]
Acum 30 minute
14:40
Spitalele MedLife cu camere de gardă rămân deschise non-stop, pentru situațiile medicale care nu pot aștepta. Pediatria și urgențele pediatrice sunt disponibile inclusiv de sărbători, la Spitalul de Pediatrie MedLife, cu parcare dedicată pentru părinți Sărbătorile sunt despre timp petrecut alături de cei dragi, liniște și bucurie. Însă, atunci când apar probleme de sănătate, este [...]
14:40
Circulație fără semafoare pe drumul dintre Brașov și Buzău. Drumarii au finalizat lucrările de punere în siguranță a versanților # BizBrasov.ro
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău a anunțat miercuri 24 decembrie finalizarea lucrărilor de punere în siguranță a versantului pe DN 10, în dreptul localității Siriu, eliminându-se semafoarele care cauzau timpi mari de așteptare. Astfel, drumul național care leagă Buzăul de Brașov a fost redat circulației în regim normal. Recepția lucrărilor confirmă că zona nu [...]
Acum o oră
14:20
Patronatul IMM solicită guvernului menținerea a 300 de lei neimpozabili la noul salariu minim care va crește de la 1 iulie. Dacă nu, angajații pierd 42 de lei lunar # BizBrasov.ro
Patronatul IMM solicită guvernului menținerea a 300 de lei neimpozabili la noul salariu minim care va crește de la 1 iulie. Dacă nu, angajații pierd 42 de lei lunar. IMM România, confederația patronală reprezentativă a patronilor de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM), a făcut calculele și reclamă „creșterea mascată a fiscalității pe forța [...]
14:20
Acum 2 ore
14:00
Reprezentanți ai Guvernului în teritoriu, sub control judiciar după ce au tras cu arma într-un poligon al Armatei # BizBrasov.ro
Prefectul județului Olt, Cosmin Florescu, și subprefectul Ștefan Nicolae, reprezentanți ai Guvernului în teritoriu, au fost plasați de procurorii militari sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, într-un dosar în care sunt acuzați de uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Cei doi au fost audiați de procurori [...]
13:50
Curtea Supremă a decis: Horațiu Potra, fiul și nepotul său vor sta după gratii de Crăciun și Anul Nou # BizBrasov.ro
Horațiu Potra, fiul și nepotul său vor petrece Crăciunul și Revelionul după gratii, potrivit deciziei de astăzi a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a analizat solicitările celor trei inculpați privind înlocuirea măsurii arestului preventiv cu una mai blândă. Horațiu Potra fiul și nepotul său au solicitat fie plasarea [...]
13:40
Legea care prevede că permisul de conducere se obține mai ușor pentru anumite categorii, fără examenul teoretic, a intrat în vigoare # BizBrasov.ro
Legea care prevede că permisul de conducere se obține mai ușor pentru anumite categorii, fără examenul teoretic (sala) a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial și va intra in vigoare în data de 27 decembrie 2025. Legea 240/2025 prevede eliminarea probei teoretice din cadrul examenului pentru obținerea permisului de conducere pentru anumite categorii, scrie g4media.ro. [...]
13:30
Turism de lux, infrastructură rutieră de anii ’90: paradoxul Văii Prahovei și lecția venită din Moldova # BizBrasov.ro
Autostrada care ar trebui să străpungă Carpații pe Valea Prahovei și să lege Bucureștiul de Brașov rămâne, de ani buni, una dintre cele mai mari dezamăgiri pentru sutele de șoferi care tranzitează zilnic zona. Turiști grăbiți spre stațiuni, navetiști sau șoferi de camion descoperă mereu aceeași realitate: DN1, la Comarnic, funcționează mai degrabă ca o [...]
13:30
(P) Dacă te uiți în jur, ai impresia că ai călătorit în timp. Moda, muzica și designul interior al anului 2025 sunt dominate de o explozie de culori neon și sintetizatoare nostalgice. Acest fenomen, cunoscut sub numele de „retro-futurism” sau „synthwave”, nu este doar o copie a trecutului, ci o reinterpretare modernă a optimismului [...]
13:30
Cum a apărut „La Cocoș”: Povestea hipermarketului 100% românesc, spusă de fondatorul Iulian Nica # BizBrasov.ro
Cum a apărut „La Cocoș”: Povestea hipermarketului 100% românesc, spusă de fondatorul Iulian Nica. Retailerul „La Cocoş”, astăzi cea mai puternică afacere antreprenorială românească din comerţul alimentar, este o iniţiativă relativ tânără, primul magazin din Ploieşti fiind deschis în urmă cu un deceniu. „Am început în iulie 2014. Au urmat mai mulţi ani importanţi în [...]
13:20
Un accident rurier s-a produs pe DN1, în localitatea Sâmbăta de Jos. Din primele informații, au fost implicate 12 persoane, dintre care 4 victime conștiente, respectiv un adult și trei copii. „La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, dotată cu modul de descarcerare, două echipaje SMURD și o ambulanță [...]
13:10
Cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderi, eliminată de Guvern. Ce taxă vor plăti acestea # BizBrasov.ro
Guvernul a decis, prin ordonanță de urgență, să elimine cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderi, astfel că de anul următor se va aplica o singură cotă de impozit pe venit, de 1%, a transmis pentru Profit.ro ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit legislației deja în vigoare, de anul următor, pragul de venituri anuale pentru încadrarea [...]
Acum 4 ore
13:00
„Revelion sub Caraiman”, o petrecere open-air cu acces liber, muzică live şi foc de artificii, va începe în 31 decembrie, de la ora 22:00, pe pârtia Kalinderu din Buşteni. Pe scenă va urca Iulia Neagoe, cunoscută publicului larg de la Vocea României, alături de Bellmusic Orchestra, care va aduce muzica live în aer liber. Atmosfera va [...]
13:00
Brașoveanul Irineu Darău, ministru al Economiei: „Cine duce spre faliment o companie de stat va pleca sau va plăti” # BizBrasov.ro
Brașoveanul Irineu Darău, ministru al Economiei: „Cine duce spre faliment o companie de stat va pleca sau va plăti”. Companiile de stat trebuie să funcţioneze pe bază de performanţă de sus până jos, declară la RFI noul ministru al Economiei, Irineu Darău. Senatorul brașovean precizează că va stabili criterii clare de performanţă în minister. Irineu [...]
12:50
Numărul românilor care pleacă în vacanțe de Crăciun și Revelion, în scădere. Totuși,15.000 de turiști din România pleacă în Laponia, Dubai, Republica Dominicană, Zanzibar sau Thailanda # BizBrasov.ro
Numărul românilor care pleacă în vacanțe de Crăciun și Revelion, în scădere. Totuși,15.000 de turiști din România pleacă în Laponia, Dubai, Republica Dominicană, Zanzibar sau Thailanda. Cei mai mulți români aleg să își sărbătorească Crăciunul în zonele rurale ale țării, iar pentru Revelion aleg stațiuni montane sau chiar vacanțe exotice, spune purtătorul de cuvânt al [...]
12:10
Brașovul rămâne orașul cu cele mai mari probabilități de peisaj alb de Crăciun. Analiză a datelor climatice din ultimii 75 de ani # BizBrasov.ro
Șansele de a avea zăpadă în ziua de Crăciun au scăzut semnificativ în multe orașe din România, mai ales în sud și vest. O analiză realizată de platforma InfoClima, pe baza datelor climatice din perioada 1950–2024, arată că Brașovul rămâne orașul cu cele mai mari probabilități de peisaj alb de sărbători, în timp ce Bucureștiul [...]
12:10
În 2026, dispar scrisoarea medicală, trimiterea de la medicul de familie și rețeta electronică. Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate va fi înlocuită # BizBrasov.ro
Rețeta electronică, scrisoarea medicală și trimiterea de la medicul de familie dispar în actuala formă, după lansarea acestei platforme. Documentele amintite se mută în noua platformă din Sănătate care va funcționa din august 2026, a anunțat ministrul Sănătății. Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate va fi înlocuită în 2026 cu un sistem modern, sigur [...]
11:30
Crăciunul aduce o serie de obiceiuri care ne încarcă de căldura și armonia spiritului festiv al acestei sărbători: postul, împodobirea bradului, colindatul, darurile și mesele de Crăciun în familie. Punctul culminant al sărbătorii de Crăciun coincide cu sosirea lui Moș Crăciun, un moment magic care ne face să ne simțim din nou copii. El vine [...]
11:20
Corectată după sesizarea președintelui, legea privind terenurile necesare lărgirii străzilor Institutului și Cucului a trecut din nou de Parlament # BizBrasov.ro
Legea care vizează transferul a aproape 30.000 de metri pătrați de teren din domeniul public al statului către Municipiul Brașov, necesari pentru lărgirea străzilor Institutului și Cucului, a fost votată din nou în Camera Deputaților și merge din nou spre promulgare la președintele României, Nicușor Dan. Actul normativ fusese retrimis Parlamentului la începutul acestei luni, [...]
11:10
„Tragedia reală a turismului românesc – dominaţia celor care fac rău şi sunt mai vizibili. Turistul nu mai știe ce să aleagă” – director în Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor # BizBrasov.ro
„Tragedia reală a turismului românesc – dominaţia celor care fac rău şi sunt mai vizibili. Turistul nu mai știe ce să aleagă”” – director în Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Directorul general al Direcţiei Generale Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) Paul Anghel, comentează, într-o postare pe pe Facebook [...]
Acum 6 ore
11:00
FOTO Tradiția colindatului caritabil continuă la Brașov: Mai mulți copii au donat peste 8.000 de euro, bani strânși la colindat # BizBrasov.ro
Pentru al 5-lea an consecutiv, tradiția colindatului caritabil continuă la Brașov. Câțiva copii din Brașov, sub îndrumarea lui Radu Paul, președintele Asociației „Brașovul Altfel”, au fost la colindat și au strâns 42.560 lei, pe care i-au oferit asociațiilor „Drumul Independenței” și „Care 4 Dogs”. „Am început această acțiune în decembrie 2021 și am vrut să [...]
10:30
Un nou cutremur a avut loc seara trecută, la ora 21.43, în România, într-o zonă mai puțin obișnuită din perspectiva activității seismice. Un cutremur de 3,7 grade a fost înregistrat marți noaptea, 23 decembrie 2025, în județul Prahova, potrivit datelor oficiale ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul a fost resimțit în [...]
10:20
„Asul volanului” din Galați a ajuns în această dimineață la Brașov. Circulă pe contrasens, pe strada Hărmanului, în trafic intens # BizBrasov.ro
O mașină înmatriculată în Galați a fost surprinsă în această dimineață circulând pe contrasens, pe benzile de ieșire din giratoriul Hărmanului-Vlahuță-Gării, pe direcția de mers spre Hărman. Nu e foarte clar cum a ajuns șoferul cu mașina acolo, având în vedere că a trecut de o trecere de pietoni în, probabil, încercarea de a ajunge [...]
10:00
Într-o cameră de 8 metri pătrați, speranța nu a înghețat: Asociația „Lângă Oameni Mereu”, alături de familiile nevoiașe din Brașov # BizBrasov.ro
Asociația „Lângă Oameni Mereu” continuă seria acțiunilor caritabile dedicate familiilor din municipiul Brașov aflate în situații materiale dificile, demonstrând, încă o dată, că solidaritatea și grija față de semeni nu sunt doar simple intenții, ci fapte concrete. Cel mai recent demers a dus membrii asociației într-un loc mic, dar plin de speranță. O familie care [...]
09:50
„Un miliard de lei cheltuiți de stat pe concedii medicale fictive”, anunță ministrul Sănătații. Certificatele de handicap reversibil „au fost date pentru unele boli care nu există sau au fost inventate” # BizBrasov.ro
„Un miliard de lei cheltuiți de stat pe concedii medicale fictive”, anunță ministrul Sănătații. Certificatele de handicap reversibil „au fost date pentru unele boli care nu există sau au fost inventate”. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că monitorizarea strictă a concediilor medicale a dus la recuperarea a 120 de milioane de lei pe [...]
09:40
Tânăr din Hărman, dat dispărut, după ce a plecat de acasă cu mașina și nu a mai revenit. Dacă îl vedeți, sunați la 112 # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute, după ce, ieri, 23 decembrie, au fost sesizați cu privire la faptul că CIOBOTARU ANDREI-VALENTIN, în vârstă de 38 de ani, ar fi plecat de la adresa de domiciliu din localitatea Hărman, în dimineața aceleiași zile și nu ar mai [...]
Acum 12 ore
05:50
Proiectul hobanatului dintre Gară și Tractorul deblocat, după ce un vrâncean care voia să construiască blocuri contestase în instanță planul urbanistic # BizBrasov.ro
Primăria Brașov ar urma să reia parcursul procedural în vederea implementării proiectului de amenajare a unei noi rute de legătură spre cartierul Tractorul, prin construcția unui pasaj hobanat din zona Gării. Primarul George Scripcaru a precizat că planul urbanistic zonal aferent acestei investiții fusese atacat în instanță de către un vrâncean care avea planuri pentru [...]
05:40
Municipiul Săcele va întâmpina Noul An cu artificii. Distracția va costa peste 24.000 de lei # BizBrasov.ro
Dacă multe administrații locale din județ au preluat modelul municipiului Brașov și au renunțat la focul de artificii din noaptea de Revelion, totuși, pentru cei nostalgici, care vor să vadă astfel de spectacol de lumini pe cer, o vor putea face la Săcele. Municipalitatea semnat un contract în valoare de 24.079 lei pentru a organiza [...]
05:40
Comuna Sânpetru va avea energie de la soare până la finalul anului viitor. Primăria a semnat contractul pentru amenajarea parcului fotovoltaic # BizBrasov.ro
Anul viitor, în comuna Sânpetru vor începe lucrările de amenajare a unui parc fotovoltaic, după ce, zilele trecute, Primăria a atribuit contractul pentru lucrările de amenajare. La licitația lansată în septembrie au fost depuse cinci oferte, iar în urma analizei acestora din punct de vedere tehnic și financiar a fost desemnată câștigătoare cea a asocierii [...]
05:30
Ajunul Crăciunului este sărbătorit în 24 decembrie și este o zi în care se fac ultimele pregătiri pentru Crăciun. Potrivit tradiției, în această zi oamenii pot respecta unele superstiții pentru ca totul să le meargă mai bine în anul care vine. Ajunul Crăciunul reprezintă și ultima zi din postul Crăciunului, când se pot consuma doar [...]
05:30
VIDEO Un minut de „sălbăticie”: O haită de lupi, un urs și un râs, la adăpătoare. La 30 de kilometri de Brașov, în Piatra Craiului # BizBrasov.ro
Un minut de „sălbăticie”. O haită de lupi, un urs și un râs, la adăpătoare. La 30 de kilometri de Brașov, în Piatra Craiului. Fauna extraordinară a Parcului Național Piatra Craiului a fost surprinsă, din nou, de o cameră de monitorizare instalată într-o pădure din masiv de către specialiștii Romsilva din cadrul administrației Parcului Național [...]
05:10
O firmă din Brașov produce lockerele pentru toate companiile de curierat din România, pentru Poșta din Austria și exportă produsele în 10 țări. A fost pornită de un student de la UNITBV # BizBrasov.ro
O firmă din Brașov produce lockerele pentru toate companiile de curierat din România, pentru Poșta din Austria și exportă produsele în 10 țări. A fost pornită de un student de la UNITBV. Lucian Ulmanu pornea, în 2007, la 21 de ani, pe vremea când era student la Facultatea de Ştiinţe Economie a Universităţii Transilvania din [...]
04:00
Colindele de Crăciun au legătură cu semnificația religioasă a Nașterii Domnului. De-a lungul timpului, colindele au devenit un simbol al Crăciunului, reflectând valori transmise din generație în generație. Tradiția de a cânta colinde de Crăciun are rădăcini adânci în istorie și poate fi legată, într-o oarecare măsură, de obiceiuri mult mai vechi. În Roma antică [...]
Acum 24 ore
18:10
8 contracte de echipamente IT, achiziționate din fonduri europene pentru trei spitale din Brașov # BizBrasov.ro
Digitalizarea activității medicale la nivelul spitalelor clinice de interes județean va fi implementată începând de anul viitor. Reprezentanții Consiliului Județean Brașov au semnat 8 contracte de furnizare a echipamentelor IT necesare implementării platformelor e-Health la Spitalul Clinic Județean de Urgență, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii. Este [...]
17:10
A fost lansat Muzeul Virtual al Artei sub Comunism: Proiectul reunește peste 500 de lucrări din colecția Muzeului de Artă Brașov # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), anunță lansarea website-ului proiectului Muzeul Virtual al Artei sub Comunism, care poate fi accesat la adresa: https://mvac.muzeulartabv.ro/ Muzeul Virtual al Artei sub Comunism este o platformă digitală dedicată recuperării, reinterpretării și valorificării patrimoniului artistic realizat în România [...]
15:40
Ce program au farmaciile din județul Brașov de sărbători. Patru vor fi deschise non-stop # BizBrasov.ro
Patru farmacii din județul Brașov vor avea program non-stop în perioada sărbătorilor de iarnă. În conformitate cu datele publicate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brașov, în municipiul Brașov, vor fi deschise non-stop atât de Crăciun, cât și de Revelion, farmaciile de pe Bulevardul Griviței nr. 67, str. 13 Decembrie 117 și de pe [...]
15:30
Legea privind pensiile private, adoptată de Parlament: Bolnavii de cancer nu primesc banii integral. Rămâne tranșa de 30% # BizBrasov.ro
După pensionare, toți românii participanți la fondurile de pensii private vor putea retrage din aceste fonduri maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani, conform proiectului de lege adoptat din nou de Parlament, după ce Curtea Constituțională a stabilit ca neconstituțională prevederea ca bolnavii de [...]
Ieri
14:40
Brașoveanul Irineu Darău depune astăzi jurământul în fața președintelui Nicușor Dan. Devine ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului # BizBrasov.ro
Brașoveanul Irineu Darău depune astăzi jurământul în fața președintelui. Devine ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Radu Miruță și Irineu Darău sunt astăzi, la ora 15.00, investiți oficial în funcțiile de ministru al Apărării și al Economiei. Cei doi miniștri USR vor participa, de la ora 18.00, și la ședința de Guvern, unde este așteptată [...]
14:40
Lotul PNL de la Compania Apa, trimis în judecată de către DNA. „A fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat” # BizBrasov.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lotului PNL Brașov implicat în jocurile de la Compania Apa. Potrivit unui comunicat al DNA au fost trimiși în judecată, ȘERBAN TODORICĂ CONSTANTIN, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov și președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în [...]
14:10
30 de bețivi la volan, scoși de polițiști de pe străzile din municipiul Brașov în ultimele 7 zile. Nouă dintre ei s-au ales cu dosare penale # BizBrasov.ro
30 de bețivi la volan, scoși de polițiști de pe străzile din municipiul Brașov în ultimele 7 zile. Nouă dintre ei s-au ales cu dosare penale. În perioada 15–22 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier au desfășurat acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere și combaterea uneia dintre cele mai periculoase comportamente [...]
14:00
Codlean, arestat după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție. Bărbatul a șantajat-o pe fosta iubită # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale au fost sesizați de către o femeie, care semnala faptul că fostul său iubit ar fi încălcat, în mod repetat, un ordin de protecție. „Din cercetările imediat efectuate de polițiști, după primirea sesizării, a reieșit că, în perioada 16 – 21 decembrie 2025, bărbatul, [...]
13:50
Accident mortal azi-noapte, în zona Hanul din Ardeal. Un tir a intrat pe contrasens, a lovit o autoutilitară și un autoturism. Șoferul de pe autoutilitară a murit # BizBrasov.ro
Accident mortal azi-noapte, în zona Hanul din Ardeal. Un tir a intrat pe contrasens, a lovit o autoutilitară și un autoturism. Șoferul de pe autoutilitară a murit. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au fost sesizați aseară în jurul orei 22.40, cu privire la faptul că, pe DN 13, în zona unei girații de la [...]
13:30
Au mai rămas doar două zile până se dă startul sărbătorilor de iarnă, iar românii așteaptă cu nerăbdare vacanțele de Crăciun și Revelion. Hotelierii din Poiana Brașov se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru sezonul de sărbători. Turiștii sunt așteptați cu pachete complete, care includ facilități pentru relaxare și activități pentru copii, [...]
12:20
Taximetriștii vor face concurență Uber și Bolt, urmând ca de la 1 ianuarie cursele să poată fi solicitate printr-o aplicație valabilă în toate orașele din România # BizBrasov.ro
Aplicația SPEED Taxi va funcționa la nivel național, în toate orașele din România unde există taxiuri autorizate, începând cu anul viitor. Platforma, care rulează sub numele dispeceratului Speed Taxi, intermediază și transmite comenzi doar către serviciul de taxi prin aplicațiile deținute de către acestea. Începând cu 01.01.2026, plata dispeceratului SPEED Taxi va fi: 40 lei/săptămână [...]
12:10
Jandarmii brașoveni au ajutat un vârstnic care rătăcea pe străzile orașului, neștiind cum să mai ajungă acasă # BizBrasov.ro
În ajunul sărbătorilor, când graba și agitația sunt tot mai mari, o mână de ajutor poate face diferența.Jandarmii din cadrul Grupării Mobile Brașov au intervenit pentru sprijinirea unui bărbat în vârstă de aproximativ 80 de ani, care se afla într-o stare de confuzie și nu mai știa cum să ajungă la domiciliu, după ce plecase [...]
12:00
Germanii de la Diehl Controls au pus investiția de la Brașov în așteptare. Halele din CTP Park sunt goale # BizBrasov.ro
CTP, cel mai mare dezvoltator industrial de pe piaţa europeană, a demarat în septembrie 2023 construcţia pentru Diehl Controls a unei fabrici la Braşov, investiţie de 40 milioane de euro. Nemţii anunţau la acea vreme faptul că primele componente vor ieşi din fabrică la jumătatea anului 2024. În prezent, la final de 2025 halele sunt [...]
11:50
Brașovenii și turiștii sunt aștepați și în perioada sărbătorilor la Patinoarul Olimpia, care va funcționa după un program special. „Miercuri 24 decembrie, vor fi 3 serii disponibile, începând cu orele 10:00; 12:00; 14,00. Joi, 25 decembrie patinoarul este închis. În zilele de 26, 27, 28 și 30 decembrie patinoarul va avea program normal de funcționare, [...]
11:40
Vremea de Ajun și Crăciun. Coduri galbene de vânt, ninsori și polei, depuneri de zăpadă de până la 25 de centimetri # BizBrasov.ro
Vremea de Ajun și Crăciun. Coduri galbene de vânt, ninsori și polei, depuneri de zăpadă de până la 25 de centimetri. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite şi polei, care vizează, în intervalul 23 decembrie, ora 18:00 – 25 decembrie, ora 20:00, Dobrogea, Muntenia, Oltenia [...]
11:20
În perioada sărbătorilor, mallurile din Brașov, respectiv Coresi Shopping Resort, AFI Brașov și Eliana Mall vor avea program special. Programul de sărbători la Coresi Shopping Resort: Programul de sărbători la AFI Brașov: Programul de sărbători la Eliana Mall:
11:10
Aplicația CEC Bank nu funcționează în prezent, fiind semnalate, totodată, probleme și în funcționarea bancomatelor. „Vă informăm că momentan aplicațiile de Internet Banking și Mobile Banking sunt indisponibile. Echipele noaste tehnice lucrează cu prioritate pentru remedierea situației într-un timp cât mai scurt. Vă cerem scuze pentru eventualele neplăceri provocate”, se arată într-un mesaj al CEC [...]
