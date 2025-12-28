METEO Cum este vremea azi. Vânt puternic în toată țara. 24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură

12:30

Președintele american Donald Trump spune că va avea ultimul cuvânt asupra oricărui acord de pace între Ucraina și Rusia. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească cu Trump duminică în Florida. El a declarat reporterilor că va prezenta un nou plan de pace format din 20 de puncte. Cadrul propus include o zonă demilitarizată.