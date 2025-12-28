„Îi lasă şi mai vulnerabili”. Bolojan taie indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau cu HIV/SIDA
PSNews.ro, 28 decembrie 2025 16:50
Guvernul condus de Ilie Bolojan taie indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau care suferă de HIV/SIDA „Lasă oamenii vulnerabili şi mai vulnerabili" Jurnalista Ioana Ulmeanu critică una dintre măsurile Guvernului Bolojan din Ordonanța „trenuleț", ce presupune tăierea alocației de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau care suferă de HIV/SIDA,
• • •
Acum 30 minute
16:50
Perspectivele de creștere economică ale Europei în 2026 depind în mare măsură de planul Germaniei de a cheltui aproximativ 1.000 de miliarde de euro pentru infrastructură și apărare, arată un sondaj Financial Times. Economiștii sunt împărțiți. Unii consideră că impulsul fiscal de la Berlin ar putea duce la o „renaștere europeană". Alții cred că efectele vor fi limitate de
16:50
Cu cât a crescut economia României din decembrie 1989 până în prezent? Schimbarea regimului comunist a reprezentat un punct important în sistemul economic al țării. De altfel, și aderarea la blocul comunitar a reprezentat un alt moment esențial pentru creșterea economică a României, potrivit datelor oficiale ale Băncii Mondiale și balanța financiară netă a Ministerului
16:50
16:50
Meteorologii ANM au publicat sâmbătă un mesaj pe Facebook prin care anunţă prognoza meteo pentru noaptea de Revelion. Astfel, în noaptea dintre ani, vor fi temperaturi minime negative în toată ţara. La munte, la peste 2000 m altitudine, vor fi minime de până la -19 grade Celsius. „În urma analizei hărții sinoptice de la nivelul Europei,
16:50
Pompierii din Botoşani au intervenit, duminică, pentru îndepărtarea unui copac care a căzut pe acoperişul spitalului din Darabani după ce a fost rupt de vânt. Arborele a fost tăiat în mod controlat şi nu a fost afectată clădirea spitalului. "În această dimineaţă, pompierii au acţionat în oraşul Darabani. Au înlăturat un copac căzut pe acoperişul
16:50
”Sunt negocieri la sânge”. Ce va face România după ce se va încheia războiul din Ucraina # PSNews.ro
Toți ochii sunt ațințiți asupra SUA, acolo unde Volodimir Zelenski urmează să discute cu Donald Trump despre un nou plan de pace pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Radu Miruță, actualul ministru al Apărării a dezvăluit ce va face România dacă se va ajunge la un armistițiu. Ce va face România după
16:50
Bulgaria se pregăteşte să adopte moneda euro în ianuarie. Totul pe fondul unor noi tulburări politice interne şi al temerilor că dezinformarea susţinută de Rusia adânceşte neîncrederea faţă de noua monedă. Ţara, cu o populaţie de 6,5 milioane de locuitori, va deveni cea de-a 21-a care va adera la zona euro, la 1 ianuarie. Factorii
Acum 2 ore
15:50
Caz şocant la Sibiu. O femeie și-a ucis propria mamă, cu ajutorul unei asistente. A plecat cu moştenirea la Dubai # PSNews.ro
O femeie a angajat o asistentă medicală pentru a-i administra mamei sale un sedativ care să îi provoace moartea. Fapta s-a petrecut la domiciliul victimei din Sibiu. Ulterior, cele două femei au asfixiat-o pe victimă cu o pernă pentru a fi sigure că va muri. După decesul mamei, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite
15:50
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament. Anchetatorii au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev. NABU a „descoperit un grup criminal organizat, inclusiv membri actuali ai Parlamentului" care „primeau sistematic avantaje ilegale pentru a vota în Rada", legislativul ucrainean. Anchetatorii
15:50
Cum ar trebui să fie viitorul ministru al Educaţiei. Asociaţia Ad-Astra: Să răspundă nevoilor viitorului # PSNews.ro
Asociaţia Ad-Astra solicită Guvernului şi Parlamentului să trateze cu „gravitatea cuvenită" numirea viitorului ministru al Educaţiei şi Cercetării. Consideră că acesta trebuie să dea dovadă de transparenţă şi competenţă şi, mai ales, „să răsundă nevoilor viitorului". „Viitorul ministru nu trebuie să fie o simplă opţiune administrativă" Să fie liderul care va modela generaţiile ce vor
15:50
Peste opt companii lucrează la terapii orale pentru obezitate. Pastilele împotriva obezității, în prim-plan în 2026 # PSNews.ro
Piața tratamentelor pentru obezitate devine tot mai aglomerată, iar anul 2026 se conturează drept un moment-cheie pentru medicamentele administrate oral. Tot mai multe companii farmaceutice dezvoltă pastile care promit pierderi în greutate similare celor obținute cu injecțiile deja existente. În prezent, peste opt companii lucrează la terapii orale pentru obezitate. Printre acestea se numără Novo
15:50
Alegătorii kosovari sunt chemaţi la urne duminică pentru alegeri parlamentare anticipate. Speranţa este de a se obţine o majoritate clară pentru a ieşi din criza politică în care ţara este de zece luni. Cu puţin peste 42% din voturi, Vetevendosje (VV), partidul prim-ministrului în exerciţiu Albin Kurti, a ieşit în fruntea alegerilor legislative precedente, din
15:50
Zegrean despre amânarea deciziei privind legea pensiilor magistraţilor: Bănuiam. Duminica nu se judecă nicăieri în lume # PSNews.ro
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean a declarat, după ce CCR a amânat pentru a doua oară decizia privind legea de modificare a pensiilor magistraţilor, că bănuia că în şedinţa de duminică nu se va întâmpla nimic. "Duminica nu se judecă nicăieri în lume. (…) Lucrurile sunt complicate că nu reuşesc să facă cvorum",
15:50
VIDEO Cabinetul medical de la pârtia de schi de pe vârful Păpuşa a fost spulberat de viscol # PSNews.ro
Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj a fost spulberat de viscol. Era amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpuşa. "Puterea naturii …Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj , amenajat într-un container metalic şi amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpuşa a fost spulberat
15:50
IRCC scade de la 1 ianuarie, după ce a atins un nivel record. Ce înseamnă pentru piața imobiliară # PSNews.ro
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC, reglementat de OUG 19/2019, a atins un nivel de 6,06% pe an. Este cea mai mare valoare de la implementare. IRCC 6,06% este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul II 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum de acesta.
Acum 4 ore
14:50
Program militar de un an în rândul tinerilor, în Marea Britanie. Intră în vigoare din martie 2026 # PSNews.ro
Marea Britanie va lansa, în martie 2026, un program ce le va permite tinerilor care au sub 25 de ani să urmeze o pregătire remunerată timp de un an. Vestea vine în contextul în care autoritățile fac eforturi de a stimula recrutarea. Autorităţile vor şi să reconecteze tinerii cu domeniul apărării, scrie AFP. Programul pilot
14:50
O persoană a murit pe munte în ultimele 24 de ore. Au existat 40 de intervenții Salvamont # PSNews.ro
Dispeceratul Național Salvamont a primit 40 de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore. Au fost salvate 40 de persoane, dintre care 22 au fost transportate la spital. O persoană a murit în ciuda eforturilor salvamontiștilor. Salvamont: Cele mai multe intervenții în Gorj și Lupeni Salvatorii montani din Gorj au primit 8 apeluri, cele
14:50
Fostul parlamentar Iulian Vladu a decedat duminică, 28 decembrie. Vladu a fost președinte al PNL Dâmbovița și parlamentar de Dâmbovița în perioada 2004 – 2016. Familia anunță că trupul neînsuflețit a fost depus la restaurantul RODIV. Înmormântarea va avea loc marți, la ora 12.00, la Biserica Boanga. „Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la
14:50
O nouă secțiune de cale ferată avariată a fost descoperită în Polonia. Cresc suspiciunile de sabotaj # PSNews.ro
O nouă secțiune de cale ferată avariată a fost descoperită în Polonia, provincia Opole. Incidentul ridică suspiciuni de sabotaj, după ce în noiembrie au avut loc explozii pe căile ferate poloneze. Secțiunea lipsă de cale ferată a fost descoperită pe linia ferată nr. 137 între Sławięcice și Rudziniec. Avaria a fost raportată de ofițerii Gărzii
14:50
Forțele Aeriene Române, misiune umanitară. Doi pacienți cu arsuri duşi cu o aeronavă Spartan la Bruxelles # PSNews.ro
Forțele Aeriene Române desfășoară o misiune umanitară de urgență. O aeronavă C-27J Spartan, configurată pentru transport medical, a plecat sâmbătă din Baza 90 Transport Aerian Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), pentru evacuarea a doi pacienți cu arsuri către un spital din Bruxelles, Belgia. Este vorba de doi pacienți din Bacău, diagnosticați cu arsură prin flacără, cauzată de o
14:50
Curtea Constituţională a amânat pentru luni decizia privind legea pensiilor magistraţilor # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) era așteptată să se pronunțe duminică asupra sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind noul proiect al Guvernului Bolojan de reformă a pensiilor magistraților. Judecătorii CCR au decis amânarea dezbaterilor pentru luni, 29 decembrie. Decizia a fost astfel amânată cu o zi. Şedinţa a început la ora 13.00
13:40
Radu Miruță, noul ministru al Apărării, a propus ca în bugetul pe anul 2026 cheltuielile Armatei să ajungă la aproximativ 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB). „De văzut cât de mult încape în buget", a adăugat Radu Miruță. „Am trimis o solicitare (n.r. în timpul ultimei ședințe de Guvern) pentru 2,7% din PIB, de văzut
13:40
Spaţiul aerian a fost închis deasupra aeroportului din oraşul Hanovra, nordul Germaniei, din cauza prezenţei în zonă a unor drone neidentificate. Aeroportul din Hanovra a fost închis de vineri seara, ora 20:47 GMT, până sâmbătă la ora 11:16 GMT. A fost necesară redirecţionarea a şapte zboruri către Paderborn, Bremen, Dusseldorf, Frankfurt şi alte destinaţii. Două
13:40
Mirabela Grădinaru: Avem acelaşi stil de parenting, Le-am spus copiilor că tatăl lor e Nicuşor Dan, matematicianul # PSNews.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan şi mama celor doi copii ai acestuia, povesteşte că cei mici ştiu că tatăl lor este Nicuşor Dan, „eventual", matematicianul. Aceştia percep responsabilitatea pe care tatăl lor o are prin faptul că îl văd mai rar de când acesta a fost ales preşedintele ţării. În ceea
13:40
VIDEO Incendiu puternic în Capitală. S-a emis mesaj RO-Alert. Arde un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu # PSNews.ro
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile. Depozitul este situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei. Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere şi cu autospeciala de transport roboţi. "Incendiul se manifestă în interiorul unui spaţiu de depozitare, pe o suprafaţă
13:40
Ministra de Externe Oana Țoiu a subliniat, în social media, că România „își exprimă solidaritatea față de Ucraina". Aceasta pe fondul ultimelor atacuri lansate de Rusia asupra capitalei Kiev. „Ne exprimăm solidaritatea față de Ucraina, în condițiile în care se confruntă cu atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, școlilor și zonelor rezidențiale. Au fost raportate zeci
Acum 6 ore
12:40
METEO Cum este vremea azi. Vânt puternic în toată țara. 24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură # PSNews.ro
Duminică avem o zi neplăcută, cu vânt puternic în majoritatea zonelor. O să ningă la munte, în Maramureș, în Transilvania și în Moldova. În Dobrogea se anunță ninsori și lapoviță și sunt condiții de polei. Pe crestele montane o să fie viscol puternic, cu rafale de peste 130 km/h. Vor fi minus 2 grade în
12:40
Brigitte Bardot, alias "BB", care a reprezentat în cinematograful francez al anilor 1950-1970 emanciparea feminină şi libertatea sexuală, după care a devenit o pionieră în lupta împotriva maltratării animalelor, a murit duminică, la vârsta de 91 de ani, anunţă într-un comunicat Fundaţia Brigitte Bardot. „Fundaţia Brigitte Bardot anunţă cu imensă triste
12:40
Volodimir Zelenski se întâlneşte duminică cu Donald Trump în Florida. El va pleda cauza Ucrainei şi va încerca să obţină acordul preşedintelui american asupra ultimei versiuni a planului de pace. Acesta vizează încheierea a aproape patru ani de război cu Rusia, relatează AFP. Şeful statului ucrainean „nu va obţine nimic până nu voi da acordul […] Articolul Întâlnire decisivă Trump-Zelenski în Florida, pe tema planului de pace apare prima dată în PS News.
12:40
Victor Negrescu: Bugetul UE pentru 2025 a însemnat fonduri suplimentare pentru educație, sănătate, IMM-uri… # PSNews.ro
Bugetul UE pentru anul 2025 a însemnat fonduri suplimentare pentru educație, sănătate, inovare… Şi pentru IMM-uri, agricultură și zonele afectate de calamități, precizează europarlamentarul PSD Victor Negrescu, într-un mesaj postat pe Facebook. Negrescu a fost negociator-șef al Parlamentul European. El a identificat soluțiile bugetare și fonduri pentru PNRR-uri fără a fi nevoie de măsuri de […] Articolul Victor Negrescu: Bugetul UE pentru 2025 a însemnat fonduri suplimentare pentru educație, sănătate, IMM-uri… apare prima dată în PS News.
12:10
După luni de scandal și atacuri pe prima scenă politică, astăzi CCR va da verdictul într-o speță extrem de importantă. Legea pensiilor magistraților. Este vorba de legea pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Aceasta vizează reducerea privilegiilor acestei categorii profesionale. Context în care, avocatul Toni Neacșu a comentat, în stilul său direct, […] Articolul Toni Neacșu înaintea deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților: „Haos legislativ” apare prima dată în PS News.
11:40
Partenera de viaţă a preşedintelui: Nu mi-am pus eticheta de „primă doamnă”. Mă implic în acţiuni în care cred # PSNews.ro
„Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a lui Nicuşor Dan”, se prezintă cea care îşi împarte viaţa cu primul om în stat. Mirabela Grădinaru mărturiseşte că evită eticheta de „primă doamnă”. Se implică în acele cauze în care crede, aşa cum a făcut şi înainte ca Nicuşor Dan să fie ales preşedinte . Îşi doreşte […] Articolul Partenera de viaţă a preşedintelui: Nu mi-am pus eticheta de „primă doamnă”. Mă implic în acţiuni în care cred apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
10:40
Şedinţă crucială astăzi. CCR, aşteptată să se pronunţe asupra legii referitoare la pensiile magistraţilor # PSNews.ro
Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe duminică, 28 decembrie, asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. CCR a amânat, în 10 decembrie, luarea unei decizii, stabilind un nou termen. Ședința de astăzi este programată să înceapă în jurul orei 13.00 la CCR. Proiectul de lege […] Articolul Şedinţă crucială astăzi. CCR, aşteptată să se pronunţe asupra legii referitoare la pensiile magistraţilor apare prima dată în PS News.
10:40
De la local la strategic: Vlakim ridică standardele infrastructurii rutiere – proiecte comunitare și mobilitate urbană # PSNews.ro
De la local la strategic: Vlakim ridică standardele infrastructurii rutiere prin proiecte comunitare și mobilitate urbană În doar doi ani de la înființare, Vlakim SPG 92 SRL a trecut de la statutul de start-up local la un actor relevant pe piața infrastructurii rutiere. Cu o cifră de afaceri de peste 41 milioane RON și proiecte […] Articolul De la local la strategic: Vlakim ridică standardele infrastructurii rutiere – proiecte comunitare și mobilitate urbană apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:30
În culisele infrastructurii strategice: cum își construiește PROGER avantajul operațional # PSNews.ro
Pe măsură ce România a accelerat în ultimii 5 ani marile proiecte de infrastructură, diferența nu o mai face doar prețul de licitație, ci abilitatea companiilor de a mobiliza echipe și resurse la scară mare. PROGER oferă două exemple relevante: autostrada A0 și reabilitarea feroviară Brașov–Sighișoara Lecția autostrăzii A0 Pe Lotul 3 Sud al centurii […] Articolul În culisele infrastructurii strategice: cum își construiește PROGER avantajul operațional apare prima dată în PS News.
20:30
Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională. Sezisarea priveşte o lege care ar permite companiilor miniere să-și extindă perimetrele exploatărilor inclusiv pe terenuri aflate în proprietatea publică. Este vorba de proprietatea statutului ori a unităților administrative teritoriale. Extinderea ar fi posibilă inclusiv prin posibilitatea de a concesiona cimitirele și morții din ele. Propunerea inițială, depusă […] Articolul Nicușor Dan atacă la CCR concesionarea „cimitirelor și morților” către companii miniere apare prima dată în PS News.
20:30
Campionatul Mondial de Hockey pe Gheață U20-masculin: Programul meciurilor la Patinoarul Berceni Arena # PSNews.ro
Patinoarul Berceni Arena își consolidează rolul de centru al sporturilor pe gheață, găzduind în luna ianuarie o serie de confruntări spectaculoase din cadrul Campionatului Mondial de Hockey pe Gheață U20-masculin. Pe lângă cursurile de inițiere și popularele sesiuni de patinaj de agrement dedicate publicului, arena devine scena unor dueluri internaționale intense. Fanii sportului cu pucul […] Articolul Campionatul Mondial de Hockey pe Gheață U20-masculin: Programul meciurilor la Patinoarul Berceni Arena apare prima dată în PS News.
20:30
Biroul Federal de Investigaţii a finalizat, vineri, închiderea definitivă a sediului său istoric din centrul oraşului Washington. Majoritatea personalului său va fi mutat într-o altă clădire din capitala SUA. Iar o parte din angajaţi vor fi trimişi pe teren, a anunțat directorul FBI, Kash Patel. „După mai bine de 20 de ani de încercări eşuate, […] Articolul FBI a închis sediul istoric din Washington. Unde vor lucra agenții apare prima dată în PS News.
19:00
2025, al doilea cel mai bun an pentru autostrăzi în România. Au fost inauguraţi aproape 150 de kilometri # PSNews.ro
România va încheia anul cu circa 146 de kilometri de autostradă și drum expres dați în trafic în 2025. Şeful CNAIR, Cristian Pistol estimează că 2025 va fi al doilea cel mai bun an în materie de inaugurat autostrăzi. Recordul s-a înregistrat în 2024, când 200 de kilometri de drum de mare viteză s-au adăugat […] Articolul 2025, al doilea cel mai bun an pentru autostrăzi în România. Au fost inauguraţi aproape 150 de kilometri apare prima dată în PS News.
19:00
Numire-surpriză în Ajunul Crăciunului la șefia Achizițiilor Publice. Cine e blonda numită de Bolojan pe filieră USR # PSNews.ro
În Ajunul Crăciunului, premierul Ilie Bolojan a făcut o numire surprinzătoare. Decizia a apărut în Monitorul Oficial Ilie Bolojan a numit-o în funcția de președintele al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice pe Raluca Rogoz. Rogoz are rang de secretar de stat. „La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Raluca Rogoz se numește în […] Articolul Numire-surpriză în Ajunul Crăciunului la șefia Achizițiilor Publice. Cine e blonda numită de Bolojan pe filieră USR apare prima dată în PS News.
17:50
Iarnă severă în România. Comitet pentru situații de urgență, convocat la Ministerul Mediului. Concluziile şedinţei # PSNews.ro
Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU). Convocarea, în contextul avertizărilor meteorologice de Cod Galben și Cod Portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie. Ședința extraordinară a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop. A avut ca scop evaluarea riscurilor generate de un episod de iarnă autentică, anunțat […] Articolul Iarnă severă în România. Comitet pentru situații de urgență, convocat la Ministerul Mediului. Concluziile şedinţei apare prima dată în PS News.
17:50
Impozitele pe locuințe cresc din ianuarie. Unii proprietari ar putea plăti și de trei ori mai mult # PSNews.ro
În 2026 impozitele pe locuințe se vor mări, iar această creștere va fi mai mare decât în alți ani. Unele taxe se vor mări cu aproape 80 la sută din ianuarie 2026. Pe de altă parte, au fost eliminate reducerile în funcție de vechimea locuinței. În unele cazuri, suma care va trebui plătită de proprietar […] Articolul Impozitele pe locuințe cresc din ianuarie. Unii proprietari ar putea plăti și de trei ori mai mult apare prima dată în PS News.
17:50
O mașină a luat foc pe centura Capitalei, în nord-estul orașului, nu departe de cartierul Pantelimon. Traficul este blocat în zonă. Este vorba despre o mașină care a luat foc în mers, în momentul în care șoferul se afla pe centura Capitalei. Pompierii au ajuns la fața locului, însă mașina a fost făcută scrum. Traficul […] Articolul Mașină în flăcări pe centura Bucureștiului. Sute de șoferi au fost afectați apare prima dată în PS News.
17:50
Trecerea la euro a Bulgariei produce noi pierderi. De ce stau bulgarii la cozi să schimbe leva în euro # PSNews.ro
Dacă cineva decide să schimbe leva bulgărești în euro la o casă de schimb valutar chiar acum, pierde la cursul de schimb. Pentru fiecare 100 de leva, diferența față de cursul oficial fix se ridică la aproximativ 1,70 leva, sau circa 0,88 euro. După 1 ianuarie, însă, schimbul de bani la o bancă nu va […] Articolul Trecerea la euro a Bulgariei produce noi pierderi. De ce stau bulgarii la cozi să schimbe leva în euro apare prima dată în PS News.
17:50
Mii de bucureşteni au rămas fără apă caldă și căldură în a treia zi de Crăciun. Avarie la CET SUD # PSNews.ro
Zeci de mii de bucureșteni au rămas fără căldură pe 27 decembrie din cauza unei avarii la CET SUD. Cele mai mari probleme sunt în Sectoarele 2 și 3. Termoenergetica a anunțat că avaria va fi remediată pe parcursul zilei, însă durează aproximativ 24 de ore până când căldura și apa caldă vor ajunge la […] Articolul Mii de bucureşteni au rămas fără apă caldă și căldură în a treia zi de Crăciun. Avarie la CET SUD apare prima dată în PS News.
17:50
Învățământul privat în România a evoluat puternic. Cele mai bune universități private din România # PSNews.ro
Învățământul privat în România a evoluat puternic în ultimele decenii. După căderea regimului Ceaușescu, diverse instituții de învățământ nefinanțate de guvern au reușit să se impună tot mai mult. Cadre didactice importante din învățământul de stat au făcut, de asemenea, tranziția. După Revoluție, educația și sănătatea au cunoscut fenomenul de privatizare. Pe fondul implementării, dezvoltării […] Articolul Învățământul privat în România a evoluat puternic. Cele mai bune universități private din România apare prima dată în PS News.
17:50
Google a început implementarea unei funcţii mult aşteptate. Aceasta le permite utilizatorilor să îşi schimbe adresa de e-mail @gmail.com, păstrând în acelaşi timp toate datele şi serviciile asociate contului. Este o soluţie pentru utilizatorii care folosesc adrese create cu ani în urmă care nu corespund nevoilor actuale. Potrivit unei actualizări apărute pe pagina de asistenţă […] Articolul Schimbare de la Google pentru serviciul Gmail. Decizie mult-așteptată apare prima dată în PS News.
17:50
N. Dan: „Aştept cu nerǎbdare sǎ aflu ce a spus despre mine”. Mirabela Grădinaru, dezvăluiri în emisiunea „La Cină” # PSNews.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a declarat, într-un interviu acordat pentru emisiunea „La Cină”, de la Digi24, că nu și-a schimbat nimic din obiceiurile de dinainte de alegerile prezidențiale și astfel reușeste să păstreze normalitatea în această perioadă în care este în centrul atenției la fiecare ieșire publică. „Cum reușiți să […] Articolul N. Dan: „Aştept cu nerǎbdare sǎ aflu ce a spus despre mine”. Mirabela Grădinaru, dezvăluiri în emisiunea „La Cină” apare prima dată în PS News.
Ieri
16:50
O femeie din Dolj a fost ucisă în bătaie de soţ. Alina Gorghiu: Legea nu avea cum să oprească această crimă # PSNews.ro
Este necesară schimbarea mentalităţii în România pentru a reduce numărul de femei ucise de soţi. Este semnalul de alarmă tras de preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul Alina Gorghiu. La noi, violenţa este încă minimalizată sau tratată ca ”o problemă de familie”. Este necesară condamnarea ei publică, generală, pentru ca agresorii să fie izolaţi […] Articolul O femeie din Dolj a fost ucisă în bătaie de soţ. Alina Gorghiu: Legea nu avea cum să oprească această crimă apare prima dată în PS News.
16:50
De ce se mișcă România greu în ceea ce privește înarmarea. Ministrul Economiei: „Culegem roadele otrăvite” # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a fost întrebat la Digi24 despre sentimentul urgenței României în ceea ce privește înarmarea. Dar și dacă țara noastră întârzie deoarece contractele sunt negociate de Ministerul Apărării, dar producția este la Ministerul Economiei. Oficialul a explicat că lentoarea provine și din faptul că, în trecut, nu a existat o calitate competitivă. […] Articolul De ce se mișcă România greu în ceea ce privește înarmarea. Ministrul Economiei: „Culegem roadele otrăvite” apare prima dată în PS News.
