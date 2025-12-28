Cum ar trebui să fie viitorul ministru al Educaţiei. Asociaţia Ad-Astra: Să răspundă nevoilor viitorului

16:50

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit la Londra cu Nicolae Rațiu. Întâlnirea cu fiul lui Ion Rațiu a avut loc în cadrul unei reuniuni cu membri ai comunității românești. „Pe fiul marelui Ion Rațiu, Nicolae Rațiu, l-am revăzut la Londra, aläturi de familia sa, în mijlocul comunității de români. Nicolae Rațiu este un reper de implicare civică în susținerea parcursului democratic al țării noastre, iar prin Fundația pe care o conduce sprijină de decenii întregi tinerii români, acordându-le burse să urmeze studii superioare în Marea Britanie", a scris Nicușor Dan.