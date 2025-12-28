METEO Unde ninge de Revelion. Prognoza pentru Anul Nou

16:50

Este necesară schimbarea mentalităţii în România pentru a reduce numărul de femei ucise de soţi. Este semnalul de alarmă tras de preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul Alina Gorghiu. La noi, violenţa este încă minimalizată sau tratată ca ”o problemă de familie”. Este necesară condamnarea ei publică, generală, pentru ca agresorii să fie izolaţi […] Articolul O femeie din Dolj a fost ucisă în bătaie de soţ. Alina Gorghiu: Legea nu avea cum să oprească această crimă apare prima dată în PS News.