Tragedia din Rahova schimbă legea PAD: locuințele vor fi asigurate și pentru riscul de explozie
Jurnalul.ro, 28 decembrie 2025 00:40
În urma exploziei din cartierul Rahova din Capitală, asigurarea obligatorie a locuințelor (PAD) ar putea să includă și riscul de explozie accidentală de gaze.
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Harta puterii economice globale se redesenează: Două economii uriașe urcă spectaculos în topul bogăției mondiale # Jurnalul.ro
O nouă analiză a Centrul pentru Cercetări Economice și de Afaceri (CEBR), citată de The Times, indică o schimbare profundă a ierarhiei economice mondiale în următorii 15 ani.
Începând cu 28 decembrie 2025, trei zodii pășesc într-o nouă etapă de forță, motivație și claritate.
Cursa înarmării. Japonia a alocat un buget record pentru înarmare din cauza tensiunilor cu Beijingul # Jurnalul.ro
Guvernul Japoniei a aprobat, vineri, un buget record al apărării, de 58 de miliarde de dolari cu scopul de a-și consolida capacitățile de apărare pentru a descuraja China, informează Associated Press.
Mașină de poliție, implicată într-un accident, la Medgidia. Agenții au ajuns la spital # Jurnalul.ro
Un accident rutier s-a produs în municipiul Medgidia, la intersecția străzilor Ovidiu cu Română. Un autoturism a lovit o autospecială de poliție aflată în misiune.
Meteorologii ANM au publicat sâmbătă un mesaj pe Facebook prin care anunţă prognoza meteo pentru noaptea de Revelion. Astfel, în noaptea dintre ani, vor fi temperaturi minime negative în toată ţara, iar la munte, la peste 2000 m altitudine, vor fi minime de până la -19 grade Celsius.
Pe 28 decembrie 2025, șase zodii din zodiacul chinezesc atrag noroc și succes financiar.
Șeful spionilor ucraineni dezvăluie planurile Rusiei pentru 2026: „Acesta este visul lor” # Jurnalul.ro
Kirilo Budanov, șeful Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina, a declarat, într-un interviu pentru Suspilne, că Rusia intenționează să avanseze pe câmpul de luptă în Donbas și în Zaporojie în 2026. Acesta a subliniat că „visul” Moscovei e acela de a cuceri întreaga regiune Zaporojie.
Impozit auto 2026, mai mare decât s-a convenit inițial. Statul schimbă calculele, șoferii scot mai mulți bani din buzunar # Jurnalul.ro
Guvernul modifică regulile de calcul al impozitului pentru 2026, vizând direct mașinile hibrid.
Experții au stabilit 10 atracții turistice care trebuie să fie evitate de turiști în anul 2026. Pe listă sunt locuri, tablouri și statui celebre din Europa.
O moleculă produsă de bacteriile din intestin ar putea juca un rol esențial în prevenirea și gestionarea diabetului de tip 2, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Imperial College London (ICL).
Mesaj dur de la Kremlin. Putin spune că Rusia va rezolva conflictul "prin forță, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul # Jurnalul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele ''operaţiunii militare speciale'' prin forţă, transmite Reuters, care citează agenţia rusă Interfax.
Zelenski mesaj dur înaintea întâlnirii cu Trump: Există ”linii roșii” pentru poporul ucrainean. Nu vom recunoaște nimic, sub nicio formă! # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune, înaintea întâlnirii Donald Trump, că Ucraina nu va face nicio concesie teritorială și nu va recunoaște controlul Rusiei asupra centralei nucleare de la Zaporojie, acestea fiind „liniile roșii” ale Kievului în cadrul discuțiilor.
O noutate ar putea bucura milioane de utilizatori Gmail. Serviciul de poștă electronică al Google ar urma să permită în curând modificarea adresei de email, o funcție deja disponibilă la alți furnizori, dar încă un tabu pentru Gmail.
Vin scumpirile și în Sectorul 6. Tariful pentru tratarea deșeurilor ar putea fi modificat # Jurnalul.ro
Tariful pentru tratarea mecano-biologică a deșeurilor ar putea crește, potrivit unui proiect de hotărâre care va fi supus votului Consiliului Local al Primăriei Sectorului 6 din Capitală în ședința din 29 decembrie.
Rusia amplasează rachete hipersonice cu capacitate nucleară la o fostă bază aeriană din Belarus # Jurnalul.ro
Rusia amplasează rachete hipersonice cu capacitate nucleară la o bază aeriană dezafectată din Belarus. Este concluzia la care au ajuns doi cercetători americani după analiza imaginilor din satelit. Rachetele vor crește capacitatea Rusiei de a ataca ținte din Europa.
Vladimir Putin apare într-un desen animat în care vorbește cu pisica Matroskin și câinele Sharik # Jurnalul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, apare într-un desen animat. Personajul său vorbește cu pisica Matroskin și câinele Sharik. Episodul special de Anul Nou este inspirat dintr-un desen animat din epoca sovietică.
OpenAI avertizează că browserele cu inteligență artificială vor rămâne vulnerabile la atacuri # Jurnalul.ro
OpenAI a recunoscut că atacurile prin care agenții de inteligență artificială sunt manipulați să execute instrucțiuni malițioase ascunse în pagini web sau e-mailuri reprezintă un risc de securitate care nu va putea fi eliminat complet, în pofida eforturilor continue de protecție.
Tragedie în Vaslui: Doi copii s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheaţa pe care traversau s-a rupt # Jurnalul.ro
Conform ISU Vaslui, doi copii din Vaslui, de 12 și 14 ani, s-au înecat sâmbătă după ce gheața pe care au mers s-a rupt. Aceștia au fost declarați decedați.
Stațiunile de schi din Bulgaria rămân și în sezonul 2025–2026 printre cele mai ieftine din Europa, cu Bansko și Borovets în topul destinațiilor accesibile, atrăgând tot mai mulți turiști români. Odată cu deschiderea sezonului la Bansko, atenția se concentrează pe prețurile abonamentelor de schi.
Caz halucinant la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" din Câmpina. Un comisar-șef este acuzat că a hărțuit și a abuzat sexual un elev de 20 de ani # Jurnalul.ro
Băiatul a reușit să scape doar după ce i-a promis polițistului că se va întoarce pentru favoruri sexuale când se va simți pregătit. Ofițerul de 49 de ani este acum arestat preventiv și acuzat de tentativă de viol.
Donald Trump vrea să construiască o uriașă sală de bal la Casa Albă. Cât costă lucrările? # Jurnalul.ro
Casa Albă urmează să dezvăluie la începutul lunii ianuarie 2026 detalii noi privind viitoarea sală de bal din Aripa de Est, într-o ședință a comisiei federale responabile cu planificarea. Proiectul a fost inițiat de președintele Trump din luna iulie 2025.
Misiune umanitară: Doi pacienți cu arsuri, transportați cu o aeronavă Spartan la Bruxelles # Jurnalul.ro
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a decolat sâmbătă, la solicitarea DSU, pentru o misiune umanitară de transport medical, ducând doi pacienți cu arsuri din România la Bruxelles.
Cu toții ne pierdem memoria. Nu ne mai amintim numerele de telefon ale prietenilor. Uităm zilele de naștere. Nu mai știm cum să ajungem undeva fără GPS. Creierul nostru devine leneș, iar explicația este simplă: smartphone-ul.
Anul 2026 aduce abundență pentru șapte zodii din horoscop. Abundența nu se manifestă doar financiar, ci poate însemna și fericire, relații împlinite, stabilitate, oportunități sau o stare generală de bine.
SUA a atacat Statul Islamic din Nigeria. Donald Trump: „Au vizat și ucis creștini nevinovați, la niveluri nemaivăzute de mulți ani, și chiar de secole!" # Jurnalul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi că armata americană a atacat gruparea Statului Islamic din Nigeria, spunând că aceștia persecutau comunitățile creștine.
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, afectați. Când se va relua livrarea agentului termic # Jurnalul.ro
O avarie s-a produs sâmbătă în Capitală. Mulți bucureșteni din bucurești au rămas fără apă caldă și căldură. Termoenergetica anunță că ar putea dura până la 24 de ore până când apa și căldura vor ajunge complet la robinete și calorifere.
Zeci de mii de bucurești în frig, ELCEN și Termoenergetica pasează vina de la una la alta # Jurnalul.ro
În timp ce zeci de mii de bucurești nu au apă caldă și căldură ( sau le primesc la parametri scăzuți), producătorul agentului termic, societatea ELCEN București, și companiade termoficare, Termoenergetica, se acuză reciproc de această situațin în care peste 1.334 de blocuri au probleme cu furnizarea căldurii și a apei calde.
Air fryer-ul nu este bun doar pentru aperitive sau prăjituri rapide, ci și pentru blaturi de tort perfecte, ideale atunci când vrei un desert de efect, fără să pornești cuptorul.
Termoenergetica, compania de termoficare a orașului București, a anunțat o avarie la CET Sud, avarie care a dus la furnizarea deficitară a apei calde și căldurii în sectoarele 2, 3 și parțial în 4 și 5.
Intervenție Salvamont Neamț în Masivul Ceahlău: Victimă cu traumatism grav, evacuare dificilă # Jurnalul.ro
O acțiune de salvare este în desfășurare în Masivul Ceahlău, unde două echipe Salvamont Neamț intervin pentru evacuarea unei victime cu traumatism grav la un picior, rănită în zona Vârfului Toaca, în urma unui apel la 112.
Schimbarea regimului comunist și aderarea la blocul comunitar au fost două momente-cheie pentru creșterea economică a României, arată datele oficiale ale Băncii Mondiale și balanța financiară netă a Ministerului Finanțelor Publice.
Unii oameni se așteaptă, în mod natural, să fie adorați, puși pe primul loc și tratați cu o atenție specială în relații.
Uscarea hainelor pe calorifer este una dintre cele mai frecvente soluții folosite iarna, mai ales în apartamente.
Complexul Energetic Oltenia a suferit un atac cibernetic, care a afectat parțial activitatea companiei.
Este alertă de iarnă severă în România! Concluziile ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență # Jurnalul.ro
Ministerul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență, după ce ANM a emis avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu de vreme severă, iar autoritățile avertizează asupra unui episod de iarnă autentică, cu vânt extrem de puternic, ninsori viscolite și vizibilitate redusă.
Dacă vrei deserturi rapide, gustoase și cu un aspect festiv pentru masa de Revelion, air fryer-ul este aliatul ideal.
Cerul va fi variabil la Bucureşti, se va semnala ceaţă, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de până la 40 km/h în timpul zilei.
Ministerul Mediului a convocat Comitetul pentru situaţii de urgenţă, în contextul alertelor meteo # Jurnalul.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat, sâmbătă, o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), ca urmare a avertizărilor meteorologice de Cod galben și Cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Ianuarie 2026 debutează cu o energie puternică axată pe responsabilitate, stabilitate și decizii financiare inspirate.
Curtea Constituțională a României (CCR) decide mâine, 28 decembrie, soarta pensiilor speciale ale magistraților.
Publicația maghiară Világgazdaság analizează retragerea de pe piața românească a mai multor companii străine.
Schimbările rapide de pe piața muncii nu mai sunt o surpriză pentru nimeni.
Sindicatele din Marea Britanie vor uniune vamală cu UE pentru a crește nivelul de trai # Jurnalul.ro
Liderul mișcării sindicale din Regatul Unit și-a exprimat sprijinul pentru apelurile ca Marea Britanie să negocieze o nouă uniune vamală cu Uniunea Europeană, argumentând că o astfel de măsură ar contribui la creșterea nivelului de trai.
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit la Londra cu Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, în cadrul unei reuniuni cu membri ai comunității românești din Regatul Unit.
Britanicul Jack Draper se retrage de la Australian Open 2026: Mister în jurul accidentării # Jurnalul.ro
Jack Draper se retrage de la Australian Open din cauza unei accidentări la braț care durează de 4 luni. Britanicul era rival pentru Sinner și Alcaraz.
Deși 2025 a fost epuizant pentru un anumit semn zodiacal, acesta se simte din nou viu în 2026. Datorită energiei semnificative și provocatoare din 2025, acest semn astrologic a trecut prin multe încercări și turbulențe. Din fericire, 2026 va fi plin de noroc și oportunități.
Pe numele fostului premeier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost emis un mandat internațional de arestare.
Pace în Ucraina: Volodimir Zelenski discută cu președintele Donald Trump și liderii UE # Jurnalul.ro
Volodimir Zelenski va discuta, sâmbătă, cu liderii europeni și cu Donald Trump, în cadrul unui efort tot mai intens de a ajunge la un acord de pace, care va culmina cu deplasarea președintelui ucrainean în Florida, duminică.
Revelionul este momentul perfect pentru noi începuturi, iar masa festivă poate deveni mai mult decât o simplă succesiune de preparate: poate fi un ritual simbolic al abundenței, norocului și echilibrului pentru anul care vine.
