Un șofer român a fost urmărit de poliție pe autostrăzi din două țări, după ce a refuzat să oprească la un control de rutină
StirileProtv.ro, 28 decembrie 2025 18:20
O urmărire spectaculoasă în trafic a pornit în Bavaria și a continuat până în Linz, după ce un șofer român, posibil sub influența alcoolului sau drogurilor, a refuzat să oprească la un control de rutină.
Acum 15 minute
18:30
DN 67C – Transalpina a fost închis din cauza viscolului puternic. Autoritățile sfătuiesc turiștii să coboare din timp # StirileProtv.ro
Autorităţile din judeţul Gorj anunţă că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, duminică seară, începând cu ora 18:00, din cauza viscolului puternic.
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:10
Moment emoționant pe Anfield. Copiii lui Diogo Jota au intrat pe teren înainte de Liverpool – Wolves. FOTO&VIDEO # StirileProtv.ro
Echipa engleză FC Liverpool a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formația Wolverhampton, în etapa a 18-a din Premier League. Cele două cluburi au ținut să aducă un omagiu fostului lor jucător, Diogo Jota.
Acum 2 ore
17:30
Vântul puternic a avariat acoperișuri și fire electrice și a smuls copaci din rădăcini, în Brașov # StirileProtv.ro
Acoperişuri avariate, fire electrice scurtcircuitate şi copaci smulşi din rădăcină sunt efecte ale vântului puternic care s-a manifestat duminică în zona de sud a judeţului Braşov, inclusiv în municipiul reşedinţă.
17:10
Fostul președinte Joe Biden a publicat o fotografie de Crăciun care în care .. este ascuns în spatele grupului: ”Unde e Joe?” # StirileProtv.ro
De Crăciun, fostul președinte american Joe Biden a dat tuturor celor folosesc rețeaua socială X.com un subiect de discuție, postând o fotografie de familie ... cel puțin ciudată.
17:10
Marine Le Pen mizează pe Jordan Bardella în cursa prezidențială: „Poate câştiga în locul meu. Viitorul Franței este asigurat” # StirileProtv.ro
Marine Le Pen afirmă că Jordan Bardella „poate câștiga în locul ei” alegerile prezidențiale. În ciuda problemelor judiciare, nu intenționează să renunțe, crezând că un președinte din Rassemblement National va asigura viitorul Franței.
17:00
Kim Kardashian, fotografii rare alături de cei patru copii. Ședință foto în conacul său de 60 de milioane de dolari. FOTO # StirileProtv.ro
Kim Kardashian a împărtășit sâmbătă pe Instagram mai multe fotografii alături de cei patru copii ai săi, însă fostul ei soț, Kanye West, nu a apărut în imagini.
16:50
Coloșii lui Memnon. Moment impresionant în Egipt. Două statui ”colosale” ale unui faraon au fost dezvăluite publicului # StirileProtv.ro
Autoritățile din Egipt au dezvăluit două statui colosale ale unui faraon în orașul Luxor, după ce acestea au fost renovate - o acțiune a Guvernului cu scopul de a atrage mai mulți turiști în țară.
16:50
New York și New Jersey, în stare de urgență din cauza unei furtuni de zăpadă. Trafic aerian a fost afectat # StirileProtv.ro
O furtună de zăpadă s-a abătut asupra nord-estului Statelor Unite sâmbătă dimineață, perturbând traficul aerian din weekendul de după sărbători și determinând autoritățile din New York și New Jersey să declare stare de urgență.
Acum 4 ore
16:40
Etna, din nou activă. Erupțiile au oferit schiorilor de pe pârtiile vecine un spectacol nocturn. FOTO&VIDEO # StirileProtv.ro
Craterul de nord-est al vulcanului Etna a aprins cerul iernii siciliene în acest weekend, printr-o nouă activitate stromboliană, relatează Euronews.
16:40
Șoferii de mașini hibride sunt de trei ori mai expuși la accidente mortale decât cei cu mașini pe benzină. Care sunt motivele # StirileProtv.ro
Experții în siguranța rutieră cer o anchetă după ce date recente arată că șoferii de mașini hibride au de trei ori mai multe șanse să moară decât cei care conduc mașini pe benzină.
16:20
O româncă stabilită în Franța a descoperit că avea un vierme de 11 cm în frunte și a fost la un pas să-și piardă ochiul stâng # StirileProtv.ro
O tânără româncă stabilită în Franța a fost la un pas să-și piardă ochiul stâng, după ce un vierme și-a făcut „cuib” în fruntea ei, într-un caz extrem de rar care a șocat medicii, scrie Le Tribunal Du Net.
16:10
Miniştrii de externe thailandez şi cambodgian au sosit în China pentru consultări în urma acordului de încetare a focului # StirileProtv.ro
Miniștrii de externe ai Thailandei și Cambodgiei au ajuns în China pentru discuții, după ce cele două țări au convenit o încetare a focului la frontieră, transmite dpa.
16:00
Furtuna Johannes face ravagii în Suedia. Trei morți și zeci de mii de gospodării fără curent # StirileProtv.ro
Trei persoane au murit în timpul furtunii Johannes, care a ”măturat” sâmbătă şi în noaptea de sâmbătă spre duminică Scandinavia, relatează AFP.
16:00
„Dacă nu dormim, după 24 sau 48 de ore avem halucinații și convulsii”, spune un neurolog. Ce ne influențează somnul # StirileProtv.ro
Somnul este o nevoie fundamentală a organismului uman, comparabilă cu apa și mâncarea, iar privarea de odihnă poate avea efecte dramatice asupra sănătății, avertizează neurologul Conrado Estol.
15:50
Documente desecretizate. Echipa Prințesei Diana, acuzată că încerca să-l eclipseze pe Charles în lupta mediatică # StirileProtv.ro
Documente recent publicate arată că echipa de presă a Prințesei Diana era considerată mai agresivă și mai eficientă mediatic decât cea a Prințului Charles.
15:40
Un polițist din Italia a rămas fără un picior după ce a fost lovit cu mașina de o femeie pe care încerca să o ajute # StirileProtv.ro
Un incident șocant a avut loc într-o parcare din Cogne, Italia, unde un carabinier a fost lovit cu mașina de o femeie pe care încerca să o ajute, relatează Il Giorno.
15:30
Ce destinații poți alege pentru vacanțe memorabile. Experiențe care te apropie de natură, cultură și tradiții locale # StirileProtv.ro
Descoperirea unor culturi noi, degustarea de preparate diferite și explorarea unor peisaje spectaculoase se numără printre principalele surse de bucurie pentru turiști.
15:30
Canada oferă Ucrainei un ajutor de 1,552 miliarde de euro pentru reconstrucţie. Fondurile vor facilita accesul la credite FMI # StirileProtv.ro
Canada va oferi Ucrainei ajutor în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari canadieni (1,552 miliarde de euro), care îi vor permite Kievului să acceseze împrumuturi de 8,4 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internaţional.
15:20
Panică la o grădină zoologică din Tokyo, după ce un lup a evadat din incintă. Vizitatorii au fost nevoiți să se adăpostească # StirileProtv.ro
Un lup cenușiu a evadat duminică dintr-o grădină zoologică din vestul Tokyo, forțând autoritățile să închidă temporar instituția și să adăpostească vizitatorii.
15:10
Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj, amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpuşa, a fost spulberat de viscol.
15:10
Serghei Lavrov avertizează UE: Orice fel de trupe europene în Ucraina ar fi ţinte legitime pentru Rusia # StirileProtv.ro
Orice fel de trupe europene desfăşurate în Ucraina ar "deveni ţinte legitime pentru forţele armate ale Rusiei", a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, într-un interviu publicat duminică de agenţia de ştiri TASS.
15:10
Crăciunul aduce bucurie, dar și cadouri care nu sunt întotdeauna pe gustul nostru. Fie că vorbim despre obiecte inutile, dubluri sau daruri care nu ni se potrivesc, există soluții simple și practice pentru a le valorifica fără risipă.
14:50
New York obligă reţelele sociale să afişeze avertismente. Legea vizează riscurile pentru sănătatea mintală a copiilor # StirileProtv.ro
Platformele de social media care folosesc funcţii precum derulare infinită, redare automată sau fluxuri algoritmice vor fi obligate să afişeze avertismente despre potenţialele efecte negative asupra sănătăţii mintale a tinerilor, potrivit unei noi legi.
14:50
O tânără din Spania lucrează în minele din Australia, la 14.000 km de casă. Salariul care a convins-o să plece # StirileProtv.ro
Majoritatea tinerilor din Spania nu reușesc să devină independenți din cauza salariilor mici și a prețurilor ridicate ale locuințelor, motiv pentru care mulți aleg să emigreze, cu gândul de a economisi bani și de a se întoarce ulterior în țară.
14:50
Mesajul președintelui Zelenski înainte de Anul Nou: Deciziile privind pacea depind de partenerii Kievului # StirileProtv.ro
Ucraina face tot posibilul pentru a încheia războiul cu Rusia, dar, în cele din urmă, "asigurarea păcii" va depinde de partenerii Kievului, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Reuters.
Acum 6 ore
14:20
Analiză: De ce Putin nu și-a schimbat poziția privind Ucraina – și ce înseamnă acest lucru pentru Trump # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski se va întâlni cu Donald Trump în Florida astăzi, pentru a discuta un nou plan de pace în 20 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina.
14:20
Mesajul lui Macron, după moartea lui Brigitte Bardot: „A întruchipat o viaţă de libertate, plângem o legendă a secolului” # StirileProtv.ro
Actriţa Brigitte Bardot, decedată la 91 de ani, a fost „o legendă a secolului” şi un simbol al libertăţii, a transmis duminică preşedintele francez Emmanuel Macron, potrivit AFP.
13:50
ONU convoacă o reuniune de urgență după recunoașterea Somaliland de către Israel. UE cere respectarea suveranității Somaliei # StirileProtv.ro
Consiliul de Securitate al ONU va convoca luni o reuniune de urgenţă cu privire la recunoaşterea controversată de către Israel a Somalilandul ca stat independent, informează duminică dpa.
13:10
Cele mai locuibile orașe din lume în anul 2025. Primul loc este ocupat de o capitală Europeană # StirileProtv.ro
Viena a fost detronată de Copenhga după trei ani consecutivi în fruntea clasamentului anual realizat de Economist Intelligence Unit (EIU) privind cele mai locuibile orașe.
13:10
Incendiu puternic la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. A fost trimis mesaj RO Alert # StirileProtv.ro
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei. Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere şi cu autospeciala de transport roboţi.
13:00
Cum să îți organizezi bagajul ca să nu plătești extra la avion. Sfaturi și idei simple # StirileProtv.ro
Taxele pentru bagaje impuse de companiile aeriene pot transforma o călătorie aparent ieftină într-una costisitoare.
Acum 8 ore
12:40
„Ne invidiază”. Elevii maghiari, ”printre cei mai buni din lume” la matematică. România nu se află în clasament # StirileProtv.ro
Rezultatele PISA 2022 plasează elevii maghiari printre cei mai performanți la matematică la nivel mondial, în timp ce România înregistrează un scor sub media OCDE și nu intră în top 35, potrivit unei analize Visual Capitalist.
12:40
Marea Britanie lansează un program militar plătit pentru tineri pe fondul creșterii amenințărilor externe # StirileProtv.ro
Forţele armate britanice urmează să lanseze - în martie - un program care să permită persoanelor în vârstă de până la 25 de ani să urmeze o formare militară pe o perioadă de un an remunerată, anunţă Ministerul britanic al Apărării.
12:00
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei: O poveste care inspiră România # StirileProtv.ro
Nicuşor Dan a declarat, după întâlnirea cu Sir George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar Canary Wharf din Londra, că parcursul său profesional şi ataşamentul de România arată că performanţa românească poate avea succes oriunde.
12:00
Actriţa franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat duminică Fundaţia care-i poartă numele.
12:00
Avertisment pentru persoanele cu alergii. Ingredientele pe care le conțin unele ciocolate Dubai și nu sunt menționate # StirileProtv.ro
Persoanele cu alergii nu ar trebui să consume ciocolată Dubai, după ce Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie (FSA) a constatat că unele dintre acestea pot conține alergeni nedeclarați pe etichetă.
12:00
Un băiețel de 6 ani cu autism, salvat dintr-un iaz din Florida, la 15 luni de la un incident similar. Momentul, filmat. VIDEO # StirileProtv.ro
Un băiat de 6 ani cu autism a fost salvat dintr-un iaz de poliția din Florida în Ajunul Crăciunului, la mai puțin de 18 luni după un incident similar care a dus la înscrierea copilului la cursuri de înot.
11:30
Pedepsele primite de doi iubiți care au semnat un document prin care își vindeau copilul pentru 1.000 dolari și șase beri # StirileProtv.ro
Un cuplu din Arkansas a pledat vinovat pentru tentativa de a-și vinde băiețelul unui străin, într-un camping, în schimbul sumei de 1.000 de dolari și al unui pachet de șase beri.
11:30
Peste 20% din recomandările pentru utilizatori noi de pe Youtube sunt conținut generat cu AI. Canalele populare - Studiu # StirileProtv.ro
Peste 20% dintre videoclipurile pe care algoritmul YouTube le recomandă utilizatorilor noi sunt „AI slop” – conținut de slabă calitate generat cu inteligență artificială, creat special pentru a aduna vizualizări, arată un studiu recent.
11:00
Erdogan: Cutremurul devastator din 2023 a costat Turcia aproximativ 150 de miliarde de dolari # StirileProtv.ro
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a estimat sâmbătă costul cutremurului din februarie 2023, care a provocat peste 50.000 de morţi în ţară, la aproximativ 150 de miliarde de dolari, echivalentul a 13% din PIB-ul naţional, scrie EFE.
11:00
Trafic îngreunat spre Bulgaria din cauza vremii. Trecerea cu bacul pe la Bechet, suspendată temporar # StirileProtv.ro
Trecerea cu bacul la punctul de frontieră Oryahovo (Bulgaria) - Bechet (România) a fost suspendată duminică din cauza vremii.
Acum 12 ore
10:40
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai bombardate din Ucraina: „O mică alinare” # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor în zonele Ucrainei grav afectate de bombardamente, unde lipsesc electricitatea, apa și încălzirea, a declarat cardinalul Krajewski.
10:30
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ # StirileProtv.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru perioada 28–29 decembrie, mai multe avertizări meteorologice de ninsori viscolite și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării.
10:30
Peste 300 de zboruri au fost întârziate sau anulate pe aeroporturile din Moscova în urma atacurilor cu drone din capitală # StirileProtv.ro
Peste 270 de zboruri au fost întârziate pe aeroporturile din Moscova, 42 au fost anulate, iar alte 69 au fost deviate către aerodromuri alternative din cauza restricțiilor introduse cu o zi înainte, relatează RIA Novosti, citată de publicația Meduza.
09:50
Aproape 70 de membri ai unei secte proucrainene, reţinuţi în Rusia pentru rugăciuni dedicate lui Zelenski # StirileProtv.ro
Forţele de securitate ruse au reţinut aproape 70 de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care şi-au dedicat rugăciunile preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi armatei ucrainene, scrie EFE.
09:50
The Guardian: Cea mai săracă națiune din UE se pregătește de zona euro. Temeri legate de inflație și dezinformare rusească # StirileProtv.ro
Bulgaria se pregăteşte să adopte moneda euro în ianuarie, pe fondul unor noi tulburări politice interne şi al temerilor că dezinformarea susţinută de Rusia adânceşte neîncrederea faţă de noua monedă, relatează The Guardian.
09:50
Un senator din SUA a fost criticat dur după ce a postat imagini AI în care îl bătea pe Moș Crăciun. Ce a scris în descriere # StirileProtv.ro
Un senator al statului Indiana a stârnit revoltă în mediul online după ce a postat, chiar în ziua de Crăciun, imagini generate de inteligența artificială în care apărea snopindu-l în bătaie pe Moș Crăciun în fața unei mulțimi care îl aclama.
09:20
Bogați și fără voce: Cum i-a ținut Putin de partea sa pe miliardarii Rusiei în timpul războiului # StirileProtv.ro
În timpul războiului cu Ucraina, numărul miliardarilor din Rusia a ajuns la un nivel record, scrie BBC.
09:20
Un tată din Texas și-a salvat eroic fiica răpită în ziua de Crăciun, urmărind telefonul ei mobil. Unde se afla adolescenta # StirileProtv.ro
Un tată din Texas și-a salvat eroic fiica adolescentă răpită, localizând-o prin telefonul mobil la scurt timp după ce fusese smulsă de un bărbat înarmat cu un cuțit în ziua de Crăciun.
