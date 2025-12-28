Aktual24 | Val de revoltă pe rețelele de socializare după decizia judecătorilor PSD din CCR de a bloca adoptarea unei decizii în cazul pensiilor magistraților

16:00

Snowboardul înseamnă adrenalină și coborâri spectaculoase, dar pentru a te mișca liber pe pârtie ai nevoie de haine care să asigure confort și protecție. Alegerea unei geci de snowboard potrivite poate face diferența dintre o zi fantastică pe pârtie și una în care frigul, umezeala sau disconfortul te trimit mai devreme la cabană. O geacă […]