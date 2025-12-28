Moment șocant la CAN: portarul și-a pierdut cunoștința în timpul meciului, apoi s-a ridicat și a continuat să joace

12:00

Pe 20 mai, Marius Șumudică semna rezilierea contractului și pleca de la Rapid. A avut oferte de atunci, dar nimic nu l-a convins pe antrenorul de 54 de ani să ajungă la un alt angajament. Într-un interviu GSP, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, Șumudică a explicat motivele pentru care a demisionat și a spus că a avut mai multe oferte în ultima perioadă.- Domnule Șumudică, cum e viața după despărțirea de Rapid?- Prima lună, o lună și jumătate, mi-a fost greu. ...