Fostul star cu 54 de goluri în Premier League a încălcat legea și riscă ani grei de închisoare!

11:40

Carolina Marin (32 de ani), campioană olimpică și multiplă campioană mondială la badminton, a anunțat că se va retrage pentru o perioadă de pe rețelele de socializare. Iberica a afirmat că se află într-un moment dificil și a recunoscut că a clacat.Carolina Marin e, probabil, cea mai bună jucătoare europeană de badminton din istorie. Ea a luat aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro (2016) și are 3 titluri mondiale și o medalie de argint. ...