Fostul star cu 54 de goluri în Premier League a încălcat legea și riscă ani grei de închisoare!
Gazeta Sporturilor, 28 decembrie 2025 18:20
Andy Carroll (36 de ani), fostul atacant legitimat în trecut la formații precum Newcastle, Liverpool sau West Ham, riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare, după ce a fost acuzat de încălcarea unui ordin de interdicție privind hărțuirea sexuală.Acesta va trebui să se prezinte în fața instanței pe 30 decembrie. Fapta pentru care este cercetat ar fi avut loc în martie 2025. ...
• • •
Acum 5 minute
18:40
Fotografia de pe GSP care l-a făcut pe un mare dinamovist să exclame: „Asta arată că le pasă!” # Gazeta Sporturilor
Ionel Augustin, 70 de ani, este de părere că Dinamo poate emite pretenții la titlu în acest sezon, fiind impresionat și de o imagine a bucuriei „câinilor” după un gol marcat în finalul lui 2025. Dinamo a ajuns să se implice în lupta pentru titlu în Superliga, după ani de suferință și de chin. În primăvara 2025, "haita" a evoluat în play-off după o pauză de opt ani. ...
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:00
Reacția jucătorului propus azi la campioana României: „Trebuie să fii puternic mental ca să joci la FCSB. Eu sunt!” + Dă un pronostic surprinzător la titlu # Gazeta Sporturilor
La 32 de ani, Diego Zivulic este cel mai important om din apărarea Oțelului, iar astăzi a apărut prima voce care l-a recomandat ca o soluție pentru FCSB.Campioana suferă în zona fundașilor centrali după accidentările lui Dawa și Mihai Popescu, iar Dorel Mutică l-a indicat pe Diego Zivulic drept o achiziție nimerită.Diego Zivulic: „Trebuie să fii puternic mental ca să joci la FCSB. Iar eu sunt!”Diego Zivulic. ...
17:50
De câte puncte este nevoie pentru a câștiga Serie A » Rivalul lui Cristi Chivu a dezvăluit # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, l-a lăudat pe atacantul echipei, Christopher Nkunku, după cele două goluri marcate în victoria cu 3-0 împotriva Veronei, într-un meci din etapa #16 de Serie A. De asemenea, el a precizat că pentru câștigarea titlului în Serie A vor fi necesare aproximativ 84 de puncte.În sezonul 2024-2025 Napoli a câștigat Serie A cu 82 de puncte, cu 1 punct mai mult față de locul 2 ocupat de Inter. ...
Acum 2 ore
17:40
Aurel Țicleanu a dat în judecată Casa de Pensii: „Statul spune că nu are acte, dar ce mă interesează?!” # Gazeta Sporturilor
Aurel Țicleanu (66 de ani), dublu campion cu Universitatea Craiova și semifinalist în Cupa UEFA, a inițiat un proces împotriva Casei de Pensii, acuzând statul că nu îi recunoaște contribuțiile din perioada când a fost fotbalist (1976-1989). A pierdut în primă instanță, dar poate face apel în următoarele 30 de zile. ...
17:40
Încă o achiziție de marcă la Dinamo, după David Popovici: „Revelația României!” # Gazeta Sporturilor
Înotătorul Denis Popescu (22 de ani) este noul sportiv al clubului Dinamo. Anunțul a fost făcut de clubul Ministerului de Interne, prin intermediul rețelelor de socializare. Înțelegerea e valabilă de la 1 ianuarie 2026.„Transferul” campionului european Denis Popescu reprezintă o altă lovitură pe care o dă Clubul Sportiv Dinamo, după legitimarea lui David Popovici (2021). ...
17:30
O concurentă de la „Big Brother” i-a luat ochii fostei vedete din Premier League: „I-ar fi plăcut foarte mult să participe și el” # Gazeta Sporturilor
Fostul jucător din Premier League, Andros Townsend (34 de ani), este într-o relație cu Hazel O'Sullivan, un fost model care a participat la reality show-ul Celebrity Big Brother.Cei doi s-au cunoscut la un eveniment de darts în Londra în 2013, pe când el juca încă la Tottenham. Frumoasa irlandeză era o figură cunoscută în domeniu, însoțind jucători de top pe scenă la competiții prestigioase, precum Campionatul Mondial și Premier League.FOTO. ...
17:30
Piero Ferrari, moștenitorul imperiului Ferrari, i-a oferit soției sale de origine română, Romina Gingașu, un cadou spectaculos pentru a marca nouă ani de relație: un avion privat în valoare de 32 de milioane de euro.Piero Ferrari și Romina Gingașu, cunoscuți pentru discreția lor, au sărbătorit recent nouă ani de la începutul poveștii lor de dragoste. ...
17:00
Arrivederci, Nicolae Stanciu? „Nu mai intră în planurile clubului” » Ce se pregătește pentru mijlocașul lui Genoa # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu (32 de ani) și-ar putea încheia prematur aventura în Serie A. După numai șapte luni de când a semnat contractul până în 2027 cu Genoa, venind gratis de la Damac, căpitanul naționalei României a ajuns pe lista plecărilor, pe care antrenorul Daniele De Rossi a pus șase nume, după cum a dezvăluit presa locală.Un singur joc a prins Nicolae Stanciu sub comanda lui Daniele De Rossi, care s-ar fi lămurit deja în privința mijlocașului român. ...
17:00
17:00
„Mila lui Dumnezeu” - povești despre Ivan Patzaichin, cel care părea mai înalt și mai voinic decât era în realitate # Gazeta Sporturilor
Autorul Sorin Trâncă încearcă să răspundă la întrebarea „Cine a fost Ivan Patzaichin?” folosindu-se de armele mătăsoase și alungiute ale storytelling-ului și purtându-ne prin universul din care provenea marele canoist român, decedat în 2021, la vârsta de 71 de ani.Titlul - „Mila lui Dumnezeu”, publicat la editura Pilot Books - nu e ales deloc întâmplător. ...
16:50
Ce a realizat Adrian Mazilu după experiența din Premier League: „Mi s-a dat totul prea ușor” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mazilu, 20 de ani, transferat în această vară de Dinamo de la Brighton pentru 400.000 de euro, a vorbit pentru GSP.ro despre greșelile făcute la plecarea în străinătate, diferențele față de Premier League și motivul pentru care a ales fără ezitare oferta „câinilor”.Fotbalistul recunoaște că a plecat prea ușor de la Farul Constanța la Brighton și că abia ulterior a realizat că fotbalul de nivel înalt nu este atât de simplu pe cât părea. ...
16:50
Gabon, foarte aproape de o nouă contraperformanță » Aubameyang a marcat, dar golul său nu a fost suficient # Gazeta Sporturilor
Gabon a cedat în fața selecționatei din Mozambic, scor 2-3, în runda cu numărul #2 la Cupa Africii pe Națiuni, ediția 2025, și riscă să părăsească competiția încă din faza grupelor. Superstarul echipei, Pierre-Emerick Aubameyang (36 de ani), a punctat, dar golul său nu a fost suficient nici măcar pentru un punct.Programul complet al etapei #2 de la CAN 2025Naționala Gabonului traversează o perioadă dificilă. ...
Acum 4 ore
16:40
Antrenorul Marocului, Walid Regragui, a confirmat că Achraf Hakimi este apt să înfrunte Zambia în ultima confruntare din Grupa A a Cupei Africii pe Națiuni, luni, după două partide în care a rămas pe bancă.În urma unei entorse severe la glezna stângă suferită în luna noiembrie, starul lui PSG a stat departe de teren. Totuși, Hakimi este gata să debuteze la turneul final găzduit de țara sa. ...
16:30
Ziua și cererea în căsătorie » Jucătorul FCSB-ului și-a surprins iubita de sărbători: „Cât de norocoasă pot fi?” # Gazeta Sporturilor
La o zi după ce portarul Horațiu Moldovan a cerut-o în căsătorie pe Aza Gabriela, David Miculescu (24 de ani), aripa dreapta a celor de la FCSB, s-a logodit cu iubita sa, Alexia Elena.Fotbalistul campioanei a cerut-o în căsătorie pe Alexia Elena, în timpul sărbătorilor.FOTO. ...
16:30
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la nivelul ăla nu a ajuns niciodată comentariul la noi!” # Gazeta Sporturilor
11 ediţii ale Turului Franţei a comentat Radu Naum între 1997 şi 2008, iar Radu Banciu i-a fost alături în ultimele 10. Cei doi au fost foarte premiați pentru felul interactiv și calitatea comentariului, dar Banciu, 55 de ani, spune că există un cuplu de comentatori care i-a întrecut. ...
16:10
„Coșmar” pentru roș-albaștri, erou pentru „câini”! Adrian Mutu s-a întâlnit cu el la Doha: „O zi frumoasă” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mutu, 46 de ani, își petrece Sărbătorile de iarnă la Doha în Qatar. După ce s-a întâlnit cu Cosmin Contra (Al-Arabi), „Briliantul” a asistat la antrenamentul lui Roberto Mancini (Al-Sadd) și s-a revăzut și cu Massimo Maccarone, secundul italianuluiAdrian Mutu și familia își petrec Sărbătorile de iarnă pe tărâm arab, ajungând și la Doha, în Qatar. ...
16:00
„Abramovich trebuie să plătească banii pentru Ucraina” » Andriy Shevchenko: „Avem jucători cărora le-au fost bombardate casele!” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Andriy Shevchenko a criticat dur deciziile recente care permit participarea sportivilor din Rusia și Belarus la competițiile internaționale și spune despre Roman Abramovich, fostul său patron de la Chelsea, că ar trebui să plătească Ucrainei banii proveniți din vânzarea clubului Chelsea, o dezbatere în vogă în Marea Britanie. ...
15:40
„Boxing Day” care n-a fost. Poate că așa trebuia să se numească acest text, fiindcă anul acesta una dintre cele mai importante zile din calendarul Premier League a fost de-a dreptul banală. E inutil cred să mai reamintesc ce-a însemnat și ce înseamnă „Boxing Day” pentru atât de tradiționaliștii englezi. Pentru Premier League, ani la rândul, a fost un important argument mediatic și de marketing. ...
15:40
Allegri pune presiune pe Chivu! Interul e condamnat să câștige pentru a încheia 2025 în fruntea Seriei A # Gazeta Sporturilor
AC Milan s-a impus fără emoții pe teren propriu în fața celor de la Hellas Verona, scor 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #17 din Serie A. Astfel, „rossonerii” au urcat provizoriu pe prima poziție a clasamentului din Italia.La acest meci a fost prezent în tribune și Niklas Fullkrug, vârful în vârstă de 32 de ani care a tocmai a semnat cu gruparea de pe San Siro. El va fi disponibil pentru Max Allegri începând din 2026. ...
15:30
Antrenorul lui Tadej Pogacar, mesaj amenințător pentru adversari: „Nu îi cunoaștem adevărata limită” # Gazeta Sporturilor
În ciuda faptului că Tadej Pogacar (27 de ani) a avut un sezon excelent în ciclism, Javier Sola, antrenorul său, crede că ciclistul sloven mai are aspecte de îmbunătățit și că, deocamdată, nici măcar echipa lui nu îi cunoaște limitele.Tadej Pogacar a dominat ciclismul în 2025, reușind să devină campion european și campion mondial pentru a doua oară la rând. ...
15:30
Un dublu câștigător de Champions League, pe lista lui Juventus » E dorit de fostul său antrenor de la AS Roma # Gazeta Sporturilor
Antonio Rudiger, fundașul central care va împlini 33 de ani peste două luni, ar putea avea soarta altor apărători ai lui Real Madrid, precum Sergio Ramos, Lucas Vazquez și Nacho. Având contractul valabil până pe 30 iunie 2026, neamțul nu a fost chemat la discuții pentru a semna prelungirea, la fel nu-i exclus să se întâmple și cu căpitanul Dani Carvajal. ...
15:30
Daniel Pancu nu a rămas indiferent după ce Louis Munteanu a fost pozat în tricoul rivalei FCSB: „Eu sunt revoltat de altă situație” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, n-a rămas indifierent după ce Louis Munteanu (23 de ani) a fost pozat purtând tricoul rivalei de la FCSB. Tehnicianul a declarat că poate trece cu ușurință peste acest gest, însă l-a criticat pe elevul său pentru că a jucat fotbal pe parchet la sală, riscând să se accidenteze. ...
15:20
Malcom Edjouma nu pierde timpul » Unde vrea să se transfere după despărțirea de FCSB # Gazeta Sporturilor
Malcom Edjouma (29 de ani) ajunge la finalul contractului cu FCSB și își caută deja echipă pentru care să evolueze în cea de-a doua parte a sezonului. Despărțirea a fost confirmată, sâmbătă, de către Mihai Stoica, președinte al Consiliului de Administrație, care a dezvăluit că jucătorul nu a mai semnat prelungirea angajamentului. ...
14:50
Karim Benzema a cumpărat o lucrare de Pablo Picasso, iar presa franceză anunță „o ruptură”: „Ați observat diferența?” # Gazeta Sporturilor
Pentru a-și sărbători ziua de naștere, Karim Benzema și-a achiziționat o operă de artă semnată de Pablo Picasso, informează capital.fr. Este o achiziție de prestigiu, al cărei preț exact rămâne necunoscut, dar care ilustrează o tendință mai largă: sportivii francezi își diversifică investițiile și intră pe piața de artă, un posibil moment cheie în această direcție. ...
Acum 6 ore
14:40
Atacantul „Generației de Aur” sare în apărarea lui Louis Munteanu: „În vacanță poate purta orice tricou” # Gazeta Sporturilor
Adrian Ilie (51 de ani), component al „Generației de Aur”, a comentat imaginile cu Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, care a apărut la un eveniment purtând un tricou cu rivala FCSB.Golgheterul stagiunii precedente din Superliga a fost amendat cu 10% din salariul lunar, adică 2.100 de euro, în urma imaginilor apărute. De asemenea, Munteanu a fost aspru criticat de către patronul clubului, Ioan Varga, dar și de către președintele Iuliu Mureșan. ...
14:40
A schimbat tricoul! Cum a apărut Louis Munteanu la 48 de ore de la marea controversă cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a fost implicat într-o controversă uriașă, după ce a apărut îmbrăcat în tricoul rivalei FCSB la un meci demonstrativ la Vaslui, în preajma sărbătorilor. Duminică, 28 decembrie, a avut o nouă apariție, însă de această dată a purtat un echipament diferit. ...
14:20
Incidente neplăcute la Paris pe final de an » Suporterii lui PSG au sărbătorit triumfurile spectaculoase ale echipei, dar 40 dintre ei au fost reținuți de poliție! # Gazeta Sporturilor
Paris Saint-Germain a avut parte de un an 2025 de-a dreptul spectaculos, izbutind să cucerească nu mai puțin de șase trofee, iar fanii echipei au organizat o ultimă petrecere, în care să sărbătorească reușitele favoriților lor, însă lucrurile au degenerat, iar 40 dintre ultrașii parizieni au fost arestați. ...
14:10
Marele Premiu al Turciei, aproape de revenirea în calendarul Formulei 1 » Dar cu o condiție # Gazeta Sporturilor
Marele Premiu al Turciei este aproape de a reveni în calendarul Formulei 1, însă pentru aceasta circuitul „Istanbul Park” va trebui renovat pentru a îndeplini cerințele campionatului mondial.Potrivit unor surse, organizatorii din Turcia au fost aproape de a semna un contract pe cinci ani pentru găzduirea cursei la începutul anului. ...
14:10
Ioan Andone avertizează: „Dacă nu intră dihonia, e periculoasă rău în lupta la titlu” # Gazeta Sporturilor
Ioan Andone (65 de ani), fostul antrenor de la Dinamo, CFR Cluj și Rapid, consideră că Universitatea Craiova, liderul Superligii la finalul anului 2025, va fi o echipă extrem de periculoasă în lupta la titlu, dacă oltenii vor reuși să mențină liniștea în vestiar. ...
14:00
Fostul mare baschetbalist al Stelei București a văzut performanța lui Nikola Jokic și a exclamat: „Cum să mai îndrăznești...” # Gazeta Sporturilor
Alin Savu (83 de ani), fostul mare baschetbalist al Stelei București, a rămas uimit de o performanță recentă a lui Nikola Jokic, triplul MVP din NBA, și a avut o reacție plină de modestie, comparând baschetul din prezent cu cel de acum jumătate de secol.Nikola Jokic continuă să domine liga nord-americană de baschet, ajutând-o pe Denver Nuggets să se mențină pe podiumul conferinței de vest. ...
14:00
Cântarul lui Pep Guardiola a ajuns subiect de glume » Cum a râs Erling Haaland de Gianluigi Donnarumma! # Gazeta Sporturilor
După ce Manchester City a câștigat ieri meciul în deplasare cu Nottingham Forest (2-1), jucătorii s-au distrat pe seama amenințării managerului Pep Guardiola la adresa celor ce se vor îngrășa în minivacanța de Crăciun acordată de spaniol.Guardiola anunțase trei zile libere, dar i-a avertizat pe elevii săi să nu facă excese: „Pot mânca, însă vreau să-i controlez. ...
13:40
Fostul fotbalist cu 3 aventuri la Dinamo are mare încredere în Zeljko Kopic: „Se bate la titlu cu șanse reale” # Gazeta Sporturilor
Marius Niculae (44 de ani), fost fotbalist în 3 rânduri la Dinamo, consideră că numirea lui Zeljko Kopic (48 de ani) pe banca tehnică a echipei a venit chiar la momentul potrivit.Antrenorul croat a fost adus prezentat oficial la Dinamo în data de 2 decembrie 2023, având atunci misiunea de a salva echipa de la retrogradare. „Câinii” au terminat pe loc de baraj atunci, însă au reușit menținerea în Superliga după 2-0 la general cu Csikszereda. ...
13:30
Fostul golgheter din Superliga, dorit de revelația sezonului: „Să se lupte la titlu” # Gazeta Sporturilor
Marko Dugandzic (31 de ani), fostul atacant al celor de la FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid, este liber de contract, după despărțirea de formația sud-coreeană, FC Seul, de la începutul acestei luni. FC Botoșani, revelația Superligii în prima jumătate a sezonului, ar fi interesată să îl readucă pe atacant în Moldova. ...
13:30
Legendara actriță Brigitte Bardot și sportul: a dat lovitura de start a unui meci în care juca Pele, a schiat, a criticat organizarea Jocurilor Olimpice la Paris # Gazeta Sporturilor
Brigitte Bardot, una dintre emblemele cinematografice mondiale, a încetat din viață la 91 de ani, a anunțat fundația ei. Starul din „Și Dumnezeu a creat femeia”, „Adevărul” sau „Viva Maria!” a avut legături sporadice cu sportul, având însă o aplecare spre schiul alpin, împărțind apoi onoarea și amuzamentul alături de Pele înaintea unui meci de fotbal. ...
13:20
Cine a fost cel mai bun fotbalist din lume în 2025? 6 reporteri GSP argumentează # Gazeta Sporturilor
Anul fotbalistic 2025 a fost plin de povești și personaje impresionante. Unii jucători au cucerit trofee importante prin eficiență, alții au produs spectacol și au devenit exponențiali echipelor pentru care activează fără ca munca lor să fie încununată.Pentru că adevărul nu e unic într-un schimb de idei, iar dezbaterea îl ține viu, am ales să privim anul care tocmai se încheie prin ochii redacției. ...
13:10
Eroul lui Villa din meciul cu Chelsea a elucidat misterul » Cine este adevăratul responsabil pentru perioada de vis a clubului din Birmingham: „Pur și simplu este un geniu...” # Gazeta Sporturilor
Deși a fost condusă la pauză, scor 0-1, Aston Villa a reușit să se impună pe Stamford Bridge în fața lui Chelsea, 2-1, înregistrând astfel cel de-al 11-lea succes consecutiv în toate competițiile. La finalul meciului, Ollie Watkins (29 de ani), autorul celor două goluri ale trupei din Birmingham, l-a scos în față pe omul care a transformat-o pe Villa într-o adevărată pretendentă la titlu în acest sezon. ...
Acum 8 ore
12:40
Un baschetbalist român, pe prima pagină a unui cotidian spaniol înființat în 1903: „Înspre Cupă pe ușa principală” # Gazeta Sporturilor
Emanuel Cățe (28 de ani), pivotul lui UCAM Murcia, a apărut pe prima pagină a cotidianului La Verdad, un ziar din regiunea Murciei care a fost înființat în 1903. Echipa baschetbalistului român parcurge un sezon excelent și a ajuns sâmbătă la a 10-a victorie în puternicul campionat al Spaniei.În 27 decembrie, la două zile după Crăciun, UCAM Murcia s-a deplasat pe terenul Granadei, pentru o confruntare din etapa a 12-a a Ligii ACB. ...
12:40
Cristi Chivu face curățenie la Inter! » Câți jucători 30+ vor pleca și ce sumă ar putea economisi cu salariile lor # Gazeta Sporturilor
Cinci dintre jucătorii lui Inter mult trecuți de vârsta de 30 de ani își vor face bagajele la vară. Italienii scriu că Henrikh Mkhitaryan (36), Francesco Acerbi (37), Yann Sommer (37), Stefan de Vrij (33) și Matteo Darmian (36) nu vor primi o prelungire a contractelor scadente la sfârșitul sezonului.Cristi Chivu are cea mai bătrână echipă din Serie A. ...
12:30
Frank Lampard scrie istorie în Anglia » Bornă impresionantă atinsă de legenda lui Chelsea # Gazeta Sporturilor
Coventry s-a impus la limită pe teren propriu în fața celor de la Swansea, scor 1-0, într-un duel din cadrul rundei cu numărul #23 din EFL Championship, al doilea eșalon al fotbalului englez. Grație acestui succes, Frank Lampard (47 de ani) a stabilit o bornă impresionantă în fotbalul din insulă. ...
12:20
Adrian Mutu a ales antrenorul anului, dar nu este Chivu: „Încă nu a realizat nimic” # Gazeta Sporturilor
La finalul anului, Adrian Mutu, fostul internațional român, a vorbit despre cei mai buni antrenori ai acestui an. „Briliantul” este de părere că Ioan Ovidiu Sabău a fost cel mai bun antrenor din 2025. ...
12:10
Magdalena Rusu, campioană europeană și mondială, după un 2025 cu aur și suferință: „Lucrez cu 100 de kilograme și atunci învățam din nou să merg” + cum s-a completat cu noua colegă # Gazeta Sporturilor
Magdalena Rusu (26 de ani) a încheiat un sezon 2025 cu trei medalii de aur la competițiile de vârf, o schimbare majoră, dar și multă suferință înainte de Campionatele Mondiale. O problemă la spate i-a pus în pericol participarea, „deodată m-am blocat și n-am mai putut să merg”, după ce începuse anul cu un virus devastator. ...
12:00
Marius Șumudică știe unde vrea să antreneze: „Acolo mă simt ca peștele în apă!” » Cum a ratat un contract la „Real Madridul Africii” # Gazeta Sporturilor
Pe 20 mai, Marius Șumudică semna rezilierea contractului și pleca de la Rapid. A avut oferte de atunci, dar nimic nu l-a convins pe antrenorul de 54 de ani să ajungă la un alt angajament. Într-un interviu GSP, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, Șumudică a explicat motivele pentru care a demisionat și a spus că a avut mai multe oferte în ultima perioadă.- Domnule Șumudică, cum e viața după despărțirea de Rapid?- Prima lună, o lună și jumătate, mi-a fost greu. ...
11:50
Nu mai avem titular în Serie A: decembrie negru pentru Marius Marin! » Gazzetta dello Sport: „A avut un singur alibi” # Gazeta Sporturilor
Marius Marin încheie anul în Serie A pe poziție retrogradabilă (19), după ce Pisa a fost învinsă acasă de Juventus (1-2). Mijlocașul român a intrat în minutul 79 la trupa toscană și a primit nota 5,5 în La Gazzetta dello Sport, a doua cea mai mică de la gazde. Veste proastă din Italia pentru selecționerul Mircea Lucescu. ...
11:40
Campioana olimpică și mondială se retrage de pe rețelele de socializare: „Am clacat” # Gazeta Sporturilor
Carolina Marin (32 de ani), campioană olimpică și multiplă campioană mondială la badminton, a anunțat că se va retrage pentru o perioadă de pe rețelele de socializare. Iberica a afirmat că se află într-un moment dificil și a recunoscut că a clacat.Carolina Marin e, probabil, cea mai bună jucătoare europeană de badminton din istorie. Ea a luat aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro (2016) și are 3 titluri mondiale și o medalie de argint. ...
11:30
Atalanta - Inter, ultimul meci pentru Cristi Chivu în 2025 » Echipe probabile + cotele bookmakerilor # Gazeta Sporturilor
Atalanta și Inter, formațiile pregătite de Raffaele Palladino și Cristi Chivu, se vor întâlni în această seară, de la ora 21:45, pe Gewiss Stadium din Bergamo, într-unul dintre cele mai tari dueluri ale rundei cu numărul #17 din Serie A.Programul complet al etapei #17 din Serie APartida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe canalele PrimaSport 1, respectiv DigiSport 1. ...
11:20
11:20
Michael Schumacher a donat 10 milioane de dolari » Motivul din spatele deciziei # Gazeta Sporturilor
În urma unui tsunami devastator din 2004, milioane de oameni din Asia au rămas fără case și hrană. Michael Schumacher, la vremea respectivă pilot în Formula 1, a ajutat victimele catastrofei naturale.Conform rapoartelor media de la acea vreme, Michael a donat 10 milioane de dolari, o sumă care, la momentul respectiv, reprezenta cea mai mare contribuție individuală din partea unei persoane la eforturile de ajutorare a celor afectați. ...
11:10
Povestea incredibilă a lui „Edgar Davids de România”: „Mă punea învățătoarea să citesc de pe tablă și nu vedeam din bancă” + „Când am intrat în vestiar cu Immobile, nu mai știam nici să mă încalț” # Gazeta Sporturilor
Narcis Ilaș, 18 ani, a impresionat în acest sezon în tricoul Botoșaniului, unde Leo Grozavu l-a lansat curajos pe puștiul crescut chiar de clubul aflat acum pe locul 3 în L1. Opțiunea moldovenilor pentru regula U21 are o poveste de viață specială, pe care o împărtășește publicului Gazetei la final de an 2025. ...
11:10
Pronostic rezervat după „șocul” finalului de an în tenis: „Alcaraz va avea nevoie de luni să se liniștească. Cu greu poate câștiga un Grand Slam fără Ferrero” # Gazeta Sporturilor
Noua ediție a sezonului de tenis este aproape, iar fanii abia așteaptă să-și revadă favoriții pe teren. Însă, perioada de pregătire nu a fost lipsită de evenimente, Carlos Alcaraz (22 de ani), cel mai bun tenismen al lumii în acest moment, a decis în ultima lună a anului 2025 să pună capăt colaborării cu antrenorul său, Juan Carlos Ferrero. ...
