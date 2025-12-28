O tărie înainte sau după masă: adevărul despre efectele alcolului asupra stomacului. Este benefic?

Newsweek.ro, 28 decembrie 2025 18:50

Mulți români obișnuiesc să tragă o tărie înainte sau după masă, crezând că ajută digestia. Dar ce sp...

Citeşte toată ştirea

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
19:10
Vânzările de alimente organice au crescut semnificativ. Care sunt diferențele între aceste produse? Newsweek.ro
Conform unui raport al asociației fermierilor, se așteaptă ca vânzările de alimente produse organic ...
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Fără locuri de muncă, dar bogați. Într-o țară din UE șomerii ajung la venituri de 5000 euro/lună Newsweek.ro
18:20
27 de ciudățenii care enervează sau uimesc în fiecare cameră de hotel. De ce le face personalul? Newsweek.ro
De ce rolele de hârtie igienică sunt împăturite cu stil, aparatele de aer condiționat funcționează c...
Acum 2 ore
18:10
VIDEO Ucraina a distrus un radar anti-dronă Valdai în Crimeea. Rușii îl băgaseră sub o cupolă de protecție Newsweek.ro
Dronele ucrainene au lovit un sistem radar Valdai, care era adăpostit într-o cupolă specială de pro...
18:10
Alertă pe pârtiile de schi. Se va limita consumul de alcool din cauza accidentelor grave Newsweek.ro
Accidentele de schi pot fi costisitoare și periculoase. Consumul de alcool în timpul accidentului cr...
17:40
Avion NATO, desfășurat rapid din Italia în Polonia, în timpul atacurile Rusiei asupra Kievului Newsweek.ro
Aeronava, operând sub indicativul NATO05, s-a deplasat spre nord, traversând peninsula italiană, Eur...
Acum 4 ore
16:50
Președintele Iranului declară „război total” SUA, Israelului și Europei. „Nu vom fi îngenunchiați” Newsweek.ro
Președintele Iranului a declarat că țara sa se află în „război total” cu SUA, Israel și Europa, în c...
16:20
Armistițiu local în războiul Rusiei în Ucraina pentru a preveni un accident nuclear la Zaporojie Newsweek.ro
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat duminică începerea reparațiilor în ap...
16:10
40.000.000.000 € era capitalizarea fondurilor de pensii private obligatorii, în noiembrie Newsweek.ro
40.000.000.000 € era capitalizarea fondurilor de pensii private obligatorii, în luna noiembrie, ulti...
16:10
Viața la pensie. Alimentele pe care femeile trebuie să le mănânce. Protejează oasele, întăresc imunitatea Newsweek.ro
Pe măsură ce îmbătrânim, nevoile noastre nutriționale evoluează, iar pentru femeile peste 60 de ani,...
15:50
Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR: &#34;Nu mă aşteptam să dea nicio decizie astăzi. Lucrurile sunt complicate&#34; Newsweek.ro
Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, despre amânarea deciziei Curţii: "Nu mă aşteptam să dea nici ...
15:30
Revelion în Poiana Brașov sau Maramureș? Și peste 4.000 €. E mai ieftin în Dominicană, Egipt, Paris, Viena Newsweek.ro
Peste tot au crescut prețurile, dar în România au luat-o complet razna. Dacă încă nu v-ați făcut pla...
15:30
Diabetul - a cincea formă a bolii a fost descoperită. Câţi oameni sunt afectaţi la nivel global? Newsweek.ro
Diabetul, acest mister. A cincea formă a bolii a fost descoperită. Câţi oameni sunt afectaţi de afec...
Acum 6 ore
15:10
Vinul alb sau roșu? Ce e mai sigur de băut la pensie de sărbători. Face bine la sănătate Newsweek.ro
La final de an, când mesele sunt pline și paharele se ciocnesc mai des, mulți pensionari se întreabă...
14:50
CCR a amânat pentru mâine o decizie privind pensiile magistraţilor, din lipsă de cvorum Newsweek.ro
CCR a amânat pentru mâine să dea o decizie privind legea asupra pensiilor magistraţilor, din lipsă d...
14:40
Rompetrol ar închide temporar cele două rafinării ale sale, Petromidia şi Vega. Care este cauza? Newsweek.ro
Rompetrol ar închide temporar cele două rafinării ale sale, Petromidia şi Vega, pentru chestiuni sem...
14:00
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutoare umanitare în Ucraina Newsweek.ro
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai afectate de bombar...
13:40
Alexandru Rogobete: „Începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, acasă” Newsweek.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că cei doi pacienți cu arsuri severe, răniți în u...
13:20
Incendiu puternic la un depozit din Sectorul 6 al Capitalei. Intervin 16 autospeciale de stingere Newsweek.ro
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectoru...
Acum 8 ore
13:00
Pod în pericol pe un drum național din județul Galați. Rute ocolitoare pentru șoferi Newsweek.ro
Un pod degradat se află pe un drum național din județul Galați. Autoritățile au impus restricții de ...
12:40
Un copac a căzut pe acoperişul spitalului din Darabani, din cauza vântului. Au intervenit pompierii Newsweek.ro
Pompierii din Botoşani au intervenit, duminică, pentru îndepărtarea unui copac care a căzut pe acope...
12:20
Actrița franceză Brigitte Bardot a murit la 91 de ani Newsweek.ro
Brigitte Bardot, legendara actriță franceză, star al anilor 1960 și ferventă apărătoare a animalelor...
11:50
5 lucruri pe care să le faci la pensie ca să trăiești până la 90 de ani. Câță apă trebuie să consumi? Newsweek.ro
Nu vrem să trăim veșnic, ci să trăim mai mult și mai bine. Acestea sunt 5 lucruri pe care să le faci...
11:40
Secretele cameristelor. Lenjerie de pat luxoasă și moale ca la hotel. De ce excesul de detergent dăunează Newsweek.ro
Lenjeria de pat din hoteluri este apreciată pentru textura sa moale și aspectul impecabil, însă spec...
11:20
METEO. Alertă de fenomene extreme. E cod roșu de viscol. Zonele afectate Newsweek.ro
Meteorologii au emis o avertizare Cod roșu de viscol până luni la ora 10.00. Vor fi ninsori și rafal...
Acum 12 ore
11:10
Ce să nu faci niciodată când organizezi o petrecere de Revelion? 4 greșeli care pot strica totul Newsweek.ro
Experții în etichetă ne dau câteva ponturi pentru a organiza petreceri reușite de Revelion sau Crăci...
10:50
Misterul Bermudelor, dezvăluit: cum rămân insulele vulcanice suspendate deasupra oceanului Newsweek.ro
Un strat gros de rocă sub Bermude ar putea explica de ce legendarele insule vulcanice se află atât d...
10:50
SUA, în urmă cu 4,8 microsecunde în urmă față de timpul universal. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
SUA a rămas în urmă cu 4,8 microsecunde, după o furtună care a lovit statul Colorado săptămâna trecu...
10:20
Sistemul de Garanție-Returnare se apropie de 5 miliarde de ambalaje returnate în 2025 Newsweek.ro
Aproape 4,9 miliarde de ambalaje SGR au fost returnate anul acesta, iar RetuRO a predat către recicl...
10:20
Ce este escrocheria denumită „Gentleman” care a vizat Complexul Energetic Oltenia? Newsweek.ro
Un atac informatic denumit „Gentleman” a vizat recent Complexul Energetic Oltenia afectând o parte d...
10:10
Revelion 2026. Bila din Times Square va cădea de două ori la începutul anului 2026. Iată de ce Newsweek.ro
Cu câteva zile înainte de emblematicul eveniment de Revelion din Times Square, New York City, Americ...
10:10
Sfârșit de criză politică în Kosovo? Kosovarii sunt chemați la urne anticipat, după doar 10 luni Newsweek.ro
Peste două milioane de kosovari sunt chemați duminică, 28 decembrie 2025, la urne anticipat pentru a...
09:40
Caz halucinant, la Sibiu. Fiica și-a omorât mama cu ajutorul unei asistente pentru a trăi în lux în Dubai Newsweek.ro
Un caz halucinant se afla pe masa magistraților din Sibiu. Fiica și-a omorât mama cu ajutorul unei a...
09:10
Anchetă „nucleară”. Uraniul dintr-o mină din Niger, care a fost naționalizată, a dispărut Newsweek.ro
Uraniul dintr-o mină din Niger, care a aparținut unei firme din Franța și a fost naționalizată, a di...
08:50
Iarnă năpraznică, în Nordul Europei. Furtuna Johannes a omorât 2 oameni, peste 160.000 de case fără curent Newsweek.ro
Țările din Nordul Europei, Norvegia, Suedia și Finlanda, sunt lovite de o iarnă năpraznică. Furtuna ...
08:40
Întâlnire Trump - Zelenski, în SUA. Putin acuză Ucraina că nu vrea pace și zice că va rezolva prin forță Newsweek.ro
În timp ce Zelenski se află în SUA, pentru a se întâlni astăzi, 28 decembrie 2025, cu Trump, Putin a...
08:10
Ce amendă iei dacă nu îndepărtezi țurțurii care pot să cadă pe spațiul public? Când poți chema pompierii? Newsweek.ro
Ce amendă iei dacă nu îndepărtezi țurțurii care pot să cadă pe spațiul public? Pe perioada iernii, c...
07:50
Greșeala pe care o fac mulți români. Cât timp rezistă cârnații de porc la frigider. Poți să-i congelezi? Newsweek.ro
Greșeala multor români: cârnații de porc nu rezistă la nesfârșit în frigider. De obicei, se păstreaz...
07:40
Ce trebuie să facă femeile dimineața ca să aibă succes? Apa cu lămâie, printre secretele din rutina lor Newsweek.ro
Femeile de succes dezvăluie câteva dintre secretele lor care le ajută să aibă acest statut. Totul în...
07:20
VIDEO De ce nu mai avem umor și ne sare țandăra din orice? „Ce se întâmplă acum e o reglare de conturi” Newsweek.ro
Societatea tinde să devină tot mai încrâncenată și pare că tot mai puțini oameni știu de glumă. Psih...
07:00
Horoscop 29 decembrie. Luna în Taur aduce câștiguri financiare Peștilor. Vărsătorii, plini de speranță Newsweek.ro
Horoscop 29 decembrie. Luna în Taur aduce câștiguri financiare Peștilor. Vărsătorii sunt plini de sp...
06:40
Pensionar nevoit să intre în șomaj pentru că nu poate ieși la pensie. Ce i-a răspuns Casa de Pensii Newsweek.ro
Un pensionar din România a fost nevoit să se înscrie în șomaj, fiind incapabil să iasă la pensie din...
Acum 24 ore
21:40
Aeroport din Germania, închis din cauza unor drone neidentificate. Trafic aerian perturbat Newsweek.ro
Traficul aerian a fost perturbat în Hannover, după ce drone neidentificate au fost detectate în zonă...
21:20
Cum s-a schimbat viața Mirabelei Grădinaru după ce a devenit prima doamnă? Colegii mă întrebau «Mai vii?» Newsweek.ro
„Colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Am primit întrebări și de la grădiniță, de la școală”, a spus Mi...
21:10
Regatul Unit lansează program pentru tineri sub 25 de ani: un an de pregătire militară remunerată Newsweek.ro
Forțele armate britanice vor lansa în martie un program care oferă tinerilor sub 25 de ani oportunit...
20:50
Duminică, zi importantă pentru pensiile speciale. Judecătorii CCR decid pe legea asumată de guvernul Bolojan Newsweek.ro
Judecătorii CCR decid duminică ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Se așteaptă pronunțarea pe ...
20:30
Ce se întâmplă cu organismul dacă mănânci lămâi în fiecare zi. Ce organe au beneficii? Newsweek.ro
Consumarea zilnică a lămâilor aduce multiple beneficii pentru sănătate, sprijinind funcția inimii, p...
20:20
Explozie de gripă severă: spitalele, sufocate de pacienţi nevaccinaţi ajunşi zilnic la urgenţe Newsweek.ro
Situația gripală devine critică: sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați, ...
20:00
Întâlnire Trump - Zelenski. Președintele Ucrainei a ajuns în California. Dronele lui Putin au atacat Kievul Newsweek.ro
Volodimir Zelenski a ajuns în California de unde va pleca spre Florida. Președintele ucrainean va fi...
