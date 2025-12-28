Transalpina închisă în Gorj. Viscol puternic oprește circulația pe DN 67C începând de duminică seară
Newsweek.ro, 28 decembrie 2025 19:50
Autorităţile din judeţul Gorj anunţă că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, duminică se...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
20:10
Urmărire din Bavaria până la Linz. Șofer român fugit, posibil sub influența alcoolului sau drogurilor # Newsweek.ro
O urmărire spectaculoasă în trafic a pornit în Bavaria și a continuat până în Linz, după ce un șofer...
Acum 30 minute
19:50
Transalpina închisă în Gorj. Viscol puternic oprește circulația pe DN 67C începând de duminică seară # Newsweek.ro
Autorităţile din judeţul Gorj anunţă că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, duminică se...
Acum o oră
19:40
Whisky sau whiskey? Doar o literă le separă. Dar originea , stilul și tradiția fac toată diferența î...
19:20
Marea Britanie lansează serviciul militar voluntar. Cei care aplică trebuie să aibă 25 de ani și primesc bani # Newsweek.ro
Recrutarea a fost abolită în Marea Britanie în anii 1960. Din cauza amenințărilor tot mai mari, Rega...
Acum 2 ore
19:10
Vânzările de alimente organice au crescut semnificativ. Care sunt diferențele între aceste produse? # Newsweek.ro
Conform unui raport al asociației fermierilor, se așteaptă ca vânzările de alimente produse organic ...
18:50
O tărie înainte sau după masă: adevărul despre efectele alcolului asupra stomacului. Este benefic? # Newsweek.ro
Mulți români obișnuiesc să tragă o tărie înainte sau după masă, crezând că ajută digestia. Dar ce sp...
18:40
Fără locuri de muncă, dar bogați. Într-o țară din UE șomerii ajung la venituri de 5000 euro/lună # Newsweek.ro
18:20
27 de ciudățenii care enervează sau uimesc în fiecare cameră de hotel. De ce le face personalul? # Newsweek.ro
De ce rolele de hârtie igienică sunt împăturite cu stil, aparatele de aer condiționat funcționează c...
Acum 4 ore
18:10
VIDEO Ucraina a distrus un radar anti-dronă Valdai în Crimeea. Rușii îl băgaseră sub o cupolă de protecție # Newsweek.ro
Dronele ucrainene au lovit un sistem radar Valdai, care era adăpostit într-o cupolă specială de pro...
18:10
Alertă pe pârtiile de schi. Se va limita consumul de alcool din cauza accidentelor grave # Newsweek.ro
Accidentele de schi pot fi costisitoare și periculoase. Consumul de alcool în timpul accidentului cr...
17:40
Avion NATO, desfășurat rapid din Italia în Polonia, în timpul atacurile Rusiei asupra Kievului # Newsweek.ro
Aeronava, operând sub indicativul NATO05, s-a deplasat spre nord, traversând peninsula italiană, Eur...
16:50
Președintele Iranului declară „război total” SUA, Israelului și Europei. „Nu vom fi îngenunchiați” # Newsweek.ro
Președintele Iranului a declarat că țara sa se află în „război total” cu SUA, Israel și Europa, în c...
16:20
Armistițiu local în războiul Rusiei în Ucraina pentru a preveni un accident nuclear la Zaporojie # Newsweek.ro
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat duminică începerea reparațiilor în ap...
Acum 6 ore
16:10
40.000.000.000 € era capitalizarea fondurilor de pensii private obligatorii, în noiembrie # Newsweek.ro
40.000.000.000 € era capitalizarea fondurilor de pensii private obligatorii, în luna noiembrie, ulti...
16:10
Viața la pensie. Alimentele pe care femeile trebuie să le mănânce. Protejează oasele, întăresc imunitatea # Newsweek.ro
Pe măsură ce îmbătrânim, nevoile noastre nutriționale evoluează, iar pentru femeile peste 60 de ani,...
15:50
Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR: "Nu mă aşteptam să dea nicio decizie astăzi. Lucrurile sunt complicate" # Newsweek.ro
Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, despre amânarea deciziei Curţii: "Nu mă aşteptam să dea nici ...
15:30
Revelion în Poiana Brașov sau Maramureș? Și peste 4.000 €. E mai ieftin în Dominicană, Egipt, Paris, Viena # Newsweek.ro
Peste tot au crescut prețurile, dar în România au luat-o complet razna. Dacă încă nu v-ați făcut pla...
15:30
Diabetul - a cincea formă a bolii a fost descoperită. Câţi oameni sunt afectaţi la nivel global? # Newsweek.ro
Diabetul, acest mister. A cincea formă a bolii a fost descoperită. Câţi oameni sunt afectaţi de afec...
15:10
Vinul alb sau roșu? Ce e mai sigur de băut la pensie de sărbători. Face bine la sănătate # Newsweek.ro
La final de an, când mesele sunt pline și paharele se ciocnesc mai des, mulți pensionari se întreabă...
14:50
CCR a amânat pentru mâine o decizie privind pensiile magistraţilor, din lipsă de cvorum # Newsweek.ro
CCR a amânat pentru mâine să dea o decizie privind legea asupra pensiilor magistraţilor, din lipsă d...
14:40
Rompetrol ar închide temporar cele două rafinării ale sale, Petromidia şi Vega. Care este cauza? # Newsweek.ro
Rompetrol ar închide temporar cele două rafinării ale sale, Petromidia şi Vega, pentru chestiuni sem...
Acum 8 ore
14:00
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai afectate de bombar...
13:40
Alexandru Rogobete: „Începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, acasă” # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că cei doi pacienți cu arsuri severe, răniți în u...
13:20
Incendiu puternic la un depozit din Sectorul 6 al Capitalei. Intervin 16 autospeciale de stingere # Newsweek.ro
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectoru...
13:00
Un pod degradat se află pe un drum național din județul Galați. Autoritățile au impus restricții de ...
12:40
Un copac a căzut pe acoperişul spitalului din Darabani, din cauza vântului. Au intervenit pompierii # Newsweek.ro
Pompierii din Botoşani au intervenit, duminică, pentru îndepărtarea unui copac care a căzut pe acope...
12:20
Brigitte Bardot, legendara actriță franceză, star al anilor 1960 și ferventă apărătoare a animalelor...
Acum 12 ore
11:50
5 lucruri pe care să le faci la pensie ca să trăiești până la 90 de ani. Câță apă trebuie să consumi? # Newsweek.ro
Nu vrem să trăim veșnic, ci să trăim mai mult și mai bine. Acestea sunt 5 lucruri pe care să le faci...
11:40
Secretele cameristelor. Lenjerie de pat luxoasă și moale ca la hotel. De ce excesul de detergent dăunează # Newsweek.ro
Lenjeria de pat din hoteluri este apreciată pentru textura sa moale și aspectul impecabil, însă spec...
11:20
Meteorologii au emis o avertizare Cod roșu de viscol până luni la ora 10.00. Vor fi ninsori și rafal...
11:10
Ce să nu faci niciodată când organizezi o petrecere de Revelion? 4 greșeli care pot strica totul # Newsweek.ro
Experții în etichetă ne dau câteva ponturi pentru a organiza petreceri reușite de Revelion sau Crăci...
10:50
Misterul Bermudelor, dezvăluit: cum rămân insulele vulcanice suspendate deasupra oceanului # Newsweek.ro
Un strat gros de rocă sub Bermude ar putea explica de ce legendarele insule vulcanice se află atât d...
10:50
SUA a rămas în urmă cu 4,8 microsecunde, după o furtună care a lovit statul Colorado săptămâna trecu...
10:20
Aproape 4,9 miliarde de ambalaje SGR au fost returnate anul acesta, iar RetuRO a predat către recicl...
10:20
Un atac informatic denumit „Gentleman” a vizat recent Complexul Energetic Oltenia afectând o parte d...
10:10
Revelion 2026. Bila din Times Square va cădea de două ori la începutul anului 2026. Iată de ce # Newsweek.ro
Cu câteva zile înainte de emblematicul eveniment de Revelion din Times Square, New York City, Americ...
10:10
Sfârșit de criză politică în Kosovo? Kosovarii sunt chemați la urne anticipat, după doar 10 luni # Newsweek.ro
Peste două milioane de kosovari sunt chemați duminică, 28 decembrie 2025, la urne anticipat pentru a...
09:40
Caz halucinant, la Sibiu. Fiica și-a omorât mama cu ajutorul unei asistente pentru a trăi în lux în Dubai # Newsweek.ro
Un caz halucinant se afla pe masa magistraților din Sibiu. Fiica și-a omorât mama cu ajutorul unei a...
09:10
Anchetă „nucleară”. Uraniul dintr-o mină din Niger, care a fost naționalizată, a dispărut # Newsweek.ro
Uraniul dintr-o mină din Niger, care a aparținut unei firme din Franța și a fost naționalizată, a di...
08:50
Iarnă năpraznică, în Nordul Europei. Furtuna Johannes a omorât 2 oameni, peste 160.000 de case fără curent # Newsweek.ro
Țările din Nordul Europei, Norvegia, Suedia și Finlanda, sunt lovite de o iarnă năpraznică. Furtuna ...
08:40
Întâlnire Trump - Zelenski, în SUA. Putin acuză Ucraina că nu vrea pace și zice că va rezolva prin forță # Newsweek.ro
În timp ce Zelenski se află în SUA, pentru a se întâlni astăzi, 28 decembrie 2025, cu Trump, Putin a...
08:10
Ce amendă iei dacă nu îndepărtezi țurțurii care pot să cadă pe spațiul public? Când poți chema pompierii? # Newsweek.ro
Ce amendă iei dacă nu îndepărtezi țurțurii care pot să cadă pe spațiul public? Pe perioada iernii, c...
07:50
Greșeala pe care o fac mulți români. Cât timp rezistă cârnații de porc la frigider. Poți să-i congelezi? # Newsweek.ro
Greșeala multor români: cârnații de porc nu rezistă la nesfârșit în frigider. De obicei, se păstreaz...
07:40
Ce trebuie să facă femeile dimineața ca să aibă succes? Apa cu lămâie, printre secretele din rutina lor # Newsweek.ro
Femeile de succes dezvăluie câteva dintre secretele lor care le ajută să aibă acest statut. Totul în...
07:20
VIDEO De ce nu mai avem umor și ne sare țandăra din orice? „Ce se întâmplă acum e o reglare de conturi” # Newsweek.ro
Societatea tinde să devină tot mai încrâncenată și pare că tot mai puțini oameni știu de glumă. Psih...
Acum 24 ore
07:00
Horoscop 29 decembrie. Luna în Taur aduce câștiguri financiare Peștilor. Vărsătorii, plini de speranță # Newsweek.ro
Horoscop 29 decembrie. Luna în Taur aduce câștiguri financiare Peștilor. Vărsătorii sunt plini de sp...
06:40
Pensionar nevoit să intre în șomaj pentru că nu poate ieși la pensie. Ce i-a răspuns Casa de Pensii # Newsweek.ro
Un pensionar din România a fost nevoit să se înscrie în șomaj, fiind incapabil să iasă la pensie din...
27 decembrie 2025
21:40
Aeroport din Germania, închis din cauza unor drone neidentificate. Trafic aerian perturbat # Newsweek.ro
Traficul aerian a fost perturbat în Hannover, după ce drone neidentificate au fost detectate în zonă...
21:20
Cum s-a schimbat viața Mirabelei Grădinaru după ce a devenit prima doamnă? Colegii mă întrebau «Mai vii?» # Newsweek.ro
„Colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Am primit întrebări și de la grădiniță, de la școală”, a spus Mi...
21:10
Regatul Unit lansează program pentru tineri sub 25 de ani: un an de pregătire militară remunerată # Newsweek.ro
Forțele armate britanice vor lansa în martie un program care oferă tinerilor sub 25 de ani oportunit...
