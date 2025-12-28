Trump şi Putin consideră că Ucraina trebuie să ia o decizie cu privire la Donbas, anunţă Uşakov. SUA şi Rusia ”împărtăşesc punctul de vedere” potrivit căruia un armistiţiu temporar ”nu va face decât să prelungească conflictul”

17:20

Ministerul Mediului avertizează că norul de fum degajat în urma incendiului puternic izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile, din Sectorul 6, se deplasează către est-sud-estul Capitalei, iar locuitorii din aceste zone sunt sfătuiţi să respecte mesajele RO-Alert emise de autorităţi şi să evite, pe cât posibil, să stea mult timp în aer liber. Comisarii Gărzii de Mediu anunţă că, până în prezent, datele înregistrate de staţiile fixe din apropierea incendiului nu indică depăşiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie. Totodată, autorităţile de mediu informează că în zona incendiului a fost amplasat un autolaborator mobil.