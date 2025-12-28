Incident feroviar într-o haltă de mişcare a Sucursalei Căi Ferate Craiova/ Un tren de marfă care urma să se încrucişeze cu un alt tren şi apoi să se oprească a depăşit semnalul/ Nu au fost victime/ Călătorii, preluaţi cu autobuze până la Caracal

12:10

Miistrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că, în ultimele zile, se înregistrează un număr crescut de pacienţi cu arsuri severe ”generate de violenţă, autoagresiune, incendieri intenţionate, utilizarea unor instalaţii improvizate, dar şi de electrocuţii apărute ca urmare a neglijenţei.”, el subliniind că România se situează peste media UE în ceea ce priveşte numărul pacienţilor cu arsuri severe. ”Această realitate arată cât de necesară e conştientizarea responsabilităţii individuale şi colective”, spune ministrul în contextul în care doi pacienţi cu arsuri severe în urma exploziei produse într-un bloc din Oneşti au fost transportaţi la un spital din Belgia, cu o aeronvă a Forţelor Aeriene Române.