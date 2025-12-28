Drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis duminică seară, începând cu ora 18:00, din cauza viscolului - VIDEO
News.ro, 28 decembrie 2025 18:20
Autorităţile din judeţul Gorj anunţă că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, duminică seară, începând cu ora 18:00, din cauza viscolului puternic care reduce vizibilitatea aproape complet şi face ca circulaţia pe acest tronson să nu mai fie una sigură. Încă de la orele prânzului, drumarii anunţaseră că în zonă se circulă cu dificultate.
• • •
Jordan Bardella ”poate câştiga în locul meu” alegerile prezidenţiale, afirmă Marine Le Pen # News.ro
Jordan Bardella ”poate câştiga în locul meu” alegerile prezidenţiale, apreciază Marine Le Pen care, în pofida situaţiei sale judiciare, ”nu crede că poate părăsi lupta”, dar consideră că, cu un viitor preşedinte de la Rassemblement national (RN, extremă dreapta), ”viitorul Franţei este asigurat”, relatează AFP.
15:50
Etna intră în erupţie noaptea şi le oferă schiorilor de pe piste vecine un spectacol nocturn # News.ro
Craterul de nord-est al Vulcanului Etna a aprins cerul cerul iernii siciliene în acest weekend printr-o nouă activitate stromboliană, relatează Euronews.
15:40
UPDATE - Curtea Constituţională a amânat pentru luni decizia privind legea pensiilor magistraţilor / CCR invocă ”lipsa cvorumului în cadrul şedinţei de deliberare intervenită în data de 28 decembrie 2025”/ Reacţia fostului preşedinte CCR Augustin Zegrean # News.ro
Curtea Constituţională a amânat pentru luni decizia referitoare Legea pensiilor magistraţilor, care modifică modul în care este stabilit cuantumul pensiei, precum şi condiţiile de pensionare. Aceasta este a doua amânare a deciziei. CCR invocă lipsa cvorumului. Cvorumul implică prezemţa a 6 dintre cei 9 judecători ai Curţii.
15:30
UPDATE - Bucureşti - Incendiu puternic la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu/ Intervin 24 de autospeciale de stingere şi roboţi/ A fost emis mesaj RO-Alert / Incendiul a fost localizat. Suprafaşa afectată depăşeşte 6000 de mp - FOTO, VIDEO # News.ro
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei.Numărul autospecialelor de stingere a fost suplimentat la 24. Sunt folosiţi roboţi pentru stingerea focului, având în vedere pericolul de prăbuşire a elementelor de structura ale construcţiei, precum şi a produselor depozitate în stive. Incendiul a fost localizat.
15:30
David Popovici, mesaj către practicanţii înotului: Sprint With The Stars se apropie, iar înscrierile sunt încă deschise! # News.ro
Multiplul campion David Popovici îi anunţă pe practicanţii înotului că încă se pot înscrie pentru Sprint With The Stars, evenimentul revoluţionar în cadrul căruia înotătorii amatori au şansa unică să se întreacă cu unii dintre cei mai buni sportivi din lume.
15:30
Obţinerea unei ”păci drepte şi durabile” în Ucraina necesită ”o Rusie pregătită să coopereze”, subliniază premierul canadian Mark Carney în timpul unei escale a lui Zelenski la halifax către SUA. Moscova revendică cucerirea oraşelor Mîrnohrad şi Huleaipol # News.ro
Premierul canadian Mark Carney condamnat ”barbaria atacurilor” ruseşti de la Kiev şi s insistat asupra faptului că orice acord de pace în Ucraina necesită ”o Rusie pregătitiă să coopereze” în timpul unei vizite a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Canada, relatează AFP.
15:10
15:00
15:00
DECIZIA CCR PRIVIND PENSIILE MAGISTRAŢILOR, AMÂNATĂ - Fostul preşedinte al Curţii Augustin Zegrean: Bănuiam că în şedinţa de astăzi nu se va întâmpla nimic. Duminica nu se judecă nicăieri în lume. Lucrurile sunt complicate că nu reuşesc să facă cvorum # News.ro
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean a declarat, după ce CCR a amânat pentru a doua oară decizia privind legea de modificare a pensiilor magistraţilor, că bănuia că în şedinţa de duminică nu se va întâmpla nimic. ”Duminica nu se judecă nicăieri în lume. (...) Lucrurile sunt complicate că nu reuşesc să facă cvorum”, a comentat el.
Acum 6 ore
14:40
14:40
Trei morţi în Suedia, toţi bărbaţi, în urma căderii unor arbori peste ei, în timpul furtunii puternice Johannes. Zeci de mii de gospodării fără curent în nordul Suediei şi vestul Finlandei # News.ro
Trei persoane au murit în timpul furtunii Johannes, care a ”măturat” sâmbătă şi în noaptea de sâmbătă spre duminică Scandinavia, relatează AFP.
14:40
Federaţia Română de Fotbal prezintă, duminică, într-o retrospectivă, cele mai importante iniţiative şi evenimente de responsabilitate socială pe care le-a desfăşurat pe parcursul anului 2025.
14:10
O bombă americană de tip AN-M44, de 470 kg, din al Doilea Război Mondial, dezamorsată la Belgrad # News.ro
O bombă de 470 de kilograme din al Doilea Război Mondial a fost dezamorsată duminică, pe un şantier de construcţii, în centrul Belgradului, capitala Serbiei, anunţă poliţia, relatează AFP.
13:40
Brigitte Bardot, alias ”BB”, care a reprezentat în cinematograful francez al anilor 1950-1970 emanciparea feminină şi libertatea sexuală, după care a devenit o pionieră în lupta împotriva maltratării animalelor, a murit duminică, la vârsta de 91 de ani, anunţă într-un comunicat Fundaţia Brigitte Bardot, relatează AFP.
13:30
Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj, amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpuşa, a fost spulberat de viscol - FOTO, VIDEO # News.ro
Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj, amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpuşa, a fost spulberat de viscol.
13:20
13:20
Fotbal: Andy Carroll riscă o pedeapsă cu închisoarea după ce a încălcat un ordin de protecţie # News.ro
Fotbalistul Andy Carroll riscă o pedeapsă cu închisoarea. Fostul atacant al echipelor Liverpool şi Newcastle United a fost acuzat de încălcarea unui ordin de protecţie şi va compărea marţi în faţa tribunalului de primă instanţă din Chelmsford, potrivit The Telegraph.
13:00
Acum 8 ore
12:10
Rogobete: Se înregistrează un număr crescut de pacienţi cu arsuri severe / România, peste media UE în ceea ce priveşte numărul pacienţilor cu arsuri severe / Această realitate arată cât de necesară e conştientizarea responsabilităţii individuale şi colect # News.ro
Miistrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că, în ultimele zile, se înregistrează un număr crescut de pacienţi cu arsuri severe ”generate de violenţă, autoagresiune, incendieri intenţionate, utilizarea unor instalaţii improvizate, dar şi de electrocuţii apărute ca urmare a neglijenţei.”, el subliniind că România se situează peste media UE în ceea ce priveşte numărul pacienţilor cu arsuri severe. ”Această realitate arată cât de necesară e conştientizarea responsabilităţii individuale şi colective”, spune ministrul în contextul în care doi pacienţi cu arsuri severe în urma exploziei produse într-un bloc din Oneşti au fost transportaţi la un spital din Belgia, cu o aeronvă a Forţelor Aeriene Române.
12:10
12:10
Formula 1: Noul monopost McLaren pentru sezonul 2026 a fost vândut cu 9,5 milioane de euro la o licitaţie # News.ro
Scos la licitaţie la începutul lunii decembrie, deşi nu a fost încă testat oficial, monopostul McLaren pentru sezonul 2026 de Formula 1 a fost vândut cu 9,5 milioane de euro.
11:50
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei: Parcursul profesional remarcabil şi ataşamentul constant faţă de ţara noastră demonstrează că performanţa românească poate deveni o poveste de succes oriunde în lume # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, după întâlnirea avută cu Sir George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei, că parcursul profesional remarcabil al acestuia şi ataşamentul constant faţă de ţara noastră demonstrează că performanţa românească poate deveni o sursă de inspiraţie şi o poveste de succes oriunde în lume.
11:50
Uniunea Europeană îndeamnă la respectarea suveranităţii Somaliei, după ce Israelul recunoaşte regiunea separatistă Somaliland ca stat # News.ro
Uniunea Europană (UE) îndeamnă la respectarea suveranităţii Somaliei, după ce Israelul a recunoscut în mod oficial independenţa Somaliland, o premieră pentru această republică autoproclamată care s-a desprins prin secesiune din Somalia în 1991, relatează AFP.
11:30
Forţele armate britanice urmează să lanseze - în martie - un program care să permită persoanelor în vârstă de până la 25 de ani să urmeze o formare militară pe o perioadă de un an remunerată, anunţă Ministerul britanic al Apărării, care speră astfel să atragă mai mulţi tineri în armată, relatează AFP.
11:30
Botoşani: Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unui copac căzut pe acoperişul spitalului din Darabani / Arborele a fost tăiat controlat, fără să fie afectată clădirea spitalului - FOTO # News.ro
Pompierii din Botoşani au intervenit, duminică, pentru îndepărtarea unui copac care a căzut pe acoperişul spitalului din Darabani după ce a fost rupt de vânt. Arborele a fost tăiat în mod controlat şi nu a fost afectată clădirea spitalului.
11:10
Olt: Un bărbat a provocat un accident rutier după care a fugit de la locul faptei / El a fost prins ulterior şi a refuzat să fie testat pentru consum de alcool şi să îi fie recoltate probe biologice / Două persoane au fost rănite # News.ro
Un bărbat de 29 de ani a provocat un accident rutier în judeţul Olt şi a fugit de la locul faptei, fiind prins ulterior de poliţişti. El a refuzat să fie testat pentru consum de alcool, dar şi să meargă la spital pentru a-i fi recoltate probe de sânge. În urma evenimentului rutier, două persoane au fost rănite.
Acum 12 ore
10:40
Trecerea cu bacul la punctul de frontieră Oryahovo (Bulgaria) - Bechet (România) suspendată din cauza vremii # News.ro
Trecerea cu bacul la punctul de frontieră Oryahovo (Bulgaria) - Bechet (România) a fost suspendată duminică din cauza vremii.
10:40
Campioana Volei Alba Blaj a anunţat, duminică, transferul jucătoarei Marija Miljević, componentă a naţionalei Serbiei. În România a mai jucat la CSM Lugoj.
10:30
Meteorologii actualizează prognoza - Codul portocaliu de vânt şi viscol se transformă în avertizare cod roşu în mai multe regiuni, iar în altele, avertizarea cod galben este înlocuită de cod portocaliu / Vântul poate ajunge la peste 120 de km/h - HARTA # News.ro
Codul portocaliu de vânt şi viscol se transformă duminică în avertizare cod roşu în mai multe regiuni, iar în altele, avertizarea cod galben este înlocuită de cod portocaliu, anunţă ANM, care precizează că aproape toată ţara va fi afectată de vânt puternic.
10:10
Paris: Mai mulţi suporteri care s-au adunat pentru a sărbători anul istoric al PSG au fost reţinuţi după ce au aprins fumigene în Trocadéro - VIDEO # News.ro
La Paris, petrecerea continuă. În timp ce anul 2025, istoric pentru Paris-Saint-Germain, este pe cale să se încheie, suporterii clubului au vrut să sărbătorească pentru ultima oară acest sezon cu şase trofee. Pentru a face acest lucru, un grup mic de suporteri a aprins fumigene şi artificii în zona Trocadéro - Turnul Eiffel, sâmbătă seară, relatează L'Equipe.
09:10
The Guardian: Bulgaria se pregăteşte să intre în zona euro, în contextul temerilor legate de dezinformarea susţinută de Rusia # News.ro
Bulgaria se pregăteşte să adopte moneda euro în ianuarie, pe fondul unor noi tulburări politice interne şi al temerilor că dezinformarea susţinută de Rusia adânceşte neîncrederea faţă de noua monedă, relatează The Guardian.
09:00
RETROSPECTIVĂ Sportul ca spectacol în 2025 – Şuşovitina pe podium la 50 de ani. Regină medaliată cu aur. Japonezul care a escaladat muntele Fuji la 102 ani # News.ro
Anul 2025 ne-a făcut să asistăm şi la momente deosebite în sport, cum ar fi escaladarea muntelui Fuji la 102 ani, o regină pe podium sau o gimnastă legendară câştigând argintul la vârsta de 50 de ani.
08:40
Handbalista Daria Dmitrieva a semnat un contract valabil în sezoanele 2026-2028 cu campioana CSM Bucureşti. Dmitrieva a câştigat titlul olimpic cu Rusia, în 2016.
08:10
Boala Alzheimer ar putea fi reversibilă, cu recuperare neurologică completă, potrivit unui studiu preclinic # News.ro
Un nou studiu preclinic contrazice o teorie veche de un secol despre boala Alzheimer. Cercetătorii au arătat că boala Alzheimer poate fi reversibilă în modele animale, cu recuperare neurologică completă, nu doar prevenită sau încetinită.
08:10
FOTBALUL ÎN 2025 ŞI 2026 – mai mare sau mai bun? Creşterea jocului frumos nu cunoaşte limite # News.ro
Mai mare nu înseamnă întotdeauna mai bun, dar încercaţi să le spuneţi asta celor care guvernează cel mai popular sport din lume, în timp ce reflectează asupra unui an plin şi încep numărătoarea inversă pentru o Cupă Mondială de proporţii uriaşe, care va face ca turneele anterioare să pălească.
07:50
Statul New York va obliga platformele de social media să afişeze avertismente privind sănătatea mintală # News.ro
Platformele de social media care folosesc funcţii precum derulare infinită, redare automată sau fluxuri algoritmice vor fi obligate să afişeze avertismente despre potenţialele efecte negative asupra sănătăţii mintale a tinerilor, potrivit unei noi legi anunţate vineri de guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, citată de Reuters.
07:30
ServiceNow cumpără Armis pentru 7,75 miliarde de dolari, pe fondul creşterii riscurilor cibernetice alimentate de AI # News.ro
ServiceNow a ajuns la un acord pentru achiziţia startupului de securitate cibernetică Armis, pentru 7,75 miliarde de dolari, cea mai mare tranzacţie din istoria companiei, într-un context în care atacurile informatice se intensifică odată cu adoptarea pe scară largă a inteligenţei artificiale, relatează Reuters.
07:20
Regimul lui Zelenski nu este pregătit să se angajeze în discuţii constructive, afirmă Serghei Lavrov # News.ro
Rusia nu consideră că regimul ucrainean al lui Volodimir Zelenski şi aliaţii săi occidentali sunt pregătiţi pentru negocieri constructive, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-un interviu acordat agenţiei TASS.
