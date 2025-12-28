Obiecte cu funcție de măsurare expuse la Cluj
Ziarul Lumina, 28 decembrie 2025 21:20
La sediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei (MET) din Cluj-Napoca este deschisă expoziția intitulată „Măsura”, care reunește piese de patrimoniu aparținând MET şi Muzeului Național de Istorie a
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 10 minute
21:40
Irod, împăratul iudeilor, văzând că a fost înşelat de magii care s-au întors în ţara lor pe altă cale, s-a mâniat foarte tare şi, cercetând cu de-amănuntul vremea când s-a arătat steaua, a trimis ostaşi ca să-i omoare pe toţi pruncii din Betleem şi din împrejurimi, de doi ani în jos. El se gândea că dacă îi va ucide pe toţi pruncii, negreşit Îl va ucide şi pe Pruncul Iisus, Împăratul Hristos, neştiind că Împărăţia Mântuitorului nu este din lumea aceasta. Însă pe Pruncul Iisus nu L-a prins, deoarece El Se găsea împreună cu Maica Sa şi cu Dreptul Iosif departe de locul măcelului, în Egipt. De aceea, astăzi facem prăznuirea celor 14.000 de prunci nevinovaţi, ucişi din porunca lui Irod.
21:40
„În vremea aceea au venit fariseii la Iisus și se sfădeau cu El, cerând de la El semn din cer, ispitindu-L. Și Iisus, suspinând cu duhul Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn?
Acum 30 minute
21:30
În 2025, criticile Statelor Unite şi atacurile hibride ale Moscovei împotriva Uniunii Europene au pus blocul comunitar într-o poziţie de slăbiciune şi irelevanţă. Trezită într-o nouă realitate, Europa a
21:30
La 1 ianuarie 2026, Bulgaria va face pasul final către integrarea monetară europeană, devenind al 21-lea stat din zona euro. Trecerea are loc după un calendar stabilit la nivel european și urmează reguli deja
21:30
Noul Regulament care consolidează protecţia copiilor împotriva substanţelor chimice nocive din jucării şi întărește respectarea normelor UE privind siguranţa acestora va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, î
21:30
Sprijinul populaţiei Serbiei pentru intrarea în Uniunea Europeană este în scădere, la 4 ani de la deschiderea negocierilor de aderare, scrie Tanjug.Un sondaj realizat de Suvremena politika arată că 35,8%
21:30
Autoritățile americane au extins colectarea de date biometrice (fotografii și amprente) pentru toți străinii care intră și ies din SUA, inclusiv pentru minori, după intrarea în vigoare la 26 decembrie a noilor
21:20
Meşteşugul şi interpretarea la cobza românească au fost înscrise în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO, a anunţat recent Ministerul Culturii, decizia fiind luată de
21:20
La sediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei (MET) din Cluj-Napoca este deschisă expoziția intitulată „Măsura”, care reunește piese de patrimoniu aparținând MET şi Muzeului Național de Istorie a
21:20
La Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din Tulcea va putea fi admirată, până în februarie 2026, expoziţia de fotografie „Arhiva Deltei”, semnată de artistul şi regizorul Dragoş Lumpan. Printre exponate
Acum o oră
21:10
Trei nume mari, trei nume aproape uitate, trei destine unite sub aripa îngerului libertății, care s-a abătut peste noi în 1989, descătușând exprimarea. Trei laici exponențiali, trei lucrări distincte și
20:50
La 1 ianuarie, Bulgaria urmează să adopte moneda unică europeană, devenind al 21-lea stat membru al zonei euro. Vecinii noștri de la sud de Dunăre, cu care până acum (NATO, UE) am mers umăr la umăr, de data
20:50
Sărbătorile de iarnă ne aduc mare bucurie, prin slujbele Bisericii, colinde, decoruri luminoase, atmosfera de acasă. Uneori, însă, ajung să fie umbrite de consecinţele excesului alimentar. Multe din preparatele
Acum 2 ore
20:40
Nașterea Domnului marchează intrarea lui Dumnezeu Întrupat în istorie, asumarea firii omenești și începutul mântuirii prin împlinirea profețiilor. Prin întrupare, Hristos vine să biruiască moartea din lume,
Acum 4 ore
19:10
De Crăciun, 25 decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în prezența IPS Părinte Arhiepiscop Timotei de către PS Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, înconjurat de un sobor de slujitori.
18:10
Nașterea din Fecioară a Fiului lui Dumnezeu devenit om „pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire” a fost celebrată cu bucurie și fast liturgic la Catedrala Patriarhală din București joi, 25 decembrie 2025. Credincioșii sosiți pentru a se împărtăși din bogatele daruri duhovnicești ale slăvitului praznic au luat parte la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.
Acum 6 ore
15:50
În a doua zi de Crăciun, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Înălțarea Domnului” şi „Soborul Maicii Domnului” din
Acum 8 ore
15:10
Hirotonie la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași în Duminica de după Nașterea Domnului # Ziarul Lumina
În Duminica de după Nașterea Domnului, 28 decembrie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea
14:50
În Duminica după Nașterea Domnului, 28 decembrie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s‑a aflat în mijlocul pelerinilor și al obștii monahale de la Mănăstirea „Sfânta
14:30
De Crăciun, 25 decembie, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în prezența IPS Părinte Arhiepiscop Timotei de către PS Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al
14:30
Praznicul Nașterii Domnului a reunit și în acest an numeroși credincioși din Caransebeș la Catedrala Episcopală din municipiu pentru a se ruga la Sfânta Liturghie săvârșită de PS Părinte Lucian, Episcopul
14:30
La praznicul Nașterii Domnului, Catedrala Mitropolitană din Timișoara a fost împodobită de prezența miilor de credincioși bănățeni care au participat la Sfânta Liturghie oficiată de IPS Părinte Ioan,
14:30
IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Nașterii Domnului, 25 decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.Chiriarhul a
14:20
În ziua praznicului împărătesc „Nașterea Domnului”, 25 decembrie, în Catedrala Mitropolitană din Craiova, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie,
14:10
Numeroșii credincioși bucureșteni care au poposit pe 28 decembrie la Catedrala Patriarhală din Capitală s‑au rugat la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar
Acum 12 ore
13:10
Joi, 25 decembrie, a fost prilej de aleasă bucurie pentru credincioșii romașcani care au ales să petreacă în rugăciune prima zi de Crăciun în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din
13:10
La sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, și de
12:50
La praznicul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, joi, 25 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a
Ieri
20:50
Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, în: "Filocalia", vol. I, trad. pr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, pp. 323-4"Visurile, care sunt trimise sufletului de iubirea lui Dumnezeu, sunt
20:30
După ce împăratul Maximian (304-311) i-a biruit pe etiopieni, a vrut să aducă jertfe de biruinţă idolilor. De aceea, pretutindeni a trimis scrisori, ca toţi locuitorii imperiului să vină în Nicomidia şi să
19:40
În pregătirea evenimentelor ce vor marca anul 2026, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame), la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au hotărât1 instituirea sărbătorii Soborului Sfintelor Femei Române care va fi prăznuită în a treia duminică după Paști, atunci când facem și pomenirea Sfintelor Femei Mironosițe. Astfel, cu acest prilej, le vom cinsti cu evlavie pe toate sfintele femei de neam român care s‑au nevoit pe pământul țării noastre (mucenițe, monahii, soții, mame, vlăstare domnești sau femei simple din popor), cunoscute sau necunoscute, precum și pe sfintele femei ale căror moaște se află pe teritoriul României.
13:30
În pregătirea evenimentelor ce vor marca anul 2026, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame), la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au hotărât1 instituirea sărbătorii Soborului Sfintelor Femei Române care va fi prăznuită în a treia duminică după Paști, atunci când facem și pomenirea Sfintelor Femei Mironosițe. Astfel, cu acest prilej, le vom cinsti cu evlavie pe toate sfintele femei de neam român care s‑au nevoit pe pământul țării noastre (mucenițe, monahii, soții, mame, vlăstare domnești sau femei simple din popor), cunoscute sau necunoscute, precum și pe sfintele femei ale căror moaște se află pe teritoriul României.
26 decembrie 2025
22:10
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie; a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el a plecat departe.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Domnul nostru Iisus Hristos, după săvârşirea tainei mântuirii noastre, înălţându-se la cer, şi pe Sfântul Duh, Care de la Tatăl purcede trimiţându-L în limbi de foc, iar Biserica cea dintâi începând a
21:40
Sfântul Ambrozie al Milanului, Scrisori, scrisoarea a XXXVII-a, 5; 19, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, pp. 172, 175„Înțeleptul nu este înfrânt de teamă, nu se schimbă în fața
17:10
De sărbătoarea Nașterii Domnului, ierarhii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au săvârșit Sfânta Liturghie la catedralele eparhiale, rugându-se alături de credincioșii prezenți în număr mare.
14:50
În pregătirea evenimentelor ce vor marca anul 2026, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame),
13:50
În Biserica Ortodoxă, în ziua ce urmează praznicului Nașterii Domnului este cinstită cea prin care Fiul veșnic al lui Dumnezeu a intrat în lume ca om, anume Preasfânta Fecioară și de Dumnezeu Născătoarea Mar
25 decembrie 2025
19:10
Soborul Maicii Domnului; Sf. Cuv. Nicodim cel Sfinţit de la Tismana; Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana (Harți) # Ziarul Lumina
Sfântul preacuviosul Părintele nostru Nicodim cel sfinţit era de neam macedo-român, născut din părinţi binecredincioşi la Prilep, în sudul Serbiei, în anul 1320, fiind înrudit cu familia despotului Lazăr şi
19:10
„După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Sa, fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod va căuta Pruncul ca
19:10
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, PSB 23, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1994„Să ne eliberăm de obiceiurile cele păgâneşti, să ne depărtăm mult de ele, ca să vedem pe Hristos; că şi magii nu
15:30
Marele praznic al Nașterii Mântuitorul Iisus Hristos a fost sărbătorit și la Paraclisul Catedralei Naționale joi, 25 decembrie, printr-un program liturgic special. Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte
15:20
Marea sărbătoare a Întrupării Mântuitorului Hristos, Nașterea Domnului, a adunat sute de persoane la Catedrala Mitropolitană din Iași, care au luat parte la slujba de Crăciun. Sfânta Liturghie a fost
14:10
La praznicul Naşterii Domnului din acest an, credincioşii au umplut Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, participând la Sfânta Liturghie săvârşită de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu,
12:00
Nașterea din Fecioară a Fiului lui Dumnezeu devenit Om „pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire” a fost celebrată cu bucurie și fast liturgic la Catedrala Patriarhală din București joi, 25
24 decembrie 2025
23:40
Fraților, când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Și, pentru că sunteți fii, a trimis
23:40
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia VI, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 78-79„Steaua care i-a condus pe magi n-a fost una din stelele cele multe, dar, mai bine spus,
23:30
„Atunci când S-a născut Iisus în Betleemul Iudeei, în zilele regelui Irod, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este împăratul Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Ră
23:10
Naşterea lui Hristos din Fecioara Maria a avut loc în oraşul Betleem în iarna anului 748 de la fondarea Romei, pe când la Roma domnea împăratul Octavian Augustus (31 î.Hr. – 14 d. Hr.), iar în Iudeea
19:50
În seara Ajunului Crăciunului, miercuri, 24 decembrie 2025, la Catedrala Patriarhală istorică din București s‑a desfășurat un concert de colinde, oferit ca dar muzical credincioșilor veniți la rugăciune pe Co
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.