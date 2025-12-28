Putin și Trump nu susțin ideea propusă de ucraineni și europeni privind un armistițiu temporar

18:30

Un om de afaceri din Louisiana le oferă angajaților un bonus în valoare totală de 240 de milioane de dolari, respectiv 15% din veniturile obținute din vânzarea companiei. Fiecare dintre cei 540 de angajați ai Fibrebond, o companie specializată în echipamente electrice, va primi aproximativ 443.000 de dolari, conform Wall Street Journal și Le Figaro.