The Times: 2025, unul dintre cei mai neliniștiți ani de la Războiul Rece încoace
Adevarul.ro, 29 decembrie 2025 01:45
Anul 2025 va rămâne în memoria colectivă drept o perioadă marcată de incertitudine, tensiuni interne și conflicte majore pe scena internațională, într-un context în care ordinea globală postbelică pare mai fragilă ca oricând, scrie cotidianul britanic The Times.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum o oră
01:45
Anul 2025 va rămâne în memoria colectivă drept o perioadă marcată de incertitudine, tensiuni interne și conflicte majore pe scena internațională, într-un context în care ordinea globală postbelică pare mai fragilă ca oricând, scrie cotidianul britanic The Times.
Acum 2 ore
00:45
Mersul rapid, mai mult decât un exercițiu banal. Cum poate fi antrenat eficient pentru a-i maximiza beneficiile # Adevarul.ro
Mersul într-un ritm mai alert, o activitate aparent banală, a intrat în ultimii ani în atenția oamenilor de știință, iar unele studii recente arată că viteza cu care oamenii se deplasează le poate influența starea de sănătate.
Acum 4 ore
00:15
Pe 29 decembrie, în 117, Thomas Becket, arhiepiscop de Canterbury, a fost asasinat, iar în 1837, Palatul de iarnă din Sankt Petersburg a ars în totalitate. 29 decembrie este și ziua în care au venit pe lume Regina Elisabeta a României, scriitorul Ioan A. Bassarabescu și actorul englez Jude Law.
00:00
Chivu nu poate fi dat jos de pe primul loc în Serie A. Inter, victorie mare cu Atalanta, o formație care impresionează în Europa # Adevarul.ro
După ce Adrian Mutu a spus că nu dă doi bani pe munca lui, Cristian Chivu i-a răspuns de la distanță, iar Inter Milano a învins-o duminică seară, cu 1-0, pe Atalanta, la Bergamo, și își menține primul loc în Serie A.
28 decembrie 2025
23:15
Cum au fost construite telefericele din România. Instalațiile aduse din Italia au rezistat peste cinci decenii # Adevarul.ro
La cinci decenii și jumătate de la inaugurarea primelor teleferice din România, doar câteva stațiuni montane și orașe beneficiază de astfel de instalații, într-o țară unde numărul localităților declarate stațiuni depășește 200.
22:45
București, în topul orașelor cu cel mai rău trafic rutier. Șoferi ajunși la limita răbdării: „Este junglă în toată regula” # Adevarul.ro
Capitala României rămâne în topul celor mai aglomerate orașe din lume în privința timpului pierdut de șoferi în trafic. În ciuda schimbărilor aduse de Autostrada de Centură A0, mulți bucureșteni spun că au ajuns la capătul răbdării.
Acum 6 ore
22:15
Ploi torențiale și inundații în Spania. Coduri roșii în mai multe regiuni, un mort și două persoane luate de ape # Adevarul.ro
Ploile torențiale au afectat grav sudul și estul Spaniei în acest weekend, provocând inundații, victime și pagube semnificative. Până duminică seară o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost date dispărute, fiind luate de ape.
22:15
„Bătălia sexelor” i-a revenit lui Nick Kyrgios. Un bărbat care privește tenisul de pe margine a învins liderul mondial la fete # Adevarul.ro
Aryna Sabalenka nu i-a făcut față lui Nick Kyrgios.
22:15
Un tată din Texas a folosit controalele parentale de pe telefonul fiicei sale adolescente pentru a o găsi și a o ajuta să fie salvată după ce aceasta a fost răpită după ce fusese amenințată cu un cuțit în timp ce plimba câinele de Crăciun, susțin autoritățile.
22:00
Suspansul privind proiectul pensiilor magistraților se prelungește în ultimele zile din an. „E limpede că sunt două tabere foarte clar delimitate” # Adevarul.ro
CCR a decis să amâne din nou decizia cu privire la noul proiect pentru modificarea condițiilor de pensionare ale magistraților.
21:30
Horoscop luni, 29 decembrie. Săgetătorii trebuie să pună punct înainte de a începe un capitol nou, Berbecii își fac poftele la final de an # Adevarul.ro
Horoscopul zilei de luni, 29 decembrie, arată că o zodie vine cu idei pentru a crește bugetul familial, iar o alta vrea să rupă ritmul cotidian și să plece departe pentru relaxare. Lorina, astrologul Click!, are predicții complete pentru toate cele 12 semne zodiacale.
21:15
Putin ține cu dinții de Donbas. Expert: „Mesajul este unul strategic. Pentru România miza e uriașă” # Adevarul.ro
Putin ar fi respins planul de pace prezentat de Zelenski, arătând că Donbasul rămâne un obiectiv esențial, conform presei din Rusia. Expertul în securitate Cătălin Done explică de ce Putin ține cu dinții de Donbas, Crimeea, Zaporojie și ce ar însemna pentru România o cedare a acestor teritorii.
21:15
Ianuarie 2026 va fi marcată de vreme extremă, cu temperaturi sub normalul perioadei. Vortexul polar perturbat aduce gerul în Europa # Adevarul.ro
Luna ianuarie 2026 ar putea fi marcată de episoade de ger năprasnic și ninsori consistente. Un eveniment rar de încălzire stratosferică a perturbat vortexul polar, determinând eliberarea aerului rece din regiunile polare și aducând temperaturi mult sub normalul perioadei.
20:45
Ploile torențiale agravează situația din Fâșia Gaza. Mii de familii au acum corturile inundate: „Copiii mei tremură de frig și frică” # Adevarul.ro
Sute de mii de palestinieni strămutați din Fâșia Gaza s-au trezit duminică în condiții dramatice, după o noapte de ploi puternice care au inundat taberele improvizate din teritoriul devastat de peste doi ani de război.
20:30
Povestea ciocolatei românești, un început dulce și amar. Ideea sovieticilor: să înlocuiască untul din cacao cu cel din bumbac # Adevarul.ro
Când dulce, când amar a fost gustul ciocolatei românești. De la apariția primului atelier unde boabele de cacao au fost amestecate cu unt și cu migdale sau rom până când ciocolata a devenit marfă de contrabandă, mai multe generații și-au îndulcit copilăria cu acest produs de culoare neagră sau albă.
20:30
Ce au arătat ultimii doi ani electorali. Politolog: „Avem o imagine mai clară. Și încă mai avem de pus cap la cap bucăți de realitate” # Adevarul.ro
Cei doi ani de alegeri din România au funcționat ca o oglindă a societății, punând lupa pe probleme ignorate în general, care se produc însă și în lipsa testului dat la urne.
Acum 8 ore
20:00
Un accident feroviar a fost evitat în ultima clipă, în Craiova. Circulația trenurilor, oprită în zona Halta de Mișcare Romula # Adevarul.ro
Un incident feroviar s-a produs duminică seară, 28 decembrie, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, în Halta de Mișcare Romula. Un tren de marfă a depășit semnalul Y aflat pe indicația „oprire” și a talonat macazul nr. 2, oprindu-se pe linia curentă.
19:45
LIVE TEXT Întâlnire cruicală între Donald Trump și Volodimir Zelenski. Președintele SUA anunță o discuţie „foarte productivă” cu Putin # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se întâlnește, duminică, cu președintele SUA, Donald Trump, în Florida, în cadrul eforturilor continue de a ajunge la un acord de pace între Ucraina și Rusia.
19:30
O nouă formă de diabet a fost recunoscută oficial. Afectează milioane de oameni la nivel global # Adevarul.ro
Federația Internațională de Diabet (IDF) a recunoscut oficial o a cincea formă de diabet, după decenii de controverse. Organizația le cere acum altor autorități din domeniul sănătății, precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS), să facă același lucru.
19:00
Zeci de certificate de înmatriculare, autorizații de taxi și atestate profesionale au fost retrase de Poliția Transporturi în urma unor acțiuni în zona aeroporturilor # Adevarul.ro
Zeci de certificate de înmatriculare, autorizaţii de taxi sau atestate de pregătire profesională au fost retrase în urma acţiunilor derulate de Poliție în primele 11 luni ale anului, în zona aeroporturilor, cu privire la transportatorii în regim de taxi şi transportul alternativ.
19:00
Fără trageri Loto duminică, 28 decembrie.Trageri speciale pe 31 decembrie, de Anul Nou # Adevarul.ro
Loteria Română nu organizează duminică, 28 decembrie, extrageri la jocurile LOTO. Următoarele trageri vor avea loc abia săptămâna viitoare, miercuri, 31 decembrie, chiar în ultima zi a anului, când sunt programate Tragerile Speciale LOTO de Anul Nou.
18:45
Dr. Sorina Ispas: „Organismul nu este construit pentru excese repetate, chiar dacă acestea sunt asociate cu sărbătoarea“ # Adevarul.ro
Vine o perioadă grea pentru orice creștin: românul vrea să aibă pe masă din toate, așa cum a moștenit el din strămoși. Numai că, dacă mâncăm din toate aceste preparate la o singură masă, organismul nostru intră într-o stare de suprasolicitare metabolică.
18:30
Avertisment al Ministerului Mediului după incendiul la depozitul din Sectorul 6. Norul de fum se deplasează spre est-sud-estul Capitalei # Adevarul.ro
Ministerul Mediului avertizează că norul de fum degajat în urma incendiului puternic izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile, din Sectorul 6 al Capitalei, se deplasează către est-sud-est.
18:30
Trump şi Zelenski vor discuta la telefon cu lideri europeni, după întâlnirea din Florida # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean ucrainean, Volodimir Zelenski, vor avea o discuţie prin telefon cu lideri europeni duminică, după întrevederea lor din Florida, a anunţat un purtător de cuvânt de la Kiev.
18:30
Rusia e gata să dea garanții scrise că nu va ataca vreun stat NATO, dar e suficient? „Au mai zis asta, însă au făcut pe dos”. La ce să ne așteptăm # Adevarul.ro
Rusia susține că este gata să ofere garanții statelor europene că nu va ataca, însă experții privesc cu rezerve anunțul Moscovei. Profesor la titrata Priceton University, Grigore Pop Elecheș nuanțează, într-o analiză pentru „Adevărul”, și explică de ce e greu să avem încredere în ruși.
18:30
Circulația rutieră a fost închisă pe Transalpina, între Novaci și Rânca, începând cu ora 18.00 # Adevarul.ro
Din cauza condițiilor meteorologice extreme, vânt puternic și viscol care duc la vizibilitatea zero pe DN 67C, între Novaci și Rânca, s-a decis închiderea circulației rutiere, începând cu ora 18:00,
Acum 12 ore
18:15
Președintele Hakainde Hichilema din Zambia a transformat țara sa într-un trofeu râvnit de ambele superputeri.
18:00
Bulgaria se pregătește să intre în zona euro pe fondul crizei politice și dezinformării pro-ruse # Adevarul.ro
Bulgaria se pregătește să adopte moneda euro în luna ianuarie, pe fondul unor noi turbulențe politice interne și al temerilor că dezinformarea aliniată intereselor Rusiei adâncește neîncrederea populației în noua monedă.
18:00
Planeta care nu ar trebui să existe. Răspunsuri pentru una dintre cele mai mari enigme ale Sistemului Solar, așteptate în 2026 # Adevarul.ro
Foarte mică și mai aproape de Soare decât ar trebui să fie, Mercur i-a derutat mult timp pe astronomi, tocmai pentru că sfidează multe dintre lucrurile cunoscute despre formarea lumilor. O misiune spațială ce va ajunge acolo în 2026 ar putea, în sfârșit, să ofere răspunsuri.
17:45
Controverse în astronomie. Energia întunecată s-ar putea schimba, iar Universul ar putea avea un final dramatic prin „Big Crunch” # Adevarul.ro
O nouă controversă zguduie comunitatea științifică internațională, după apariția unor dovezi care sugerează că energia întunecată – forța misterioasă responsabilă pentru expansiunea accelerată a Universului – ar putea suferi modificări în timp.
17:15
Vântul puternic a făcut ravagii în Brașov. Acoperișuri avariate, fire electrice scurtcircuitate și copaci smulși din rădăcini # Adevarul.ro
Copaci smulşi din rădăcini, fire electrice afectate şi acoperişuri avariate sunt efectele vântului puternic care s-a manifestat duminică, 28 decembrie, în zona de sud a judeţului Braşov, inclusiv în municipiul reşedinţă,
17:00
Italia revine la planurile pentru cel mai lung pod suspendat din lume, după două milenii de așteptare # Adevarul.ro
Italia încearcă din nou să transforme în realitate un proiect ambițios, discutat de mai bine de 2.000 de ani: construirea unui pod suspendat care să lege Sicilia de partea continentală a țării.
17:00
Care este mâncarea preferată a președintelui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „N-am reușit niciodată să o fac așa cum o făcea mama lui” # Adevarul.ro
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a dezvăluit care este mâncarea preferată a șefului statului, fiind invitată într-o emisiune televizată.
16:45
Ambasada Franței la București deplânge moartea actriței Brigitte Bardot: „BB va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre” # Adevarul.ro
Ambasada Franței la București a reacționat duminică, 28 decembrie, la vestea morții celebrei actrițe Brigitte Bardot, „un simbol al șarmului franțuzesc”.
16:45
Țara care solicită anularea tuturor vizelor pentru cetățenii americani, după extinderea interdicției de călătorie impuse de Trump # Adevarul.ro
Extinderea interdicției de călătorie decisă de președintele american Donald Trump a generat reacții dure la nivel internațional.
16:30
Complicata viață amoroasă a actriței Brigitte Bardot. Patru căsătorii și peste 100 de aventuri. A respins rolul de mamă, mărturisind că ar fi preferat să „nască un cățeluș” # Adevarul.ro
Considerată mult timp simbolul seducției franceze și supranumită „cel mai admirat export al Franței”, Brigitte Bardot a avut o viață sentimentală la fel de intensă precum cariera ei cinematografică.
16:15
Restricții de trafic pe Autostrada A3 București–Ploiești, în zona Snagov. S-au produs două accidente rutiere, fără victime # Adevarul.ro
Duminică, 28 decembrie, Poliția a impus restricții de circulație pe Autostrada A3 București–Ploiești, pe tronsonul kilometric 30–31, în zona localității Snagov, județul Ilfov. În zonă s-au produs două accidente rutiere.
16:00
Adrian Mutu a tras linie la final de 2025. A numit cel mai bun tehnician din Superliga, după ce l-a tranșat pe Cristi Chivu. „Încă nu a realizat nimic, e doar la Inter!” # Adevarul.ro
Adrian Mutu a făcut o evaluare a anului 2025, evidențiind antrenorii români care, în opinia sa, s-au remarcat cel mai mult prin rezultate și parcurs.
15:45
Bombă de 470 de kilograme din Al Doilea Război Mondial, descoperită și dezamorsată în centrul Belgradului # Adevarul.ro
O bombă de aproximativ 470 de kilograme, din Al Doilea Război Mondial, a fost dezamorsată duminică pe un șantier de construcții din centrul Belgradului, capitala Serbiei.
15:15
Viscolul a spulberat cabinetul medical al Salvamont Gorj, amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpușa # Adevarul.ro
Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj, amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpușa, a fost spulberat de viscol, a anunțat duminică, 28 decembrie, Dispeceratul Național Salvamont.
15:15
Nigeria pune sub semnul întrebării eficiența loviturilor ordonate de Trump împotriva ISIS: „Informațiile sunt vagi” # Adevarul.ro
Autoritățile din Nigeria contestă eficiența raidurilor aeriene americane ordonate de președintele Donald Trump asupra unor presupuse ținte ale Stat Islamic pe teritoriul țării, afirmând că datele de care dispun despre aceste atacuri sunt „neclare” și insuficient documentate.
15:00
Un lup a evadat dintr-o grădină zoologică din Tokyo. Vizitatorii, nevoiți să stea adăpostiți ore întregi # Adevarul.ro
Un lup cenușiu a evadat duminică din țarcul său de la o grădină zoologică din vestul capitalei japoneze Tokyo.
14:45
Pompierii australieni dezvăluie mult așteptatul Calendar 2026 în cinci ediții. Imagini incendiare care sprijină cauze caritabile din întreaga lume # Adevarul.ro
Calendarul popular al pompierilor australieni, cunoscut pentru imaginile cu bărbații adesea fără cămașă, alături de animale, este disponibil pentru 2026.
14:45
Rogobete, despre misiunea umanitară de transportare în Belgia a victimelor exploziei de la Onești: „Un transfer complex, realizat într-un timp critic” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății le-a mulțumit celor care au făcut posibilă, sâmbătă, 27 decembrie, misiunea umanitară de transferare la Bruxelles a doi pacienți cu arsuri grave, victime ale exploziei de la Onești, județul Bacău.
14:15
În acest an, Rusia a intensificat semnificativ atacurile asupra infrastructurii Ukrzalizniția (UZ), compania de stat care gestionează căile ferate ucrainene.
14:15
Emmanuel Macron spune că Brigitte Bardot „a întruchipat o viaţă de libertate”: „Plângem o legendă a secolului” # Adevarul.ro
Emmanuel Macron a reacționat duminică, pe platforma X, la vestea morții actriței franceze Brigitte Bardot, la vârsta de 91 de ani. „Plângem o legendă a secolului", a spus președintele Franței.
14:00
Mirabela Grădinaru, confesiuni în lacrimi despre cele mai frumoase și cele mai grele clipe din viața sa. „Nu am putut face absolut nimic pentru a-l salva” # Adevarul.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a vorbit cu emoție despre cele mai fericite, dar și despre cele mai dificile momente din viața sa.
14:00
Visul pe care Andreea Esca și-l îndeplinește la Porumbacu de Sus: „O să se numească «a lu’Escana »” # Adevarul.ro
Vedeta ProTV Andreea Esca își mai îndeplinește un vis în Porumbacu de Sus, o localitate montană idilică din județul Sibiu, unde prezentatoare a decis, în urmă cu ceva timp, să investească într-un complex turistic din case tradiționale de lemn.
13:30
Cod Roșu de ninsori și vânt puternic în zona montană din 11 județe. Tot atâtea județe sunt sub Cod portocaliu de viscol # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 28 decembrie, o avertizare Cod Roșu de ninsori și vânt foarte puternic, care vizează Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 metri.
13:30
Ionuț Radu, printre cei mai buni portari din Spania. Imbatabil la șuturile de la distanță, românul și-a triplat cota de piață în 2025 # Adevarul.ro
Ionuț Radu a avut un 2025 de excepție, impunându-se la Celta Vigo și revenind în naționala României.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.