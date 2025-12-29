Florin Bratu numește atacantul român #1 al momentului: „El e etalonul. Le are pe toate”

20:40

Care e cel mai bun atacant român al momentului, în viziunea lui Florin Bratu? Dar Top 5 vârfuri all-time prinse de „Mitraliera” Bratone?Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Bratu, 45 de ani, acum antrenorul lui CS Dinamo, susține că azi nu mai optează pentru atacanți cu calitățile pe care el le avea ca fotbalist.„Dacă mă întrebai nefiind antrenor, aș fi spus că preferam atacanții cu calitățile mele. Acum îți zic că trebuie să fii un vârf complet, complex. ...