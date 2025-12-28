Chelsea și PSG au intrat în cursa pentru transferul jucătorului de la Real Madrid
Gazeta Sporturilor, 28 decembrie 2025 23:10
Viitorul fundașului central Antonio Rudiger (32 de ani) la Real Madrid pare incert, în condițiile în care două echipe importante l-au trecut deja pe lista de transferuri, potrivit sportal.gr.Real Madrid e aproape sigură de despărțirea de David Alaba (33 de ani) la finalul sezonului, iar austriacul ar putea să nu fie singurul fundaș care părăsește echipa. ...
• • •
Acum 30 minute
23:30
Radu Drăgușin, primele cuvinte după revenirea pe gazon la Tottenham: „Astăzi am văzut lumina” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin, fundașul român al celor de la Tottenham, a reacționat, după ce a intrat în Crystal Palace - Spurs, scor 0-1, în etapa #18 din Premier League. Au fost primele lui minute într-un meci oficial după 11 luni.Fundașul român nu mai jucase din 30 ianuarie 2025 într-un meci oficial. După o operație la genunchi și 332 de zile de absență, Radu a intrat în minutul 85 al partidei cu Crystal Palace în locul lui Archie Gray. ...
23:30
„În acel meci am simțit că iau titlul cu Dinamo!” » Intrat în ultimele 6 luni de contract, Boateng mai are o singură dorință în alb-roșu # Gazeta Sporturilor
Intrat în ultimele 6 luni de contract, Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul central de la Dinamo, a vorbit despre acest sezon, unul în care „câinii” și-au propus revenirea în cupele europene după o pauză de 8 ani. La final de 2025, trupa antrenată de Zeljko Kopic a terminat pe 4, la două puncte de liderul Universitatea Craiova.Togolezul evită să semneze prelungirea contractului, iar clubul încearcă să-l convingă să rămână în România. ...
Acum o oră
23:10
Acum 2 ore
22:50
De 4 ori campion în Superliga, schimbă fotbalul cu atletismul în 2026: „Mă așteaptă maratonul de la Berlin” # Gazeta Sporturilor
În 2026, pentru Cornel Râpă (35 de ani) începe o altă cursă. De trei ori campion cu FCSB și o dată cu Oțelul Galați, alături de care a evoluat și în grupele Ligii Campionilor, fundașul de bandă a decis, în iulie, să își încheie cariera de jucător.De la anul, își mută energia și disciplina către două direcții care îi definesc următorul capitol: familia și maratoanele. ...
22:40
Revenirea pe gazon a lui Radu Drăgușin a stârnit o discuție în contradictoriu în studio: „Își dorește să continue cu el” / „Eu aș pleca” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica și Florin Gardoș, foștii internaționali români, au comentat revenirea pe gazon a lui Radu Drăgușin după o absență de 11 luni.Radu Drăgușin a intrat în minutul 85 al partidei dintre Crystal Palace și Tottenham, scor 0-1. Stoperul a bifat primele minute după 332 de zile de absență. Drăgușin s-a accidentat pe 30 ianuarie 2025 într-un meci cu Elfsborg din Europa League. ...
22:30
Victor Angelescu a întocmit cel mai bun prim „11” din Superliga, fără jucători de la Rapid » A ales 5 de la rivală: „E cel mai bun în acest moment” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a alcătuit cel mai bun prim „11” din Superliga, provocare pe care o acceptase în urmă cu 24 de ore și Mihai Stoica, oficialul FCSB-ului. Condiția? Fără să includă fotbaliști din tabăra giuleștenilor.Angelescu a inclus în „dream team-ul” lui 5 jucători de la Universitatea Craiova, 3 de la FCSB, 1 de la Dinamo. 1 de la Oțelul și 1 de la U Cluj. ...
Acum 4 ore
21:40
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Baroan: „Suntem înțeleși! Îl luăm împrumut cu opțiune de cumpărare” # Gazeta Sporturilor
Rapid, prin vocea președintelui Victor Angelescu, a anunțat faptul că a bătut palma cu un atacant din străinătate. Acesta ar urma să se alăture echipei în cantonamentul din Turcia. Giuleștenii au decis să-l înlocuiască pe Antoine Baroan (25 de ani), vârful care a avut probleme de comportament și a fost exclus din lot de Gâlcă.Angelescu a evitat să spună dacă este român sau străin, însă va veni sub formă de împrumut. ...
21:30
Cristian Gațu, fostul mare handbalist al României, s-a recăsătorit civil la 80 de ani cu Mariana Oprea (56 de ani). Evenimentul a avut loc la Primăria Oradea pe 23 decembrie.Fostul mare handbalist și-a dorit un eveniment restrâns și asta s-a întâmplat la primăria din Oradea. Cristian Gațu a divorțat în 2024 de fosta sa soție, Tamara, după o căsnicie de 53 de ani.FOTO. ...
21:00
Istorie la Cupa Africii! Tocmai au obținut prima lor victorie la un turneu final # Gazeta Sporturilor
Naționala de fotbal a statului Mozambic a învins-o duminică pe cea a Gabonului, scor 3-2, în etapa 2 din grupa F a Cupei Africii pe Națiuni. Este prima victorie din istorie la un turneu final pentru această națională.Duelul a avut loc la Agadir (Maroc). Țară cu aproximativ 22 de milioane de locuitori, naționala de fotbal din Mozambic nu va uita prea curând ziua de 28 decembrie 2025. ...
21:00
Susținătorul lui Louis Munteanu, șocat de poza în tricoul celor de la FCSB: „M-a lăsat mască! Nu cred că e întâmplător” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica (40 de ani), fost internațional român și acționar minoritar la Farul, a comentat cel mai nou incident în care a fost implicat Louis Munteanu, fostul jucător al „marinarilor” și actual fotbalist la CFR Cluj.Louis Munteanu, originar din Vaslui, a fost acasă și a fost poza la un meci demonstrativ în tricoul rivalei FCSB, echipă care l-a dorit. ...
20:40
Florin Bratu numește atacantul român #1 al momentului: „El e etalonul. Le are pe toate” # Gazeta Sporturilor
Care e cel mai bun atacant român al momentului, în viziunea lui Florin Bratu? Dar Top 5 vârfuri all-time prinse de „Mitraliera” Bratone?Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Bratu, 45 de ani, acum antrenorul lui CS Dinamo, susține că azi nu mai optează pentru atacanți cu calitățile pe care el le avea ca fotbalist.„Dacă mă întrebai nefiind antrenor, aș fi spus că preferam atacanții cu calitățile mele. Acum îți zic că trebuie să fii un vârf complet, complex. ...
20:20
Două amicale perfectate de Farul Constanța în cantonamentul de iarnă » Test cu oponenta din Superliga # Gazeta Sporturilor
Clasată pe locul 10 după 21 de etape disputate din sezonul regulat al Superligii, Farul Constanța încă mai speră la un loc de play-off. Alb-albaștrii au însă un program infernal la începutul anul viitor, urmând să primească vizita echipelor din prima parte a ierarhiei, Universitatea Craiova, Dinamo București și Rapid București, la care se adaugă o contracandidată, CFR Cluj. Ianis Zicu și-a chemat elevii la pregătiri din 5 ianuarie. ...
20:10
Toate premiile de la gala Globe Soccer Awards » Cine a fost desemnat Fotbalistul Anului # Gazeta Sporturilor
Duminică, 28 decembrie, într-o ceremonie organizată la Dubai, a avut loc gala Globe Soccer Awards. Într-o seară specială, cele mai mari staruri din lumea fotbalului s-au reunit în Emiratele Arabe Unite.Fotbaliști precum Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Ousmane Dembele sau Vitinha au fost decorați pentru tot parcursul din 2025. S-au acordat premii și pentru cele mai bune echipe din acest an, precum și cei mai buni antrenori. ...
20:00
Ciocnirea Sabalenka - Kyrgios, prima „Bătălie a sexelor” din acest secol, tranșată în 77 de minute » Aryna, intrare de zile mari: „Pregătisem altceva” # Gazeta Sporturilor
Nick Kyrgios (30 de ani, 671 ATP) a învins-o categoric pe Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) în meciul demonstrativ intitulat „Bătălia Sexelor”, scor 6-3, 6-3. Meciul s-a desfășurat în Emiratele Arabe Unite, în Dubai, pe Coca-Cola Arena.La demonstrativul din Dubai au fost reguli speciale: jumătatea de teren a lui Sabalenka a fost cu 9% mai mică decât cea a australianului, iar cei doi au avut doar o singură servă. ...
Acum 6 ore
19:20
Ziua și supertransferul oficializat de CSM București: „Îmi doresc să contribui la performanța echipei” # Gazeta Sporturilor
E oficial! Fosta mare handbalistă Aurelia „Mica” Brădeanu (46 de ani) este noul Team Manager al celor de la CSM București. Mutarea, anunțată în urmă cu câteva zile de GSP.ro, a fost oficializată duminică.Anunțul vine la 24 de ore după ce CSM București a prezentat-o oficial pe rusoaica Daria Dmitrieva (30 de ani), jucătoare adusă de la Ferencvaros. ...
18:50
Moment șocant la CAN: portarul și-a pierdut cunoștința în timpul meciului, apoi s-a ridicat și a continuat să joace # Gazeta Sporturilor
La meciul dintre Guineea Ecuatorială și Sudan, din cadrul Cupei Africii pe Națiuni, s-a petrecut o scenă șocantă. Portarul Monged Elneel, jucătorul Sudanului, s-a prăbușit pe teren în minutul 36, pentru ca la scurt timp să revină între buturi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.Monged Elneel, legitimat la El Merriekh, echipă din Sudanul de Sud a căzut pe teren în minutul 36. ...
18:50
Mihai Stoica n-are dubii, la final de 2025: „Acest jucător este cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a ținut să-l elogieze pe mijlocașul central Juri Cisotti (32 de ani), transferat în urmă cu un an de la Oțelul Galați. Italianul s-a adaptat în tricoul roș-albaștrilor și a contribuit la câștigarea titlului în sezonul trecut.Cisotti l-a înlocuit perfect pe Darius Olaru, fotbalistul roș-albaștrilor care s-a accidentat grav în sezonul trecut. ...
18:40
Fotografia de pe GSP care l-a făcut pe un mare dinamovist să exclame: „Asta arată că le pasă!” # Gazeta Sporturilor
Ionel Augustin, 70 de ani, este de părere că Dinamo poate emite pretenții la titlu în acest sezon, fiind impresionat și de o imagine a bucuriei „câinilor” după un gol marcat în finalul lui 2025. Dinamo a ajuns să se implice în lupta pentru titlu în Superliga, după ani de suferință și de chin. În primăvara 2025, "haita" a evoluat în play-off după o pauză de opt ani. ...
18:20
Fostul star cu 54 de goluri în Premier League a încălcat legea și riscă ani grei de închisoare! # Gazeta Sporturilor
Andy Carroll (36 de ani), fostul atacant legitimat în trecut la formații precum Newcastle, Liverpool sau West Ham, riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare, după ce a fost acuzat de încălcarea unui ordin de interdicție privind hărțuirea sexuală.Acesta va trebui să se prezinte în fața instanței pe 30 decembrie. Fapta pentru care este cercetat ar fi avut loc în martie 2025. ...
18:00
Reacția jucătorului propus azi la campioana României: „Trebuie să fii puternic mental ca să joci la FCSB. Eu sunt!” + Dă un pronostic surprinzător la titlu # Gazeta Sporturilor
La 32 de ani, Diego Zivulic este cel mai important om din apărarea Oțelului, iar astăzi a apărut prima voce care l-a recomandat ca o soluție pentru FCSB.Campioana suferă în zona fundașilor centrali după accidentările lui Dawa și Mihai Popescu, iar Dorel Mutică l-a indicat pe Diego Zivulic drept o achiziție nimerită.Diego Zivulic: „Trebuie să fii puternic mental ca să joci la FCSB. Iar eu sunt!”Diego Zivulic. ...
Acum 8 ore
17:50
De câte puncte este nevoie pentru a câștiga Serie A » Rivalul lui Cristi Chivu a dezvăluit # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, l-a lăudat pe atacantul echipei, Christopher Nkunku, după cele două goluri marcate în victoria cu 3-0 împotriva Veronei, într-un meci din etapa #16 de Serie A. De asemenea, el a precizat că pentru câștigarea titlului în Serie A vor fi necesare aproximativ 84 de puncte.În sezonul 2024-2025 Napoli a câștigat Serie A cu 82 de puncte, cu 1 punct mai mult față de locul 2 ocupat de Inter. ...
17:40
Aurel Țicleanu a dat în judecată Casa de Pensii: „Statul spune că nu are acte, dar ce mă interesează?!” # Gazeta Sporturilor
Aurel Țicleanu (66 de ani), dublu campion cu Universitatea Craiova și semifinalist în Cupa UEFA, a inițiat un proces împotriva Casei de Pensii, acuzând statul că nu îi recunoaște contribuțiile din perioada când a fost fotbalist (1976-1989). A pierdut în primă instanță, dar poate face apel în următoarele 30 de zile. ...
17:40
Încă o achiziție de marcă la Dinamo, după David Popovici: „Revelația României!” # Gazeta Sporturilor
Înotătorul Denis Popescu (22 de ani) este noul sportiv al clubului Dinamo. Anunțul a fost făcut de clubul Ministerului de Interne, prin intermediul rețelelor de socializare. Înțelegerea e valabilă de la 1 ianuarie 2026.„Transferul” campionului european Denis Popescu reprezintă o altă lovitură pe care o dă Clubul Sportiv Dinamo, după legitimarea lui David Popovici (2021). ...
17:30
O concurentă de la „Big Brother” i-a luat ochii fostei vedete din Premier League: „I-ar fi plăcut foarte mult să participe și el” # Gazeta Sporturilor
Fostul jucător din Premier League, Andros Townsend (34 de ani), este într-o relație cu Hazel O'Sullivan, un fost model care a participat la reality show-ul Celebrity Big Brother.Cei doi s-au cunoscut la un eveniment de darts în Londra în 2013, pe când el juca încă la Tottenham. Frumoasa irlandeză era o figură cunoscută în domeniu, însoțind jucători de top pe scenă la competiții prestigioase, precum Campionatul Mondial și Premier League.FOTO. ...
17:30
Piero Ferrari, moștenitorul imperiului Ferrari, i-a oferit soției sale de origine română, Romina Gingașu, un cadou spectaculos pentru a marca nouă ani de relație: un avion privat în valoare de 32 de milioane de euro.Piero Ferrari și Romina Gingașu, cunoscuți pentru discreția lor, au sărbătorit recent nouă ani de la începutul poveștii lor de dragoste. ...
17:00
Arrivederci, Nicolae Stanciu? „Nu mai intră în planurile clubului” » Ce se pregătește pentru mijlocașul lui Genoa # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu (32 de ani) și-ar putea încheia prematur aventura în Serie A. După numai șapte luni de când a semnat contractul până în 2027 cu Genoa, venind gratis de la Damac, căpitanul naționalei României a ajuns pe lista plecărilor, pe care antrenorul Daniele De Rossi a pus șase nume, după cum a dezvăluit presa locală.Un singur joc a prins Nicolae Stanciu sub comanda lui Daniele De Rossi, care s-ar fi lămurit deja în privința mijlocașului român. ...
17:00
17:00
„Mila lui Dumnezeu” - povești despre Ivan Patzaichin, cel care părea mai înalt și mai voinic decât era în realitate # Gazeta Sporturilor
Autorul Sorin Trâncă încearcă să răspundă la întrebarea „Cine a fost Ivan Patzaichin?” folosindu-se de armele mătăsoase și alungiute ale storytelling-ului și purtându-ne prin universul din care provenea marele canoist român, decedat în 2021, la vârsta de 71 de ani.Titlul - „Mila lui Dumnezeu”, publicat la editura Pilot Books - nu e ales deloc întâmplător. ...
16:50
Ce a realizat Adrian Mazilu după experiența din Premier League: „Mi s-a dat totul prea ușor” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mazilu, 20 de ani, transferat în această vară de Dinamo de la Brighton pentru 400.000 de euro, a vorbit pentru GSP.ro despre greșelile făcute la plecarea în străinătate, diferențele față de Premier League și motivul pentru care a ales fără ezitare oferta „câinilor”.Fotbalistul recunoaște că a plecat prea ușor de la Farul Constanța la Brighton și că abia ulterior a realizat că fotbalul de nivel înalt nu este atât de simplu pe cât părea. ...
16:50
Gabon, foarte aproape de o nouă contraperformanță » Aubameyang a marcat, dar golul său nu a fost suficient # Gazeta Sporturilor
Gabon a cedat în fața selecționatei din Mozambic, scor 2-3, în runda cu numărul #2 la Cupa Africii pe Națiuni, ediția 2025, și riscă să părăsească competiția încă din faza grupelor. Superstarul echipei, Pierre-Emerick Aubameyang (36 de ani), a punctat, dar golul său nu a fost suficient nici măcar pentru un punct.Programul complet al etapei #2 de la CAN 2025Naționala Gabonului traversează o perioadă dificilă. ...
16:40
Antrenorul Marocului, Walid Regragui, a confirmat că Achraf Hakimi este apt să înfrunte Zambia în ultima confruntare din Grupa A a Cupei Africii pe Națiuni, luni, după două partide în care a rămas pe bancă.În urma unei entorse severe la glezna stângă suferită în luna noiembrie, starul lui PSG a stat departe de teren. Totuși, Hakimi este gata să debuteze la turneul final găzduit de țara sa. ...
16:30
Ziua și cererea în căsătorie » Jucătorul FCSB-ului și-a surprins iubita de sărbători: „Cât de norocoasă pot fi?” # Gazeta Sporturilor
La o zi după ce portarul Horațiu Moldovan a cerut-o în căsătorie pe Aza Gabriela, David Miculescu (24 de ani), aripa dreapta a celor de la FCSB, s-a logodit cu iubita sa, Alexia Elena.Fotbalistul campioanei a cerut-o în căsătorie pe Alexia Elena, în timpul sărbătorilor.FOTO. ...
16:30
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la nivelul ăla nu a ajuns niciodată comentariul la noi!” # Gazeta Sporturilor
11 ediţii ale Turului Franţei a comentat Radu Naum între 1997 şi 2008, iar Radu Banciu i-a fost alături în ultimele 10. Cei doi au fost foarte premiați pentru felul interactiv și calitatea comentariului, dar Banciu, 55 de ani, spune că există un cuplu de comentatori care i-a întrecut. ...
16:10
„Coșmar” pentru roș-albaștri, erou pentru „câini”! Adrian Mutu s-a întâlnit cu el la Doha: „O zi frumoasă” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mutu, 46 de ani, își petrece Sărbătorile de iarnă la Doha în Qatar. După ce s-a întâlnit cu Cosmin Contra (Al-Arabi), „Briliantul” a asistat la antrenamentul lui Roberto Mancini (Al-Sadd) și s-a revăzut și cu Massimo Maccarone, secundul italianuluiAdrian Mutu și familia își petrec Sărbătorile de iarnă pe tărâm arab, ajungând și la Doha, în Qatar. ...
16:00
„Abramovich trebuie să plătească banii pentru Ucraina” » Andriy Shevchenko: „Avem jucători cărora le-au fost bombardate casele!” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Andriy Shevchenko a criticat dur deciziile recente care permit participarea sportivilor din Rusia și Belarus la competițiile internaționale și spune despre Roman Abramovich, fostul său patron de la Chelsea, că ar trebui să plătească Ucrainei banii proveniți din vânzarea clubului Chelsea, o dezbatere în vogă în Marea Britanie. ...
Acum 12 ore
15:40
„Boxing Day” care n-a fost. Poate că așa trebuia să se numească acest text, fiindcă anul acesta una dintre cele mai importante zile din calendarul Premier League a fost de-a dreptul banală. E inutil cred să mai reamintesc ce-a însemnat și ce înseamnă „Boxing Day” pentru atât de tradiționaliștii englezi. Pentru Premier League, ani la rândul, a fost un important argument mediatic și de marketing. ...
15:40
Allegri pune presiune pe Chivu! Interul e condamnat să câștige pentru a încheia 2025 în fruntea Seriei A # Gazeta Sporturilor
AC Milan s-a impus fără emoții pe teren propriu în fața celor de la Hellas Verona, scor 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #17 din Serie A. Astfel, „rossonerii” au urcat provizoriu pe prima poziție a clasamentului din Italia.La acest meci a fost prezent în tribune și Niklas Fullkrug, vârful în vârstă de 32 de ani care a tocmai a semnat cu gruparea de pe San Siro. El va fi disponibil pentru Max Allegri începând din 2026. ...
15:30
Antrenorul lui Tadej Pogacar, mesaj amenințător pentru adversari: „Nu îi cunoaștem adevărata limită” # Gazeta Sporturilor
În ciuda faptului că Tadej Pogacar (27 de ani) a avut un sezon excelent în ciclism, Javier Sola, antrenorul său, crede că ciclistul sloven mai are aspecte de îmbunătățit și că, deocamdată, nici măcar echipa lui nu îi cunoaște limitele.Tadej Pogacar a dominat ciclismul în 2025, reușind să devină campion european și campion mondial pentru a doua oară la rând. ...
15:30
Un dublu câștigător de Champions League, pe lista lui Juventus » E dorit de fostul său antrenor de la AS Roma # Gazeta Sporturilor
Antonio Rudiger, fundașul central care va împlini 33 de ani peste două luni, ar putea avea soarta altor apărători ai lui Real Madrid, precum Sergio Ramos, Lucas Vazquez și Nacho. Având contractul valabil până pe 30 iunie 2026, neamțul nu a fost chemat la discuții pentru a semna prelungirea, la fel nu-i exclus să se întâmple și cu căpitanul Dani Carvajal. ...
15:30
Daniel Pancu nu a rămas indiferent după ce Louis Munteanu a fost pozat în tricoul rivalei FCSB: „Eu sunt revoltat de altă situație” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, n-a rămas indifierent după ce Louis Munteanu (23 de ani) a fost pozat purtând tricoul rivalei de la FCSB. Tehnicianul a declarat că poate trece cu ușurință peste acest gest, însă l-a criticat pe elevul său pentru că a jucat fotbal pe parchet la sală, riscând să se accidenteze. ...
15:20
Malcom Edjouma nu pierde timpul » Unde vrea să se transfere după despărțirea de FCSB # Gazeta Sporturilor
Malcom Edjouma (29 de ani) ajunge la finalul contractului cu FCSB și își caută deja echipă pentru care să evolueze în cea de-a doua parte a sezonului. Despărțirea a fost confirmată, sâmbătă, de către Mihai Stoica, președinte al Consiliului de Administrație, care a dezvăluit că jucătorul nu a mai semnat prelungirea angajamentului. ...
14:50
Karim Benzema a cumpărat o lucrare de Pablo Picasso, iar presa franceză anunță „o ruptură”: „Ați observat diferența?” # Gazeta Sporturilor
Pentru a-și sărbători ziua de naștere, Karim Benzema și-a achiziționat o operă de artă semnată de Pablo Picasso, informează capital.fr. Este o achiziție de prestigiu, al cărei preț exact rămâne necunoscut, dar care ilustrează o tendință mai largă: sportivii francezi își diversifică investițiile și intră pe piața de artă, un posibil moment cheie în această direcție. ...
14:40
Atacantul „Generației de Aur” sare în apărarea lui Louis Munteanu: „În vacanță poate purta orice tricou” # Gazeta Sporturilor
Adrian Ilie (51 de ani), component al „Generației de Aur”, a comentat imaginile cu Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, care a apărut la un eveniment purtând un tricou cu rivala FCSB.Golgheterul stagiunii precedente din Superliga a fost amendat cu 10% din salariul lunar, adică 2.100 de euro, în urma imaginilor apărute. De asemenea, Munteanu a fost aspru criticat de către patronul clubului, Ioan Varga, dar și de către președintele Iuliu Mureșan. ...
14:40
A schimbat tricoul! Cum a apărut Louis Munteanu la 48 de ore de la marea controversă cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a fost implicat într-o controversă uriașă, după ce a apărut îmbrăcat în tricoul rivalei FCSB la un meci demonstrativ la Vaslui, în preajma sărbătorilor. Duminică, 28 decembrie, a avut o nouă apariție, însă de această dată a purtat un echipament diferit. ...
14:20
Incidente neplăcute la Paris pe final de an » Suporterii lui PSG au sărbătorit triumfurile spectaculoase ale echipei, dar 40 dintre ei au fost reținuți de poliție! # Gazeta Sporturilor
Paris Saint-Germain a avut parte de un an 2025 de-a dreptul spectaculos, izbutind să cucerească nu mai puțin de șase trofee, iar fanii echipei au organizat o ultimă petrecere, în care să sărbătorească reușitele favoriților lor, însă lucrurile au degenerat, iar 40 dintre ultrașii parizieni au fost arestați. ...
14:10
Marele Premiu al Turciei, aproape de revenirea în calendarul Formulei 1 » Dar cu o condiție # Gazeta Sporturilor
Marele Premiu al Turciei este aproape de a reveni în calendarul Formulei 1, însă pentru aceasta circuitul „Istanbul Park” va trebui renovat pentru a îndeplini cerințele campionatului mondial.Potrivit unor surse, organizatorii din Turcia au fost aproape de a semna un contract pe cinci ani pentru găzduirea cursei la începutul anului. ...
14:10
Ioan Andone avertizează: „Dacă nu intră dihonia, e periculoasă rău în lupta la titlu” # Gazeta Sporturilor
Ioan Andone (65 de ani), fostul antrenor de la Dinamo, CFR Cluj și Rapid, consideră că Universitatea Craiova, liderul Superligii la finalul anului 2025, va fi o echipă extrem de periculoasă în lupta la titlu, dacă oltenii vor reuși să mențină liniștea în vestiar. ...
14:00
Fostul mare baschetbalist al Stelei București a văzut performanța lui Nikola Jokic și a exclamat: „Cum să mai îndrăznești...” # Gazeta Sporturilor
Alin Savu (83 de ani), fostul mare baschetbalist al Stelei București, a rămas uimit de o performanță recentă a lui Nikola Jokic, triplul MVP din NBA, și a avut o reacție plină de modestie, comparând baschetul din prezent cu cel de acum jumătate de secol.Nikola Jokic continuă să domine liga nord-americană de baschet, ajutând-o pe Denver Nuggets să se mențină pe podiumul conferinței de vest. ...
14:00
Cântarul lui Pep Guardiola a ajuns subiect de glume » Cum a râs Erling Haaland de Gianluigi Donnarumma! # Gazeta Sporturilor
După ce Manchester City a câștigat ieri meciul în deplasare cu Nottingham Forest (2-1), jucătorii s-au distrat pe seama amenințării managerului Pep Guardiola la adresa celor ce se vor îngrășa în minivacanța de Crăciun acordată de spaniol.Guardiola anunțase trei zile libere, dar i-a avertizat pe elevii săi să nu facă excese: „Pot mânca, însă vreau să-i controlez. ...
13:40
Fostul fotbalist cu 3 aventuri la Dinamo are mare încredere în Zeljko Kopic: „Se bate la titlu cu șanse reale” # Gazeta Sporturilor
Marius Niculae (44 de ani), fost fotbalist în 3 rânduri la Dinamo, consideră că numirea lui Zeljko Kopic (48 de ani) pe banca tehnică a echipei a venit chiar la momentul potrivit.Antrenorul croat a fost adus prezentat oficial la Dinamo în data de 2 decembrie 2023, având atunci misiunea de a salva echipa de la retrogradare. „Câinii” au terminat pe loc de baraj atunci, însă au reușit menținerea în Superliga după 2-0 la general cu Csikszereda. ...
