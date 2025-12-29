FOTO Adăposturile din Fâșia Gaza, din nou inundate de ploile puternice
MainNews.ro, 29 decembrie 2025 03:20
Adăposturile improvizate din Fâșia Gaza sunt din nou inundate de ploi puternice, afectând sute de mii de palestinieni strămutați. O criză umanitară profundă se agravează, cu condiții de trai dificile și lipsuri de ajutoare. Imagini cutremurătoare surprind situația dramatică din taberele de refugiați. Adăposturile improvizate din Fâşia Gaza au fost inundate din cauza ploilor puternice … Articolul FOTO Adăposturile din Fâșia Gaza, din nou inundate de ploile puternice apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
03:50
Volodimir Zelenski a fost primit de Donald Trump la Mar-a-Lago pentru negocieri pe tema păcii în Ucraina. La prânz, oaspeții au savurat preparate americane, culminând cu un tort de ciocolată „Trump”. Liderul american a promis garanții de securitate solide pentru Ucraina, implicând și țările europene. Volodimir Zelenski a fost primit de Donald Trump la Mar-a-Lago … Articolul Zelenski savurează tort „Trump” la prânzul cu președintele american apare prima dată în Main News.
Acum o oră
03:20
Atalanta a pierdut în fața Interului cu 0-1, iar Cristi Chivu a terminat anul pe primul loc în Serie A. Lautaro a strălucit ca „eroul” echipei nerazzurre, contribuind la victoria crucială. Meciul a fost strâns, iar ambele echipe au arătat intensitate și dăruire. Detalii și analiza jocului în articol. Inter a învins Atalanta cu scorul … Articolul Inter învinge Atalanta 1-0, Lautaro salvează echipa, Chivu lider. apare prima dată în Main News.
03:20
Adăposturile improvizate din Fâșia Gaza sunt din nou inundate de ploi puternice, afectând sute de mii de palestinieni strămutați. O criză umanitară profundă se agravează, cu condiții de trai dificile și lipsuri de ajutoare. Imagini cutremurătoare surprind situația dramatică din taberele de refugiați. Adăposturile improvizate din Fâşia Gaza au fost inundate din cauza ploilor puternice … Articolul FOTO Adăposturile din Fâșia Gaza, din nou inundate de ploile puternice apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
02:50
Două elicoptere s-au ciocnit în aer deasupra Aeroportului Municipal Hammonton din New Jersey, provocând o tragedie. Un pilot a murit, iar altul a fost grav rănit. Accidentul a fost raportat la ora 11.25, iar autoritățile, inclusiv FAA, investighează cauzele coliziunii. Martorii au descris flăcări și fum. Două elicoptere s-au ciocnit în aer deasupra Aeroportului Municipal … Articolul Ciocnire în aer între două elicoptere în New Jersey: bilanțul victimelor apare prima dată în Main News.
02:20
Cristi Chivu, lider al Interului la final de an: bilanț impresionant al antrenorului român # MainNews.ro
Cristi Chivu a condus Inter Milano pe primul loc în Serie A la finalul anului 2025, după o victorie crucială împotriva Atalantei. Cu 36 de puncte, echipa sa se află în fruntea clasamentului italian, având patru victorii consecutive. Inter începe bine și în Champions League, având șanse de calificare în optimile competiției. Cristi Chivu a … Articolul Cristi Chivu, lider al Interului la final de an: bilanț impresionant al antrenorului român apare prima dată în Main News.
02:20
Solistul trupei Bosquito, Radu Almășan, a transmis un mesaj puternic despre justiție la concertul de Crăciun din Piața Constituției. Modificând versurile unei melodii, el a atras atenția asupra problemelor din sistemul judiciar românesc. Momentul a fost bine primit de public și a fost marcat de recente dezbateri despre justiție. Solistul trupei Bosquito, Radu Almășan, a … Articolul Mesajul de justiție la concertul de Crăciun din Piața Constituției apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
01:40
Donald Trump a afirmat că războiul din Ucraina s-ar putea încheia „în câteva săptămâni”, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Aceștia au discutat despre garanțiile de securitate și planul de pace. Trump a subliniat progresele semnificative în negocieri și posibilitatea colaborării europene. Donald Trump a găzduit o delegație ucraineană și a exprimat optimism … Articolul Războiul ar putea lua sfârșit în câteva săptămâni, spun analiștii apare prima dată în Main News.
01:10
Cristi Chivu și-a exprimat satisfacția după victoria Interului asupra Atalantei, care a încheiat anul pe primul loc în Serie A. Chivu a subliniat importanța menținerii concentrării și muncii de echipă, având un avans de un punct față de AC Milan. Jucătorii trebuie să continue eforturile pentru a rămâne lideri. Cristi Chivu reacționează după ce Inter … Articolul Cristi Chivu: Inter în frunte, dar „Nu e suficient” pentru titluri finale apare prima dată în Main News.
01:10
Liderii europeni, inclusiv Ursula von der Leyen, au discutat progresele negocierilor de pace dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Ei subliniază importanța garanțiilor de securitate și necesitatea încheierii rapide a războiului din Ucraina, evidențiind responsabilitatea Rusiei pentru conflict. Negocieri de pace între Donald Trump și Volodimir Zelenski la Mar-A-Lago cu lideri europeni Ursula von der … Articolul Reacțiile liderilor europeni după negocierile Trump-Zelenski în Florida apare prima dată în Main News.
00:50
Planul de pace negociat pentru Ucraina cuprinde 20 de puncte esențiale, incluzând probleme teritoriale, garanții de securitate și reconstrucția postbelică. În ciuda eforturilor lui Zelenski și Trump, Rusia a arătat puțin interes în a încheia războiul, iar chestiunile sensibile legate de Donețk rămân un obstacol major. Planul de pace negociat pentru Ucraina cuprinde 20 de … Articolul Planul de pace pentru Ucraina: 20 de puncte esențiale negociate apare prima dată în Main News.
00:40
Centura de fortărețe a Ucrainei, formată din orașe precum Sloviansk și Kramatorsk, reprezintă o apărare crucială în fața agresiunii ruse. Construită din 2014, aceasta îngreunează cucerirea Donbasului de către Rusia. Ucrainenii refuză cedarea teritoriilor, anticipând că un acord de pace ar putea fi urmat de o nouă ofensivă rusă. Vladimir Zelenski subliniază importanța problemelor teritoriale … Articolul Ce este centura de fortărețe a Ucrainei și impactul armatei ruse asupra păcii apare prima dată în Main News.
00:10
Inter Milano a obținut o victorie importantă cu 1-0 împotriva Atalantei în etapa a 16-a din Serie A, menținându-se pe primul loc în clasament cu 36 de puncte. Golul decisiv a fost marcat de Lautaro Martinez. Echipa, antrenată de Cristian Chivu, excelează cu 35 de goluri în acest sezon, având cel mai bun atac din … Articolul Inter elimină Atalanta și își păstrează primul loc în Serie A apare prima dată în Main News.
00:10
Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o întâlnire la Mar-a-Lago pentru a discuta un plan de pace revizuit în 20 de puncte. Ambii lideri au subliniat progresele încheierii războiului din Ucraina, menționând că negociările vor continua în 2026. Detalii despre garanțiile de securitate americane au fost, de asemenea, discutate. Întâlnirea dintre Donald Trump și … Articolul Trump și Zelenski anunță progrese majore în negocierile pentru pace apare prima dată în Main News.
00:00
Neprezentarea unui judecător în deliberare este considerată demisie automată, susține profesorul de drept Valerius M. Ciucă. Absența celor patru judecători de la Curtea Constituțională afectează validitatea voturilor acestora, evidențiind o posibilă dezerțiune instituțională. Decizia privind Legea pensiilor magistraților a fost amânată. Profesorul Valerius M. Ciucă afirmă că neprezentarea unui judecător în deliberare echivalează cu demisia … Articolul Neprezentarea unui judecător în deliberare: demisie automată explicată apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
23:10
Radu Drăgușin a revenit pe teren la Tottenham după o absență de 11 luni, jucând în victoria cu 1-0 împotriva lui Crystal Palace. După meci, fundașul român a afirmat că a văzut „lumina de la capătul drumului” și a subliniat cât de mult i-au lipsit fotbalul, fanii și coechipierii săi în această perioadă dificilă. Radu … Articolul Radu Drăgușin revine pe teren la Tottenham: „Am văzut lumina” apare prima dată în Main News.
23:10
Partidul premierului Albin Kurti, Vetevendosje (VV), se îndreaptă spre victoria alegerilor din Kosovo, dar este incert dacă va obține majoritatea necesară pentru a depăși impasul politic. Finanțările internaționale de 1 miliard de euro sunt în pericol din cauza crizei politice existente. Alegerile cruciale pentru viitorul țării sunt în curs. Partidul Vetevendosje, condus de Albin Kurti, … Articolul Albin Kurti câștigă alegerile în Kosovo: perspective pentru finanțări internaționale apare prima dată în Main News.
22:40
Donald Trump l-a întâmpinat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, unde a discutat despre finalizarea războiului și a promis garanții de securitate pentru Ucraina. Trump a subliniat că o dată-limită nu este stabilită, dar negocierile sunt în stadiu avansat, cu Zelenski și Putin fiind serioși în privința planului de pace. Donald Trump l-a primit … Articolul Zelenski și Trump la Mar-a-Lago: Obiectivul meu e pacea, afirmă Trump apare prima dată în Main News.
22:20
Donald Trump și Vladimir Putin au purtat o discuție telefonică de o oră și 15 minute, concentrându-se pe războiul din Ucraina și soluțiile posibile. Cei doi lideri au convenit să discute ulterior după întâlnirea lui Trump cu Zelenski. Detalii despre presiunea asupra Kievului și perspectivele economice SUA-Rusia au fost, de asemenea, discutate. Donald Trump și … Articolul Conversația dintre Trump și Putin: principalele puncte discutate în 75 de minute apare prima dată în Main News.
22:20
Suspansul asupra pensiilor magistraților continuă, după amânarea deciziei CCR. Divergențele dintre judecători și refuzul unor membri de a participa la dezbateri complică situația. Analizatorii avertizează că procesul ar putea fi tergiversat până în ianuarie, evidențiind criza constituțională și imixtiunea politică. CCR amână din nou decizia privind modificarea pensiilor magistraților, ședința fiind programată pentru 29 decembrie … Articolul Proiectul pensiilor magistraților: Suspans și tabere în ultimele zile din an apare prima dată în Main News.
22:10
Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” împotriva Arynei Sabalenka, cu 6-3, 6-3, la Coca Cola Arena din Dubai. Meciul a fost marcat de break-uri și reguli speciale, precum un teren mai mic pentru Sabalenka. Australianul a obținut o victorie surprinzătoare, iar Sabalenka își dorește revanșa pentru viitor. Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” în fața … Articolul Nick Kyrgios a învins-o pe lidera mondială în „Bătălia sexelor” la tenis apare prima dată în Main News.
22:00
Tensiunile extreme de la Curtea Constituțională a României amenință independența judecătorilor în lupta pentru pensiile magistraților. Acuzații de șantaj și bătălii politique afectează deciziile juridice, subliniind riscurile pentru statul de drept și integritatea instituțională. Urgența deciziei se intensifică. CCR se află într-o criză profundă legată de legea pensiilor pentru magistrați, generând tensiuni între rațiunea juridică … Articolul Conflict la CCR: Șantaj și proceduri controversate pentru pensiile magistraților apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
21:40
O soție supărată s-a plâns pe Reddit despre lipsa de transparență financiară a soțului ei, care nu îi dezvăluie veniturile. După nouă ani de relație și un an de căsnicie, ea se simte exclusă, mai ales după ce el a cumpărat o casă fără implicarea ei. Comentariile utilizatorilor subliniază importanța discuției financiare în cuplu. Soția … Articolul Soția descoperă secrete financiare ale soțului și se plânge online apare prima dată în Main News.
21:20
Ultimii doi ani electorali în România au dezvăluit divizările societății și tendințele iliberale. Alegerile locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale au subliniat o realitate complexă. Politologul George Jiglău analizează impactul acestora asupra viitorului politic și social al țării. Românii vor fi chemați din nou la vot în trei ani. Cei doi ani electoral în România au … Articolul Ultimii doi ani electorali: O analiză clară a realității politice actuale apare prima dată în Main News.
21:10
Radu Drăgușin a avut o revenire impresionantă în Premier League, aproape de gol în primul său meci după o lungă accidentare. Intrând pe teren în minutul 85, el a ratat o ocazie de a înscrie la prima atingere de balon, provocând reacții entuziaste din partea jurnaliștilor britanici. Detalii despre meciul Tottenham – Crystal Palace. Radu … Articolul Radu Drăgușin, aproape de gol după accidentare – reacția englezilor apare prima dată în Main News.
21:10
Forțele armate israeliene au început să utilizeze Iron Beam, un sistem de interceptare laser revoluționar, care promite să reducă drastic costurile defensive. Cu un cost de doar 4 dolari per interceptare, Iron Beam va funcționa alături de Iron Dome și va transforma apărarea aeriană a Israelului într-o nouă eră tehnologică. Forțele israeliene au primit sistemul … Articolul Israel lansează Iron Beam, sistemul de interceptare laser revoluționar apare prima dată în Main News.
21:00
Tudorel Toader, fost judecător CCR, a declarat că absența a patru judecători la ședința Curții Constituționale este o situație atipică. Aceasta a dus la lipsa de cvorum și amânarea deciziei legate de pensiile magistraților. Fără o limită a amânărilor, este posibilă repetarea acestui scenariu. Tudorel Toader, fost judecător CCR, a comentat situația neobișnuită din ședința … Articolul O situație neobișnuită: Cum am depășit provocările întâlnite apare prima dată în Main News.
20:50
Liderul rus Vladimir Putin a revendicat controlul asupra Kupiansk, dar dovezile contrazic aceste afirmații. Soldații ruși, de fapt, se retrag în grabă, iar armata ucraineană controlează orașul. Rusia folosește promovarea imaginilor pentru a genera impresia unei victorii, în ciuda realității de pe teren. Vladimir Putin a revendicat în mod repetat cucerirea orașului Kupiansk, contrazis de … Articolul Controlul Moscovei asupra Kupiansk: ruși și soldați în retragere apare prima dată în Main News.
20:40
Donald Trump a avut o conversație „foarte productivă” cu Vladimir Putin înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski, conform anunțului pe Truth Social. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a confirmat discuția, iar întâlnirea se va concentra pe planuri de pace și securitate bilaterală. Detalii despre situația economică a Rusiei au fost discutate. Donald Trump a avut … Articolul Donald Trump discută cu Vladimir Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski apare prima dată în Main News.
20:10
Mihai Stoica l-a elogiat pe Juri Cisotti, numindu-l cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc, datorită evoluțiilor sale remarcabile la FCSB. Performanța sa decisivă în meciul cu Feyenoord, unde a dat pasa de gol câteva secunde înainte de final, l-a consacrat în footballul european. Mihai Stoica l-a lăudat pe Juri Cisotti, titularul … Articolul Surpriza de proporții în fotbalul românesc: Mihai Stoica despre FCSB apare prima dată în Main News.
20:10
Critici PNL la CCR după amânarea deciziei privind pensiile magistraților. Deputatul Alexandru Muraru avertizează asupra lipsei de cvorum și responsabilității judecătorilor. PSD are, de asemenea, un rol în acest blocaj. O decizie este esențială pentru restabilirea încrederii publicului în justiție. Deputatul PNL Alexandru Muraru critică situația de la CCR privind amânarea deciziei legate de pensiile … Articolul Critici PNL către PSD după decizia CCR: responsabilitate majoră în joc apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
19:50
Donald Trump a avut o convorbire „bună și foarte productivă” cu Vladimir Putin înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski. Discuția se centrează pe un plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina, pe fondul amenințărilor lui Putin de a rezolva conflictul prin forță dacă nu se ajunge la un acord pașnic. Donald Trump … Articolul Trump discută cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski apare prima dată în Main News.
19:40
O bombă de 470 de kilograme din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită pe un șantier din centrul Belgradului. Proiectilul, fabricat în SUA, a fost neutralizat pe 28 decembrie 2025. Zona a fost evacuată înainte de dezamorsare, iar bomba urmează să fie distrusă la un poligon militar din apropiere. O bombă de 470 de … Articolul Bomba de 470 kg din al Doilea Război Mondial descoperită în Belgrad apare prima dată în Main News.
19:10
Jucătorul din Liga 1, Diego Zivulic de la Oțelul, așteaptă o ofertă de la Gigi Becali pentru FCSB. Fundașul de 32 de ani se simte pregătit să facă față provocărilor din echipa lui Becali, subliniind că este puternic atât mental, cât și fizic, în ciuda problemelor de efectiv cu care se confruntă campioana. Diego Zivulic, … Articolul Jucător Liga 1 speră la transfer FCSB: „Sunt pregătit să fac față” apare prima dată în Main News.
19:10
Ministerul Mediului a anunțat că incendiul din Sectorul 6 al Bucureștiului, de la un depozit de materiale plastice, nu a generat depășiri semnificative ale particulelor în aer, conform stațiilor de monitorizare. Locuitorii din zonele afectate sunt sfătuiți să respecte mesajele RO-Alert și să evite expunerea prelungită în aer liber. Incendiul a izbucnit la un depozit … Articolul Stațiile de monitorizare a poluării din Militari după incendiu: rezultate relevante apare prima dată în Main News.
19:00
Avocatul Adrian Toni Neacșu afirmă că CCR nu mai garantează supremația Constituției în România, numind situația actuală un eșec al constituționalismului. Criticând controlul politic asupra judecătorilor, el subliniază că acest fenomen amenință democrația și integritatea constituțională, lăsând protecția legislației vulnerabilă. Avocatul Adrian Toni Neacșu afirmă că Curtea Constituțională nu mai garantează supremația Constituției în România … Articolul Curtea a renunțat la supremația Constituției în România apare prima dată în Main News.
18:40
Iranul a declarat că este într-un război total cu Statele Unite, Israel și Europa, subliniind complexitatea actualei confruntări comparativ cu războiul Iran-Irak. Sancțiunile internaționale și politica de „presiune maximă” a lui Trump afectează grav economia țării, cu o inflație anuală de 42%. Tensiunile au dus la atacuri reciproce devastatoare. Iranul se consideră într-un război total … Articolul Iranul declară „război total” împotriva SUA, Israel și Europa apare prima dată în Main News.
18:10
Mozambic a învins Gabon cu 3-2 în Grupa F a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, disputat pe Stade Adrar din Agadir, Maroc. Golurile lui Faisal Bangar, Geny Catamo și Diogo Calila aduc speranțe de calificare, în timp ce Gabon rămâne fără puncte. Cote d’Ivoire și Camerun se vor confrunta în aceeași grupă. Mozambic a învins … Articolul Mozambic – Gabon 3-2: Calificare în fazele eliminatorii ale Cupei Africii apare prima dată în Main News.
18:10
Zeci de parlamentari din România nu au intervenit deloc în plen în 2025, deși primesc salarii de 11.000 lei pe lună. Dintre cei 463, 22 sunt membri PSD, 15 de la PNL și alții de la AUR, USR și UDMR. În contrast, liderii au avut sute de intervenții. Descoperă detalii despre absențele din dezbateri! 22 … Articolul Parlamentari tăcuți în 2025: 11.000 lei salariu fără contribuții în plen apare prima dată în Main News.
17:40
Prognozele pentru ianuarie 2026 arată temperaturi mai scăzute decât normalul în Europa și America de Nord, cauzate de aer rece din regiunile polare. Un vortex polar perturbat va genera condiții meteorologice aspre, inclusiv ninsori semnificative. Așteptați-vă la o iarnă severă și temperaturi extreme. Temperaturi scăzute prevăzute în Europa și America de Nord în ianuarie 2026 … Articolul Minimele anunțate în Europa sunt mai mici decât normalul perioadei apare prima dată în Main News.
17:10
Sinuciderea în rândul adolescenților devine un fenomen alarmant, iar educația cinematografică poate oferi o soluție. Articolul analizează cauzele acestei crize, impactul social media și rolul filmelor în identificarea și gestionarea emoțiilor. Descoperă cum arta poate ajuta copiii să-și exprime furia și să prevină tragediile. Rata sinuciderilor și tentativelor de suicid în rândul copiilor și adolescenților … Articolul Sinuciderea adolescenților: Cum ne ajută cinemaul să înțelegem victimele apare prima dată în Main News.
17:10
Bolojan a tăiat indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap și cei care suferă de HIV/SIDA, stârnind critici vehemente din partea jurnalistei Ioana Ulmeanu și a Federației UNOPA. Această decizie a Guvernului lasă oameni vulnerabili și mai vulnerabili în pragul unei crize severe de suport. Bolojan a decis tăierea indemnizației de hrană pentru … Articolul Bolojan reduce ajutoarele alimentare pentru 137 de copii vulnerabili apare prima dată în Main News.
17:00
David Popovici anunță Sprint With The Stars, o competiție dedicată probelor de 50 m sprint la înot. În fiecare finală, un înotător de clasă mondială va concura alături de cei mai rapizi sportivi din fiecare categorie de vârstă. Evenimentul promite un show impresionant cu efecte speciale și o experiență memorabilă pentru spectatori. Competiția Sprint With … Articolul David Popovici anunță Sprint With The Stars: Înoată cu campioni mondiali! apare prima dată în Main News.
16:50
Impactul inteligenței artificiale asupra YouTube este tot mai evident, cu canale care generează conținut captivant și de multe ori de calitate scăzută. Studiul Kapwing arată că multe dintre videoclipurile recomandate utilizatorilor noi provind din această categorie, iar popularitatea globală a canalelor AI continuă să crească. Un studiu a analizat 15.000 de canale YouTube, dintre care … Articolul Recomandările YouTube pentru conturi noi: ce să aștepți apare prima dată în Main News.
16:50
Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a afirmat că duminica nu se judecă nicăieri în lume, comentând amânarea deciziei privind pensiile magistraților. CCR a suspendat din nou hotărârea, subliniind dificultățile în obținerea cvorumului necesar pentru pronunțarea unei decizii definitive. Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a declarat că duminica nu se judecă în lume … Articolul Duminica, zi fără judecată în întreaga lume apare prima dată în Main News.
16:30
UE își reafirmă sprijinul pentru Ucraina înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Liderii europeni discută despre financiare, sancțiuni și reconstrucție. Ursula von der Leyen subliniază importanța unei păci durabile și a aderării Ucrainei la UE. Detalii despre planul de pace și garanțiile de securitate. Ursula von der Leyen și Antonio Costa au discutat … Articolul UE stabilește obiective înainte de întâlnirea Trump-Zelenski apare prima dată în Main News.
16:10
Cod roșu de vreme extremă a fost emis pentru Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele de vânt vor depăși 120 km/h și ninsorile vor reduce vizibilitatea aproape la zero. Alte zone din România se află sub cod galben și portocaliu de vânt puternic și ninsori viscolite. Pregătiți-vă pentru condiții severe. Avertizare cod roșu de … Articolul Cod roșu de vreme extremă în România: 24 ore de vreme severă în mai multe zone apare prima dată în Main News.
16:10
Zeci de parlamentari din România, în 2025, nu au luat cuvântul în plen, primind totuși salarii de 11.000 lei pe lună. 22 dintre aceștia fac parte din PSD, PNL, AUR și USR. În contrast, liderii Camerei Deputaților și Senatului au avut sute de intervenții, evidențiind discrepanța dintre salarii și activitate parlamentară. 22 de parlamentari nu … Articolul Parlamentari tăcuți în 2025: salarii de 11.000 lei fără contribuții în plen apare prima dată în Main News.
16:00
Planul de 20 de puncte pentru pace între Ucraina și Rusia, discutat de Trump și Zelenski, are potențialul de a încheia conflictul. Documentul include garanții de securitate, statusul Ucrainei în UE, expedierea intervenției umanitare și soluția pentru centrala nucleară de la Zaporojie. Proiectul de pace în 20 de puncte va fi discutat între Zelenski și … Articolul Planul de 20 de puncte pentru pace: discuții Trump-Zelenski despre război apare prima dată în Main News.
16:00
Adrian Mutu a evaluat antrenorii români, numindu-l pe Ioan Ovidiu Sabău cel mai bun din Superliga, datorită rezultatelor sale cu U Cluj. În schimb, despre Cristi Chivu, actualul antrenor al Inter Milano, a spus că nu a realizat nimic semnificativ încă, fiind la începutul carierei sale de tehnician. Adrian Mutu îl consideră pe Ioan Ovidiu … Articolul Adrian Mutu îl desființează pe Cristi Chivu: „E doar la Inter!” apare prima dată în Main News.
15:40
Experții din filmul ‘The Big Short’, Danny Moses, Vinny Daniel și Porter Collins, își prezic evoluțiile macroeconomice pentru 2026. Aceștia anticipează o creștere a aurului, odată cu slăbirea dolarului american, și sugerează oportunități în piețele emergente, în special în China și Brazilia. Descoperă prognozele lor detaliate! Michael Burry și alți traderi din ‘The Big Short’ … Articolul Oracolele crizei din 2008 își pun pariurile pentru 2026 apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.