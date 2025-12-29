Obiceiuri şi superstiţii de Anul Nou. Ce trebuie să avem la noi în noaptea dintre ani pentru noroc şi belşug

19:50

Meteorologii au emis un cod roşu valabil pentru 24 de ore pe crestele înalte ale munţilor. Vântul care bate cu 120 de kilometri pe oră a spulberat deja un centru de asistenţă medicală, din Gorj. Iar la Rânca nu se mai poate urca în staţiune. Turiştii sunt ajutaţi de pluguri pentru a putea pleca. Viscolul a afectat şi Transilvania şi Moldova, unde copacii au căzut peste maşini şi chiar şi peste un spital. La mare, porturile sunt închise, iar nisipul a îngheţat la mal.