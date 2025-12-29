Obiceiuri şi superstiţii de Anul Nou. Ce trebuie să avem la noi în noaptea dintre ani pentru noroc şi belşug
ObservatorNews, 29 decembrie 2025 07:50
Simboluri, colinde şi obiceiuri păgâne marchează, în datina românească, ultima zi a anului vechi şi în prima a celui nou. Superstiţiile fac noaptea de anul nou şi mai amuzantă. Cine ţine cont de ele are de bifat o listă lungă: să mănânce struguri, peşte, să se sărute sub vâsc şi să aibă bani în buzunar. Aşa o să avem parte de noroc, iubire şi prosperitate.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum o oră
07:50
Cod galben şi roşu de ninsori şi viscol puternic. Rafalele de vânt ajung la peste 120 km pe oră # ObservatorNews
Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de cod galben, portocaliu și cod roșu pentru ninsori viscolite și intensificări puternice ale vântului, cu rafale de peste 120 km/h în zonele montane. Fenomenele vor afecta mare parte din țară în perioada 28 - 29 decembrie 2025.
07:50
Trump, după întâlnirea cu Zelenski: Lucrurile merg foarte bine, dar rămân două probleme "spinoase" # ObservatorNews
Donald Trump, președintele SUA, a afirmat duminică, după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago, Florida, că s-au înregistrat progrese importante în direcția încheierii conflictului, potrivit News.ro.
07:50
Obiceiuri şi superstiţii de Anul Nou. Ce trebuie să avem la noi în noaptea dintre ani pentru noroc şi belşug # ObservatorNews
Simboluri, colinde şi obiceiuri păgâne marchează, în datina românească, ultima zi a anului vechi şi în prima a celui nou. Superstiţiile fac noaptea de anul nou şi mai amuzantă. Cine ţine cont de ele are de bifat o listă lungă: să mănânce struguri, peşte, să se sărute sub vâsc şi să aibă bani în buzunar. Aşa o să avem parte de noroc, iubire şi prosperitate.
07:30
Horoscop 30 decembrie 2025. Finalul de an vine cu energie pozitivă pentru toate zodiile. Berbecii acționează cu încredere, Gemenii primesc vești bune, iar Capricornii iau decizii strategice care le oferă siguranță pe termen lung.
Acum 12 ore
21:40
Două elicoptere s-au prăbuşit în New Jersey după ce au intrat în coliziune. Unul dintre piloţi a murit # ObservatorNews
Două elicoptere s-au prăbușit, duminică, în New Jersey, în ceea ce autoritățile federale spun că a fost o coliziune în aer. O persoană și-a pierdut viața, iar alta a fost rănită grav.
21:30
Trump spune că negocierile sunt în faza lor finală: Vor fi garanţii de securitate. Europenii vor fi implicaţi # ObservatorNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a primit duminică pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski la reşedinţa sa privată din Florida. Cei doi discută despre eforturile de încheiere a conflictului dintre Rusia şi Ucraina, transmite dpa, citat de Agerpres.
20:40
Şedinţă tensionată la CCR pe legea pensiilor speciale. De ce au plecat cei 4 judecători numiţi de PSD # ObservatorNews
Şedinţă cu scântei astăzi la Curtea Constituţională pe legea pensiilor magistraţilor. Judecătorii CCR nu au reuşit să ajungă la un acord privind sesizarea Înaltei Curţi.
20:20
Viaţa şi cariera actriţei Brigitte Bardot. Emmanuel Macron: "Plângem moartea unei legende a secolului" # ObservatorNews
Brigitte Bardot s-a stins din viaţă, astăzi, la 91 de ani. Muza cinematografiei franceze, considerată cea mai frumoasă femeie a secolului 20, Bardot şi-a dedicat viaţa filmelor şi luptei pentru drepturile animalelor. La sfârşitul anilor '90, actriţa a venit în România ca să convingă autorităţile să sterilizeze câinii fără stăpân. A donat bani şi a adoptat mai mulţi câini maidanezi din Capitală.
20:20
Tragedie în largul plajei Copacabana, din Brazilia. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apă, chiar sub privirile oamenilor. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum aeronava cade în apele oceanului. Pilotul a fost scos fără viaţă de salvamari. Autorităţile au deschis o anchetă pentru a afla cauza accidentului.
20:10
2025, anul despărţirilor la Hollywood. Ce cupluri şi-au luat adio după ani de căsnicie # ObservatorNews
2025 a transformat poveştile de dragoste de la Hollywood în scenarii neaşteptate. Relaţii considerate perfecte s-au spulberat sub ochii fanilor. Katy Perry şi Orlando Bloom s-au despărţit după o relaţie de aproape 10 ani. O veste care a picat ca un şoc a fost şi divorţul dintre Keith Urban şi Nicole Kidman. Şi Jessica Alba a pus capăt unei căsnicii de 16 ani.
20:10
Depozit din Militari, ars din temelii: "Sunt adăpostite foarte multe materiale combustibile" # ObservatorNews
Un depozit din cartierul Militari a ars din temelii. Întreaga hală, de peste 6.000 de metri pătrați, s-a făcut scrum în mai puțin de două ore. Pompierii au reușit să evite o explozie, după ce au evacuat zeci de butelii din interior. Salvatorii au stins flăcările cu roboți din cauza riscurilor mari de prăbușire. Fumul negru a acoperit cartierul, iar autorităţile au dat două mesaje RoAlert.
20:10
Accident mortal cu 24 de ore înaintea căsătoriei. Tragedia de la Botoşani a distrus un cuplu şi a marcat altul # ObservatorNews
Tragedie la ieşirea din Botoşani. O tânără de 23 de ani, care urma să se căsătorească peste câteva luni, a murit într-un accident cumplit. Maşina în care era a intrat pe contrasens și s-a izbit puternic de un alt autoturism. Ca o coincidenţă cruntă, în maşină era un cuplu care urma să se căsătorească fix azi. Ziua nunții o petrec în spital. În total, patru persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor.
20:00
După masa de Crăciun, distracţia s-a mutat pe gheaţă: "Este senzaţional, este soare, este cald" # ObservatorNews
Distracţie pe gheaţă. Zăpada lipseşte, aşa că a fost aglomeraţie pe patinoarele din Capitală. Copiii au transformat rapid alunecuşul pe gheaţă într-un teren de joacă, iar părinţii s-au bucurat să le îndrume paşii.
20:00
Drama tatălui celor 2 fraţi din Vaslui care au murit înecaţi. A încercat să îi salveze, însă a ajuns la spital # ObservatorNews
Moarte cumplită pentru doi fraţi din Vaslui. Au mers seara trecută să se joace pe un lac de acumulare, însă gheaţa subţire a cedat sub greutatea băiatului de 12 ani. Sora lui, cu doi ani mai mare, a sărit să-l ajute, dar a alunecat la rândul ei în apă. Ambii au fost crescuţi doar de tată. La auzul veştii, bărbatul de 43 de ani a încercat să se arunce în lac după copii şi a ajuns la spital.
19:50
Vreme extremă în mai multe regiuni. Vântul puternic a făcut ravagii la munte, în Moldova și pe litoral # ObservatorNews
Meteorologii au emis un cod roşu valabil pentru 24 de ore pe crestele înalte ale munţilor. Vântul care bate cu 120 de kilometri pe oră a spulberat deja un centru de asistenţă medicală, din Gorj. Iar la Rânca nu se mai poate urca în staţiune. Turiştii sunt ajutaţi de pluguri pentru a putea pleca. Viscolul a afectat şi Transilvania şi Moldova, unde copacii au căzut peste maşini şi chiar şi peste un spital. La mare, porturile sunt închise, iar nisipul a îngheţat la mal.
19:30
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu # ObservatorNews
Crimă ca-n filme la Sibiu! O femeie este acuzată că şi-a ucis mama pentru a pune mâna pe avere. Complice i-a fost prietena cea mai bună, asistentă medicală, care i-a făcut rost de sedative. După ce şi-a îngropat mama, femeia i-a vândut bunurile şi a plecat în Dubai. Poliţiştii au pus informaţiile cap la cap şi au reţinut-o acum, când s-a întors în ţară să mai vândă o casă pentru care ceruse un milion de euro.
Acum 24 ore
19:20
Donald Trump anunţă că a stat de vorbă cu Vladimir Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a anunțat că a avut un apel telefonic cu omologul său rus, Vladimir Putin. Convorbirea dintre cei doi a avut loc înainte ca Trump să se vadă cu Zelenski mai târziu, în cursul zilei.
18:50
Bulgaria trece la euro: "Preţurile vor creşte. Aşa mi-au spus prietenii care locuiesc în Europa de Vest" # ObservatorNews
Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care adoptă moneda unică europeană, o integrare care provoacă îngrijorări în rândul unor locuitori, care se tem că euro va alimenta inflaţia şi va accentua instabilitatea politică.
18:40
Propaganda rusă ameninţă Europa cu atacuri nucleare: "Europa și Ucraina ar fi fumegat de cenușă radioactivă" # ObservatorNews
Donald Trump și Volodimir Zelenski se întâlnesc pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, în timp ce un comentator rus afirmă că majoritatea rușilor ar fi în favoarea lansării de atacuri nucleare asupra Europei.
17:40
Revolta unei femei care nu ştie cât câştigă soţul: "A cumpărat noua noastră casă fără ca eu să ştiu" # ObservatorNews
Finanțele sunt întotdeauna un subiect dificil pe care oamenii nu vor să îl discute. Totuși, s-ar putea presupune că dacă cineva își va dezvălui salariul anual, acela ar fi soțul/soția - ei bine, nu în această căsnicie.
17:20
Vremea de mâine 29 decembrie. Vânt puternic în sud și est şi ninsori slabe în nord. Maxime de 6 grade # ObservatorNews
Vremea se menține rece și vântoasă în mare parte a țării, cu rafale ce vor atinge 70 km/h în zonele estice și sudice. Cerul va fi variabil, cu fulguieli izolate în timpul zilei, însă noaptea sunt așteptate ninsori slabe în regiunile nordice. Temperaturile maxime vor urca până la 6 grade, iar cele minime vor coborî spre -11 grade.
17:10
Ce să nu spui niciodată lui ChatGPT. Dezvoltarea inteligenţei artificiale accelerează, experţii avertizează # ObservatorNews
Chatboții bazați pe inteligență artificială, precum ChatGPT, Google Gemini sau Microsoft Copilot, sunt tot mai folosiți pentru muncă, educație și viața de zi cu zi. Deși aceste instrumente pot oferi răspunsuri rapide și personalizate, ele ridică și riscuri serioase de confidențialitate și securitate a datelor. Specialiștii avertizează că anumite informații nu ar trebui niciodată partajate cu un chatbot AI.
17:00
Revelion fără stres pentru blănoși şi stăpâni. Cât costă o noapte la hotelul pentru animale # ObservatorNews
Sărbătorile de iarnă vin cu o grijă în plus pentru stăpânii de animale care nu le pot lua cu ei în vacanță. În lipsă de alte soluții, mulți dintre ei aleg să le lase la hoteluri și pensiuni specializate care sunt deschise și de Anul Nou. Putem spune că și cățeii petrec Revelionul cu prietenii.
17:00
Armistițiu local Rusia-Ucraina la Zaporojie. Începe repararea liniilor electrice lângă centrala nucleară # ObservatorNews
Lucrările de reparație la o linie electrică esențială din apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), aflată sub ocupație rusă, au început în urma unui armistițiu localizat, menit să permită tehnicienilor efectuarea lucrărilor, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) pe 28 decembrie, scrie Kyiv Independent.
16:50
O nouă formă de diabet, recunoscută la nivel internaţional: "Aproape la fel de frecvent ca HIV/SIDA" # ObservatorNews
Anul acesta, Federația Internațională de Diabet (IDF) a recunoscut oficial o a cincea formă de diabet, după decenii de controverse. Acum îndeamnă alte autorități din domeniul sănătății, precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS), să urmeze exemplul.
16:20
Vânt extrem la Rânca. Avertizarea salvamontiştilor: O secundă de neatenție poate să ducă la un eveniment fatal # ObservatorNews
La Rânca, vântul puternic a provocat și distrugeri. Un punct de prim-ajutor al salvamontiștilor a fost spulberat de rafale. Turiștii sunt sfătuiți să stea departe de crestele montane și să rămână în stațiunile turistice. Iată recomandările salvamontiştilor pentru cei aflaţi la munte în aceste zile.
16:20
Marea Britanie şi Germania semnează un acord pentru achiziţia de artilerie avansată # ObservatorNews
Marea Britanie a anunțat, duminică, că a semnat un contract de achiziții publice cu Germania, în valoare de 70 de milioane de dolari, pentru achiziționarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate, care pot trage în mișcare și pot lovi ținte aflate la o distanță de peste 70 km.
16:00
A crezut că are o simplă răceală, dar vestea primită i-a schimbat viața: "Am avut noroc că a mai trăit 2 ani" # ObservatorNews
Kieran Shingler, un tânăr britanic de 26 de ani, a sfârșit tragic după ce a fost diagnosticat cu o boală cumplită, pe care inițial a confundat-o cu gripa. Totul a început în 2022, când Kieran a început să aibă dureri de cap, dureri în gât și nas care curgea. El și partenera sa, Abbie Henstock, au făcut un test Covid, dar rezultatul a fost negativ.
15:50
Pericolul ascuns din salata ambalată: "Unul dintre cele mai riscante articole din magazin" # ObservatorNews
Probabil cumperi unele produse alimentare pentru comoditate, pentru a economisi câțiva pași atunci când vine momentul să pregătești o masă. Verdeața pre-spălată în pungi, cum ar fi salata verde sau spanacul, par o alegere evidentă dacă încerci să mănânci nutritiv.
15:50
2 frați din Vaslui, morţi după ce gheaţa s-a rupt sub ei. Se jucau pe lacul înghețat: "Niște copii liniştiţi" # ObservatorNews
În Vaslui, o altă tragedie îndoliază o comunitate întreagă. Doi fraţi au murit în a treia seară de Crăciun. Se jucau pe lacul îngheţat din localitatea Tăcuta, însă gheaţa s-a rupt şi băiatul de 12 ani a căzut în apa rece. Sora lui mai mare a încercat să-l salveze, însă a avut acelaşi destin.
15:30
Alimentele şi produsele pe care neurologii le evită pe cât posibil. Cum să îţi păstrezi creierul tânăr # ObservatorNews
Când ne gândim la îmbunătățirea sănătății creierului nostru, ne gândim adesea la activități care stimulează mintea, cum ar fi jocurile de cuvinte încrucișate, Sudoku sau altele. Dar o minte ascuțită implică mult mai mult decât jocuri pentru creier: obiceiurile zilnice joacă un rol important și în sănătatea creierului, începând cu dieta.
15:20
Destin frânt la 23 de ani. Maria a murit într-un accident cumplit în Botoşani, cu câteva luni înainte de nuntă # ObservatorNews
Tragedie la ieşirea din municipiul Botoşani. Sâmbătă seara, o fată de 23 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier, cu doar nouă luni înainte de nuntă. Maria se afla pe locul din dreapta, iar șoferul ar fi intrat pe contrasens și s-ar fi izbit de un autoturism care circula regulamentar.
14:20
Porturile de la Marea Neagră, închise din cauza rafalelor de vânt de până la 70 km/h și a vremii severe # ObservatorNews
Vreme rea e şi la malul mării, unde porturile au fost din nou închise. Vântul suflă la rafală cu până la 70 de kilometri pe oră și se anunță și ninsori viscolite.
14:00
Nicuşor Dan, despre sir George Iacobescu: "Performanța românească poate deveni o sursă de inspirație" # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan afirmă într-o postare pe Facebook că parcursul profesional remarcabil al lui Sir George Iacobescu, românul care a contribuit decisiv la dezvoltarea cartierului financiar Canary Wharf din Londra, demonstrează că performanța românească poate deveni o sursă de inspirație și o poveste de succes oriunde în lume.
13:50
Femeia care şi-a ucis mama pentru avere, plănuise totul luni de zile. Urma să înceapă o viaţă de lux în Dubai # ObservatorNews
O femeie din Sibiu este acuzată că şi-a ucis mama ca să-i vândă averea şi să trăiască în lux, în Dubai. Potrivit anchetatorilor, crima, care a avut loc în urmă cu un an şi jumătate, a fost îndelung premeditată iar complicele femeii ar fi fost o asistentă medicală. Victima a fost omorâtă cu un sedativ puternic.
13:50
Vulcanul Etna a erupt după aproape 30 de ani. Lava a fost aruncată la sute de metri în aer # ObservatorNews
Spectacol al naturii pe insula italiană Sicilia. Vulcanul Etna a erupt. EA: Râuri de lavă au fost aruncate în aer până la 400 de metri înălţime, iar fumul gros a fost purtat kilometri întregi de vânt.
13:30
Incendiu puternic pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Un depozit a fost cuprins de flăcări # ObservatorNews
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, în Sectorul 6 al Capitalei. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați și generează degajări mari de fum.
13:10
Mașină cuprinsă de flăcări în mers, pe o stradă din Slatina. Incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit # ObservatorNews
Pompierii Detașamentului Slatina au intervenit de urgență în municipiul Slatina, pe strada Cireașov, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat în mers.
13:00
Tânăr din Maramureş, prins de două ori în aceeași noapte conducând beat, fără permis şi cu ITP-ul expirat # ObservatorNews
Un tânăr de 24 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat de polițiști de două ori în aceeași noapte încălcând normele de circulație. A condus beat, cu ITP-ul expirat, iar apoi cu permisul suspendat.
12:30
Cina comunitară, bucuria Crăciunului la Bistrița. Localnicii și turiștii au sărbătorit ca o mare familie # ObservatorNews
A fost o seară memorabilă în Bistriţa. Centrul orașului s-a umplut de oameni veniți să retrăiască sărbătorile de altădată. Aceştia au uitat de frig şi au pregătit o cină festivă, alături de cei dragi, dar și de turiştii fascinaţi. Înconjuraţi de prieteni, bucate şi băuturi tradiţionale, dar şi multe poveşti, cu toţii au avut parte de o cină de neuitat.
12:10
Traversarea cu bacul între Bulgaria și România, pe ruta Oryahovo-Bechet, suspendată din cauza vremii # ObservatorNews
Traversarea Dunării cu bacul, la punctul de frontieră Oryahovo (Bulgaria) - Bechet (România), a fost suspendată temporar din cauza vremii, informează News.ro.
12:10
Spiritul Crăciunului pe patru roți, la Corod. Mașinile decorate au luminat satul în a treia zi de sărbătoare # ObservatorNews
Tradiţie păstrată cu sfinţenie pentru localnicii din comuna gălăţeană Corod. Ca în fiecare an, în a treia zi de Crăciun, pasionații de mașini şi-au transformat autovehiculele în adevărate podoabe de sărbătoare.
12:10
Vântul puternic face ravagii în Botoşani. Un copac s-a prăbuşit peşte acoperişul unui spital din Darabani # ObservatorNews
Pompierii au intervenit în această dimineață în orașul Darabani din judeţul Botoşani pentru îndepărtarea unui copac rupt de vânt, care a căzut pe acoperișul spitalului din localitate. Alarma a fost dată de angajații unității medicale, care au semnalat riscul iminent de spargere a geamurilor și de avariere a aparatelor de aer condiționat montate pe clădire.
12:00
A murit Brigitte Bardot. Legendara actriţă, emblematică cinematografiei franceze, avea 91 de ani # ObservatorNews
Brigitte Bardot, considerată de mulți "cea mai frumoasă femeie a secolului XX", a murit la vârsta de 91 de ani. Actriță emblematică pentru cinematografia franceză, Bardot s-a retras din lumea filmului în 1973, după o carieră strălucită în care a captivat publicul cu farmecul și energia ei.
12:00
Bucureştenii care au nevoie să se relaxeze câteva ore, după nebunia produsă de minivacanţa de Crăciun, trebuie să ştie că luni, 5 mai 2025, sunt programate mai multe evenimente interesante în Bucureşti.
12:00
29 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 29 decembrie de-a lungul timpului.
12:00
29 decembrie, Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Luni, 29 decembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
11:40
Delfinariul din Constanța, în incertitudine pentru 2026: contractele cu Ucraina, pe cale să expire # ObservatorNews
Pentru cei aflați pe litoral, o activitate ideală pentru întreaga familie este o vizită la Delfinariu, mai ales că în această perioadă copiii se bucură de vacanță. La finalul anului, însă, expiră contractul cu partenerii din Ucraina, iar managerul complexului depune eforturi uriaşe pentru a găsi o soluție. Până atunci, publicul se mai poate bucura de mai multe show-uri de excepție.
11:10
Un autocar plin cu pasageri a căzut 100 de metri într-o prăpastie, pe autostradă. 15 morţi, în Guatemala # ObservatorNews
Tragedie în Guatemala! Cel puţin 15 persoane au murit după ce un autocar a căzut într-o prăpastie pe o autostradă. Accidentul s-a produs după ce şoferul vehiculului ar fi pierdut controlul volanului. Autobuzul a căzut aproximativ 100 metri într-o râpă. Preşedintele ţării a declarat 3 zile de doliu naţional.
11:00
Europa și SUA, lovite de fenomene meteo extreme: cod roşu de ploi torențiale în Spania, viscol în New York # ObservatorNews
Mai multe oraşe din Spania au fost devastate de inundaţii de proporţii. În Malaga şi Marbella e cod roşu de ploi torenţiale. Iar în Catalonia, o femeie a ajuns la spital după ce, din cauza vântului, un stâlp s-a prăbuşit peste ea. Probleme sunt şi peste Ocean, după ce o furtună de zăpadă a paralizat New-York-ul.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.