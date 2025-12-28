Vremea de mâine 29 decembrie. Vânt puternic în sud și est şi ninsori slabe în nord. Maxime de 6 grade

11:40

Pentru cei aflați pe litoral, o activitate ideală pentru întreaga familie este o vizită la Delfinariu, mai ales că în această perioadă copiii se bucură de vacanță. La finalul anului, însă, expiră contractul cu partenerii din Ucraina, iar managerul complexului depune eforturi uriaşe pentru a găsi o soluție. Până atunci, publicul se mai poate bucura de mai multe show-uri de excepție.