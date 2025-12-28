Vremea de mâine 29 decembrie. Vânt puternic în sud și est şi ninsori slabe în nord. Maxime de 6 grade
ObservatorNews, 28 decembrie 2025 17:20
Vremea se menține rece și vântoasă în mare parte a țării, cu rafale ce vor atinge 70 km/h în zonele estice și sudice. Cerul va fi variabil, cu fulguieli izolate în timpul zilei, însă noaptea sunt așteptate ninsori slabe în regiunile nordice. Temperaturile maxime vor urca până la 6 grade, iar cele minime vor coborî spre -11 grade.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
17:40
Revolta unei femei care nu ştie cât câştigă soţul: "A cumpărat noua noastră casă fără ca eu să ştiu" # ObservatorNews
Finanțele sunt întotdeauna un subiect dificil pe care oamenii nu vor să îl discute. Totuși, s-ar putea presupune că dacă cineva își va dezvălui salariul anual, acela ar fi soțul/soția - ei bine, nu în această căsnicie.
Acum 30 minute
17:20
Vremea de mâine 29 decembrie. Vânt puternic în sud și est şi ninsori slabe în nord. Maxime de 6 grade # ObservatorNews
Vremea se menține rece și vântoasă în mare parte a țării, cu rafale ce vor atinge 70 km/h în zonele estice și sudice. Cerul va fi variabil, cu fulguieli izolate în timpul zilei, însă noaptea sunt așteptate ninsori slabe în regiunile nordice. Temperaturile maxime vor urca până la 6 grade, iar cele minime vor coborî spre -11 grade.
Acum o oră
17:10
Ce să nu spui niciodată lui ChatGPT. Dezvoltarea inteligenţei artificiale accelerează, experţii avertizează # ObservatorNews
Chatboții bazați pe inteligență artificială, precum ChatGPT, Google Gemini sau Microsoft Copilot, sunt tot mai folosiți pentru muncă, educație și viața de zi cu zi. Deși aceste instrumente pot oferi răspunsuri rapide și personalizate, ele ridică și riscuri serioase de confidențialitate și securitate a datelor. Specialiștii avertizează că anumite informații nu ar trebui niciodată partajate cu un chatbot AI.
17:00
Revelion fără stres pentru blănoși şi stăpâni. Cât costă o noapte la hotelul pentru animale # ObservatorNews
Sărbătorile de iarnă vin cu o grijă în plus pentru stăpânii de animale care nu le pot lua cu ei în vacanță. În lipsă de alte soluții, mulți dintre ei aleg să le lase la hoteluri și pensiuni specializate care sunt deschise și de Anul Nou. Putem spune că și cățeii petrec Revelionul cu prietenii.
17:00
Armistițiu local Rusia-Ucraina la Zaporojie. Începe repararea liniilor electrice lângă centrala nucleară # ObservatorNews
Lucrările de reparație la o linie electrică esențială din apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), aflată sub ocupație rusă, au început în urma unui armistițiu localizat, menit să permită tehnicienilor efectuarea lucrărilor, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) pe 28 decembrie, scrie Kyiv Independent.
16:50
O nouă formă de diabet, recunoscută la nivel internaţional: "Aproape la fel de frecvent ca HIV/SIDA" # ObservatorNews
Anul acesta, Federația Internațională de Diabet (IDF) a recunoscut oficial o a cincea formă de diabet, după decenii de controverse. Acum îndeamnă alte autorități din domeniul sănătății, precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS), să urmeze exemplul.
Acum 2 ore
16:20
Vânt extrem la Rânca. Avertizarea salvamontiştilor: O secundă de neatenție poate să ducă la un eveniment fatal # ObservatorNews
La Rânca, vântul puternic a provocat și distrugeri. Un punct de prim-ajutor al salvamontiștilor a fost spulberat de rafale. Turiștii sunt sfătuiți să stea departe de crestele montane și să rămână în stațiunile turistice. Iată recomandările salvamontiştilor pentru cei aflaţi la munte în aceste zile.
16:20
Marea Britanie şi Germania semnează un acord pentru achiziţia de artilerie avansată # ObservatorNews
Marea Britanie a anunțat, duminică, că a semnat un contract de achiziții publice cu Germania, în valoare de 70 de milioane de dolari, pentru achiziționarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate, care pot trage în mișcare și pot lovi ținte aflate la o distanță de peste 70 km.
16:00
A crezut că are o simplă răceală, dar vestea primită i-a schimbat viața: "Am avut noroc că a mai trăit 2 ani" # ObservatorNews
Kieran Shingler, un tânăr britanic de 26 de ani, a sfârșit tragic după ce a fost diagnosticat cu o boală cumplită, pe care inițial a confundat-o cu gripa. Totul a început în 2022, când Kieran a început să aibă dureri de cap, dureri în gât și nas care curgea. El și partenera sa, Abbie Henstock, au făcut un test Covid, dar rezultatul a fost negativ.
15:50
Pericolul ascuns din salata ambalată: "Unul dintre cele mai riscante articole din magazin" # ObservatorNews
Probabil cumperi unele produse alimentare pentru comoditate, pentru a economisi câțiva pași atunci când vine momentul să pregătești o masă. Verdeața pre-spălată în pungi, cum ar fi salata verde sau spanacul, par o alegere evidentă dacă încerci să mănânci nutritiv.
15:50
2 frați din Vaslui, morţi după ce gheaţa s-a rupt sub ei. Se jucau pe lacul înghețat: "Niște copii liniştiţi" # ObservatorNews
În Vaslui, o altă tragedie îndoliază o comunitate întreagă. Doi fraţi au murit în a treia seară de Crăciun. Se jucau pe lacul îngheţat din localitatea Tăcuta, însă gheaţa s-a rupt şi băiatul de 12 ani a căzut în apa rece. Sora lui mai mare a încercat să-l salveze, însă a avut acelaşi destin.
Acum 4 ore
15:30
Alimentele şi produsele pe care neurologii le evită pe cât posibil. Cum să îţi păstrezi creierul tânăr # ObservatorNews
Când ne gândim la îmbunătățirea sănătății creierului nostru, ne gândim adesea la activități care stimulează mintea, cum ar fi jocurile de cuvinte încrucișate, Sudoku sau altele. Dar o minte ascuțită implică mult mai mult decât jocuri pentru creier: obiceiurile zilnice joacă un rol important și în sănătatea creierului, începând cu dieta.
15:20
Destin frânt la 23 de ani. Maria a murit într-un accident cumplit în Botoşani, cu câteva luni înainte de nuntă # ObservatorNews
Tragedie la ieşirea din municipiul Botoşani. Sâmbătă seara, o fată de 23 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier, cu doar nouă luni înainte de nuntă. Maria se afla pe locul din dreapta, iar șoferul ar fi intrat pe contrasens și s-ar fi izbit de un autoturism care circula regulamentar.
14:20
Porturile de la Marea Neagră, închise din cauza rafalelor de vânt de până la 70 km/h și a vremii severe # ObservatorNews
Vreme rea e şi la malul mării, unde porturile au fost din nou închise. Vântul suflă la rafală cu până la 70 de kilometri pe oră și se anunță și ninsori viscolite.
14:00
Nicuşor Dan, despre sir George Iacobescu: "Performanța românească poate deveni o sursă de inspirație" # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan afirmă într-o postare pe Facebook că parcursul profesional remarcabil al lui Sir George Iacobescu, românul care a contribuit decisiv la dezvoltarea cartierului financiar Canary Wharf din Londra, demonstrează că performanța românească poate deveni o sursă de inspirație și o poveste de succes oriunde în lume.
13:50
Femeia care şi-a ucis mama pentru avere, plănuise totul luni de zile. Urma să înceapă o viaţă de lux în Dubai # ObservatorNews
O femeie din Sibiu este acuzată că şi-a ucis mama ca să-i vândă averea şi să trăiască în lux, în Dubai. Potrivit anchetatorilor, crima, care a avut loc în urmă cu un an şi jumătate, a fost îndelung premeditată iar complicele femeii ar fi fost o asistentă medicală. Victima a fost omorâtă cu un sedativ puternic.
13:50
Vulcanul Etna a erupt după aproape 30 de ani. Lava a fost aruncată la sute de metri în aer # ObservatorNews
Spectacol al naturii pe insula italiană Sicilia. Vulcanul Etna a erupt. EA: Râuri de lavă au fost aruncate în aer până la 400 de metri înălţime, iar fumul gros a fost purtat kilometri întregi de vânt.
Acum 6 ore
13:30
Incendiu puternic pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Un depozit a fost cuprins de flăcări # ObservatorNews
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, în Sectorul 6 al Capitalei. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați și generează degajări mari de fum.
13:10
Mașină cuprinsă de flăcări în mers, pe o stradă din Slatina. Incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit # ObservatorNews
Pompierii Detașamentului Slatina au intervenit de urgență în municipiul Slatina, pe strada Cireașov, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat în mers.
13:00
Tânăr din Maramureş, prins de două ori în aceeași noapte conducând beat, fără permis şi cu ITP-ul expirat # ObservatorNews
Un tânăr de 24 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat de polițiști de două ori în aceeași noapte încălcând normele de circulație. A condus beat, cu ITP-ul expirat, iar apoi cu permisul suspendat.
12:30
Cina comunitară, bucuria Crăciunului la Bistrița. Localnicii și turiștii au sărbătorit ca o mare familie # ObservatorNews
A fost o seară memorabilă în Bistriţa. Centrul orașului s-a umplut de oameni veniți să retrăiască sărbătorile de altădată. Aceştia au uitat de frig şi au pregătit o cină festivă, alături de cei dragi, dar și de turiştii fascinaţi. Înconjuraţi de prieteni, bucate şi băuturi tradiţionale, dar şi multe poveşti, cu toţii au avut parte de o cină de neuitat.
12:10
Traversarea cu bacul între Bulgaria și România, pe ruta Oryahovo-Bechet, suspendată din cauza vremii # ObservatorNews
Traversarea Dunării cu bacul, la punctul de frontieră Oryahovo (Bulgaria) - Bechet (România), a fost suspendată temporar din cauza vremii, informează News.ro.
12:10
Spiritul Crăciunului pe patru roți, la Corod. Mașinile decorate au luminat satul în a treia zi de sărbătoare # ObservatorNews
Tradiţie păstrată cu sfinţenie pentru localnicii din comuna gălăţeană Corod. Ca în fiecare an, în a treia zi de Crăciun, pasionații de mașini şi-au transformat autovehiculele în adevărate podoabe de sărbătoare.
12:10
Vântul puternic face ravagii în Botoşani. Un copac s-a prăbuşit peşte acoperişul unui spital din Darabani # ObservatorNews
Pompierii au intervenit în această dimineață în orașul Darabani din judeţul Botoşani pentru îndepărtarea unui copac rupt de vânt, care a căzut pe acoperișul spitalului din localitate. Alarma a fost dată de angajații unității medicale, care au semnalat riscul iminent de spargere a geamurilor și de avariere a aparatelor de aer condiționat montate pe clădire.
12:00
A murit Brigitte Bardot. Legendara actriţă, emblematică cinematografiei franceze, avea 91 de ani # ObservatorNews
Brigitte Bardot, considerată de mulți "cea mai frumoasă femeie a secolului XX", a murit la vârsta de 91 de ani. Actriță emblematică pentru cinematografia franceză, Bardot s-a retras din lumea filmului în 1973, după o carieră strălucită în care a captivat publicul cu farmecul și energia ei.
12:00
Bucureştenii care au nevoie să se relaxeze câteva ore, după nebunia produsă de minivacanţa de Crăciun, trebuie să ştie că luni, 5 mai 2025, sunt programate mai multe evenimente interesante în Bucureşti.
12:00
29 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 29 decembrie de-a lungul timpului.
12:00
29 decembrie, Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Luni, 29 decembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Acum 8 ore
11:40
Delfinariul din Constanța, în incertitudine pentru 2026: contractele cu Ucraina, pe cale să expire # ObservatorNews
Pentru cei aflați pe litoral, o activitate ideală pentru întreaga familie este o vizită la Delfinariu, mai ales că în această perioadă copiii se bucură de vacanță. La finalul anului, însă, expiră contractul cu partenerii din Ucraina, iar managerul complexului depune eforturi uriaşe pentru a găsi o soluție. Până atunci, publicul se mai poate bucura de mai multe show-uri de excepție.
11:10
Un autocar plin cu pasageri a căzut 100 de metri într-o prăpastie, pe autostradă. 15 morţi, în Guatemala # ObservatorNews
Tragedie în Guatemala! Cel puţin 15 persoane au murit după ce un autocar a căzut într-o prăpastie pe o autostradă. Accidentul s-a produs după ce şoferul vehiculului ar fi pierdut controlul volanului. Autobuzul a căzut aproximativ 100 metri într-o râpă. Preşedintele ţării a declarat 3 zile de doliu naţional.
11:00
Europa și SUA, lovite de fenomene meteo extreme: cod roşu de ploi torențiale în Spania, viscol în New York # ObservatorNews
Mai multe oraşe din Spania au fost devastate de inundaţii de proporţii. În Malaga şi Marbella e cod roşu de ploi torenţiale. Iar în Catalonia, o femeie a ajuns la spital după ce, din cauza vântului, un stâlp s-a prăbuşit peste ea. Probleme sunt şi peste Ocean, după ce o furtună de zăpadă a paralizat New-York-ul.
11:00
Străzile din Suceava au explodat de culoare. Urși, capre și măști tradiționale au cucerit orașul # ObservatorNews
Tobe, măști și strigăt de joc au pus stăpânire pe Suceava. Străzile orașului s-au transformat într-o scenă uriașă, unde tradițiile de sărbători au prins viață. Zeci de alaiuri au colindat orașul şi l-au îmbrăcat în sărbătoare, la cel mai mare festival de datini și obiceiuri din zonă.
10:50
O nouă atracție face senzație în Craiova. Cum arată țarcul cu animale care i-a fermecat pe cei mici # ObservatorNews
De sărbători, craiovenii și turiștii care ajung în Bănie au o nouă atracție. În Parcul Nicolae Romanescu a fost deschisă o zonă specială dedicată iubitorilor de animale, unde vizitatorii pot hrăni ponei, căprioare, alpaca și capre pitice. Cei mai încântați de noua atracție au fost, fără îndoială, copiii.
10:20
Cod roșu de viscol în mai multe regiuni. Rafele de peste 120 km/h, mai multe drumuri restricționate # ObservatorNews
Vreme extremă în zonele montane din România. A fost emis cod roșu de viscol, vântul bate cu peste 120 km/h. În Argeș, Vâlcea și Gorj, drumurile spre stațiuni au fost restricționate, iar autoritățile îi avertizează pe turiști să nu se aventureze pe munte.
10:20
Vântul extrem de puternic care a lovit zonele montane în ultimele 24 de ore a produs pagube serioase pe vârful Păpușa, în județul Gorj. Cabinetul medical al Salvamont Gorj, amplasat lângă pârtia de schi, a fost spulberat de viscol, deși era ancorat solid pe o platformă de beton.
10:20
Zelenski: Kremlinul nu vrea pace. Putin: Ne vom atinge obiectivele prin mijloace militare # ObservatorNews
Vladimir Putin acuză autorităţile de la Kiev că nu vor să pună capăt conflictului pe cale paşnică şi ameninţă din nou că îşi va atinge obiectivele de război pe cale militară. Declaraţiile vin chiar înainte de discuţiile dintre Zelenski şi Trump din Florida, de astăzi. În drum spre Statele Unite, Zelenski a discutat şi cu aliaţii europeni.
10:00
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, duminică, 28 decembrie 2025.
Acum 12 ore
09:40
Maşină de poliţie aflată în misiune, lovită în plin într-o intersecţie de un şofer neatent, în Medgidia # ObservatorNews
Accident cumplit în municipiul Medgidia din judeţul Constanţa. O autospecială de poliţie, aflată în misiune, cu semnalele acustice şi luminoase pornite, a fost lovită în plin, într-o intersecţie, de un autoturism care nu i-a acordat prioritate.
09:40
Vânt cu putere de uragan în mai multe regiuni, rafale de 180 km/h. Cod portocaliu extins în 20 de judeţe # ObservatorNews
Au fost vijelii cu putere de uragan la munte. Pe creste, în Hunedoara, vântul a bătut cu rafale de 180 de kilometri pe oră. Iar în Sinaia, zeci de copaci şi stâlpi de electricitate au fost doborâţi de rafale. De astăzi, vremea rea se extinde în toată ţara. Va fi cod portocaliu de vânt puternic în 20 de judeţe.
09:40
Vedetele care şi-au spus adio în 2025. Orlando Bloom, prima declaraţie: "Mă simt excelent!" # ObservatorNews
Anul 2025 a transformat poveştile de dragoste de la Hollywood în scenarii neaşteptate. Relaţii considerate perfecte, s-au spulberat sub ochii fanilor. Katy Perry şi Orlando Bloom s-au despărţit după o relaţie de aproape 10 ani. O veste care a picat ca un şoc a fost şi divorţul dintre Keith Urban şi Nicole Kidman. Şi Jessica Alba a pus capăt unei căsnicii de 16 ani.
09:30
Familie împietrită de durere în Vaslui. Soră şi frate morţi după ce s-au înecat într-un lac. Ieşiseră la joacă # ObservatorNews
Tragedie cumplită într-o comună vasluiană! Doi fraţi au murit în a treia seară de Crăciun, după ce au plecat cu alţi copii la joacă pe un lac de acumulare îngheţat. Stratul de gheaţă a cedat şi băiatul de 12 ani a căzut în apa rece. Sora lui, de 14 ani, a încercat să-l salveze, însă, a avut acelaşi destin.
09:10
El este poliţistul anchetat pentru tentativă de viol: comisar şef, "apt psihologic", cu rude în Poliţie # ObservatorNews
Comisarul şef de la Şcoala de Poliţie din Câmpina a fost arestat preventiv şi este acuzat de tentativă de viol. Totul a ieşit la iveală după ce individul a hărţuit şi abuzat sexual un elev de 20 de ani. Băiatul a reuşit să scape doar după ce i-a promis poliţistului că se va întoarce pentru favoruri sexuale când se va simţi pregătit.
08:20
Fotbalist de 18 ani, înjunghiat pe o stradă din Napoli. Atacatorii, doi minori, ar fi avut ţinta plănuită # ObservatorNews
Bruno Petrone, un fotbalist de 18 ani, a fost înjunghiat de o bandă din Napoli. Doi atacatori minori s-au predat. Starea lui este gravă.
08:10
O femeie din Sibiu, acuzată că şi-a ucis mama pentru moştenire, cu ajutorul unei asistente medicale # ObservatorNews
O femeie ar fi angajat o asistentă medicală pentru a-i administra mamei sale un sedativ care să îi provoace moarte. Fapta s-a petrecut la domiciliul victimei din Sibiu. Ulterior, cele două femei au asfixiat-o pe victimă cu o pernă pentru a fi sigure că o să moară. După decesul mamei, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite pe care le-a vândut şi s-a mutat în Dubai.
08:10
CCR urmează să se pronunțe duminică asupra sesizării ÎCCJ privind legea pensiilor magistraților. Proiectul, parte din pachetul de reforme asumat de Guvern, a fost declarat anterior neconstituțional din cauza lipsei avizului CSM. Noul text, din nou contestat, stabilește condițiile de pensionare și modul de calcul al pensiilor de serviciu.
07:50
Horoscop 29 decembrie 2025. Ziua aduce claritate, stabilitate și decizii inspirate pentru multe zodii. Fie că vorbim de relații, planuri personale sau echilibru emoțional, astrele susțin inițiativele hotărâte și dialogul sincer. Află ce îți rezervă horoscopul.
07:40
Lavrov: Zelenski și aliații occidentali "nu sunt pregătiţi să se angajeze în discuţii constructive" # ObservatorNews
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat într-un interviu pentru agenția TASS că Rusia nu crede că administrația ucraineană condusă de Volodimir Zelenski și partenerii săi occidentali sunt dispuși să participe la negocieri reale și constructive, conform News.ro.
Acum 24 ore
21:50
Premierul Canadei, după discuţia cu Zelenski: "Este nevoie de o Rusie pregătită să coopereze" # ObservatorNews
Premierul Canadei, Mark Carney, a condamnat sâmbătă "barbaria" atacurilor ruse survenite vineri noaptea asupra Kievului. El a insistat asupra faptului că orice acord de pace în Ucraina va avea nevoie de "o Rusie pregătită să coopereze", relatează France Presse, citată de Agerpres.
21:20
Marea Britanie va lansa, în primăvara anului viitor, un program militar de un an, ca parte a eforturilor de a stimula recrutarea și de a reconecta tinerii cu apărarea. Anunțul a fost făcut sâmbătă de guvernul britanic.
21:20
Putin spune că Ucraina nu se grăbeşte să soluţioneze paşnic conflictul: "Atunci vom acţiona pe cale armată" # ObservatorNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat, sâmbătă, că dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele "operaţiunii militare speciale" prin forţă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.