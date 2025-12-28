Vreme extremă în mai multe regiuni. Vântul puternic a făcut ravagii la munte, în Moldova și pe litoral

Meteorologii au emis un cod roşu valabil pentru 24 de ore pe crestele înalte ale munţilor. Vântul care bate cu 120 de kilometri pe oră a spulberat deja un centru de asistenţă medicală, din Gorj. Iar la Rânca nu se mai poate urca în staţiune. Turiştii sunt ajutaţi de pluguri pentru a putea pleca. Viscolul a afectat şi Transilvania şi Moldova, unde copacii au căzut peste maşini şi chiar şi peste un spital. La mare, porturile sunt închise, iar nisipul a îngheţat la mal.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ObservatorNews