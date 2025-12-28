Bulgaria trece la euro: "Preţurile vor creşte. Aşa mi-au spus prietenii care locuiesc în Europa de Vest"

08:10

O femeie ar fi angajat o asistentă medicală pentru a-i administra mamei sale un sedativ care să îi provoace moarte. Fapta s-a petrecut la domiciliul victimei din Sibiu. Ulterior, cele două femei au asfixiat-o pe victimă cu o pernă pentru a fi sigure că o să moară. După decesul mamei, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite pe care le-a vândut şi s-a mutat în Dubai.