Familie din Scoția, greșeală fatală: incinerare eronată la morga din Glasgow
MainNews.ro, 29 decembrie 2025 07:50
Familie din Scoția a fost afectată de o greșeală tragică la morga Spitalului Universitar Queen Elizabeth din Glasgow. Doi pacienți decedați au fost confundați, iar unul a fost incinerat. NHS a inițiat o investigație, iar angajații implicați au fost suspendați. Detalii importante despre incidentul șocant. Incident grav la Spitalul Universitar Queen Elizabeth din Glasgow, unde
• • •
Acum 15 minute
08:20
Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, este o afaceriistă de succes și cea mai bogată femeie din România. Cei doi sunt împreună din 2017 și s-au căsătorit în 2021. Piero a pregătit un cadou special pentru aniversarea relației lor, un avion Bombardier Challenger 3500, ce va fi livrat în 2026. Romina Gingașu, 34 de ani, … Articolul Romina Gingașu și Piero Ferrari: Povestea fascinantă a unei iubiri neobișnuite apare prima dată în Main News.
08:20
Familia Momiță a fost evacuată din palatul din centrul Timișoarei, fiind considerată fără acte de proprietate. Tribunalul Arad a decis că imobilul aparține statului român, naționalizat în 2023. Aceasta este o consecință a unui proces de recuperare a bunurilor naționalizate, care ridică multiple întrebări juridice. Familia Momiță trebuie să evacueze un palat din Timișoara, fiindcă
Acum 30 minute
08:10
Deepfake-urile au explodat în 2025, devenind greu de distins de materialele autentice. Cu o creștere de 900% a conținutului fals, riscurile dezinformării și fraudelor cresc alarmant. În 2026, experții prevăd deepfake-uri interactive, complicând și mai mult verificarea autenticității conținutului. Deepfake-urile au crescut semnificativ în 2025, ajungând la aproape 8 milioane de materialuri online Calitatea deepfake-urilor
08:10
Curtea Constituțională a României reia deliberările asupra pensiilor magistraților luni, 29 decembrie 2025, la ora 10.00, după o amânare din lipsă de cvorum. Noul proiect al Guvernului Bolojan propune creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani și un plafon de 70% din indemnizația netă. Curtea Constituțională a României reia deliberările luni privind reforma pensiilor
Acum o oră
07:50
Acum 2 ore
07:30
Descoperă rețete delicioase pentru masa de Revelion! De la migdale picante și blinii cu ricotta la mocktail-uri festive și martini, acest articol oferă inspirație perfectă pentru petrecerea ta. Pregătește preparate savuroase care vor impresiona invitații și asigură o seară de neuitat! Organizarea petrecerilor necesită planificare și rețete gustoase Idei de aperitive și băuturi pentru masa
07:20
Nicolas Otamendi a avut o repriză plină de evenimente în meciul Braga – Benfica. La 37 de ani, argentinianul a suferit o lovitură cu piciorul în față și o palmă în față, dar și-a răzbunat adversarii printr-un gol marcat cu capul. Detalii despre meciul din Liga Portugal și momentele cheie ale jocului. Nicolas Otamendi a
07:20
Industria aeronautică va experimenta schimbări semnificative în 2026, incluzând modernizări ale experienței premium, aeroporturi mai plăcute și fuziuni între companii. Geopolitica și inflația vor influența călătoriile, iar cererea pentru servicii premium va crește, chiar dacă expansiunea companiilor aeriene va încetini. Industria aeronautică se așteaptă la o perioadă de calm în 2026, cu schimbări semnificative în
07:10
Succesiunea cu AI transformă procesul moștenirilor, facilitând gestionarea acestora prin programe avansate. Notarii folosesc inteligența artificială pentru a analiza și corela informațiile relevante. Totuși, experiența profesională rămâne esențială în cazurile complexe, până la digitalizarea completă a sistemului juridic. Inteligența artificială devine tot mai folosită în procedurile legate de succesiuni Notarii utilizează programe AI pentru a
06:50
Tragedia de la piscina naturală din Tenerife, unde doi români au murit, a dus la închiderea zonei. Avertismentele locale subliniază pericolele, iar primarul Emil Navarro atrage atenția că turiștii ignoră indicatoarele. Accesul riscant și valurile periculoase pun în pericol viețile vizitatorilor, majoritatea turiști. Tragedie la piscina naturală din Tenerife, unde s-au înecat doi români, incidentul
Acum 4 ore
06:20
Iubita lui Radu Drăgușin, Ioana Stan, a avut o reacție emoționantă după revenirea fundașului pe teren la Tottenham, de ziua ei de naștere. Cu lacrimi de bucurie, ea a declarat că momentul a fost cel mai frumos cadou, subliniind cât de mult îl apreciază pe Radu. Detalii despre meci și sărbătoare în articol. Iubita lui
06:20
Turiști din Moldova blocați în Refugiul Călțun, salvare amânată din cauza vremii extreme # MainNews.ro
Patru turiști din Republica Moldova sunt blocați în Refugiul Călțun, Munții Făgăraș, din cauza vremii extreme și a codului roșu. Salvamont Argeș va interveni abia luni dimineață, având în vedere vântul puternic și ninsorile viscolite. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în zona montană. Patru turiști din Republica Moldova sunt blocați în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș
05:50
O pacientă de 89 de ani din Elveția a fost jefuită într-un spital, iar obiectele sale de valoare, estimate la 8000 de franci, nu au fost returnate. Spitalul a recunoscut pierderea, dar refuză să compenseze integral prejudiciul. Rudele consideră că spitalul este responsabil pentru siguranța bunurilor personale. O pacientă de 89 de ani a fost
05:20
Braga și Benfica au terminat la egalitate, 2-2, într-un meci electrizant din Liga Portugal, afectându-se astfel lupta pentru titlu. Otamendi a deschis scorul pentru Benfica, iar Zalazar a egalat din penalty. Braga, cu 25 de puncte, caută locuri de calificare în cupele europene. Detalii și statistici despre meci mai jos. Braga și Benfica au terminat
05:20
Carlos Ghosn, fostul CEO al Renault-Nissan, revine în atenția publicului cu cursurile sale online de management „Carlos Ethos", după controversata sa evadare din Japonia. Expert în afaceri, el avertizează companiile că dominarea de lungă durată poate duce la declin rapid. Află mai multe despre lecțiile sale valoroase în articol. Carlos Ghosn, fost CEO renumit, își
04:50
Un șofer a primit 130 de amenzi pentru treceri neplătite în Roma, deși nu se afla în oraș. Problema a fost cauzată de clonarea numărului său de înmatriculare de către o femeie cu permisul anulat. Investigațiile poliției au dus la descoperirea vehiculului folosit ilegal, iar proprietarul mașinii a fost nevoit să reînmatriculeze pentru a rezolva
Acum 6 ore
04:20
Victor Angelescu a anunțat primul transfer al iernii la Rapid, un atacant destinându-se să-l înlocuiască pe Antoine Baroan. Negocierile pentru noul jucător sunt avansate, cu șanse ca acesta să plece în cantonament săptămâna viitoare. Rapid vizează jucători din afară, inclusiv Daniel Paraschiv și Raul Florucz. Victor Angelescu a anunțat primul transfer al iernii la Rapid,
04:20
Ploile torențiale din sudul și estul Spaniei au provocat inundații devastatoare, ducând la moartea unei persoane și la raportarea altor două dispărute. Alertele roșii au fost emise în Valencia, în urma unor inundații fatale din 2024. Autoritățile avertizează cetățenii să rămână vigilenți și în siguranță. Ploile torențiale au afectat sudul și estul Spaniei, provocând inundații
03:50
Volodimir Zelenski a fost primit de Donald Trump la Mar-a-Lago pentru negocieri pe tema păcii în Ucraina. La prânz, oaspeții au savurat preparate americane, culminând cu un tort de ciocolată „Trump". Liderul american a promis garanții de securitate solide pentru Ucraina, implicând și țările europene. Volodimir Zelenski a fost primit de Donald Trump la Mar-a-Lago
03:20
Atalanta a pierdut în fața Interului cu 0-1, iar Cristi Chivu a terminat anul pe primul loc în Serie A. Lautaro a strălucit ca „eroul" echipei nerazzurre, contribuind la victoria crucială. Meciul a fost strâns, iar ambele echipe au arătat intensitate și dăruire. Detalii și analiza jocului în articol. Inter a învins Atalanta cu scorul
03:20
Adăposturile improvizate din Fâșia Gaza sunt din nou inundate de ploi puternice, afectând sute de mii de palestinieni strămutați. O criză umanitară profundă se agravează, cu condiții de trai dificile și lipsuri de ajutoare. Imagini cutremurătoare surprind situația dramatică din taberele de refugiați. Adăposturile improvizate din Fâşia Gaza au fost inundate din cauza ploilor puternice
02:50
Două elicoptere s-au ciocnit în aer deasupra Aeroportului Municipal Hammonton din New Jersey, provocând o tragedie. Un pilot a murit, iar altul a fost grav rănit. Accidentul a fost raportat la ora 11.25, iar autoritățile, inclusiv FAA, investighează cauzele coliziunii. Martorii au descris flăcări și fum. Două elicoptere s-au ciocnit în aer deasupra Aeroportului Municipal
Acum 8 ore
02:20
Cristi Chivu, lider al Interului la final de an: bilanț impresionant al antrenorului român # MainNews.ro
Cristi Chivu a condus Inter Milano pe primul loc în Serie A la finalul anului 2025, după o victorie crucială împotriva Atalantei. Cu 36 de puncte, echipa sa se află în fruntea clasamentului italian, având patru victorii consecutive. Inter începe bine și în Champions League, având șanse de calificare în optimile competiției. Cristi Chivu a
02:20
Solistul trupei Bosquito, Radu Almășan, a transmis un mesaj puternic despre justiție la concertul de Crăciun din Piața Constituției. Modificând versurile unei melodii, el a atras atenția asupra problemelor din sistemul judiciar românesc. Momentul a fost bine primit de public și a fost marcat de recente dezbateri despre justiție. Solistul trupei Bosquito, Radu Almășan, a
01:40
Donald Trump a afirmat că războiul din Ucraina s-ar putea încheia „în câteva săptămâni", după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Aceștia au discutat despre garanțiile de securitate și planul de pace. Trump a subliniat progresele semnificative în negocieri și posibilitatea colaborării europene. Donald Trump a găzduit o delegație ucraineană și a exprimat optimism
01:10
Cristi Chivu și-a exprimat satisfacția după victoria Interului asupra Atalantei, care a încheiat anul pe primul loc în Serie A. Chivu a subliniat importanța menținerii concentrării și muncii de echipă, având un avans de un punct față de AC Milan. Jucătorii trebuie să continue eforturile pentru a rămâne lideri. Cristi Chivu reacționează după ce Inter
01:10
Liderii europeni, inclusiv Ursula von der Leyen, au discutat progresele negocierilor de pace dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Ei subliniază importanța garanțiilor de securitate și necesitatea încheierii rapide a războiului din Ucraina, evidențiind responsabilitatea Rusiei pentru conflict. Negocieri de pace între Donald Trump și Volodimir Zelenski la Mar-A-Lago cu lideri europeni Ursula von der
00:50
Planul de pace negociat pentru Ucraina cuprinde 20 de puncte esențiale, incluzând probleme teritoriale, garanții de securitate și reconstrucția postbelică. În ciuda eforturilor lui Zelenski și Trump, Rusia a arătat puțin interes în a încheia războiul, iar chestiunile sensibile legate de Donețk rămân un obstacol major. Planul de pace negociat pentru Ucraina cuprinde 20 de
00:40
Centura de fortărețe a Ucrainei, formată din orașe precum Sloviansk și Kramatorsk, reprezintă o apărare crucială în fața agresiunii ruse. Construită din 2014, aceasta îngreunează cucerirea Donbasului de către Rusia. Ucrainenii refuză cedarea teritoriilor, anticipând că un acord de pace ar putea fi urmat de o nouă ofensivă rusă. Vladimir Zelen
Acum 12 ore
00:10
Inter Milano a obținut o victorie importantă cu 1-0 împotriva Atalantei în etapa a 16-a din Serie A, menținându-se pe primul loc în clasament cu 36 de puncte. Golul decisiv a fost marcat de Lautaro Martinez. Echipa, antrenată de Cristian Chivu, excelează cu 35 de goluri în acest sezon, având cel mai bun atac din … Articolul Inter elimină Atalanta și își păstrează primul loc în Serie A apare prima dată în Main News.
00:10
Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o întâlnire la Mar-a-Lago pentru a discuta un plan de pace revizuit în 20 de puncte. Ambii lideri au subliniat progresele încheierii războiului din Ucraina, menționând că negociările vor continua în 2026. Detalii despre garanțiile de securitate americane au fost, de asemenea, discutate. Întâlnirea dintre Donald Trump și … Articolul Trump și Zelenski anunță progrese majore în negocierile pentru pace apare prima dată în Main News.
00:00
Neprezentarea unui judecător în deliberare este considerată demisie automată, susține profesorul de drept Valerius M. Ciucă. Absența celor patru judecători de la Curtea Constituțională afectează validitatea voturilor acestora, evidențiind o posibilă dezerțiune instituțională. Decizia privind Legea pensiilor magistraților a fost amânată. Profesorul Valerius M. Ciucă afirmă că neprezentarea unui judecător în deliberare echivalează cu demisia … Articolul Neprezentarea unui judecător în deliberare: demisie automată explicată apare prima dată în Main News.
28 decembrie 2025
23:10
Radu Drăgușin a revenit pe teren la Tottenham după o absență de 11 luni, jucând în victoria cu 1-0 împotriva lui Crystal Palace. După meci, fundașul român a afirmat că a văzut „lumina de la capătul drumului” și a subliniat cât de mult i-au lipsit fotbalul, fanii și coechipierii săi în această perioadă dificilă. Radu … Articolul Radu Drăgușin revine pe teren la Tottenham: „Am văzut lumina” apare prima dată în Main News.
23:10
Partidul premierului Albin Kurti, Vetevendosje (VV), se îndreaptă spre victoria alegerilor din Kosovo, dar este incert dacă va obține majoritatea necesară pentru a depăși impasul politic. Finanțările internaționale de 1 miliard de euro sunt în pericol din cauza crizei politice existente. Alegerile cruciale pentru viitorul țării sunt în curs. Partidul Vetevendosje, condus de Albin Kurti, … Articolul Albin Kurti câștigă alegerile în Kosovo: perspective pentru finanțări internaționale apare prima dată în Main News.
22:40
Donald Trump l-a întâmpinat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago, unde a discutat despre finalizarea războiului și a promis garanții de securitate pentru Ucraina. Trump a subliniat că o dată-limită nu este stabilită, dar negocierile sunt în stadiu avansat, cu Zelenski și Putin fiind serioși în privința planului de pace. Donald Trump l-a primit … Articolul Zelenski și Trump la Mar-a-Lago: Obiectivul meu e pacea, afirmă Trump apare prima dată în Main News.
22:20
Donald Trump și Vladimir Putin au purtat o discuție telefonică de o oră și 15 minute, concentrându-se pe războiul din Ucraina și soluțiile posibile. Cei doi lideri au convenit să discute ulterior după întâlnirea lui Trump cu Zelenski. Detalii despre presiunea asupra Kievului și perspectivele economice SUA-Rusia au fost, de asemenea, discutate. Donald Trump și … Articolul Conversația dintre Trump și Putin: principalele puncte discutate în 75 de minute apare prima dată în Main News.
22:20
Suspansul asupra pensiilor magistraților continuă, după amânarea deciziei CCR. Divergențele dintre judecători și refuzul unor membri de a participa la dezbateri complică situația. Analizatorii avertizează că procesul ar putea fi tergiversat până în ianuarie, evidențiind criza constituțională și imixtiunea politică. CCR amână din nou decizia privind modificarea pensiilor magistraților, ședința fiind programată pentru 29 decembrie … Articolul Proiectul pensiilor magistraților: Suspans și tabere în ultimele zile din an apare prima dată în Main News.
22:10
Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” împotriva Arynei Sabalenka, cu 6-3, 6-3, la Coca Cola Arena din Dubai. Meciul a fost marcat de break-uri și reguli speciale, precum un teren mai mic pentru Sabalenka. Australianul a obținut o victorie surprinzătoare, iar Sabalenka își dorește revanșa pentru viitor. Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” în fața … Articolul Nick Kyrgios a învins-o pe lidera mondială în „Bătălia sexelor” la tenis apare prima dată în Main News.
22:00
Tensiunile extreme de la Curtea Constituțională a României amenință independența judecătorilor în lupta pentru pensiile magistraților. Acuzații de șantaj și bătălii politique afectează deciziile juridice, subliniind riscurile pentru statul de drept și integritatea instituțională. Urgența deciziei se intensifică. CCR se află într-o criză profundă legată de legea pensiilor pentru magistrați, generând tensiuni între rațiunea juridică … Articolul Conflict la CCR: Șantaj și proceduri controversate pentru pensiile magistraților apare prima dată în Main News.
21:40
O soție supărată s-a plâns pe Reddit despre lipsa de transparență financiară a soțului ei, care nu îi dezvăluie veniturile. După nouă ani de relație și un an de căsnicie, ea se simte exclusă, mai ales după ce el a cumpărat o casă fără implicarea ei. Comentariile utilizatorilor subliniază importanța discuției financiare în cuplu. Soția … Articolul Soția descoperă secrete financiare ale soțului și se plânge online apare prima dată în Main News.
21:20
Ultimii doi ani electorali în România au dezvăluit divizările societății și tendințele iliberale. Alegerile locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale au subliniat o realitate complexă. Politologul George Jiglău analizează impactul acestora asupra viitorului politic și social al țării. Românii vor fi chemați din nou la vot în trei ani. Cei doi ani electoral în România au … Articolul Ultimii doi ani electorali: O analiză clară a realității politice actuale apare prima dată în Main News.
21:10
Radu Drăgușin a avut o revenire impresionantă în Premier League, aproape de gol în primul său meci după o lungă accidentare. Intrând pe teren în minutul 85, el a ratat o ocazie de a înscrie la prima atingere de balon, provocând reacții entuziaste din partea jurnaliștilor britanici. Detalii despre meciul Tottenham – Crystal Palace. Radu … Articolul Radu Drăgușin, aproape de gol după accidentare – reacția englezilor apare prima dată în Main News.
21:10
Forțele armate israeliene au început să utilizeze Iron Beam, un sistem de interceptare laser revoluționar, care promite să reducă drastic costurile defensive. Cu un cost de doar 4 dolari per interceptare, Iron Beam va funcționa alături de Iron Dome și va transforma apărarea aeriană a Israelului într-o nouă eră tehnologică. Forțele israeliene au primit sistemul … Articolul Israel lansează Iron Beam, sistemul de interceptare laser revoluționar apare prima dată în Main News.
21:00
Tudorel Toader, fost judecător CCR, a declarat că absența a patru judecători la ședința Curții Constituționale este o situație atipică. Aceasta a dus la lipsa de cvorum și amânarea deciziei legate de pensiile magistraților. Fără o limită a amânărilor, este posibilă repetarea acestui scenariu. Tudorel Toader, fost judecător CCR, a comentat situația neobișnuită din ședința … Articolul O situație neobișnuită: Cum am depășit provocările întâlnite apare prima dată în Main News.
20:50
Liderul rus Vladimir Putin a revendicat controlul asupra Kupiansk, dar dovezile contrazic aceste afirmații. Soldații ruși, de fapt, se retrag în grabă, iar armata ucraineană controlează orașul. Rusia folosește promovarea imaginilor pentru a genera impresia unei victorii, în ciuda realității de pe teren. Vladimir Putin a revendicat în mod repetat cucerirea orașului Kupiansk, contrazis de … Articolul Controlul Moscovei asupra Kupiansk: ruși și soldați în retragere apare prima dată în Main News.
20:40
Donald Trump a avut o conversație „foarte productivă” cu Vladimir Putin înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski, conform anunțului pe Truth Social. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a confirmat discuția, iar întâlnirea se va concentra pe planuri de pace și securitate bilaterală. Detalii despre situația economică a Rusiei au fost discutate. Donald Trump a avut … Articolul Donald Trump discută cu Vladimir Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski apare prima dată în Main News.
20:10
Mihai Stoica l-a elogiat pe Juri Cisotti, numindu-l cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc, datorită evoluțiilor sale remarcabile la FCSB. Performanța sa decisivă în meciul cu Feyenoord, unde a dat pasa de gol câteva secunde înainte de final, l-a consacrat în footballul european. Mihai Stoica l-a lăudat pe Juri Cisotti, titularul … Articolul Surpriza de proporții în fotbalul românesc: Mihai Stoica despre FCSB apare prima dată în Main News.
20:10
Critici PNL la CCR după amânarea deciziei privind pensiile magistraților. Deputatul Alexandru Muraru avertizează asupra lipsei de cvorum și responsabilității judecătorilor. PSD are, de asemenea, un rol în acest blocaj. O decizie este esențială pentru restabilirea încrederii publicului în justiție. Deputatul PNL Alexandru Muraru critică situația de la CCR privind amânarea deciziei legate de pensiile … Articolul Critici PNL către PSD după decizia CCR: responsabilitate majoră în joc apare prima dată în Main News.
19:50
Donald Trump a avut o convorbire „bună și foarte productivă” cu Vladimir Putin înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski. Discuția se centrează pe un plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina, pe fondul amenințărilor lui Putin de a rezolva conflictul prin forță dacă nu se ajunge la un acord pașnic. Donald Trump … Articolul Trump discută cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski apare prima dată în Main News.
19:40
O bombă de 470 de kilograme din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită pe un șantier din centrul Belgradului. Proiectilul, fabricat în SUA, a fost neutralizat pe 28 decembrie 2025. Zona a fost evacuată înainte de dezamorsare, iar bomba urmează să fie distrusă la un poligon militar din apropiere. O bombă de 470 de … Articolul Bomba de 470 kg din al Doilea Război Mondial descoperită în Belgrad apare prima dată în Main News.
