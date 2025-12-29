Reacția copleșitoare a iubitei lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren

Iubita lui Radu Drăgușin, Ioana Stan, a avut o reacție emoționantă după revenirea fundașului pe teren la Tottenham, de ziua ei de naștere. Cu lacrimi de bucurie, ea a declarat că momentul a fost cel mai frumos cadou, subliniind cât de mult îl apreciază pe Radu. Detalii despre meci și sărbătoare în articol. Iubita lui … Articolul Reacția copleșitoare a iubitei lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren apare prima dată în Main News.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de MainNews.ro