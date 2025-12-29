VIDEO Accident rutier în Pasajul Unirii: un șofer de 24 de ani a lovit parapeții despărțitori și a ajuns la spital
G4Media, 29 decembrie 2025 11:50
Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 28 decembrie, în jurul orei 04:25, în Pasajul Unirii, a anunțat Brigada Rutieră. Potrivit primelor informații, un tânăr în vârstă de 24 de ani, care se deplasa cu autoturismul dinspre Piața Universității către Bulevardul Dimitrie Cantemir, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a
• • •
Acum 10 minute
12:00
VIDEO Circulație blocată pe Șoseaua Coletina după ce o mașină a luat foc. E una din cele mai aglomerate artere din București
Circulația este blocată, luni în jurul prânzului, pe Șoseaua Colentina, una dintre cele mai aglomerate artere din București, după ce un autoturism a luat foc. Incidentul a provocat blocaje de trafic și intervenția echipajelor de pompieri. Persoanele aflate în mașină au ieșit înainte ca autoturismul să fie cuprins de flăcări, potrivit reporterului G4Media. La fața
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:30
Boicotul de la CCR s-a bazat pe un pretext șubred. Replică subtilă a președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, pentru cei patru „sabotori" din CCR
Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a făcut o scurtă declarație de presă după ce ședința de astăzi nu s-a putut ține din lipsă de cvorum. Declarația sa conturează destul de clar faptul că cei patru judecători care au boicotat ședința, lăsând Curtea fără cvorum, au folosit un pretext extrem de șubred ca să părăsească ieri
11:30
Ajuns la aproape 41 de ani, Cristiano Ronaldo vrea să câștige trofee în continuare și să atingă pragul de 1000 de goluri marcate în carieră. Atacantul lusitan este sigur că-și va îndeplini obiectivele dacă va fi sănătos. Ronaldo a primul titlul de cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu în cadrul ceremoniei Globe Soccer World
11:30
Radu Miruță, ministrul Apărării, reacție după noua amânare de la CCR: „Vă cam bateți joc și duceți în derizoriu importanța instituției"
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a reacționat după ce ședința de luni a Curții Constituționale a României a fost din nou amânată: „Vă cam bateți joc". Ministrul Radu Miruță (USR) a reacționat la puțin timp după ce ședința CCR care viza pensiile magistraților, programată luni de la ora 10.00, a fost din nou amânată. „CCR,
Acum 2 ore
10:50
Susținător al lui Călin Georgescu – trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale – condamnat pentru instigare publică / Apel la o „nouă revoluție" și la ocuparea violentă a Guvernului
Un bărbat din Bucureşti, susţinător al lui Călin Georgescu şi George Simion, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la plata unei amenzi penale de 8.400 lei pentru săvârşirea infracţiunii de instigare publică, după ce în luna mai a făcut apel la foşti deţinuţi şi rezervişti din armată să ia cu asalt clădirea Guvernului pentru
10:50
Judecătorul CCR Gheorghe Stan zis Geani boicotează ședințele CCR în condițiile în care are un interes direct să nu treacă reforma pensiilor magistraților: Soției lui judecătoare i s-ar tăia pensia dacă legea ar fi declarată constituțională
Judecătorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este unul dintre cei 4 magistrați numiți de PSD la Curtea Constituțională care boicotează ședințele în care ar urma să se ia o decizie privind reforma pensiilor magistraților. Aceasta în condițiile în care judecătorii numiți de PSD în CCR au pierdut majoritatea și riscă să treacă legea care taie
10:50
Începe dezbaterea? Despre rasism, minciună și incompetență – Op-ed Profesorul Andrei Terian, despre proiectul de programă de română
Pe 23 decembrie, la ora 11, printr-o prezentare făcută pe canalul de YouTube al Ministerului Educației și Cercetării, a fost lansată forma revizuită a programei de limba și literatură română pentru clasa a IX-a („Programa Fotache 2"), care a devenit ulterior publică, în trei variante, și pe site-ul MEC. Așa cum era de așteptat după
10:40
VIDEO EXCLUSIV | Sărbătorile de iarnă, perioada în care se întâmplă cele mai multe accidente. Cum să ținem animalele de companie în siguranță: Sfaturile instructorului canin Mihai Nae
Perioada sărbătorilor de iarnă este una în care casa este în permanentă agitație. Fie că vorbim despre pregătirile pentru mesele îmbelșugate, ori de musafirii care ne trec pragul, ori chiar de noaptea dintre ani, toate aceste momente pot fi unele în care, într-o clipă de neatenție, prietenii noștri necuvântători pot avea de suferit. De la
10:10
Circulaţia rutieră pe DN 67C Transalpina, între Novaci şi Rânca, a fost redeschisă luni dimineaţa, începând cu ora 9:15, au anunţat reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, transmite Agerpres. „Rugăm participanţii la trafic să circule cu atenţie şi să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă", se arată într-o postare pe
Acum 4 ore
10:00
CCR reia astăzi dezbaterile privind pensiile magistraților. SURSE: Cei care au boicotat ieri ședința ar fi ajuns la Curte, dar e neclar dacă vor intra în ședință
Curtea Constituțională are programată astăzi, de la ora 10:00, o nouă ședință în care va fi analizată obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) privind Legea pentru pensiile de serviciu ale magistraților. Potrivit unor surse judiciare, cei patru judecători care au părăsit ieri ședința, lăsând Curtea fără cvorum, s-ar fi prezentat
10:00
Șerban Iosifescu, expert în educație: Singura soluție este resetarea completă. Desființarea Ministerului Educației de la 31 august 2026, punerea la dispoziția ANFP a angajaților funcționari publici, ocuparea posturilor prin concurs public
Cum se spune, schimbarea domnilor bucuria nebunilor. Să nu uităm: istoria recentă a dovedit că întotdeauna se poate mai rău! Recenta demisie și imaginea fostului ministru (poate cea mai „neagră" de la Suzana Gâdea încoace) arată, încă o dată, în subsidiar, și modul de operare a „veșnicilor" din Minister, care dețin două competențe de bază. Prima, o
10:00
Cristi Chivu va încheia 2025 pe primul loc în Serie A, Interul său devansându-le pe Milan și Napoli. Antrenorul român i-a oferit și o replică lui Antonio Conte în cadrul conferinței de presă de după meciul cu Atalanta: „Nu mă interesează ce spune." Lautaro Martinez a adus Interului victoria la Bergamo (1-0, gol marcat în
10:00
A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, veteranul decorat de Nicușor Dan / DOCUMENTE Institutul Elie Wiesel despre divizia din care a făcut parte: „Soldații intervin prompt și deschid focul asupra jidanilor"
Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, unul dintre veteranii de război ai României, a murit la vârsta de 107 ani. Anunțul decesului a fost făcut pe Facebook de nepoata acestuia, informează Mediafax. Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost decorat la 1 decembrie 2025 de președintele Nicușor
09:40
Magnus Carlsen a devenit pentru a șasea oară campion mondial la șah rapid. Campionatul Mondial a avut loc în Qatar. Norvegianul s-a impus pentru a șasea oară în carieră în cadrul CM de Şah Rapid şi Blitz al FIDE. Carlsen a încheiat competiția cu 10,5 puncte, dintr-un total de 13 posibile. Norvegianul l-a devansat pe
09:30
Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic, începând de luni, 29 decembrie, o monedă din aur cu tema „Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisara", potrivit unui comunicat al băncii centrale. Aversul monedei prezintă detalii ale plăcuțelor votive descoperite la Geoagiu-Băi (Germisara), alături de valoarea nominală „10 LEI", inscripția „ROMANIA", stema României și
09:20
Mariajul dintre Ferrari și Lewis Hamilton (40 de ani) mai are o singură șansă de a nu ajunge la un divorț, transmite Auto Motor und Sport. În cazul în care britanicul nu dă semne de revenire în 2026, înlocuitorul său este deja ales: Oliver Bearman de la Haas. Hamilton, mesaj sincer înainte de resetarea F1
09:10
Cod roșu de viscol în zona de munte din județul Alba. Rafale de peste 120 km/h, Transalpina rămâne închisă
Meteorologii au emis luni dimineața o avertizare nowcasting Cod roșu de viscol pentru zona de munte a județului Alba, unde rafalele de vânt depășesc 120 km/h, viscolind și troienind zăpada deja depusă și reducând vizibilitatea aproape de zero. Avertizarea este valabilă până la ora 10.00 și vizează zonele situate la peste 1.800 de metri altitudine.
09:10
EXCLUSIV Peste 11 milioane de lei au fost atribuite direct de școlile din București către firme și ONG-uri legate de actualul inspector școlar general al Bucureștiului, Florian Lixandru, din 2022, când acesta a fost numit secretar de stat în Ministerul Educației
Zeci de școli și grădinițe din București au atribuit, prin achiziții directe, contracte în valoare de peste 11 milioane de lei, în perioada 2022-2025, către firme și asociații în care actualul inspector școlar general al Municipiului București, Florian Lixandru, a fost implicat direct sau care sunt deținute de foști asociați și colaboratori ai acestuia, potrivit
08:50
Lautaro Martinez a marcat singurul gol al partidei pe care Interul a jucat-o la Bergamo, pe terenul Atalantei. Victoria i-a adus lui Cristi Chivu primul loc din Serie A la finalul anului 2025. Duelul contând pentru etapa cu numărul XVII din Serie A a fost decis de căpitanul Interului: Lautaro a înscris din apropiere după
08:50
Avarii la rețelele electrice din cauza vântului puternic în Prahova, Buzău și Brăila. Întreg municipiul Câmpina a rămas, din nou, fără apă potabilă
Vântul puternic din ultimele ore a provocat întreruperi de curent în mai multe județe din România, cele mai afectate fiind Prahova, Buzău și Brăila, transmite Mediafax. Avariile la rețelele de distribuție a energiei electrice au lăsat mii de locuințe fără electricitate pentru perioade îndelungate, iar în unele zone nu există, momentan, un termen estimat pentru
08:40
28 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, iar dintre acestea şase au ajuns la spital, a informat luni Dispeceratul Naţional Salvamont, citat de Agerpres. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 25 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. Au
08:40
Fost judecător al Tribunalului UE, despre boicotul judecătorilor CCR care au blocat ședința privind reforma pensiilor: Neprezent
Profesorul Valerius M. Ciucă, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și fost judecător al Tribunalul Uniunii Europene, afirmă că cei patru judecători ai Curtea Constituțională a României care au părăsit ședința de duminică, blocând deliberarea asupra reformei pensiilor magistraților, reprezintă o încălcare gravă a regulilor fundamentale ale oricărui […] © G4Media.ro.
08:40
Ce este Brain rot, termenul viral care descrie epuizarea mentală provocată de rețelele sociale # G4Media
Tot mai multe persoane, în special tineri, folosesc expresia „brain rot” pentru a desemna starea de epuizare psihică, pierderea capacității de concentrare și anxietatea generate de consumul excesiv de conținut online, arată Mediafax. Inițial, „brain rot” era folosit în mod ironic pentru a descrie materiale online absurde sau lipsite de sens. În timp, însă, termenul […] © G4Media.ro.
08:20
Intervenția Chinei în alegeri prin inteligență artificială a devenit un subiect de îngrijorare majoră în Asia de Est, după apariția unor documente interne ale unei companii chineze de tehnologie. Potrivit publicației japoneze Yomiuri Shimbun, citată de Taipei Times, Beijingul ar fi utilizat inteligența artificială pentru a influența procese electorale din străinătate, în special în Taiwan […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:00
Ruth Bourne, una dintre ultimele veterane ale celui de-al Doilea Război Mondial care a lucrat la spargerea codurilor secrete germane pentru Regatul Unit, a murit la Londra la vârsta de 99 de ani, transmite Rador, care citează Rai News. În calitate de operatoare a așa-numitului „Bombe Turing”, calculatorul electromecanic de mari dimensiuni dezvoltat de omul […] © G4Media.ro.
07:50
SUA au lansat un „război rece” pe frontul digital împotriva Europei: refuzul de a-i acorda viză lui Breton, amenințările, impulsurile imperiale – presa italiană # G4Media
Analiză a ziarului italian Il Corriere Della Sera, via Rador: De la încleştarea dintre UE, sub conducerea comisarului Mario Monti, și Microsoft, acuzată de abuz de poziție dominantă – o dispută care a început în 1998 și a dus la prima amendă transatlantică în 2004 – până la un „război rece” în plină regulă privind […] © G4Media.ro.
07:30
CCR reia luni, de la ora 10.00, dezbaterile asupra reformei pensiilor magistraților / ICCJ contestă proiectul Guvernului Bolojan / Decizia, amânată de două ori # G4Media
Curtea Constituţională a Românei continuă luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, transmite Agerpres. Decizia în acest caz a fost amânată de două ori, ultima oară, duminică, din lipsă de cvorum, după ce patru judecători […] © G4Media.ro.
07:10
Alegeri anticipate în Kosovo | Partidul premierului Albin Kurti, fost deținut politic în timpul dominației sârbe, câștigă detașat scrutinul. Țara se află fără guvern funcțional din februarie # G4Media
Premierul Kosovo, Albin Kurti, pare pregătit pentru un nou mandat, după ce partidul său, Vetevendosje, a câștigat în mod convingător alegerile parlamentare anticipate de duminică, arată rezultatele preliminare, transmite Mediafax. Partidul lui Kurti a obținut aproape 50% dintre voturi, mult înaintea Partidului Democrat din Kosovo (21%) și a Ligii Democrate din Kosovo (aproape 14%), conform […] © G4Media.ro.
07:10
Un judecător a scăpat de închisoare prin prescripție într-una dintre cele mai mari afaceri de corupție din Republica Moldova: Cazul ”Laundromat”, cu prejudicii de aproape 800 de milioane de dolari # G4Media
O instanță din Republica Moldova a confirmat vinovăția judecătorului Gheorghe Gorun în dosarul „Laundromat”, menținând sentința de condamnare pronunțată de prima instanță. Deși a fost recunoscut vinovat de pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, magistratul a fost liberat de pedeapsă din cauza intervenirii termenului de prescripție, transmite Jurnal.md, citată de Rador. La data […] © G4Media.ro.
07:00
Analiză a publicației bulgare SEGA, via Rador: În 2025 proteste antiguvernamentale au „inundat” străzile din Europa până în Asia. Demonstrații au izbucnit în peste șaptezeci de țări pe parcursul anului, potrivit datelor Global Protest Tracker. Furia față de corupția guvernamentală a alimentat o parte semnificativă a protestelor în 2025, politicile antidemocratice și dificultățile economice dintr-o […] © G4Media.ro.
06:50
Macron, după negocierile Trump – Zelenski: Facem progrese privind garanțiile de securitate, esențiale pentru o pace justă în Ucraina # G4Media
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat duminică noapte că a participat, alături de mai mulți lideri europeni, la o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu președintele SUA, Donald Trump, pe tema negocierilor de pace și a arhitecturii de securitate pentru Ucraina. După acest schimb de opinii, Emmanuel Macron a avut și o convorbire […] © G4Media.ro.
06:10
Imagini cu Nicolae Ceaușescu și Corneliu Zelea Codreanu, fără referințe critice la crimele comunismului și legionarismului, la o expoziție de la Muzeul Național de Artă – GALERIE FOTO # G4Media
Imagini cu Nicolae Ceaușescu și Corneliu Zelea Codreanu sunt prezentate, fără referințe critice despre comunism și legionarism, două regimuri criminale, la expoziția „România – Reprezentarea identitară a portului popular în artă”, curatoriată de Erwin Kessler și găzduită de Muzeul Național de Artă al României, în perioada 21 noiembrie – 8 februarie. Notă: Conform site-ului MNAR, […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:50
VIDEO Culmea diplomației: Trump i-a transmis lui Zelenski, în plin bombardament rusesc, că ”Rusia vrea ca Ucraina să reușească. Putin a fost foarte generos în dorința sa de a vedea Ucraina reușind, inclusiv prin furnizarea de energie la prețuri mici” # G4Media
Conferința de presă comună a președinților Donald Trump și Volodimir Zelenski de la Mar a Lago de duminică seară a avut un moment straniu, în care președintele SUA a elogiat ”eforturile” făcute de dictatorul rus Vladimir Putin pentru reușita Ucraina. Sub ochii uimiți ai președintelui ucrainean, Trump a spus că ”Rusia vrea ca Ucraina să reușească, […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
23:00
Un tren cu peste 240 de călători a deraiat în Mexic / Deocamdată nu există informaţii despre eventuale victime # G4Media
Un tren având la bord 241 de călători şi nouă angajaţi feroviari a deraiat duminică în statul Oaxaca din sudul Mexicului, a comunicat marina mexicană, care exploatează această linie, fără a anunţa deocamdată morţi sau răniţi, transmite AFP conform Agerpres. ‘Locomotiva principală a deraiat’, a informat marina într-un comunicat, precizând că ‘pasagerii au fost luați […] © G4Media.ro.
22:40
Au început reparațiile la liniile electrice din apropierea centralei nucleare ucrainene Zaporojie # G4Media
Reparaţii cruciale ale liniilor electrice au început în apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), în urma unui armistiţiu local mediat de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), a anunţat AIEA duminică pe platforma X, transmite Agerpres. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Rusia şi Ucraina pentru că au acceptat armistiţiul temporar, […] © G4Media.ro.
22:10
Armata israeliană a recepţionat un sistem de interceptare laser de mare putere, cunoscut ca ‘Raza de fier’, care va fi integrat în actualele scuturi antirachetă multistratificate, transmite dpa. Sistemul laser a fost predat forţelor armate după ce a fost dezvoltat de firmele israeliene Elbit Systems şi Rafael, a indicat duminică Ministerul Apărării, transmite Agerpres. Sistemul […] © G4Media.ro.
21:40
Când bucătăria merge mână în mână cu antropologia culturală, educația și proiectele sociale/ Chef Adrian Hădean: Vrem să oferim bucătarilor o interpretare a gastronomiei plecând de la niște origini pe care le avem în comun cu alte culturi # G4Media
Într-o seară de sfârșit de noiembrie, l-am întâlnit pe Adrian Hădean, la Barcelona, unde pregătise un bufet cu mâncare de-a noastră pentru românii de aici. Am profitat să-l trag de limbă despre proiectele de ultimă oră pe care derulează în zona gastronomică și socială deopotrivă. Cunoscutul chef român este implicat nu doar în activități culinare, […] © G4Media.ro.
21:30
Incident feroviar în Halta Romula, duminică, care a blocat circulaţia feroviară pe raza Regionalei Craiova # G4Media
Circulaţia feroviară a fost oprită duminică seara pe raza Regionalei Craiova, în urma unui incident produs în Halta de Mişcare Romula, unde un tren de marfă a depăşit un semnal aflat pe indicaţia „oprire”, informează Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, transmite Agerpres. „În data de 28 decembrie 2025, în jurul orei 17:56, pe […] © G4Media.ro.
21:20
Politica Japoniei în domeniul orezului se află la o răscruce de drumuri, pe fondul schimbării producției și al prețurilor ridicate # G4Media
Politica Japoniei în domeniul orezului se află la o răscruce de drumuri, întrucât prețurile alimentului de bază al țării se mențin la niveluri record, punând presiune pe gospodării, relatează japantimes.co.jp. „Vom schimba cursul și vom stimula producția”, a declarat în august 2025 primul ministru de atunci, Shigeru Ishiba, anunțând o schimbare în politica guvernului în […] © G4Media.ro.
20:20
BREAKING Cei patru judecători CCR numiți de PSD care au boicotat ședința de azi au cerut un nou termen după 15 ianuarie, deși reforma pensiilor speciale ale magistraților prevede intrarea în vigoare de la 1 ianuarie – SURSE # G4Media
Cei patru judecători ai Curții Constituționale numiți de PSD care au boicotat ședința de azi dedicată reformei pensiilor speciale ale magistraților au cerut în cursul zilei de duminică un nou termen de ședință după 15 ianuarie, au declarat pentru G4Media surse politice. Cererea vine în contextul în care conducerea CCR a decis că următoarea ședință […] © G4Media.ro.
20:10
Ușor de preparat, delicios de degustat: Wine & Cheese pentru serile de iarnă / Patru preparate perfecte pentru o seară relaxantă lângă șemineu, cu un pahar de vin și o gustare rapidă # G4Media
Serile friguroase de iarnă aduc dorința de relaxare și arome care încălzesc casa: vin, brânză maturată și fructe coapte. Puține combinații sunt mai potrivite pentru un moment de relaxare decât un platou de gustări simple, dar rafinate, alături de un pahar de vin bun, lângă un șemineu în care arde focul. © G4Media.ro.
19:50
Se estimează că numărul execuțiilor la moarte în Iran s-a dublat în 2025, potrivit unui raport al IHR # G4Media
Grupul Iran Human Rights (IHR) cu sediul în Norvegia a declarat pentru BBC că a verificat cel puțin 1.500 de execuții la moarte până la începutul lunii decembrie, adăugând că de atunci au avut loc multe altele, estimându-se că în 2025 execuțiile s-au dublat față de anul anterior. În 2024, IHR a putut verifica 975 […] © G4Media.ro.
19:40
Critici la adresa CCR din partea liberalilor Raluca Turcan și Alexandru Muraru, după ce ședința privind pensiile magistraților a fost amânată din lipsă de cvorum /„Ar putea fi o strategie, amânarea la infinit, prin blocaj instituțional” # G4Media
Deputata PNL Raluca Turcan insinuează că lipsa de cvorum la ședința CCR de duminică ar fi o strategie de amânare la infinit a soluționării pensiilor magistraților. „Tot o coincidență este și faptul că toți cei patru judecători numiți de PSD au lăsat Curtea Constituțională fără cvorum? Vreau să cred că nu vom asista la o […] © G4Media.ro.
19:20
Patru cetățeni din Republica Moldova, blocați în Refugiul Călțun, după ce au pornit pe un traseu spre vârful Negoiu / Salvamont nu poate interveni, până luni dimineața, din cauza condițiilor meteo # G4Media
Un grup de patru persoane din Republica Moldova este blocat în Refugiul Călțun, transmite Salvamont Argeș. Sunt patru turiști care au plecat spre vârful Negoiu fără să țină cont de avertizările meteo, astfel că au rămas blocați în zona lacului Călțun. În acest moment, bărbații se află într-un refugiu, așteptând intervenția salvamontiștilor. Cristi Toma de […] © G4Media.ro.
19:00
Între susţinători şi oponenţi ai guvernului sirian au izbucnit duminică violenţe soldate cu mai mulţi morţi şi zeci de răniţi, în cea mai recentă explozie de tulburări, au relatat activişti şi mass-media de stat, transmite dpa, conform Agerpres. Doi protestatari antiguvernamentali au fost ucişi în provincia de coastă Latakia, după ce susţinători ai guvernului şi […] © G4Media.ro.
18:50
Ministrul ungar, Péter Szijjártó: Nu vom permite niciunui migrant să intre în Ungaria în 2026 și nu vom plăti niciun forint pentru alți migranți # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe din Ungariei Péter Szijjártó transmite un nou mesaj în care subliniază că țara sa nu va ceda politicilor europene privind migrația. „Este important să fie clar pentru toată lumea: la fel ca în 2025, nu vom permite niciunui migrant să intre în Ungaria în 2026 și nu vom plăti niciun forint maghiar […] © G4Media.ro.
18:30
Bulgaria trece la euro într-un context marcat de teamă cu privire la inflaţie / Croaţia, în 2023, este ultima ţară care a adoptat moneda unică # G4Media
Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care adoptă moneda unică europeană, o integrare care provoacă îngrijorări în rândul unor locuitori, care se tem că euro va alimenta inflaţia şi va accentua instabilitatea politică, transmite AFP, conform Agerpres. În timpul verii, a apărut o mişcare de protest, în […] © G4Media.ro.
18:10
Iranul a lansat trei sateliţi de observaţie din Rusia / Un satelit e dotat cu inteligenţă artificială # G4Media
Iranul a lansat duminică, de pe cosmodromul Vostocinîi din Extremul Orient rus, trei sateliţi proprii de observaţie, dintre care unul dotat cu inteligenţă artificială, a relatat televiziunea de stat, transmite AFP, transmite Agerpres. Lansarea este o nouă etapă în programul spaţial iranian, în pofida sancţiunilor occidentale. Iranul, izolat pe scana internaţională, dispune de o industrie […] © G4Media.ro.
17:40
Când stai într-o gară dintr-un oraș mare, căutând trenul tău pe panoul de plecări, nu contează dacă ești un călător experimentat sau un începător nervos. Puține momente din călătorie se compară cu acea scurtă senzație de anticipare, pe măsură ce posibilitățile de aventură îți trec prin minte. Stând sub ecranele electronice gigantice din gările din […] © G4Media.ro.
