Cum s-a schimbat intenţia de vot a românilor la finalul anului 2025, faţă de 2024 (sondaj)

11:30

Preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, a declarat, luni, după o nouă amânare a deciziei privind pensiile magistraților, că legal întreruperea deliberărilor poate fi realizată dacă din punct de vedere procedural este cerută de un judecător, iar pe fond, cererea este justificată pentru o mai bună studiere a problemelor care formează obiectul dezbaterii. Ea nu a confirmat, nici infirmat „nimic legat de vreo astfel de solicitare”. Însă a spus, legat de solicitarea unui studiu de impact de la Guvern, că acesta nu este relevant în analiza judecătorilor în această speță.