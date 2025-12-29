Tzancă Uraganu și Alina Marymar și-au dus fiica de urgență la spital! Au chemat ambulanța la hotel
SpyNews, 29 decembrie 2025 09:20
Tzancă Uraganu și Alina Marymar au avut parte de un Crăciun de coșmar. Fiica manelistului s-a îmbolnăvit și a fost dusă de urgență la spital în Anglia. Cei doi au fost nevoiți să cheme ambulanța la hotelul la care au fost cazați.
Acum 5 minute
10:00
Mirabela Dauer, confesiuni dureroase, despre fiu! Adevăruri pe care nu le-a spus niciodată # SpyNews
Mirabela Dauer a trecut prin multe provocări de-a lungul vieții sale. Artista a făcut confesiuni dureroase despre fiul său, în cadrul unui podcast, despre care nu multă lume știa. Ce i s-a întâmplat atunci când Alexandru avea doar 3 ani.
10:00
Scandal după moartea lui Ion Drăgan! Florin Vasilică a avut de suferit: ”Pe voi chiar nu vă mișcă nimic?” # SpyNews
Moartea lui Ion Drăgan a fost umbrită de un scandal neașteptat. Florin Vasilica a fost târât, fără voia lui, într-un conflict care l-a lăsat fără cuvinte. Artistul a reacționat dur și i-a acuzat pe oameni că sunt răi chiar și în aceste momente grele, în care lumea muzicii populare își ia rămas bun de la Ion Drăgan.
Acum o oră
09:20
Rebecca Niculescu, fiica Andreei Tonciu, apariție neașteptată, în Dubai! Cum dovedește micuța că îi calcă pe urme mamei sale # SpyNews
Andreea Tonciu are cu ce să se mândrească! Rebecca Niculescu, fiica brunetei, îi arată mamei sale în fiecare zi cât de mult îi seamănă. Iată cum și-a făcut Rebecca Niculescu apariția, în Dubai!
09:20
Acum 2 ore
08:50
Ianis și Elena Hagi și-au petrecut primul Crăciun alături de băiatul lor! În ce a fost costumat Giorgios # SpyNews
Ianis și Elena Hagi au petrecut primul Crăciun alături de băiețelul lor. Cei doi au revenit în România și au fost înconjurați de familie de sărbătorile de iarnă. Senzația serii de Crăciun a fost fiul lor, Giorgios! Iată în ce a fost costumat.
08:40
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești se pare că și-au spus "adio" definitiv, de această dată. Pentru mult timp s-a crezut că cei doi încearcă o altă strategie de marketing, însă, cântărețul și-a pus urmăritorii pe gânduri, atunci când s-a afișat alături de Vanessa. Cristina Pucean l-a dat deja uitării pe fostul iubit. Iată ce mesaj a scris!
Acum 12 ore
23:20
Jorge, imagini nemaivăzute de la banchetul clasei a VIII-a. Ce îi reproșează mamei lui după atâția ani: „Să-mi răspundă public” # SpyNews
Jorge a făcut publice de curând imagini de colecție de la banchetul clasei a VIII-a. Pe atunci, artistul purta ochelari și a avut o apariție care îl amuză și în prezent. Mai în glumă, mai în serios, i-a și reproșat mamei lui un lucru legat de felul în care s-a îmbrăcat atunci.
23:00
O influenceriță din România a ajuns la spital, în vacanță. Cu ce problemă se confruntă: „Nu știu de ce n-am rămas acasă” # SpyNews
O influenceriță de la noi a ajuns la spital astăzi, direct din vacanță. Se află pe o insulă din Arhipelagul Canare, însă o problemă de sănătate serioasă i-a stricat toate planurile. Durerile nu i-au dat pace de câteva zile, însă abia astăzi a mers la spital.
22:20
Cu toate că lista infractorilor fugiți peste hotare este extrem de lungă, unii dintre românii căutați de poliție au ajuns, anul acesta, în țara natală, împotriva voinței lor.
22:20
Vedetele din România care ne-au părăsit în 2025! Cine a plecat spre cele veșnice în acest an # SpyNews
Anul 2025 a fost unul greu pentru lumea mondenă din România, un an în care numeroase vedete s-au stins, lăsând un gol imens și multă tristețe în rândul celor care le-au urmărit și le-au iubit. Fie că a fost vorba de decese fulgerătoare și neașteptate, fie de pierderi după o lungă luptă cu boala, toate au cutremurat showbizul. Iată lista completă a vedetelor care ne-au părăsit în 2025.
22:20
Ionela și Teodor de la MPFM au devenit părinți pentru a doua oară! Primele declarații după ce li s-a născut fetița: ”Începem un nou capitol în viața noastră” # SpyNews
Bucurie uriașă pentru foștii concurenți de la Mireasă pentru fiul meu. Chiar cu câteva zile înainte de sărbătorile de iarnă, Teodor și Ionela au primit cel mai frumos cadou de la Dumnezeu: au devenit părinți pentru a doua oară. Ionela a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar familia lor s-a mărit. Avem declarații exclusive, după întoarcerea acasă de la maternitate.
22:20
Cel mai greu an pentru actorul Florin Zamfirescu! Maestrul, confesiuni dureroase la final de 2025: ”A fost cel mai urât” # SpyNews
Florin Zamfirescu a trecut prin cel mai dificil an al său. Maestrul a făcut confesiuni emoționante pentru Spynews.ro, vorbind despre problemele cu care se confruntă, despre nepoții săi și despre aspectele societății care îl nemulțumesc profund.
22:20
Două elicoptere s-au prăbușit, după o coliziune în aer. Un om a murit, iar altul este grav rănit # SpyNews
Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit duminică, în New Jersey. Potrivit primelor informații, unul dintre piloți a murit, în timp ce celălalt este în stare gravă. Unul dintre elicoptere a fost cuprins de flăcări.
21:50
Tragedie în ziua de Crăciun. O fetiță de doar doi ani a murit, după ce a căzut într-un iaz. Mama ei, însărcinată din nou, este devastată # SpyNews
O fetiță de doar doi ani a sfârșit tragic, în prima zi de Crăciun, după ce a căzut într-un iaz din apropierea casei. Mama ei este însărcinată, din nou, și este copleșită de durere. Familia ei a început o strângere de fonduri pentru înmormântarea fetiței.
21:30
Un cutremur rar s-a produs în Ilfov, duminică după-amiază! Seismul s-a resimțit în Bucuresti, Ploiesti, Giurgiu, Ruse, Târgoviște și Pitești, potrivit Institutul Național pentru Fizică Pământului.
21:10
Fostul soț al lui Betty Salam, în vacanță cu fiul lor. Cum a reacționat cântăreața, după ce i s-a spus că nu se afișează alături de Matthias # SpyNews
Fostul soț al lui Betty Salam se află în vacanță cu fiul lor. Cei doi au mers la Disneyland, iar Matthias a părut că a fost extrem de încântat. Pe de altă parte, Betty Salam a fost criticată pe motiv că nu se afișează alături de fiul lor.
Acum 24 ore
20:30
Cuza de la Neatza, apel după ce o angajată a restaurantului său a rămas fără telefonul mobil. Un bărbat l-a furat într-un moment de neatenție # SpyNews
Cuza de la Neatza a făcut un apel, după ce a aflat că una dintre angajatele care lucrează la restaurantul său a rămas fără telefonul mobil. Un bărbat i l-a furat într-un moment de neatenție, iar mai apoi s-a făcut nevăzut.
19:50
Ce fel de gospodină este partenera lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru recunoaște că nu adoră să gătească # SpyNews
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru sunt împreună de mulți ani și au împreună doi copii. S-au cunoscut într-un club, iar de atunci sunt de nedespărțit. Partenera lui Nicușor Dan recunoaște că nu adoră să gătească, însă le pregătește copiilor preparatele lor preferate.
19:20
Influencerița fitness, decizie importantă de Revelion, după ce a fost înșelată și s-a despărțit de iubitul milionar. Ce va face în noaptea dintre ani # SpyNews
Diana Senteș, considerată antrenoarea de fitness a vedetelor, s-ar fi despărțit de iubitul milionar, după ce el ar fi călcat strâmb. Șatena nu a vorbit până acum pe marginea acestui subiect și pare că a trecut peste episodul neplăcut. Acum, se pregătește de o binemeritată vacanță, alături de fiica ei.
18:40
Lorenna, situație neplăcută în avion. De ce a fost criticată, după ce s-a filmat în timpul zborului: „Nu mă plâng” # SpyNews
Lorenna a avut parte de o situație neplăcută, în timp ce se afla în avion. Cântăreața s-a filmat în timpul zborului, pentru a le arăta urmăritorilor cum stau lucrurile, însă urmăritorii au lăsat comentarii negative la adresa ei.
18:10
Albertina Ionescu a împărtășit de curând cu urmăritorii ei din mediul online faptul că a ajuns, de urgență, la spital. Prezentatoarea TV l-a avut în tot acest timp alături pe soțul ei, Constantin Opriș, cu care este căsătorită de doi ani.
17:40
Ramona Olaru și-a prezentat sponsorul, în vacanță. Mesaj pentru cei care spun că e o femeie pe interes: „Nu e chiar bătrân” # SpyNews
Ramona Olaru se află în vacanță, în Florida. Asistenta TV și-a prezentat sponsorul, după ce a fost acuzată că este o femeie pe interes. Mesajul ei vine după declarațiile acide ale lui Alex Bodi la adresa ei.
17:10
Ea e Maria, tânăra moartă într-un accident cumplit, în Botoșani. Urma să fie mireasă anul viitor # SpyNews
O tânără a murit într-un accident cumplit, în Botoșani. Maria avea 23 de ani și anul viitor urma să fie mireasă. Femeia s-a stins din viață după ce a intrat în stop cardio-respirator. Familia și oamenii care au cunoscut-o sunt în stare de șoc.
17:00
15 persoane au murit, după ce un autocar cu 100 de pasageri s-a răsturnat. Imagini de coșmar # SpyNews
Accident devastator, sâmbătă noapte. Un autocar cu 100 de pasageri la bord s-a răsturnat într-o prăpastie, în timp ce circula pe o autostradă. 15 persoane s-au stins din viață și 19 oameni au fost răniți. Imaginile de la fața locului sunt tulburătoare.
16:40
Dovada că Bogdan Mocanu și fosta iubită, Iasmina, s-au împăcat, din nou! Chiar bruneta s-a dat de gol # SpyNews
Bogdan Mocanu și fosta lui iubită ar forma, din nou, un cuplu. Cei doi s-ar fi despărțit în urmă cu câteva săptămâni, după ce au mai fost separați și în trecut. Chiar Iasmina s-a dat de gol că s-ar fi împăcat.
16:20
Florin Salam a renunțat la viciile care i-au ”topit” sute de mii de euro! Ce a făcut să scape de jocurile de noroc # SpyNews
Florin Salam s-a cumințit! Manelistul a renunțat la jocurile de noroc, după ce a pierdut sute de mii de euro din conturi. Decizia de a se autoexclude este o mare realizare pentru el și i-a mulțumit unei singure persoane: soția lui!
15:20
15:00
Femeie din Sibiu, acuzată că și-a ucis mama pentru bani! A vândut tot și s-a mutat în Dubai după tragedie # SpyNews
O femeie din Sibiu este acuzată că și-a ucis mama pentru a pune mana pe avere. După ce aceasta a murit, femeia a vândut tot și s-a mutat în Dubai, unde voia să înceapă o nouă viață. Presupusa criminală nu ar fi acționat singură, ci a avut și un complice.
14:20
Liliana și Teo de la Mireasa, sezonul 11, vor avea un bebeluș! Modul inedit în care au făcut anunțul # SpyNews
Bucurie mare în familia Mireasa! Liliana și Teo, foștii concurenți din sezonul 11, vor deveni părinți pentru prima dată! Cei doi au anunțat recent, într-un mod foarte romantic, că vor avea un bebeluș. Iată și primele imagini cu Liliana însărcinată.
13:30
Incendiu puternic în București! Un depozit arde ca o torță. Au fost trimise mesaje RO-Alert # SpyNews
Un incendiu devastator a izbucnit în București, duminică după-amiază. Un spațiu de depozitare din Sevtorul 6 a luat foc și arde ca o torță. Locuitorii au primit mesaje RO-Alert, în care au fost atenționați să evite zona.
13:20
Corina Dănilă și-a sărbătorit fiica! În cea de-a doua zi de Crăciun, Rianna a împlinit 22 de ani. Actrița i-a transmis fiicei sale un mesaj special, alături de câteva imagini rare cu aceasta. Iată cât de bine seamănă Rianna cu mama ei.
12:30
Doliu în lumea cinematografiei! Celebra Brigitte Bardot s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Anunțul oficial a fost făcut duminică, de fundația care o reprezintă. Milioane de fani au transmis mesaje de regret.
12:20
O tânără a fost la un pas de moarte după ce a băut cafea vietnameză. De ce poate fi un pericol pentru sănătate # SpyNews
O tânără a avut parte de o experiență neașteptată la o cafenea. Aceasta a ajuns la un pas de moarte, după ce a consumat cafea vietnameză, fără să știe cât de periculoasă poate fi. Tânăra și-a împărtășit experiența pe internet.
11:30
Meteorologii au emis alertă de cod roșu de viscol în mai multe județe din România. Avertizarea este valabilă 24 de ore, în Carpații Meridionali și de Curbură. Administrația Națională de Meteorologie a emis harta zonelor vizate.
10:50
Dorian Popa s-a apropiat tot mai mult de credință în ultima perioadă. Vloggerul și-a găsit liniștea și refugiul aproape de Dumnezeu, iar vizita de care a avut parte de Crăciun a fost cu totul specială.
10:20
Locul surprinzător în care s-au cunoscut Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Ce a atras-o fizic pe partenera președintelui la acesta # SpyNews
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru formează un cuplu de mai bine de 20 de ani și au împreună doi copii. Partenera președintelui României a dezvăluit unde l-a cunoscut pe cel care urma să devină tatăl copiilor ei și ce a atras-o din punct de vedere fizic la el.
Ieri
09:40
Fiica unei influencerițe celebre a murit în dimineața zilei de Crăciun. Tânăra este copleșită de suferință: ”Nu pot accepta” # SpyNews
Durere imensă pentru o influenceriță! Fiica ei a murit la scurt timp după după ce fiica cea mare s-a stins din viață. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de Crăciun, când influencerița și soțul ei așteptau vești de la medici.
27 decembrie 2025
23:30
Anca Țurcașiu, dezvăluiri în premieră despre mama ei! Ce intervenție și-a făcut aceasta și cum a slăbit enorm de la 120 de kilograme # SpyNews
Mama Ancăi Țurcașiu își făcuse o intervenție pentru a slăbi. Elena Țurcașiu avea 120 de kilograme, dar într-un an, ajunsese la 56 de kilograme. Cu toate că slăbise enorm, mama actriței a vrut să aibă kilogramele de dinainte de operație.
22:50
Povestea incredibilă a unei fete de 12 ani, singura supraviețuitoare a unui accident aviatic. 152 de oameni, printre care și mama ei, au murit # SpyNews
O fată de 12 ani a trăit momente de coșmar, după ce și-a dat seama că avionul în care se afla s-a prăbușit. Adolescenta a fost singura care a supraviețuit. 152 de oameni, printre care și mama ei, au murit în urma tragediei.
22:20
România continuă să fie fruntașă în topul macabru al accidentelor rutiere mortale, în 2025 peste 1.300 de persoane decedând pe „Drumurile morții” ale patriei.
22:20
ZED și soția sa, Alina, au întors toate privirile în mall! Ținuta atipică purtată de partenera „Regelui Șoselelor” a stârnit reacții. Oamenii și-au dat coate când i-au văzut | VIDEO # SpyNews
ZED și Alina au întors toate privirile, la propriu, în mall! Cei doi parteneri au ieșit împreună la o sesiune de shopping, însă au reușit rapid să atragă atenția tuturor celor din jur. Ca doi îndrăgostiți, s-au ținut tot timpul de mână și s-au bucurat de compania reciprocă, dar s-au întâlnit și cu prietenii. Totuși, ținuta atipică purtată de soția „Regelui Șoselelor” a stârnit reacții în rândul celor aflați la cumpărături.
22:20
Anul 2025 marchează un capitol special pentru lumea mondenă, fiind plin de emoții și schimbări importante. Multe vedete trăiesc bucuria de a deveni părinți, transformând acest an într-unul al noilor începuturi și al momentelor de neuitat.
22:20
Răducu Mazăre și-a schimbat viața la 180 de grade. Ce l-a făcut pe afacerist să ia o decizie atât de radicală în acest an # SpyNews
Răducu Mazăre și-a schimbat complet viața în 2025, luând o decizie radicală. Spynews.ro prezintă declarații exclusive ale fiului fostului primar al Constanței, dezvăluind cum se desfășoară această perioadă pentru el și ce planuri are pentru 2026.
22:20
Care este scopul fiecărei zodii în parte, în 2026. Pentru ce nativi se anunță un an plin de schimbări # SpyNews
2026 ar putea fi pentru multe zodii o perioadă cu multe schimbări în bine. Unii nativi s-ar putea să pună punct unor relații sau parteneriate și să îndrepte către altceva. Se anunță un an transformator, iar nativii trebuie să facă pace cu trecutul.
21:30
Cornel Păsat și soția lui au sărbătorit separat Crăciunul. Cum a petrecut Bianca: „Anul ăsta am învățat multe” # SpyNews
Cornel Păsat și soția lui au ajuns în pragul divorțului în urmă cu câteva luni și se pare că lucrurile nu au revenit la normal, din contră. Cei doi ar fi sărbătorit Crăciunul separat. Atât fostul dansator, cât și Bianca au petrecut timp cu fiul lor, în vârstă de opt ani.
20:50
Fiica celebrului chef Gordon Ramsay s-a căsătorit. Cum arată Holly, în vârstă de 25 de ani, în rochie de mireasă # SpyNews
Fiica lui Gordon Ramsay s-a căsătorit astăzi cu soțul ei. Nunta a avut loc în Marea Britanie. Mireasa a fost condusă la altar de tatăl ei. Holly Ramsay și partenerul ei erau logodiți de anul trecut.
20:00
Cât de mare a crescut Dominic, fiul Antoniei și al lui Alex Velea. Cei doi îl sărbătoresc astăzi # SpyNews
Zi importantă în familia Antoniei și a lui Alex Velea. Fiul lor cel mare a împlinit 11 ani. Cântăreața i-a transmis un mesaj emoționant sărbătoritului. Dominic seamănă tot mai mult cu tatăl său.
19:20
Cum arată vila unde s-a cazat Natalia Mateuț, în vacanță. Prezentatoarea TV se află în Brazilia pentru prima dată # SpyNews
Natalia Mateuț a plecat în vacanță, de Crăciun, în Brazilia. Se află pentru prima dată acolo și este cucerită de locul unde a ajuns. Prezentatoarea TV se bucură de soare și de plajă alături de prietenele ei și s-au cazat într-o vilă situată cu vedere la ocean.
18:40
Declarația concubinei fermierului acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni, cu care mai apoi a hrănit porcii. Trei persoane au fost reținute # SpyNews
Un caz tulburător a fost descoperit în Republica Moldova, unde un fermier este acuzat că a ucis mai mulți oameni, iar mai apoi ar fi dat cadavrele lor la porci. Trei persoane au fost reținute în acest caz, printre care fermierul, iubita lui și încă o persoană a cărei identitate nu a fost făcută publică.
18:20
Ramona Olaru, prima reacție, după declarațiile lui Alex Bodi la adresa ei. Cum l-a pus la punct asistenta TV # SpyNews
Alex Bodi a făcut declarații acide la adresa Ramonei Olaru. Asistenta TV nu a rămas indiferentă și a reacționat direct din vacanță. S-a arătat surprinsă de spusele afaceristului la adresa ei, în condițiile în care cei doi nici nu s-ar fi cunoscut vreodată.
