Călin Donca, pregătit pentru Survivor. Ce provocare îl sperie cel mai mult pe concurentul de la Faimoși

22:20

ZED și Alina au întors toate privirile, la propriu, în mall! Cei doi parteneri au ieșit împreună la o sesiune de shopping, însă au reușit rapid să atragă atenția tuturor celor din jur. Ca doi îndrăgostiți, s-au ținut tot timpul de mână și s-au bucurat de compania reciprocă, dar s-au întâlnit și cu prietenii. Totuși, ținuta atipică purtată de soția „Regelui Șoselelor” a stârnit reacții în rândul celor aflați la cumpărături.